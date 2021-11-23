общие. В плацебо-контролируемых исследованиях отмечен повышенный риск тромботических сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений в связи с приемом определенных селективных ингибиторов ЦОГ-1/ЦОГ-2 отдельных НПВП. В настоящее время нет доступных данных о длительном лечении диклофенаком в максимальной дозе, но такой риск не может быть исключен. Пока такие данные станут доступными, следует тщательно оценивать соотношение риска и пользы применения диклофенака у пациентов с клинически подтвержденной ИБС, цереброваскулярными нарушениями, окклюзионными заболеваниями периферических артерий или значительными факторами риска (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение). Чтобы минимизировать нежелательные эффекты, следует применять минимальную эффективную дозу в течение кратчайшего периода для контроля симптомов.

Взаимодействие с другими НПВП. Следует избегать одновременного применения Вольтарена Рапид с системными НПВП, такими как селективные ингибиторы ЦОГ-2, ввиду отсутствия каких-либо доказательств синергического эффекта и в связи с потенциальными аддитивными побочными эффектами.

Пациенты пожилого возраста. Необходима осторожность по отношению к пациентам пожилого возраста. В частности, рекомендуется применять самую низкую эффективную дозу ослабленным пациентам пожилого возраста или пациентам с низкой массой тела.

Как и при применении других НПВП, включая диклофенак, могут возникать аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные реакции, даже без предварительного воздействия диклофенака.

Маскировка симптомов. Благодаря своим фармакодинамическим свойствам Вольтарен Рапид, как и другие НПВП, может маскировать симптомы инфекции.

Препарат Вольтарен Рапид содержит сахарозу, поэтому его следует с осторожностью применять у больных сахарным диабетом. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или сахаразо-изомальтазной недостаточностью не рекомендуется применять Вольтарен Рапид.

Влияние на пищеварительный тракт. При применении всех НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи желудочно-кишечных кровотечений (рвота кровью, мелена), возникновения язвы или перфорации, которые могут быть летальными и могут произойти в любое время в процессе лечения при наличии или отсутствии предупредительных симптомов или серьезных явлений со стороны ЖКТ в анамнезе. Эти явления обычно имеют более серьезные последствия у пациентов пожилого возраста. Если у пациентов, принимающих диклофенак, возникает желудочно-кишечное кровотечение или язва, применение препарата необходимо прекратить.

При применении всех НПВП, включая диклофенак, у пациентов с симптомами, свидетельствующими о нарушениях со стороны пищеварительного тракта или с наличием язвы желудка или кишечника, кровотечения или перфорации в анамнезе, необходимо медицинское наблюдение и особая осторожность. Риск возникновения кровотечения, язвы или перфорации в ЖКТ увеличивается с повышением дозы НПВП, включая диклофенак, и у больных с язвой в анамнезе, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации.

У лиц пожилого возраста отмечают повышенную частоту нежелательных реакций на применение НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными.

Чтобы снизить риск такого токсического воздействия на ЖКТ у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, и у пациентов пожилого возраста лечение начинают и поддерживают низкими эффективными дозами.

Для таких пациентов, а также тех, которым требуется сопутствующее применение лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые повышают риск нежелательного воздействия на ЖКТ, следует рассмотреть вопрос о комбинированной терапии с применением защитных средств (например ингибиторов протонной помпы или мизопростола).

Пациенты с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно кровотечение в ЖКТ). Предосторожность также необходима у больных, получающих одновременно лекарственные средства, повышающие риск возникновения язвы или кровотечения, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), антитромботические средства (например ацетилсалициловая кислота) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Пациентам с язвенным колитом или болезнью Крона необходимо тщательное медицинское наблюдение и осторожность при применении препарата, поскольку эти состояния могут обостряться.

Влияние на печень. Пациентам с нарушениями со стороны печени необходимо регулярное медицинское наблюдение, поскольку их состояние может ухудшиться.

При применении всех НПВП, включая диклофенак, могут повышаться уровни одного и более ферментов печени.

В случае назначения диклофенака на длительный период предупредительной мерой является регулярное наблюдение за функцией печени. Применение препарата следует прекратить, если выявлено нарушение или ухудшение функции печени, если клинические признаки или симптомы свидетельствуют о развитии заболевания печени или если возникают другие симптомы, например эозинофилия, сыпь. Гепатит может возникать без продромальных симптомов.

С осторожностью применяют диклофенак у пациентов с печеночной порфирией из-за вероятности провоцирования приступа.

