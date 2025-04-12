Синафлан-Фитофарм (Synaflan-Phytopharm)
Синафлан-Фитофарм инструкция по применению
Состав
Флуоцинолона ацетонид - 0,025 г/100 г
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Действующее вещество препарата флуоцинолона ацетонид — фторированный глюкокортикоид.
При местном применении оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное действие. Связывается со специфическими рецепторами, расположенными в цитоплазме клеток органов-мишеней и активирует синтез мРНК; индуцирует образование протеинов-липокортинов, один из которых — ипомодулин — подавляет активность фосфолипазы A2. Влияет на все виды метаболизма. Ускоряет катаболизм белков. Снижает утилизацию глюкозы инсулинзависимыми тканями, является причиной гипергликемии, увеличивает количество гликогена, усиливает распад жиров, задерживает ионы натрия и воды, способствует выведению калия, снижает абсорбцию ионов кальция, вызывает гипокальциемию, индуцирует секрецию паратгормона, который мобилизирует кальций из костной ткани. Уменьшает количество лимфоцитов и еозинофилов, стимулирует продукцию эритропоэтинов. Противовоспалительное действие обусловлено угнетением активности фосфолипазы A2, а также стабилизацией мембран клеток и органелл, в частности лизосом. Тормозит образование арахидоновой кислоты и продуктов ее метаболизма: простагландинов, тромбоксана, лейкотриенов. Ингибирует гиалуронидазу; подавляет деление тучных клеток, препятствует их дегрануляции, уменьшая высвобождение медиаторов воспаления: гистамина, серотонина, брадикинина. Подавляет синтез фактора активации тромбоцитов. Снижает пролиферацию соединительной ткани. Иммунодепрессивный и противоаллергический эффекты являются следствием уменьшения миграции и количества В- и Т-лимфоцитов, нарушения их взаимодействия.
Фармакокинетика. Флуоцинолона ацетонид легко проникает в кожу через ее внешний ороговевший слой. Он не метаболизируется в коже, а аккумулирует в ее ороговевшем слое; его можно выявить даже через 15 дней после нанесения. После всасывания через кожу препарат метаболизируется преимущественно в печени, выводится с мочой и, в незначительном количестве, с желчью, в виде конъюгатов глюкуронидов — в неизмененном виде.
Показания Синафлан-Фитофарм
непродолжительное лечение острых и тяжелых неинфекционных воспалительных заболеваний кожи (сухие формы), которые сопровождаются стойким зудом или гиперкератозом: себорейный дерматит, атопический дерматит, уртикарный лишай, контактная аллергическая экзема, полиморфная эритема, туберкулезная волчанка, псориаз, плоский лишай.
Применение Синафлан-Фитофарм
препарат предназначен для местного применения. Мазь необходимо наносить на кожу тонким слоем 1–2 раза в сутки. Не следует применять мазь под окклюзионную повязку. Только при псориазе разрешается использовать закрытую повязку, которую необходимо менять ежедневно. Лечение не следует проводить непрерывно дольше 2 нед. Нельзя применять на коже лица более 1 нед. На протяжении недели рекомендуется применять не больше 1 тубы (15 г мази). Следует с осторожностью и под контролем врача применять препарат у детей в возрасте от 2 лет, только 1 раз в сутки, на небольшом участке кожи; не наносить на кожу лица. Продолжительность курса лечения обычно составляет 1–2 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим ГКС. Инфекционные заболевания кожи (бактериальные, вирусные, грибковые), в том числе кожные проявления сифилиса, туберкулез кожи, пиодермия, розовые и обычные угри, пеленочный дерматит, аногенитальный зуд, периоральный дерматит, опухоли кожи, трофические язвы, связанные с варикозным расширением вен. Глаукома, катаракта. Период беременности и кормления грудью. Возраст до 2 лет. Не следует применять после профилактических прививок.
