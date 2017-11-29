Дексаметазона фосфат (Dexamethasoni phosphas) (167031) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексаметазона фосфат инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дексаметазон — синтетический гормон коры надпочечников (кортикостероид), оказывающий глюкокортикоидное действие. Обладает противовоспалительным и иммуносупрессивным действием, а также влияет на энергетический метаболизм, обмен глюкозы и (из-за отрицательной обратной связи) на секрецию фактора активации гипоталамуса и трофического гормона аденогипофиза.
Механизм действия глюкокортикоидов до сих пор не полностью выяснен. Сейчас существует достаточное количество сообщений о механизме действия глюкокортикоидов в качестве подтверждения того, что они действуют на клеточном уровне. В цитоплазме клеток существуют две определенные системы рецепторов. Вследствие связывания с глюкокортикоидными рецепторами кортикостероиды оказывают противовоспалительное и иммуносупрессивное действие и регулируют обмен глюкозы, а вследствие связывания с минералокортикоидными рецепторами они регулируют метаболизм натрия, калия и водно-электролитное равновесие.
Кортикостероиды растворяются в липидах и легко проникают в клетки-мишени через клеточную мембрану. Связывание гормона с рецептором приводит к изменению конформации рецептора, способствующего увеличению его сродства к ДНК. Комплекс гормон/рецептор попадает в ядро клетки и связывается с регулирующим центром молекулы ДНК, который также называют элементом глюкокортикоидного отклика (GRE). Активированный рецептор, связанный с GRE или со специфическими генами, регулирует транскрипцию мРНК, которая может быть увеличенной или уменьшенной. Новообразовавшаяся мРНК транспортируется к рибосоме, после чего происходит синтез новых белков. В зависимости от клеток-мишеней и процессов, происходящих в клетках, синтез белков может быть усиленным (например образование тирозинтрансаминазы в клетках печени) или уменьшенным (например образование интерлейкина 2 в лимфоцитах). Поскольку глюкокортикоидные рецепторы есть во всех типах тканей, можно считать, что глюкокортикоиды действуют на большинство клеток организма.
Фармакокинетика. После в/в введения Cmax дексаметазона фосфата в плазме крови достигается всего через 5 мин, а после в/м введения — через 1 ч. При местном применении в виде инъекций в суставы или мягкие ткани всасывание происходит медленнее. Действие препарата начинается быстро после в/в введения. При в/м применении клинический эффект отмечается через 8 ч после введения. Препарат действует длительное время: от 17 до 28 дней — после в/м введения и от 3 дней до 3 нед — после местного применения.
Биологический T½ дексаметазона составляет 24–72 ч. В плазме крови и синовиальной жидкости дексаметазона фосфат быстро превращается в дексаметазон.
В плазме крови приблизительно 77% дексаметазона связывается с белками, преимущественно с альбумином. Только незначительное количество дексаметазона связывается с другими белками плазмы крови. Дексаметазон является жирорастворимым веществом, поэтому он проникает в меж- и внутриклеточное пространство. Оказывает свое действие в ЦНС (гипоталамус, гипофиз) путем связывания с мембранными рецепторами. В периферических тканях связывается и действует через рецепторы цитоплазмы. Дексаметазон распадается в месте своего действия, то есть в клетке. Дексаметазон метаболизируется преимущественно в печени. Небольшое количество дексаметазона метаболизируется в почках и других тканях. Основной путь выведения — через почки с мочой.
Показания Дексаметазона фосфат
Дексаметазона фосфат вводить в/в или в/м в неотложных случаях, а также из-за невозможности перорального применения препарата при следующих состояниях.