Влияние на почки. Особую осторожность следует соблюдать у пациентов с нарушением со стороны сердца или почек, АГ в анамнезе, пациентов пожилого возраста, пациентов, которые одновременно принимают диуретики или препараты, которые могут значительно влиять на функцию почек, а также пациентов с существенным уменьшением объема внеклеточной жидкости по любым причинам, например перед/после хирургических вмешательств, поскольку при применении НПВП, включая диклофенак, сообщалось о задержке жидкости и отеках. При назначении в таких случаях препарата Вольтарен Рапид проводят мониторинг функции почек в качестве меры предосторожности. После прекращения терапии состояние пациентов обычно нормализуется.

Влияние на кожу. В связи с применением НПВП, в том числе препарата Вольтарен Рапид, в редких случаях регистрировали серьезные реакции со стороны кожи (некоторые из них были летальными), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Высокий риск развития этих реакций отмечен в начале курса терапии: появление реакции в большинстве случаев выявлено в течение первого месяца лечения. Применение препарата Вольтарен Рапид следует прекратить при первом появлении кожных высыпаний, поражений слизистой оболочки или при появлении любых других признаков повышенной чувствительности.

Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. Пациенты с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани имеют повышенный риск развития асептического менингита.

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Для пациентов с наличием в анамнезе АГ и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимо проведение соответствующего мониторинга и предоставления рекомендаций, поскольку в связи с применением НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков.

Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) и при длительном лечении может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркт миокарда или инсульт).

Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, установленной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярной болезнью назначать диклофенак следует только после тщательной оценки. Такую оценку следует провести перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых явлений (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение).

Влияние на гематологические показатели. Препарат Вольтарен Рапид рекомендован лишь для кратковременного курса лечения. При назначении данного препарата на длительный период рекомендуется (как и для других НПВП) регулярно контролировать гемограмму.

Диклофенак может временно ингибировать агрегацию тромбоцитов, поэтому необходимо тщательно контролировать состояние пациентов с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.

Астма в анамнезе. У пациентов с астмой, сезонным аллергическим ринитом, отеком слизистой оболочки носа (например назальные полипы), ХОБЛ или хроническими инфекциями респираторного тракта (особенно с проявлениями, подобными симптомам аллергического ринита) при приеме НПВП чаще, чем у других пациентов возникают такие побочные эффекты, как обострение астмы (так называемая непереносимость анальгетиков или анальгиновая астма), отек Квинке или крапивница. В связи с этим таким больным необходимы специальные меры предосторожности (готовность к оказанию неотложной помощи). Вышеуказанное также касается пациентов с аллергическим проявлениями при применении других препаратов, например сыпью, зудом или крапивницей.

Как и другие препараты, подавляющие активность простагландинсинтетазы, диклофенак натрия и другие НПВП могут спровоцировать развитие бронхоспазма при применении у пациентов с БА или у пациентов с этой патологией в анамнезе.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Ингибирование синтеза простагландинов может отрицательно сказаться на беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидышей и/или риске развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых пороков повышен с менее 1% до около 1,5%.

Не исключено, что риск возрастает с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения. Установлено, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационной потери и летальному исходу для эмбриона/плода.

Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Препарат не рекомендуется применять в I и II триместр беременности за исключением случаев, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, и лишь в минимальной эффективной дозе, длительность лечения должна быть настолько короткой, насколько это возможно.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:

- сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

- нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидрамнионом.

На мать и новорожденного ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять таким образом:

- возможны удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может отмечаться даже при очень низких дозах;

- торможение сокращений матки, что приводит к задержке или удлинению родов.

Итак, Вольтарен Рапид противопоказан в III триместр беременности.

Кормление грудью. Подобно другим НПВП, диклофенак в небольших количествах проникает в грудное молоко, поэтому Вольтарен Рапид противопоказан в период кормления грудью во избежание развития побочных эффектов у ребенка.

Фертильность. Как и другие НПВП, Вольтарен Рапид может влиять на женскую фертильность и поэтому не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Следует прекратить применение данного препарата у женщин, которые не могут забеременеть, а также женщин, которым проводится обследование относительно бесплодия.

Дети. Препарат не рекомендуется детям в возрасте до 14 лет вследствие высокого содержания действующего вещества.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, у которых при применении препарата Вольтарен Рапид возникают нарушения зрения, головокружение, вертиго, сонливость или другие нарушения функций ЦНС, вялость или утомляемость, не следует управлять транспортными средствами или работать с механизмами.