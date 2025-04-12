при активном ведении второго периода родов Метилэргобревин вводят в/в в дозе 0,1–0,2 мг (0,5–1 мл) после рождения передней части плеча плода; для родов в условиях общего обезболивания рекомендуется введение 1 мл Метилэргобревина. При атоническом маточном кровотечении назначают 0,2 мг (1 мл) в/м или 0,1–0,2 мг (0,5–1 мл) в/в, при необходимости инъекции можно повторять с интервалом 2 ч. При терапии субинволюции матки или лохиометры применяют 0,1–0,2 мг (0,5–1 мл) препарата п/к или или в/м до 3 раз в сутки. При кесаревом сечении препарат вводят после извлечения плода: в/в — по 0,05–0,1 мг или в/м — по 0,2 мг. При абортах назначают после расширения канала шейки матки — в/в 0,1–0,2 мг. При спонтанных абортах показано в/в введение 0,05–0,1 мг.