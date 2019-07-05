Глюкоза-Дарница (Glucose-Darnitsa) (167040) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюкоза-Дарница инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: glucose;
1 мл раствора содержит глюкозы моногидрата 400 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, кислота хлористоводородная разведенная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Растворы для внутривенного введения. Углеводы. Код АТХ В05С Х01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Средство углеводного питания. Глюкоза обеспечивает субстратное пополнение энергозатрат, активирует обменные процессы в организме. 40% раствор глюкозы как гипертонический раствор повышает осмотическое давление крови, вследствие чего усиливается движение жидкости из тканей в кровь; улучшает антитоксическую функцию печени, повышает сократимость миокарда, увеличивает диурез.
Фармакокинетика.
После внутривенного введения глюкоза поступает в органы и ткани, где фосфорилируется, превращаясь в глюкозо-6-фосфат, который активно включается в различные звенья обмена веществ организма. Запасы глюкозы откладываются в клетках тканей в виде гликогена.
Показания
Гипогликемия.
Противопоказания
Раствор глюкозы 40% противопоказано применять пациентам с:
- внутричерепными и внутриспинальными кровоизлияниями, ишемическим инсультом, за исключением состояний, которые связаны с гипогликемией;
- тяжелой дегидратацией, включая алкогольный делирий;
- гиперчувствительностью к глюкозе и к другим составным лекарственного средства, аллергией на кукурузу и ее продукты;
- сахарным диабетом и другими состояниями, сопровождающимися гипергликемией;
- анурией;
- синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Лекарственное средство не вводить одновременно с препаратами крови.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Тиазидные диуретики и фуросемид. Под влиянием этих лекарственных средств толерантность к глюкозе снижается.
Инсулин способствует попаданию глюкозы в периферические ткани, стимулирует образование гликогена, синтез белков и жирных кислот.
Пиразинамид. Раствор глюкозы уменьшает токсическое влияние пиразинамида на печень.
Препараты наперстянки. Введение большого объема раствора глюкозы способствует развитию гипокалиемии, что повышает токсичность одновременно применяемых препаратов наперстянки.
Особенности применения
Растворы глюкозы следует использовать с осторожностью пациентам с нарушением толерантности к углеводам любого происхождения, тяжелой недостаточностью питания, дефицитом тиамина, гипофосфатемией, гемодилюцией, сепсисом, травмой, шоком, метаболическим ацидозом или тяжелым обезвоживанием.
Проводить мониторинг водно-электролитного баланса и уровня глюкозы в сыворотке крови.
При длительном внутривенном применении лекарственного средства необходим контроль уровня сахара в крови. Для лучшего усвоения глюкозы при нормогликемических состояниях введение лекарственного средства желательно сочетать с назначением (подкожно) инсулина короткого действия из расчета 1 ЕД на 4–5 г глюкозы (сухого вещества).
Не рекомендуется назначать лекарственное средство в острый период тяжелой черепно-мозговой травмы, при остром нарушении мозгового кровообращения, поскольку лекарственное средство может увеличивать повреждение структур мозга и ухудшать течение заболевания (за исключением случаев коррекции гипогликемии).
При гипокалиемии введение лекарственного средства необходимо сочетать с одновременной коррекцией дефицита калия из-за опасности усиления гипокалиемии; при гипотонической дегидратации — с одновременным с введением гипертонических солевых растворов.
Не применять раствор подкожно и внутримышечно.
Содержимое ампулы может быть использовано только для одного пациента, после нарушения герметичности ампулы неиспользованную часть содержимого ампулы необходимо выкинуть.
Это лекарственное средство содержит натрий. Если пациент соблюдает диету с контролируемым содержанием натрия, следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства.
Способ применения и дозы
Внутривенно, очень медленно взрослым по 20–40–50 мл за введение.
При необходимости вводить капельно со скоростью до 30 капель в минуту (1,5 мл/кг/ч), до 300 мл в сутки.
Максимальная суточная доза для взрослых составляет 15 мл/кг и не должна превышать 1000 мл.
Дети
Лекарственное средство применять детям только по назначению и под наблюдением врача.
Побочные реакции
Со стороны желудочно-кишечного тракта: полидипсия, тошнота.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: полиурия, глюкозурия.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: гипергликемия, гипокалиемия, гипофосфатемия, гипомагниемия, ацидоз.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая повышение температуры тела, кожную сыпь, ангионевротический отек, шок.
Общие нарушения и реакции в месте введения: гиперволемия, нарушения водно-электролитного обмена.
Введение глюкозы на фоне недостаточности тиамина (витамина В1), в том числе у больных с алкогольным делирием, может спровоцировать развитие дефицитных состояний, например энцефалопатии Вернике. У больных с тяжелой недостаточностью питания возможно возникновение задержки натрия, отеков, отека легких, застойной сердечной недостаточности.
Изменения в месте введения, включая боль в месте введения, раздражение вен, флебит, венозный тромбоз.
В случае возникновения побочных реакций введение раствора следует прекратить, оценить состояние пациента и оказать помощь. Оставшийся раствор следует хранить для проведения последующего анализа.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл или по 20 мл в ампуле; по 5 или по 10 ампул в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.