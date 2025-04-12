с осторожностью применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарном диабете, склонности к тромбообразованию. Эффективность и безопасность применения препарата в детском возрасте не исследованы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата в период беременности не исследована, поэтому применять его допустимо только после тщательной оценки соотношения польза/риск для плода. При необходимости применения в период кормления грудью рекомендуется прекратить грудное вскармливание.

Влияние на возможность управлять транспортными средствами и механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.