Эндокринные нарушения:
- заместительная терапия первичной или вторичной (гипофизарной) недостаточности надпочечников (гидрокортизон или кортизон являются препаратами выбора; при необходимости синтетические аналоги можно применять вместе с минералокортикоидами; в педиатрической практике сочетанное применение с минералокортикоидами чрезвычайно важно);
- острая недостаточность надпочечников (гидрокортизон или кортизон являются препаратами выбора; может быть необходимым сочетанное применение с минералокортикоидами, особенно в случае применения синтетических аналогов);
- перед операциями и в случаях серьезных травм или заболеваний у пациентов с установленной недостаточностью надпочечников или при неопределенном адренокортикальном запасе;
- шок, стойкий к традиционной терапии, при имеющейся или подозреваемой недостаточности надпочечников;
- врожденная гиперплазия надпочечников;
- негнойное воспаление щитовидной железы;
- гиперкальциемия, вызванная раковым поражением.
Ревматические заболевания: в качестве вспомогательной терапии для кратковременного применения (для вывода пациента из острого состояния или при обострении болезни), при посттравматическом остеоартрозе, синовите при остеоартрозе, ревматоидном артрите, включая ювенильный ревматоидный артрит (в некоторых случаях может потребоваться низкодозовая поддерживающая терапия), остром и подостром бурсите, эпикондилите, остром неспецифическом тендосиновите, остром подагрическом артрите, псориатическом артрите, анкилозирующем спондилите.
Коллагенозы. В период обострения или в отдельных случаях как поддерживающая терапия при системной красной волчанке, остром ревматическом кардите.
Заболевания кожи: пузырчатка; тяжелая мультиформная эритема (синдром Стивенса — Джонсона); эксфолиативный дерматит; буллезный герпетиформный дерматит; тяжелый себорейный дерматит; тяжелый псориаз; фунгоидный микоз.
Аллергические заболевания. Контроль тяжелых или инвалидизирующих аллергических состояний, не поддающихся традиционному лечению: БА, контактный дерматит, атопический дерматит, сывороточная болезнь, хронический или сезонный аллергический ринит, лекарственная аллергия, посттрансфузионная крапивница, острый неинфекционный отек гортани.
Заболевания глаз. Тяжелые острые и хронические аллергические и воспалительные процессы с поражением глаз: поражение глаз, вызванное Herpes zoster, ирит, иридоциклит, хориоретинит, диффузный задний увеит и хориоидит, неврит зрительного нерва, симпатическая офтальмия, воспаление переднего сегмента, аллергический конъюнктивит, кератит, аллергическая краевая язва роговицы.
Желудочно-кишечные заболевания. Для выведения пациента из критического периода при язвенном колите (системная терапия), болезни Крона (системная терапия).
Заболевания дыхательных путей: симптоматический саркоидоз; бериллиоз; очаговый или диссеминированный туберкулез легких (вместе с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией); синдром Лефлера, не поддающийся терапии другими методами; аспирационный пневмонит.
Гематологические заболевания: приобретенная (аутоиммунная) гемолитическая анемия; идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у взрослых (только в/в введение; в/м введение противопоказано); вторичная тромбоцитопения у взрослых; эритробластопения (эритроцитарная анемия); врожденная (эритроидная) гипопластическая анемия.
Онкологические заболевания: паллиативное лечение лейкемии и лимфомы у взрослых; острая лейкемия у детей.
Состояния, сопровождающиеся отеком: стимулирование диуреза или уменьшение протеинурии при идиопатическом нефротическом синдроме (без уремии) и нарушение функции почек при системной красной волчанке.
Диагностическое исследование функции надпочечников. Отек мозга из-за первичной или метастатической опухоли мозга, краниотомии или травмы головы. Применение при отеке мозга не заменяет надлежащие нейрохирургические исследования и конечные назначения, такие как нейрохирургическое вмешательство и другая специфическая терапия.
Другие показания: туберкулезный менингит с субарахноидальной блокадой или угрозой блокады (вместе с соответствующей противотуберкулезной терапией); трихиноз с неврологическими симптомами или трихиноз миокарда.
Показания для внутрисуставного введения или введения в мягкие ткани: в качестве вспомогательной терапии для кратковременного применения (для вывода пациента из острого состояния или при обострении болезни) при ревматоидном артрите (тяжелом воспалении отдельного сустава), синовите при остеоартрите, остром и подостром бурсите, остром подагрическом артрите, эпикондилите, остром неспецифическом тендосиновите, посттравматическом остеоартрите.
Местное введение (введение в место поражения): келлоидные поражения, локализованные гипертрофические, воспалительные и инфильтративные поражения при опоясывающем лишае, псориазе, кольцевидной гранулеме, дискоидная красная волчанка, липоидный атрофический дерматит Оппенгейма, локализованная алопеция.
Возможно также применение при кистозных опухолях апоневроза или сухожилий (ганглия).
Применение Дексаметазона фосфат
назначать взрослым и детям с рождения. Вводить в/в (в виде инъекции или инфузии), в/м или местно — с помощью внутрисуставной инъекции или инъекции в место поражения на коже или в инфильтрат мягких тканей.
Как растворитель для в/в инфузии применять 0,9% р-р натрия хлорида или 5% р-р глюкозы.
Р-ры, предназначенные для в/в введения или дальнейшего растворения препарата, не должны содержать консерванты, если их применять у грудных детей, особенно недоношенных.
При смешивании препарата с растворителем для инфузии нужно соблюдать меры безопасности по сохранению стерильности. Поскольку р-ры для инфузий обычно не содержат консервантов, смеси нужно использовать в течение 24 ч.
Препараты для парентерального введения следует визуально проверять на наличие посторонних частичек и изменения цвета каждый раз перед введением для определения пригодности р-ра и контейнера.
Дозу нужно определять индивидуально, согласно заболеванию конкретного пациента, предусмотренного периода лечения, переносимости кортикоидов и реакции организма.
В/в и в/м введение. Рекомендованная начальная доза изменяется от 0,5 до 9 мг/сут в зависимости от диагноза. В менее тяжелых случаях может быть достаточным дозирование ниже 0,5 мг, в то время как при тяжелых заболеваниях может быть необходимым дозирование выше 9 мг/сут.
Начальные дозы Дексаметазона фосфата нужно применять до появления клинической реакции, а потом дозу нужно постепенно уменьшать до наиболее низкой клинически эффективной. Если высокие дозы назначать в течение периода, превышающего несколько дней, дозу потом нужно постепенно уменьшать на протяжении нескольких последующих дней или даже длительного периода.
Если через соответствующий период времени не отмечается удовлетворительной клинической реакции, следует прекратить инъекции дексаметазона и назначить пациенту другое лечение.
Необходимо тщательно наблюдать за симптомами, которые могут потребовать коррекции дозирования: за изменениями клинического состояния в результате ремиссии или обострения болезни, индивидуальной реакцией на препарат, влиянием стресса (например хирургическое вмешательство, инфекция, травма). Во время стресса может возникнуть необходимость во временном повышении дозирования.
Если введение препарата необходимо прекратить после нескольких дней лечения, отменять препарат нужно постепенно.
Шок
Дозирования инъекции дексаметазона фосфата:
- 3 мг/кг массы тела за 24 ч путем постоянной в/в инфузии после начальной в/в инъекции 20 мг;
- 2–6 мг/кг массы тела в виде одноразовой в/в инъекции;
- начальная доза — 40 мг, затем повторные в/в инъекции каждые 4–6 ч, пока наблюдаются симптомы шока;
- начальная доза — 40 мг, затем повторные в/в инъекции каждые 2–6 ч, пока наблюдаются симптомы шока;
- 1 мг/кг массы тела в виде одноразовой в/в инъекции.
Применение высокодозовой кортикостероидной терапии длится только до стабилизации состояния пациента, обычно не дольше 48–72 ч.
Отек мозга. Дексаметазона фосфат обычно следует назначать в начальной дозе 10 мг в/в, затем — по 4 мг каждые 6 ч в/м до исчезновения симптомов.
Реакцию на лечение следует отслеживать в течение 12–24 ч, дозирование может быть снижено после 2–4 сут лечения, препарат необходимо постепенно отменять в течение 5–7 сут. Для паллиативного применения у пациентов с повторными или неоперабельными опухолями мозга может быть эффективной поддерживающая терапия в дозе 2 мг 2–3 раза в сутки.
