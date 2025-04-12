Факовит (Fakovit)
Факовит инструкция по применению
Состав
Комби-упаковка в блистерах содержит: таблетки желудочно-растворимые, № 30 + таблетки кишечно-растворимые п/о, № 30.
1 желудочно-растворимая таблетка (белого цвета), содержит: кислоты глутаминовой — 200 мг, глицина — 100 мг, пиридоксина гидрохлорида — 25 мг;
1 кишечно-растворимая таблетка, п/о, (от желто-оранжевого до коричневого цвета), содержит: L-цистеина — 200 мг, кислоты аскорбиновой — 175 мг.
Глицин - 100 мг
Пиридоксина гидрохлорид - 25 мг
L-глутаминовая кислота - 200 мг
Фармакологические свойства
средство для регуляции метаболических процессов в хрусталике, обладает антирадикальными и детоксикационными свойствами.
В хрусталике глаза из глутаминовой кислоты, глицина и цистеина при участии АТФ синтезируется трипептид глутатион, являющийся центральным звеном в ферментативной системе антиоксидантной защиты белков и обезвреживания токсических метаболитов. Фосфорилированная форма пиридоксина гидрохлорида (пиридоксальфосфат) обеспечивает транспорт указанных аминокислот в хрусталик через капсулу. Аскорбиновая кислота выполняет роль регулятора окислительно-восстановительных процессов в хрусталике и восстановлении дисульфидных связей. Препарат снижает интенсивность свободнорадикальных процессов в хрусталике, благодаря чему уменьшается образование сшивок и полимеризация его белков, что проявляется в замедлении или приостановке помутнения хрусталика.
Фармакокинетика не исследовалась.
Показания Факовит
профилактика и лечение начальных стадий катаракты у пациентов пожилого возраста или при хронических радиационных воздействиях низкой интенсивности.
Применение Факовит
принимают одновременно 1 таблетку желудочно-растворимую и 1 таблетку, покрытую оболочкой, кишечно-растворимую; частота приема — 2 раза в сутки во время еды. Курс лечения — 20–30 дней. Проводят 3–4 курса лечения в год.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
аллергические реакции, повышение кислотности желудочного сока.
Особые указания
с осторожностью применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарном диабете, склонности к тромбообразованию. Эффективность и безопасность применения препарата в детском возрасте не исследованы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата в период беременности не исследована, поэтому применять его допустимо только после тщательной оценки соотношения польза/риск для плода. При необходимости применения в период кормления грудью рекомендуется прекратить грудное вскармливание.
Влияние на возможность управлять транспортными средствами и механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.
Взаимодействия
снижает токсичность антиконвульсантов, нейролептиков, антидепрессантов. Повышает концентрацию в сыворотке крови салицилатов, бензилпенициллина и тетрациклинов, снижает — пероральных контрацептивов. Изониазид, циклосерин, пеницилламин снижают эффект препарата. Ослабляет противопаркинсоническую активность леводопы, антикоагулянтный эффект производных кумарина.
Передозировка
данные о передозировке отсутствуют. Возможно усиление побочных эффектов.
Условия хранения
хранить в сухом защищенном от света месте при температуре 8–25 °С