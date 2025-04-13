Киев
Хомвио®-Простан (Homvio®-Prostan)

Хомвио®-Простан (Homvio®-Prostan)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 130 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
560,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
426,31 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
614,30
Экономия при брони: -131,91 грн
482,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
502,97
Экономия при брони: -18,40 грн
484,57 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
464,21 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
518,90
Экономия при брони: -111,42 грн
407,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
474,50 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
621,50
Экономия при брони: -133,43 грн
488,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
402,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
515,78
Экономия при брони: -31,21 грн
484,57 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
424,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
447,00 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
621,48
Экономия при брони: -133,50 грн
487,98 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
547,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
444,89
Экономия при брони: -27,98 грн
416,91 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
525,60
Экономия при брони: -110,07 грн
415,53 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
495,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
482,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
492,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
358,25 грн
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