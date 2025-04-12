фармакодинамика. Фурамаг — комплексное соединение фурагина растворимого и магния гидроксикарбоната в соотношении 1:1, которое имеет принципиально другие фармакологические свойства, чем простой фурагин (после приема препарата в кислой среде желудка не происходит превращение фурагина растворимого в слаборастворимый фурагин, поэтому биологическая доступность Фурамага в 3 раза выше, чем у обычного фурагина).

Препарат имеет широкий антибактериальный спектр действия относительно грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Фурамаг эффективен в отношении грамположительных кокков (стрепто- и стафилококков), грамотрицательных палочек (эшерихий коли, сальмонелл, шигелл, протея, клебсиелл, энтеробактерий), простейших (лямблий). Фурамаг, по сравнению с другими нитрофуранами, проявляет более высокую активность к стафилококкам, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Bact. Citrovorum, Proteus mirabilis, Proteus morganii. Также Фурамаг более эффективен по отношению к Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp. по сравнению с другими группами антимикробных препаратов.

Резистентность микроорганизмов к фурагину растворимому развивается медленно и не достигает клинически значимых показателей.

Фурамаг не изменяет рН мочи и в высоких концентрациях циркулирует в почках.

По отношению к большей части микроорганизмов бактериостатическая концентрация фурагина составляет от 1:100 000 до 1:200 000. В результате действия нитрофуранов микроорганизмы выделяют меньше токсинов, в связи с чем улучшение общего состояния больного возможно еще до выраженного подавления роста микрофлоры. