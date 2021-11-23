Вольтарен® Рапид (Voltaren Rapid) (166900) - инструкция по применению ATC-классификация
Вольтарен Рапид инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Таблетки Вольтарен Рапид содержат калиевую соль диклофенака, нестероидное соединение с выраженными и клинически доказанными анальгетическими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами.
Диклофенак является мощным ингибитором биосинтеза простагландинов и модулятором высвобождения и захвата арахидоновой кислоты.
Таблетки Вольтарен Рапид действуют быстро и поэтому показаны для лечения острых эпизодов боли и воспаления.
При приступах мигрени Вольтарен Рапид продемонстрировал свою эффективность в уменьшении выраженности головной боли и ослаблении ассоциированных с заболеванием симптомов тошноты.
In vitro при концентрациях, эквивалентных таковым, которые достигаются у человека, диклофенак не подавляет биосинтеза протеогликанов в хрящевой ткани.
Фармакокинетика. Абсорбция. Диклофенак быстро и полностью абсорбируется из таблеток, покрытых сахарной оболочкой. Прием пищи не влияет на абсорбцию. Cmax в плазме крови составляет 3,9 мкмоль/л и достигается в течение 20–60 мин после применения таблетки, покрытой сахарной оболочкой, в дозе 50 мг. Концентрации в плазме крови демонстрируют линейную связь с величиной дозы. Диклофенак подвергается метаболизму первого прохождения и экстенсивно метаболизируется.
Распределение. Диклофенак в значительной степени (на 99,7%) связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбумином (99,4%).
Диклофенак выявлен в низкой концентрации (100 нг/мл) в грудном молоке у одной кормящей матери. Предполагаемое количество препарата, которое попадает в организм младенца с грудным молоком, эквивалентно дозе 0,03 мг/кг/сут.
Выведение. Полный системный клиренс диклофенака из плазмы крови составляет 263±56 мл/мин (среднее ± стандартное отклонение). Конечный Т½ составляет 1–2 ч. Повторное применение препарата Вольтарен Рапид течение 8 дней в ежедневной дозе 50 мг 3 раза в сутки не приводит к накоплению диклофенака в плазме крови.
Около 60% дозы выводится с мочой в виде метаболитов, а менее 1% — в виде неизмененного вещества. Остальное выводится в виде метаболитов через желчь, с калом.
Метаболизм диклофенака частично происходит путем глюкуронизации интактной молекулы, но главным образом путем однократного и многократного гидроксилирования с последующей глюкуронизацией.
Фармакокинетика у отдельных групп пациентов. Не отмечено существенных различий всасывания, метаболизма и выведения препарата в зависимости от возраста пациента.
У пациентов с нарушениями функции почек кинетика разовой дозы препарата не указывает на существование любой формы кумуляции неизмененного действующего вещества при обычной схеме применения препарата. У пациентов с клиренсом креатинина <10 мл/мин теоретические равновесные концентрации метаболитов в плазме крови приблизительно в 4 раза выше, чем у здоровых. Однако в конечном итоге эти метаболиты выводятся с желчью.
У больных с нарушением функции печени (больных хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени) показатели фармакокинетики, метаболизма диклофенака аналогичны таковым у пациентов без заболеваний печени.
Показания Вольтарен Рапид
Вольтарен Рапид 25 мг и 50 мг. Краткосрочное лечение (максимум 2 нед) следующих острых состояний:
— посттравматическая боль, воспаление и отек, например вследствие растяжений;
— послеоперационная боль, воспаление и отек, например после стоматологических или ортопедических операций;
— боль и/или воспаление, сопровождающие воспалительные гинекологические заболевания, например первичную дисменорею или аднексит;
— болевые синдромы со стороны позвоночника;
— ревматические заболевания внесуставных тканей;
— в качестве вспомогательного средства при инфекциях ЛОР-органов, например при фаринготонзиллите, отите, сопровождающихся выраженной болью и воспалением.
Вольтарен Рапид 50 мг у взрослых пациентов: приступы мигрени с предвестниками или без.
В соответствии с общепринятыми подходами к лечению инфекционно-воспалительных заболеваний необходимо также применять этиотропные средства. Изолированное повышение температуры не является показанием к применению Вольтарена Рапид.
Применение Вольтарен Рапид
для минимизации побочных реакций препарат следует применять в низких эффективных дозах в течение короткого периода времени.
Для перорального применения.
Таблетки следует глотать целыми, не разжевывая и не разделяя, запивая водой, желательно перед приемом пищи.
Взрослые. Для взрослых рекомендуемая доза составляет 100–150 мг/сут. В случае умеренной выраженности симптомов, как правило, достаточно применения дозы 75–100 мг/сут. Суточную дозу следует разделить на 2–3 приема.
Мигрень. Препарат следует применять при первых признаках приступа. Рекомендуемая начальная доза препарата составляет 50 мг. Следующие 50 мг можно применять через 2 ч после первого приема, если после приема первой дозы улучшения не наступило. В случае необходимости можно принять следующую дозу 50 мг через 4–6 ч, но следует помнить, что максимальная доза препарата составляет 200 мг/сут.
Особые популяции
Дети. Для детей в возрасте старше 14 лет суточная доза препарата составляет 75–100 мг, которую следует разделить на 2–3 приема. Таблетки Вольтарен Рапид не рекомендованы для применения у детей в возрасте до 14 лет. Данных о применении препарата Вольтарен Рапид для лечения приступов мигрени у детей в настоящее время нет.
Пациенты пожилого возраста. Хотя у пациентов пожилого возраста фармакокинетика препарата Вольтарен Рапид клинически значимо не ухудшается, НПВП следует применять с особой осторожностью у таких пациентов, которые, как правило, более склонны к развитию нежелательных реакций. В частности, для ослабленных пациентов пожилого возраста или пациентов с низким показателем массы тела рекомендуется применять низкие эффективные дозы; также пациентов необходимо обследовать на предмет желудочно-кишечных кровотечений при лечении НПВП.
Нарушение функции почек. Нет необходимости в коррекции начальной дозы у пациентов с нарушением функции почек.
Нарушение функции печени. Нет необходимости в коррекции начальной дозы у пациентов с нарушением функции печени.
Противопоказания
– гиперчувствительность к действующему веществу или к другим компонентам препарата;
– активная язва желудка или кишечника, желудочно-кишечные кровотечения или перфорация;
– кровотечение или перфорация ЖКТ в анамнезе, связанные с предыдущим лечением НПВП;
– активная форма язвенной болезни/кровотечения или рецидивная язвенная болезнь/кровотечение в анамнезе (2 или более отдельных эпизодов установленной язвы или кровотечения);
– III триместр беременности;
– воспалительные заболевания кишечника (например болезнь Крона или язвенный колит);
– тяжелая печеночная недостаточность (класс С по Чайлд-Пью, цирроз печени или асцит);
– тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин);
– выраженная сердечная недостаточность (NYHA III–IV);
– лечение послеоперационной боли после операции коронарного шунтирования (или использования аппарата искусственного кровообращения);
– Вольтарен Рапид, как и другие НПВП, противопоказан пациентам, у которых в ответ на применение ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты или других НПВП возникают приступы БА, ангионевротический отек, крапивница или острый ринит.
Побочные эффекты
представлены по частоте возникновения (сначала частые) с использованием такой классификации: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна: невозможно установить на основе имеющихся данных.
Следующие побочные эффекты включают реакции, о которых сообщалось при коротком или длительном курсе применения препарата.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — тромбоцитопения, лейкопения, анемия (включая гемолитическую и апластическую анемию), агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: редко — гиперчувствительность, анафилактические и анафилактоидные реакции (в частности, артериальная гипотензия и шок); очень редко — ангионевротический отек (в частности, отек лица).
Психические расстройства: очень редко — дезориентация, депрессия, бессонница, ночные кошмары, раздражительность, психотические расстройства.
Со стороны ЦНС: часто — головная боль, головокружение; редко — сонливость, утомляемость; очень редко — парестезии, ухудшение памяти, судороги, ощущение тревоги, тремор, асептический менингит, искажение вкусовых ощущений, инсульт; частота неизвестна — спутанность сознания, галлюцинации, нарушения чувствительности, общее недомогание.
Нарушения зрения: очень редко — нарушение зрения, нечеткость зрения, диплопия; частота неизвестна — неврит зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: часто — вертиго; очень редко — звон в ушах, ухудшение слуха.
