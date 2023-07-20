МЕТИЛЭРГОМЕТРИН (METHYLERGOMETRINUM) Действующее вещество
утеротонизирующее. Возбуждает α-адренорецепторы. Повышает тонус и частоту сокращений матки, слабо суживает периферические сосуды (возможно повышение АД). Оказывает успокаивающее действие на ЦНС, угнетает сосудодвигательный центр, подавляет сосудосуживающие рефлексы, стимулирует центры блуждающих нервов и пусковую зону рвотного центра. Тормозит продукцию пролактина и секрецию молока. Легко всасывается при энтеральном и в/м введении: Cmax в плазме крови после введения внутрь и в/м достигается через 30 мин. Метаболизируется в печени. Выводится в основном с мочой. Терапевтическое действие начинается через 30–60 с после в/м инъекции (после перорального приема — через 5–10 мин) и продолжается 4–6 ч.
маточные кровотечения: после ручного отделения последа, ранние послеродовые, послеоперационные (кесарево сечение, удаление миомы), постабортные (в том числе кровянистые) выделения; замедленная инволюция матки в послеродовой период, лохиометра.
в/м, в/в. Разовая доза при парентеральном введении — 0,1–0,2 мг (0,5–1 мл 0,2% р-ра) 2–3 раза в сутки. При атоническом маточном кровотечении — 0,2 мг в/м или 0,1–0,2 мг в/в, возможно повторное введение с интервалом 2 ч. При терапии субинволюции, лохиометры, послеродовых кровотечений — внутрь 0,125–0,25 мг или п/к, в/м по 0,1–0,2 мг до 3 раз в сутки. При активном ведении второго периода родов — 0,1–0,2 мг в/в медленно после появления передней части плеча или сразу после выхода ребенка (не позднее). При родах в условиях общего обезболивания — 0,2 мг. При кесаревом сечении — после извлечения ребенка в/в 0,05–0,1 мг или в/м 0,2 мг. При абортах, после расширения канала шейки матки — в/в 0,1–0,2 мг. При спонтанных абортах — в/в 0,05–0,1 мг.
повышенная чувствительность, беременность, 1-й и 2-й период родов до появления головки плода (тоническое сокращение мышц матки может вызвать асфиксию плода).
абдоминальная боль, тошнота, рвота, головокружение, головная боль, повышенное потоотделение, повышение АД, тахикардия или брадикардия, снижение секреции молока, аллергические реакции (кожная сыпь, анафилактический шок, аллергический пневмонит). При длительном применении или повышенной чувствительности — явления эрготизма: сужение сосудов и нарушение питания тканей (особенно конечностей), психические расстройства.
с особой осторожностью следует применять при АГ, ИБС, стенозе митрального клапана, окклюзионных поражениях сосудов, сепсисе, патологии печени и почек.
усиливает сосудосуживающие эффекты симпатомиметиков и эрготамина. Сочетание с дофамином противопоказано, так как возможно развитие гангрены конечностей. Фторотан снижает чувствительность и активность матки. Окситоцин повышает результативность лечения и профилактики атонических маточных кровотечений.
симптомы: двигательное возбуждение, судороги, тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастральной области, тахикардия, расстройства чувствительности.
Лечение: проводят комплекс мероприятий, усиливающих элиминацию, и поддерживают жизненно важные функции; специфического антидота нет.