Тяжелые аллергические заболевания. При острых аллергических заболеваниях, которые самокупируются, или при тяжелых обострениях хронических аллергических заболеваний назначать Дексаметазона фосфат в первый день по 1 или 2 мл (4 или 8 мг) в/м; со второго дня продолжать лечение пероральными формами препарата.
Местное введение. Внутрисуставное введение, введение в место поражения или в мягкие ткани обычно применять в случаях, когда поражение ограничивается одним или двумя суставами (участками). Дозирование и частота инъекций зависит от условий и места введения. Обычная доза — 0,2–6 мг. Частота применения обычно колеблется от одного введения на 3–5 сут до одного введения на 2–3 нед. Частое внутрисуставное введение может повредить суставной хрящ.
Внутрисуставная инъекция кортикостероидов может привести к системным эффектам в дополнение к местным.
Нужно избегать внутрисуставного введения кортикостероидов в инфицированные суставы.
Кортикостероиды не следует вводить в нестабильные суставы.
Некоторые из обычных одноразовых доз приведены ниже:
|Место инъекции
|Доза дексаметазона
фосфата, мг
|Большие суставы (например коленный)
|2–4
|Маленькие суставы (например межфаланговый, височно-нижнечелюстной)
|0,8–1
|Межмышечные сумки
|2–3
|Сухожильные оболочки
|0,4–1
|Инфильтрация мягких тканей
|2–6
|Ганглии
|1–2
Дексаметазона фосфат особенно рекомендован для применения в сочетании с одним из менее растворимых стероидов продолжительного действия для внутрисуставного введения и введения в мягкие ткани.
Дозы для детей. Рекомендованная доза при заместительной терапии составляет 0,02 мг/кг массы тела или 0,67 мг/м2 площади поверхности тела в сутки за 3 инъекции.
При всех других показаниях диапазон начальных доз составляет 0,02–0,3 мг/кг/сут за 3–4 инъекции (0,6–9 мг/м2 площади поверхности тела/сутки).
С целью сравнения ниже приведены эквивалентные дозы в миллиграммах для разных кортикостероидов:
Доза 0,75 мг дексаметазона эквивалентна дозе 2 мг параметазона или 4 мг метилпреднизолона и триамцинолона, или 5 мг преднизона и преднизолона, или 20 мг гидрокортизона, или 25 мг кортизона, или 0,75 мг бетаметазона.
Такие соотношения дозирований относятся только к пероральному или в/в применению этих препаратов. Когда эти препараты или их производные вводятся в/м или внутрисуставно, их относительные свойства могут значительно изменяться.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к дексаметазону или какому-либо другому компоненту препарата;
- острые вирусные, бактериальные или системные грибковые инфекции (если не применяется надлежащая терапия), синдром Кушинга;
- вакцинация живой вакциной;
- в/м введение противопоказано пациентам с тяжелыми нарушениями свертывания крови;
- местное введение противопоказано при бактериемии, системных грибковых инфекциях, у пациентов с нестабильными суставами, инфекциями в месте применения, в том числе при септическом артрите вследствие гонореи или туберкулеза.
Побочные эффекты
со стороны кроветворной и лимфатической систем: случаи тромбоэмболии, уменьшение количества моноцитов и/или лимфоцитов, лейкоцитоз, эозинофилия (как и при применении других кортикостероидов), тромбоцитопения и нетромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, сыпь, аллергический дерматит, крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм и анафилактические реакции, уменьшение иммунного ответа и увеличение восприимчивости к инфекциям.
Со стороны сердца: политопная желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная брадикардия, сердечная недостаточность, остановка сердца, разрыв сердца у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда.
Со стороны сосудов: АГ, гипертоническая энцефалопатия.
Со стороны ЦНС: после лечения возможно появление отека диска зрительного нерва и повышенного внутричерепного давления (псевдоопухоль). Могут наблюдаться также такие неврологические побочные эффекты, как головокружение (вертиго), судороги и головная боль, нарушения сна, спутанность сознания, нервозность, беспокойство.
Психические нарушения: изменение личности и поведения, которые наиболее часто проявляются как эйфория; сообщалось также о таких побочных эффектах: бессонница, раздражительность, гиперкинезия, депрессия и психозы, а также маниакально-депрессивный психоз, делирий, дезориентация, галлюцинации, паранойя, лабильность настроения, мысли о самоубийстве, ухудшение течения шизофрении, амнезия, ухудшение течения эпилепсии.
Со стороны эндокринной системы и метаболизма: угнетение функции и атрофия надпочечников (уменьшение реакции на стресс), синдром Кушинга, замедление роста у детей и подростков, нарушения менструального цикла, аменорея, гирсутизм, переход латентного диабета в клинически активную форму, уменьшение толерантности к углеводам, повышение аппетита и увеличение массы тела, гипертриглицеридемия, ожирение, повышенная потребность в инсулине или пероральных гипогликемических средствах у больных диабетом, отрицательный азотный баланс из-за катаболизма белков, гипокалиемический алкалоз, задержка в организме натрия и воды, повышенная потеря калия, гипокальциемия.
Со стороны ЖКТ: эзофагит, диспепсия, тошнота, рвота, икота, пептические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, возможны также язвенные перфорации и кровотечения в ЖКТ (рвота с примесью крови, мелена), панкреатит и перфорация желчного пузыря и кишечника (особенно у пациентов с хроническим воспалением кишечника).
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: мышечная слабость, стероидная миопатия (мышечная слабость служит причиной мышечного катаболизма), мышечная атрофия, остеопороз (повышенное выведение кальция) и компрессионные переломы позвоночника, переломы трубчатых костей, асептический остеонекроз (чаще — асептический некроз головок костей бедер и плеч), разрывы сухожилий (особенно при параллельном применении некоторых хинолонов), повреждение суставного хряща и некроз костей (вследствие внутрисуставной инфекции), преждевременное закрытие эпифизарных зон роста.
Со стороны кожи и подкожных тканей: замедленное заживление ран, зуд, истончение и повышение чувствительности кожи, стрии, петехии и синяки, акне, телеангиэктазия, эритема, повышенное потовыделение, угнетенная реакция на кожные тесты.
Со стороны органа зрения: повышенное внутриглазное давление, глаукома, катаракта или экзофтальм, истончение роговицы, обострение бактериальных, грибковых или вирусных инфекций глаз.
Инфекции и инвазии: развитие оппортунистических инфекций, рецидив неактивного туберкулеза.
Со стороны репродуктивной системы: импотенция.
Общие нарушения: отек, гипер- или гипопигментация кожи, атрофия кожи или подкожного слоя, стерильный абсцесс и покраснение кожи, транзиторное ощущение жжения и пощипывания в промежности при в/в введении или при введении высоких доз.
Общие расстройства и расстройства в месте введения: при в/м введении — изменения в месте введения, включая отек, жжение, онемение, боль, парестезии и инфекции в месте введения, редко — некроз окружающих тканей, образование рубцов в месте инъекций, атрофия кожи и подкожной клетчатки при в/м введении (особенно опасно введение в дельтовидную мышцу).
При в/в введении — аритмии, приливы крови к лицу, судороги.
При интракраниальном введении — носовые кровотечения.
При внутрисуставном введении — усиление боли в суставе.
Признаки синдрома отмены глюкокортикоидов. У пациентов, длительное время лечившихся дексаметазоном, во время быстрого снижения дозы могут наблюдаться синдром отмены и случаи недостаточности надпочечников, артериальной гипотензии или летальный исход.
В некоторых случаях признаки синдрома отмены могут быть подобны признакам ухудшения или рецидива заболевания, от которого пациент лечился.
Если наблюдаются тяжелые нежелательные реакции, лечение необходимо прекратить.
Особые указания
во время парентерального лечения кортикостероидами редко могут отмечаться реакции гиперчувствительности, поэтому необходимо принять надлежащие меры перед началом лечения дексаметазоном, учитывая возможность аллергических реакций (особенно у пациентов с аллергическими реакциями на какие-либо другие лекарственные средства в анамнезе).
У пациентов, длительное время лечащихся дексаметазоном, может наблюдаться синдром отмены (также без видимых признаков недостаточности надпочечников) при прекращении лечения (повышенная температура тела, насморк, покраснение конъюнктивы, головная боль, головокружение, сонливость или раздражительность, боль в мышцах и суставах, рвота, уменьшение массы тела, слабость, часто — конвульсии). Поэтому дозу дексаметазона следует снижать постепенно. Внезапное прекращение лечения может иметь летальные последствия.
Если пациент находится в состоянии тяжелого стресса (из-за травмы, операции или тяжелого заболевания) на протяжении терапии, дозу дексаметазона необходимо повысить, а если это происходит во время прекращения лечения, нужно применять гидрокортизон или кортизон.
Пациентам, которым вводили дексаметазон длительное время и которые испытывают тяжелый стресс после прекращения терапии, необходимо возобновить применение дексаметазона, поскольку вызванная им недостаточность надпочечников может длиться в течение нескольких месяцев после прекращения лечения.
Лечение дексаметазоном или естественными глюкокортикоидами может замаскировать симптомы существующей или новой инфекции, а также симптомы кишечной перфорации. Дексаметазон может обострить системную грибковую инфекцию, латентный амебиаз и туберкулез легких.
Пациенты с туберкулезом легких в активной форме должны получать дексаметазон (вместе с противотуберкулезными препаратами) только при быстро протекающем или диссеминированном туберкулезе легких. Пациенты с неактивной формой туберкулеза легких, лечащиеся дексаметазоном, или пациенты, реагирующие на туберкулин, должны получать химиопрофилактику.
Осторожность и медицинское наблюдение рекомендованы больным с остеопорозом, АГ, сердечной недостаточностью, туберкулезом, глаукомой, печеночной или почечной недостаточностью, сахарным диабетом, активной пептической язвой, недавним кишечным анастомозом, язвенным колитом и эпилепсией. Особого ухода требуют пациенты в течение первых недель после инфаркта миокарда, пациенты с тромбоэмболией, тяжелой миастенией, гипотиреозом, психозом или психоневрозом, а также пациенты пожилого возраста.
Во время лечения может наблюдаться обострение сахарного диабета или переход от латентной фазы к клиническим проявлениям сахарного диабета.
При продолжительном лечении необходимо контролировать уровень калия в сыворотке крови.
Вакцинация живой вакциной противопоказана во время лечения дексаметазоном. Вакцинация инактивированной вирусной или бактериальной вакциной не приводит к ожидаемому синтезу антител и не имеет ожидаемого защитного эффекта. Дексаметазона фосфат обычно не назначают за 8 нед до вакцинации и не начинают применять раньше чем через 2 нед после вакцинации.
Пациенты, которые продолжительное время лечатся высокими дозами дексаметазона и никогда не болели корью, должны избегать контакта с инфицированными лицами; при случайном контакте рекомендовано профилактическое лечение иммуноглобулином.
Рекомендуется соблюдать осторожность у пациентов, которые выздоравливают после операции или перелома костей, поскольку дексаметазон может замедлить заживление ран и образование костной ткани.
Действие глюкокортикоидов усиливается у больных циррозом печени или гипотиреозом.
Тяжелые психические реакции могут сопровождать системное применение кортикостероидов. Обычно симптомы появляются через несколько дней или недель после начала лечения. Риск развития этих симптомов повышается при применении высоких доз. Большинство реакций проходит при снижении дозы или отмене препарата. Необходимо наблюдать и вовремя выявлять изменения психического состояния, особенно депрессивного настроения, суицидальных мыслей и намерений. С особой осторожностью нужно применять кортикостероиды у пациентов с аффективными расстройствами в текущее время или в анамнезе, а также у ближайших родственников. Появление нежелательных эффектов можно предупредить, применяя минимальные эффективные дозы на протяжении наиболее короткого периода или применяя необходимую дневную дозу препарата 1 раз, утром.
Внутрисуставное применение дексаметазона может привести к системным эффектам.
Частое применение может вызвать поражение хряща или некроз кости.
Перед внутрисуставным введением нужно удалить из сустава синовиальную жидкость и исследовать ее (проверить на наличие инфекции). Необходимо избегать введения кортикостероидов в инфицированные суставы. Если инфекция сустава развивается после инъекции, необходимо начать соответствующую терапию антибиотиками.
Пациентам следует сообщить о том, чтобы они избегали физической нагрузки на пораженные суставы до тех пор, пока воспаление будет вылечено.
Следует избегать введения препарата в неустойчивые суставы.
Кортикостероиды могут искажать результаты кожных аллергических тестов.
Особые предостережения относительно вспомогательных веществ. Препарат содержит 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 дозу, что является очень незначительным количеством.
Применение в период беременности и кормления грудью. Негативное воздействие на плод и новорожденного не может быть исключено. Лекарственное средство угнетает внутриутробное развитие ребенка. Дексаметазон можно назначать беременным женщинам только в единичных неотложных случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Особая осторожность рекомендуется при преэклампсии. В соответствии с общими рекомендациями при лечении кортикостероидами во время беременности должна быть использована максимальная действующая доза для контроля за основным заболеванием. Детей, рожденных матерями, которым назначали кортикостероиды во время беременности, нужно тщательно проверять на наличие недостаточности надпочечников.
Кортикостероиды проходят через плаценту и достигают высоких концентраций в плоде. Дексаметазон менее активно метаболизируется в плаценте, чем, например, преднизон, поэтому в сыворотке крови плода могут наблюдаться высокие концентрации дексаметазона. По некоторым данным, даже фармакологические дозы глюкокортикоидов могут повышать риск недостаточности плаценты, олигогидрамниона, замедления развития плода или его внутриматочной гибели, увеличения количества лейкоцитов (нейтрофилов) у плода и недостаточности надпочечников. Нет никаких доказательств, подтверждающих тератогенное действие кортикостероидов.
Рекомендовано применять дополнительные дозы кортикостероидов во время родов женщинам, принимавшим кортикостероиды во время беременности. В случае затяжных родов или планировании кесаревого сечения рекомендуется в/в введение 100 мг гидрокортизона каждые 8 ч.
Небольшие количества кортикостероидов выявляют в грудном молоке, поэтому матерям, которые лечатся дексаметазоном, не рекомендуется кормить грудью, особенно при его приеме свыше физиологических норм (около 1 мг). Это может привести к замедлению роста ребенка и уменьшению секреции эндогенных кортикостероидов.
Дети. Применять у детей с рождения только в случае крайней необходимости. Во время лечения дексаметазоном необходимо тщательное наблюдение за ростом и развитием детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая, что у чувствительных больных при применении препарата могут возникнуть побочные реакции (головокружение, спутанность сознания и др.), на период применения препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения других работ, требующих концентрации внимания.
Взаимодействия
параллельное применение дексаметазона и НПВП повышает риск желудочно-кишечных кровотечений и образования язв.
Эффективность дексаметазона снижается, если одновременно принимать рифампицин, рифамбутин, карбамазепин, фенобарбитон, фенитоин (дифенилгидантоин), примидон, эфедрин или аминоглутетимид, поэтому дозу дексаметазона в таких комбинациях следует повышать.
Взаимодействие между дексаметазоном и всеми вышеуказанными лекарственными средствами может исказить тест угнетения дексаметазона. Это необходимо учитывать при оценке результатов теста.
Дексаметазон снижает терапевтический эффект антихолинэстеразных средств, применяемых при миастении.
Сочетанное применение дексаметазона и препаратов — ингибиторов CYP 3A4, таких как кетоконазол, макролиды, может вызвать увеличение концентрации дексаметазона в сыворотке и плазме крови. Дексаметазон является умеренным индуктором CYP 3A4. Сочетанное применение с препаратами, которые метаболизируются CYP 3A4, такими как индинавир, эритромицин, может увеличивать их клиренс, вызывающий снижение концентраций в сыворотке крови.
