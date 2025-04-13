Хомвио®-Простан (Homvio®-Prostan)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
614,30
Экономия при брони: -131,91 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
502,97
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
518,90
Экономия при брони: -111,42 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
621,50
Экономия при брони: -133,43 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
515,78
Экономия при брони: -31,21 грн
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
621,48
Экономия при брони: -133,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
444,89
Экономия при брони: -27,98 грн
Фармация
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
525,60
Экономия при брони: -110,07 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Хомвио®-Простан капли оральные флакон-капельница 50 мл №1
Homviora Arzneimittel