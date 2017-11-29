назначать взрослым и детям с рождения. Вводить в/в (в виде инъекции или инфузии), в/м или местно — с помощью внутрисуставной инъекции или инъекции в место поражения на коже или в инфильтрат мягких тканей.

Как растворитель для в/в инфузии применять 0,9% р-р натрия хлорида или 5% р-р глюкозы.

Р-ры, предназначенные для в/в введения или дальнейшего растворения препарата, не должны содержать консерванты, если их применять у грудных детей, особенно недоношенных.

При смешивании препарата с растворителем для инфузии нужно соблюдать меры безопасности по сохранению стерильности. Поскольку р-ры для инфузий обычно не содержат консервантов, смеси нужно использовать в течение 24 ч.

Препараты для парентерального введения следует визуально проверять на наличие посторонних частичек и изменения цвета каждый раз перед введением для определения пригодности р-ра и контейнера.

Дозу нужно определять индивидуально, согласно заболеванию конкретного пациента, предусмотренного периода лечения, переносимости кортикоидов и реакции организма.

В/в и в/м введение . Рекомендованная начальная доза изменяется от 0,5 до 9 мг/сут в зависимости от диагноза. В менее тяжелых случаях может быть достаточным дозирование ниже 0,5 мг, в то время как при тяжелых заболеваниях может быть необходимым дозирование выше 9 мг/сут.

Начальные дозы Дексаметазона фосфата нужно применять до появления клинической реакции, а потом дозу нужно постепенно уменьшать до наиболее низкой клинически эффективной. Если высокие дозы назначать в течение периода, превышающего несколько дней, дозу потом нужно постепенно уменьшать на протяжении нескольких последующих дней или даже длительного периода.

Если через соответствующий период времени не отмечается удовлетворительной клинической реакции, следует прекратить инъекции дексаметазона и назначить пациенту другое лечение.

Необходимо тщательно наблюдать за симптомами, которые могут потребовать коррекции дозирования: за изменениями клинического состояния в результате ремиссии или обострения болезни, индивидуальной реакцией на препарат, влиянием стресса (например хирургическое вмешательство, инфекция, травма). Во время стресса может возникнуть необходимость во временном повышении дозирования.

Если введение препарата необходимо прекратить после нескольких дней лечения, отменять препарат нужно постепенно.

Шок

Дозирования инъекции дексаметазона фосфата:

3 мг/кг массы тела за 24 ч путем постоянной в/в инфузии после начальной в/в инъекции 20 мг;

2–6 мг/кг массы тела в виде одноразовой в/в инъекции;

начальная доза — 40 мг, затем повторные в/в инъекции каждые 4–6 ч, пока наблюдаются симптомы шока;

начальная доза — 40 мг, затем повторные в/в инъекции каждые 2–6 ч, пока наблюдаются симптомы шока;

1 мг/кг массы тела в виде одноразовой в/в инъекции.

Применение высокодозовой кортикостероидной терапии длится только до стабилизации состояния пациента, обычно не дольше 48–72 ч.

Отек мозга. Дексаметазона фосфат обычно следует назначать в начальной дозе 10 мг в/в, затем — по 4 мг каждые 6 ч в/м до исчезновения симптомов.

Реакцию на лечение следует отслеживать в течение 12–24 ч, дозирование может быть снижено после 2–4 сут лечения, препарат необходимо постепенно отменять в течение 5–7 сут. Для паллиативного применения у пациентов с повторными или неоперабельными опухолями мозга может быть эффективной поддерживающая терапия в дозе 2 мг 2–3 раза в сутки.

Тяжелые аллергические заболевания. При острых аллергических заболеваниях, которые самокупируются, или при тяжелых обострениях хронических аллергических заболеваний назначать Дексаметазона фосфат в первый день по 1 или 2 мл (4 или 8 мг) в/м; со второго дня продолжать лечение пероральными формами препарата.

Местное введение . Внутрисуставное введение, введение в место поражения или в мягкие ткани обычно применять в случаях, когда поражение ограничивается одним или двумя суставами (участками). Дозирование и частота инъекций зависит от условий и места введения. Обычная доза — 0,2–6 мг. Частота применения обычно колеблется от одного введения на 3–5 сут до одного введения на 2–3 нед. Частое внутрисуставное введение может повредить суставной хрящ.

Внутрисуставная инъекция кортикостероидов может привести к системным эффектам в дополнение к местным.

Нужно избегать внутрисуставного введения кортикостероидов в инфицированные суставы.

Кортикостероиды не следует вводить в нестабильные суставы.

Некоторые из обычных одноразовых доз приведены ниже:



Место инъекции Доза дексаметазона

фосфата, мг Большие суставы (например коленный) 2–4 Маленькие суставы (например межфаланговый, височно-нижнечелюстной) 0,8–1 Межмышечные сумки 2–3 Сухожильные оболочки 0,4–1 Инфильтрация мягких тканей 2–6 Ганглии 1–2



Дексаметазона фосфат особенно рекомендован для применения в сочетании с одним из менее растворимых стероидов продолжительного действия для внутрисуставного введения и введения в мягкие ткани.

Дозы для детей. Рекомендованная доза при заместительной терапии составляет 0,02 мг/кг массы тела или 0,67 мг/м2 площади поверхности тела в сутки за 3 инъекции.

При всех других показаниях диапазон начальных доз составляет 0,02–0,3 мг/кг/сут за 3–4 инъекции (0,6–9 мг/м2 площади поверхности тела/сутки).

С целью сравнения ниже приведены эквивалентные дозы в миллиграммах для разных кортикостероидов:

Доза 0,75 мг дексаметазона эквивалентна дозе 2 мг параметазона или 4 мг метилпреднизолона и триамцинолона, или 5 мг преднизона и преднизолона, или 20 мг гидрокортизона, или 25 мг кортизона, или 0,75 мг бетаметазона.

Такие соотношения дозирований относятся только к пероральному или в/в применению этих препаратов. Когда эти препараты или их производные вводятся в/м или внутрисуставно, их относительные свойства могут значительно изменяться.