Кетоконазол может угнетать синтез кортикостероидов надпочечниками, таким образом, вследствие снижения концентрации дексаметазона может развиться недостаточность надпочечников.
Дексаметазон уменьшает терапевтический эффект препаратов для лечения сахарного диабета, АГ, кумариновых антикоагулянтов, празиквантела и натрийуретиков (поэтому дозу этих лекарственных средств нужно повысить); он повышает активность гепарина, альбендазола и калийуретиков (дозу этих препаратов нужно снизить в случае необходимости).
Дексаметазон может изменить действие кумариновых антикоагулянтов, поэтому при применении такой комбинации препаратов нужно чаще проверять протромбиновое время.
Параллельное применение дексаметазона и высоких доз других глюкокортикоидов или агонистов β2-адренорецепторов повышает риск гипокалиемии. У пациентов с гипокалиемией сердечные гликозиды в большей степени приводят к нарушению ритма и имеют большую токсичность.
Антациды уменьшают всасывание дексаметазона в желудке. Действие дексаметазона при одновременном приеме с пищей и алкоголем не исследовано, однако применение лекарств одновременно с употреблением пищи с высоким содержанием натрия не рекомендуется. Курение не влияет на фармакокинетику дексаметазона.
Кортикостероиды усиливают почечный клиренс салицилата, поэтому иногда тяжело получить терапевтические концентрации салицилатов в сыворотке крови. Следует соблюдать осторожность пациентам, которым постепенно снижают дозу кортикостероида, поскольку при этом может наблюдаться повышение концентрации салицилата в сыворотке крови и интоксикация.
При параллельном применении пероральных контрацептивов, T½ кортикостероидов может увеличиться, что усиливает их биологическое действие и может повысить риск побочных эффектов.
Одновременное применение ритодрина и дексаметазона противопоказано во время родов, поскольку это может привести к отеку легких. Сообщалось о летальном исходе у роженицы из-за развития такого состояния.
Одновременное применение дексаметазона и талидомида может вызвать токсический эпидермальный некролиз.
Виды взаимодействий, имеющих терапевтические преимущества: параллельное применение дексаметазона и метоклопрамида, дифенгидрамида, прохлорперазина или антагонистов рецепторов 5-НТ3 (рецепторов серотонина или 5-гидрокситриптамина, тип 3, таких как ондансетрон или гранисетрон) эффективно для профилактики тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией цисплатином, циклофосфамидом, метотрексатом, флуороурацилом.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими препаратами, кроме следующих: 0,9% р-р натрия хлорида или 5% р-р глюкозы.
При смешивании дексаметазона с хлорпромазином, дифенгидрамином, доксапрамом, доксорубицином, даунорубицином, идарубицином, гидроморфоном, ондансетроном, прохлорперазином, калия нитратом и ванкомицином образуется осадок.
Приблизительно 16% дексаметазона растворяется в 2,5% р-ре глюкозы и 0,9% р-ре натрия хлорида с амикацином.
Некоторые лекарственные средства, такие как лоразепам, следует смешивать с дексаметазоном в стеклянных флаконах, а не в пластиковых пакетах (концентрация лоразепама уменьшается до значений ниже 90% за 3–4 ч хранения в поливинилхлоридных пакетах при комнатной температуре).
Некоторые лекарственные средства, такие как метапаминол, имеют так называемую несовместимость, которая развивается медленно, — развивается в течение суток при смешивании с дексаметазоном.
Дексаметазон с гликопиролатом: значение рН окончательного р-ра равно 6,4, что выходит за пределы диапазона стабильности.
Передозировка
очень редко поступали сообщения об острой передозировке или летальном исходе из-за острой передозировки.
Передозировка, обычно только после нескольких недель применения чрезмерных доз, может вызвать большинство нежелательных эффектов, указанных в ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, прежде всего синдром Кушинга.
Специфического антидота нет. Лечение должно быть поддерживающим и симптоматическим. Гемодиализ не является эффективным методом ускоренного выведения дексаметазона фосфата из организма.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Держать ампулы во внешней пачке для защиты от действия света.