Хомвио®-Простан (Homvio®-Prostan)
Хомвио -Простан инструкция по применению
Состав
Pareira brava D2...................... 4 мл/10 мл
Populus tremuloides O............. 0,1 мл/10 мл
Sabal serrulatum O.................. 5 мл/10 мл
Pareira brava D2 - 4 мл/10 мл
Populus tremuloides - 0,1 мл/10 мл
Sabal serrulatum - 5 мл/10 мл
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Комплексный гомеопатический препарат для лечения заболеваний органов мочеполовой системы. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое действие. Нормализует функцию детрузора мочевого пузыря. Устраняет нарушения мочевыделения и неприятные ощущения в области мочевыводящих путей.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Хомвио -Простан
хронический цистит, уретрит, простатит и другие воспалительные заболевания органов мочеполовой системы; доброкачественная гиперплазия предстательной железы; острая и хроническая задержка мочи; недержание мочи; энурез; пиелонефрит, мочекаменная болезнь, почечная колика.
Применение Хомвио -Простан
при хроническом заболевании начальная доза составляет 5–10 капель 1–3 раза в сутки. При недостаточной эффективности лечения дозу следует повысить до 15 капель 3 раза в сутки. Продолжительность терапии определяется индивидуально, однако она должна быть не менее 4–6 нед.
В острых случаях назначают по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 12 раз в сутки. При уменьшении выраженности воспалительных явлений дозу снижают до 10 капель 3 раза в сутки, в этой дозе препарат принимают на протяжении 1 мес.
В дальнейшем переходят на прием препарата в поддерживающей дозе — 10 капель 1 раз в сутки или через день на протяжении длительного времени.
Капли принимают за 30 мин до или через 30 мин после еды на кусочке сахара или хлеба, медленно их рассасывая, или с глотком воды, удерживая его во рту как можно дольше.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, детям в возрасте до 12 лет, период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции.
Особые указания
после приема первой дозы препарата возможно кратковременное увеличение выраженности основных симптомов заболевания (гомеопатический эффект первой дозы). В этом случае необходимо временно снизить дозу или частоту приема препарата. Первые признаки улучшения состояния отмечают через 1 нед после начала лечения.
Назначение препарата беременным и детям младше 12 лет из-за содержания в нем спирта должно быть ограничено. В рекомендованных дозах препарат не влияет на психомоторные реакции при управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами, однако следует учитывать содержание спирта в препарате. Курение, употребление алкоголя и тонизирующих напитков (кофе, чай) ослабляют действие гомеопатических средств.
Взаимодействия
случаи несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.
Передозировка
применение препарата в завышенной дозе, особенно у детей, может вызвать алкогольную интоксикацию.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.