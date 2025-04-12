Метилэргобревин (Methylergobrevin)
Метилэргобревин инструкция по применению
Состав
Метилэргометрина малеат - 0,2 мг/мл
Фармакологические свойства
метилэргометрин (9,10-дигидро-N-[(S)-1-(гидроксиметил)пропил]-6-метилэрголин-8β-карбоксамида малеат) — полусинтетическое производное природного алкалоида спорыньи эргометрина. Метилэргобревин повышает тонус и сократительную активность миометрия. Оказывает слабое действие на периферические сосуды, практически не вызывает повышения АД.
После в/в введения терапевтическое действие Метилэргобревина отмечается через 30–60 с, а после в/м введения — через 2–5 мин. Действие препарата после в/в введения продолжается до 2 ч, после в/м — более 3 ч. Связывание препарата с белками плазмы крови составляет 35%, объем распределения — 39,1–73,1 л, клиренс — 9,9–18,9 л/ч. Препарат быстро распределяется в тканях организма — период полураспределения после в/в введения составляет 1–3 мин. Препарат выделяется с грудным молоком.
Показания Метилэргобревин
второй период родов (после рождения передней части плеча), третий период родов, атоническое маточное кровотечение; субинволюция матки, лохиометра; профилактика и лечение гипотонических кровотечений в ранний послеродовой период.
Применение Метилэргобревин
при активном ведении второго периода родов Метилэргобревин вводят в/в в дозе 0,1–0,2 мг (0,5–1 мл) после рождения передней части плеча плода; для родов в условиях общего обезболивания рекомендуется введение 1 мл Метилэргобревина. При атоническом маточном кровотечении назначают 0,2 мг (1 мл) в/м или 0,1–0,2 мг (0,5–1 мл) в/в, при необходимости инъекции можно повторять с интервалом 2 ч. При терапии субинволюции матки или лохиометры применяют 0,1–0,2 мг (0,5–1 мл) препарата п/к или или в/м до 3 раз в сутки. При кесаревом сечении препарат вводят после извлечения плода: в/в — по 0,05–0,1 мг или в/м — по 0,2 мг. При абортах назначают после расширения канала шейки матки — в/в 0,1–0,2 мг. При спонтанных абортах показано в/в введение 0,05–0,1 мг.
Противопоказания
первый период родов, второй период родов до рождения головки плода; тяжелая АГ, окклюзионные поражения сосудов; сепсис; повышенная чувствительность к препаратам спорыньи.
Побочные эффекты
абдоминальная боль, тошнота, рвота, повышенное потоотделение, головокружение, головная боль, аллергические реакции в виде кожной сыпи. Редко отмечают повышение АД, брадикардию или тахикардию, спазм периферических сосудов. Метилэргобревин снижает лактацию. Крайне редко возникает анафилактический шок.
Особые указания
при лечении и профилактике атонических маточных кровотечений эффективен Метилэргобревин в комбинации с окситоцином. Не рекомендуется применение препарата в период кормления грудью.
Взаимодействия
Метилэргобревин может усиливать сосудосуживающие вазопрессорные эффекты симпатомиметиков и эрготамина.
Передозировка
симптомы — тошнота, рвота, боль в животе, ощущение онемения и покалывания в конечностях, АГ, в тяжелых случаях сопровождающаяся угнетением дыхания, гипертермией, судорогами и комой. Проводят симптоматическое лечение, тщательно контролируя функцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Условия хранения
при температуре 8–15 °С в защищенном от света месте.