Со стороны сердца: очень редко — сердцебиение, боль в груди, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда.
Со стороны сосудов: очень редко — АГ, артериальная гипотензия, васкулит, задержка жидкости в организме.
Со стороны респираторного тракта, органов грудной клетки и средостения: редко — астма (включая диспноэ); очень редко — пневмонит.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, рвота, диарея, диспепсия, боль в животе, метеоризм, отсутствие аппетита; редко — гастрит, гастроинтестинальное кровотечение, рвота с примесью крови, геморрагическая диарея, мелена, гастроинтестинальная язва, в том числе с кровотечением или перфорацией (иногда летальные, особенно у пациентов пожилого возраста); очень редко — колит (включая геморрагический колит и обострение язвенного колита или болезни Крона), запор, стоматит (включая язвенный стоматит), глоссит, эзофагеальные нарушения, диафрагмоподобные интестинальные стриктуры, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — повышение уровня трансаминаз; редко — гепатит, желтуха, нарушение функции печени; очень редко — фульминантный гепатит, некроз печени, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь; редко — крапивница; очень редко — буллезная сыпь, экзема, эритема, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эксфолиативный дерматит, выпадение волос, фотосенсибилизация, пурпура, аллергическая пурпура, зуд.
Со стороны почек и мочевыводящего тракта: очень редко — ОПН, гематурия, протеинурия, нефротический синдром, интерстициальный нефрит, медуллярный некроз почки.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: редко — отеки.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: очень редко — импотенция.
Клинические исследования и эпидемиологические данные указывают на то, что диклофенак, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) и при длительном применении приводит к повышению риска возникновения артериальных тромботических осложнений (например инфаркт миокарда или инсульт).
Особые указания
общие. В плацебо-контролируемых исследованиях отмечен повышенный риск тромботических сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений в связи с приемом определенных селективных ингибиторов ЦОГ-1/ЦОГ-2 отдельных НПВП. В настоящее время нет доступных данных о длительном лечении диклофенаком в максимальной дозе, но такой риск не может быть исключен. Пока такие данные станут доступными, следует тщательно оценивать соотношение риска и пользы применения диклофенака у пациентов с клинически подтвержденной ИБС, цереброваскулярными нарушениями, окклюзионными заболеваниями периферических артерий или значительными факторами риска (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение). Чтобы минимизировать нежелательные эффекты, следует применять минимальную эффективную дозу в течение кратчайшего периода для контроля симптомов.
Взаимодействие с другими НПВП. Следует избегать одновременного применения Вольтарена Рапид с системными НПВП, такими как селективные ингибиторы ЦОГ-2, ввиду отсутствия каких-либо доказательств синергического эффекта и в связи с потенциальными аддитивными побочными эффектами.
Пациенты пожилого возраста. Необходима осторожность по отношению к пациентам пожилого возраста. В частности, рекомендуется применять самую низкую эффективную дозу ослабленным пациентам пожилого возраста или пациентам с низкой массой тела.
Как и при применении других НПВП, включая диклофенак, могут возникать аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные реакции, даже без предварительного воздействия диклофенака.
Маскировка симптомов. Благодаря своим фармакодинамическим свойствам Вольтарен Рапид, как и другие НПВП, может маскировать симптомы инфекции.
Препарат Вольтарен Рапид содержит сахарозу, поэтому его следует с осторожностью применять у больных сахарным диабетом. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или сахаразо-изомальтазной недостаточностью не рекомендуется применять Вольтарен Рапид.
Влияние на пищеварительный тракт. При применении всех НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи желудочно-кишечных кровотечений (рвота кровью, мелена), возникновения язвы или перфорации, которые могут быть летальными и могут произойти в любое время в процессе лечения при наличии или отсутствии предупредительных симптомов или серьезных явлений со стороны ЖКТ в анамнезе. Эти явления обычно имеют более серьезные последствия у пациентов пожилого возраста. Если у пациентов, принимающих диклофенак, возникает желудочно-кишечное кровотечение или язва, применение препарата необходимо прекратить.
При применении всех НПВП, включая диклофенак, у пациентов с симптомами, свидетельствующими о нарушениях со стороны пищеварительного тракта или с наличием язвы желудка или кишечника, кровотечения или перфорации в анамнезе, необходимо медицинское наблюдение и особая осторожность. Риск возникновения кровотечения, язвы или перфорации в ЖКТ увеличивается с повышением дозы НПВП, включая диклофенак, и у больных с язвой в анамнезе, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации.
У лиц пожилого возраста отмечают повышенную частоту нежелательных реакций на применение НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными.
Чтобы снизить риск такого токсического воздействия на ЖКТ у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, и у пациентов пожилого возраста лечение начинают и поддерживают низкими эффективными дозами.
Для таких пациентов, а также тех, которым требуется сопутствующее применение лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые повышают риск нежелательного воздействия на ЖКТ, следует рассмотреть вопрос о комбинированной терапии с применением защитных средств (например ингибиторов протонной помпы или мизопростола).
Пациенты с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно кровотечение в ЖКТ). Предосторожность также необходима у больных, получающих одновременно лекарственные средства, повышающие риск возникновения язвы или кровотечения, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), антитромботические средства (например ацетилсалициловая кислота) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
Пациентам с язвенным колитом или болезнью Крона необходимо тщательное медицинское наблюдение и осторожность при применении препарата, поскольку эти состояния могут обостряться.
Влияние на печень. Пациентам с нарушениями со стороны печени необходимо регулярное медицинское наблюдение, поскольку их состояние может ухудшиться.
При применении всех НПВП, включая диклофенак, могут повышаться уровни одного и более ферментов печени.
В случае назначения диклофенака на длительный период предупредительной мерой является регулярное наблюдение за функцией печени. Применение препарата следует прекратить, если выявлено нарушение или ухудшение функции печени, если клинические признаки или симптомы свидетельствуют о развитии заболевания печени или если возникают другие симптомы, например эозинофилия, сыпь. Гепатит может возникать без продромальных симптомов.
С осторожностью применяют диклофенак у пациентов с печеночной порфирией из-за вероятности провоцирования приступа.
Влияние на почки. Особую осторожность следует соблюдать у пациентов с нарушением со стороны сердца или почек, АГ в анамнезе, пациентов пожилого возраста, пациентов, которые одновременно принимают диуретики или препараты, которые могут значительно влиять на функцию почек, а также пациентов с существенным уменьшением объема внеклеточной жидкости по любым причинам, например перед/после хирургических вмешательств, поскольку при применении НПВП, включая диклофенак, сообщалось о задержке жидкости и отеках. При назначении в таких случаях препарата Вольтарен Рапид проводят мониторинг функции почек в качестве меры предосторожности. После прекращения терапии состояние пациентов обычно нормализуется.
Влияние на кожу. В связи с применением НПВП, в том числе препарата Вольтарен Рапид, в редких случаях регистрировали серьезные реакции со стороны кожи (некоторые из них были летальными), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Высокий риск развития этих реакций отмечен в начале курса терапии: появление реакции в большинстве случаев выявлено в течение первого месяца лечения. Применение препарата Вольтарен Рапид следует прекратить при первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или при появлении любых других признаков повышенной чувствительности.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. Пациенты с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани имеют повышенный риск развития асептического менингита.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Для пациентов с наличием в анамнезе АГ и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимо проведение соответствующего мониторинга и предоставления рекомендаций, поскольку в связи с применением НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) и при длительном лечении может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркт миокарда или инсульт).
Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, установленной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярной болезнью назначать диклофенак следует только после тщательной оценки. Такую оценку следует провести перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых явлений (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение).
Влияние на гематологические показатели. Препарат Вольтарен Рапид рекомендован лишь для кратковременного курса лечения. При назначении данного препарата на длительный период рекомендуется (как и для других НПВП) регулярно контролировать гемограмму.
Диклофенак может временно ингибировать агрегацию тромбоцитов, поэтому необходимо тщательно контролировать состояние пациентов с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.
Астма в анамнезе. У пациентов с астмой, сезонным аллергическим ринитом, отеком слизистой оболочки носа (например назальные полипы), ХОБЛ или хроническими инфекциями респираторного тракта (особенно с проявлениями, подобными симптомам аллергического ринита) при приеме НПВП чаще, чем у других пациентов возникают такие побочные эффекты, как обострение астмы (так называемая непереносимость анальгетиков или анальгиновая астма), отек Квинке или крапивница. В связи с этим таким больным необходимы специальные меры предосторожности (готовность к оказанию неотложной помощи). Вышеуказанное также касается пациентов с аллергическим проявлениями при применении других препаратов, например сыпью, зудом или крапивницей.
