в/м, в/в. Разовая доза при парентеральном введении — 0,1–0,2 мг (0,5–1 мл 0,2% р-ра) 2–3 раза в сутки. При атоническом маточном кровотечении — 0,2 мг в/м или 0,1–0,2 мг в/в, возможно повторное введение с интервалом 2 ч. При терапии субинволюции, лохиометры, послеродовых кровотечений — внутрь 0,125–0,25 мг или п/к, в/м по 0,1–0,2 мг до 3 раз в сутки. При активном ведении второго периода родов — 0,1–0,2 мг в/в медленно после появления передней части плеча или сразу после выхода ребенка (не позднее). При родах в условиях общего обезболивания — 0,2 мг. При кесаревом сечении — после извлечения ребенка в/в 0,05–0,1 мг или в/м 0,2 мг. При абортах, после расширения канала шейки матки — в/в 0,1–0,2 мг. При спонтанных абортах — в/в 0,05–0,1 мг.