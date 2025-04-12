не применять непрерывно больше 2 нед. При продолжительном применении на больших участках кожи повышается частота проявлений побочных эффектов и вероятность развития отеков, АГ, гипергликемии, снижения резистентности.

В случае развития инфекции в месте нанесения мази необходимо провести соответствующее антибактериальное или противогрибковое лечение.

При применении препарата также возможно снижение продукции адренокортикотропного гормона гипофизом из-за угнетения системы напочечники — гипофиз, снижение уровня кортизола в крови и развитие ятрогенного синдрома Кушинга, который исчезает после прекращения применения препарата. Следует избегать нанесения препарата на веки или кожу вокруг глаз у пациентов с закрытоугольной и открытоугольной глаукомой, а также у пациентов с катарактой, учитывая возможность усиления симптомов заболевания.

На коже лица, в подмышечной, а также паховой области применять только при наличии прямых показаний, поскольку возможно повышение всасывания препарата, а также возрастает риск развития побочных эффектов (телеангиэктазии, периоральный дерматит) даже после непродолжительного применения.

Под особым контролем следует применять мазь у больных псориазом, поскольку местное применение глюкокортикоидов на участках, пораженных псориазом, может привести к распространению патологического процесса или рецидиву, вызванному развитием толерантности, а также риску генерализованного пустулярного псориаза и системной токсичности, вызванной дисфункцией кожи.

Следует с осторожностью применять лекарственное средство при наличии атрофии подкожной клетчатки, преимущественно у лиц пожилого возраста. Во время лечения не рекомендуют делать прививку против оспы, а также проводить другие виды иммунизации.

Не следует наносить мазь одновременно с другими лекарственными средствами для наружного применения.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности. Во время лечения препаратом кормление грудью необходимо прекратить.

Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 2 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат в рекомендованных дозах не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.