Как и другие препараты, подавляющие активность простагландинсинтетазы, диклофенак натрия и другие НПВП могут спровоцировать развитие бронхоспазма при применении у пациентов с БА или у пациентов с этой патологией в анамнезе.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Ингибирование синтеза простагландинов может отрицательно сказаться на беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидышей и/или риске развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых пороков повышен с менее 1% до около 1,5%.
Не исключено, что риск возрастает с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения. Установлено, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационной потери и летальному исходу для эмбриона/плода.
Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Препарат не рекомендуется применять в I и II триместр беременности за исключением случаев, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, и лишь в минимальной эффективной дозе, длительность лечения должна быть настолько короткой, насколько это возможно.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:
- сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидрамнионом.
На мать и новорожденного ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять таким образом:
- возможны удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может отмечаться даже при очень низких дозах;
- торможение сокращений матки, что приводит к задержке или удлинению родов.
Итак, Вольтарен Рапид противопоказан в III триместр беременности.
Кормление грудью. Подобно другим НПВП, диклофенак в небольших количествах проникает в грудное молоко, поэтому Вольтарен Рапид противопоказан в период кормления грудью во избежание развития побочных эффектов у ребенка.
Фертильность. Как и другие НПВП, Вольтарен Рапид может влиять на женскую фертильность и поэтому не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Следует прекратить применение данного препарата у женщин, которые не могут забеременеть, а также женщин, которым проводится обследование относительно бесплодия.
Дети. Препарат не рекомендуется детям в возрасте до 14 лет вследствие высокого содержания действующего вещества.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, у которых при применении препарата Вольтарен Рапид возникают нарушения зрения, головокружение, вертиго, сонливость или другие нарушения функций ЦНС, вялость или утомляемость, не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
ниже представлены взаимодействия, отмеченные при применении препарата Вольтарен Рапид и/или других лекарственных форм диклофенака.
Литий. При одновременном применении диклофенак может повышать концентрацию лития в плазме крови. Рекомендуется контролировать уровень лития в плазме крови.
Дигоксин. При одновременном применении диклофенак может повышать концентрацию дигоксина в плазме крови. Рекомендуется проводить контроль уровня дигоксина в плазме крови.
Мочегонные и антигипертензивные средства. Как и в случае с другими НПВП, одновременное применение диклофенака и мочегонных или антигипертензивных препаратов (например блокаторов β-адренорецепторов, ингибиторов АПФ) может приводить к снижению антигипертензивного эффекта путем ингибирования синтеза сосудорасширяющих простагландинов. Поэтому комбинацию этих препаратов следует применять с осторожностью, а у пациентов, особенно пожилого возраста, следует периодически контролировать АД. Пациенты должны получать надлежащее количество жидкости, также следует проводить контроль функции почек после начала комбинированной терапии, а в дальнейшем — регулярно, особенно при применении диуретиков и ингибиторов АПФ в связи с повышенным риском нефротоксичности.
Препараты, вызывающие гиперкалиемию. Сопутствующее лечение калийсберегающими диуретиками, циклоспорином, такролимусом или триметопримом может быть связано с повышением уровня калия в плазме крови, поэтому контроль состояния пациентов следует проводить более часто.
Антикоагулянты и антитромботические средства назначают с осторожностью, поскольку одновременное применение с диклофенаком повышает риск возникновения кровотечения. Хотя клинические исследования не указывают на то, что диклофенак влияет на действие антикоагулянтов, есть отдельные сообщения о повышенном риске возникновения кровотечения у пациентов, одновременно принимающих диклофенак и антикоагулянты. Поэтому чтобы удостовериться, что изменения дозы антикоагулянтов не требуется, рекомендован тщательный мониторинг состояния таких пациентов. Как и другие НПВП, диклофенак в высоких дозах может временно угнетать агрегацию тромбоцитов.