Побочные эффекты
аллергические реакции: в отдельных случаях могут появиться крапивница, аллергический контактный дерматит;
со стороны кожи и ее придатков: ощущение жжения, кожный зуд, раздражение кожи, атрофические полосы, пятнисто-папулезная сыпь, постстероидная пурпура, мацерация или сухость кожи в месте аппликации, чрезмерный рост волос на теле или алопеция, обесцвечивание или гиперпигментация кожи, атрофия и нарушение целостности кожи, гиперкератоз, стрии, телеангиоэктазии, периоральный дерматит, фурункулез, акнеподобные высыпания, замедление заживления ран и язвенных поражений, возможны развитие вторичных инфекционных поражений кожи и обострение существующих заболеваний кожи;
со стороны ЖКТ: при нанесении на большие участки кожи возможно развитие или обострение хронического гастрита, стероидной язвы желудка;
со стороны эндокринной системы: при продолжительном применении на больших участках кожи возможны системные проявления (недостаточность надпочечных желез, синдром Иценко — Кушинга, гипергликемия);
со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ;
со стороны мочевыделительной системы: возможно развитие отеков;
со стороны органов чувств: при наружном применении на коже век иногда может развиться катаракта или глаукома.
Особые указания
не применять непрерывно больше 2 нед. При продолжительном применении на больших участках кожи повышается частота проявлений побочных эффектов и вероятность развития отеков, АГ, гипергликемии, снижения резистентности.
В случае развития инфекции в месте нанесения мази необходимо провести соответствующее антибактериальное или противогрибковое лечение.
При применении препарата также возможно снижение продукции адренокортикотропного гормона гипофизом из-за угнетения системы напочечники — гипофиз, снижение уровня кортизола в крови и развитие ятрогенного синдрома Кушинга, который исчезает после прекращения применения препарата. Следует избегать нанесения препарата на веки или кожу вокруг глаз у пациентов с закрытоугольной и открытоугольной глаукомой, а также у пациентов с катарактой, учитывая возможность усиления симптомов заболевания.
На коже лица, в подмышечной, а также паховой области применять только при наличии прямых показаний, поскольку возможно повышение всасывания препарата, а также возрастает риск развития побочных эффектов (телеангиэктазии, периоральный дерматит) даже после непродолжительного применения.
Под особым контролем следует применять мазь у больных псориазом, поскольку местное применение глюкокортикоидов на участках, пораженных псориазом, может привести к распространению патологического процесса или рецидиву, вызванному развитием толерантности, а также риску генерализованного пустулярного псориаза и системной токсичности, вызванной дисфункцией кожи.
Следует с осторожностью применять лекарственное средство при наличии атрофии подкожной клетчатки, преимущественно у лиц пожилого возраста. Во время лечения не рекомендуют делать прививку против оспы, а также проводить другие виды иммунизации.
Не следует наносить мазь одновременно с другими лекарственными средствами для наружного применения.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности. Во время лечения препаратом кормление грудью необходимо прекратить.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 2 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат в рекомендованных дозах не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
препараты ГКС системного действия повышают эффективность лекарственного средства, но вместе с тем повышают вероятность развития побочных эффектов. Сочетанное применение с НПВП повышает риск развития системных и местных побочных эффектов. Снижает активность гипотензивных, диуретических, антиаритмических лекарственных средств, препаратов калия. Диуретические лекарственные средства (кроме калийсберегающих) повышают вероятность развития гипокалиемии.
Во время лечения препаратом не рекомендовано делать прививку против оспы, а также проводить другие виды иммунизации (особенно при продолжительном применении на больших участках кожи) из-за возможного отсутствия адекватного иммунологического ответа в виде продукции соответствующих антител.
Синафлан-Фитофарм может усиливать действие иммуносупрессивных препаратов и снижать эффективность иммуностимулирующих лекарственных средств.
Передозировка
зуд, жжение в месте нанесения мази, отеки, АГ, снижение сопротивляемости организма инфекции, гипергликемия, глюкозурия, синдром Иценко — Кушинга. Лечение симптоматическое на фоне постепенной отмены препарата.
Условия хранения
при температуре 8–15 °С.