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, и кортикостероиды. Одновременное применение диклофенака с другими НПВП системного действия или кортикостероидами может повышать частоту возникновения побочных реакций со стороны ЖКТ. Следует избегать одновременного применения двух или более НПВП.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Одновременное назначение СИОЗС может повышать риск возникновения кровотечения в ЖКТ.
Антидиабетические препараты. В клинических исследованиях показано, что диклофенак можно применять одновременно с пероральными антидиабетическими препаратами без влияния на их клинический эффект. Однако были отдельные сообщения о гипергликемии и гипогликемии, что требует коррекции дозы противодиабетических препаратов при лечении диклофенаком. Рекомендуют контроль уровня глюкозы в крови в качестве меры предосторожности в течение комбинированной терапии.
Метотрексат. Диклофенак может подавлять клиренс метотрексата в почечных канальцах, что приводит к повышению уровня метотрексата. Следует соблюдать осторожность при применении НПВП, включая диклофенак, менее чем за 24 ч до применения метотрексата, поскольку в таких случаях может повышаться концентрация метотрексата в крови и усиливаться его токсическое действие. Зарегистрированы случаи серьезной токсичности, когда метотрексат и НПВП, включая диклофенак, применяли с интервалом до 24 ч. Это взаимодействие опосредовано через накопление метотрексата в результате нарушения почечной экскреции в присутствии НПВП.
Циклоспорин. Диклофенак, как и другие НПВП, может повышать нефротоксичность циклоспорина вследствие воздействия на почечные простагландины. Поэтому диклофенак следует применять в более низких дозах, чем для пациентов, не применяющих циклоспорин.
Такролимус. При применении НПВП с такролимусом повышается риск нефротоксичности, что может быть опосредовано через почечные антипростагландиновые эффекты НПВП и ингибитора кальциневрина.
Антибиотики хинолонового ряда. Есть сообщения о судорогах, возникновение которых могло быть связано с одновременным применением хинолонов и НПВП. Это возможно у пациентов как с наличием, так и при отсутствии в анамнезе эпилепсии или судорог. Таким образом, следует соблюдать осторожность, назначая хинолон пациентам, уже получающим НПВП.
Фенитоин. При применении фенитоина одновременно с диклофенаком рекомендовано осуществлять мониторинг концентрации фенитоина в плазме крови в связи с возможным усилением влияния фенитоина.
Колестипол и колестирамин. Эти препараты могут вызвать задержку или уменьшение всасывания диклофенака. Таким образом, рекомендуется назначать диклофенак по крайней мере за 1 ч до или через 4–6 ч после применения колестипола/колестирамина.
Сердечные гликозиды. Одновременное применение сердечных гликозидов и НПВП может усилить сердечную недостаточность, снизить функцию ЖКТ и повысить уровень гликозидов в плазме крови.
Мифепристон. НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после применения мифепристона, поскольку НПВП могут уменьшить выраженность эффекта мифепристона.
Мощные ингибиторы CYP 2C9. С осторожностью применяют одновременно диклофенак и мощные ингибиторы CYP 2C9 (такие как вориконазол), поскольку это может привести к значительному повышению Cmax в плазме крови и увеличению выраженности действия диклофенака в связи с ингибированием метаболизма диклофенака.
Передозировка
симптомы. Типичной клинической картины передозировки диклофенака нет. При передозировке могут возникать следующие симптомы: головная боль, тошнота, рвота, боль в эпигастрии, гастроинтестинальное кровотечение, диарея, головокружение, дезориентация, возбуждение, кома, сонливость, звон в ушах, обморок или судороги. В случае тяжелого отравления возможны развитие ОПН и поражения печени.
Лечение. Лечение острого отравления НПВП, включая диклофенак, обычно заключается в проведении поддерживающих мероприятий и симптоматического лечения таких осложнений, как артериальная гипотензия, почечная недостаточность, судороги, нарушения со стороны ЖКТ, угнетение дыхания.
Проведение специальных мероприятий, таких как форсированный диурез, диализ или гемоперфузия не способствуют ускоренному выведению НПВП из организма вследствие высокой степени связывания с белками и экстенсивного метаболизма.
В случае потенциально токсической передозировки необходимо применение активированного угля; в случае потенциально опасной для жизни передозировки — эвакуация содержимого желудка (вызвать рвоту, промыть желудок).
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 30 °С.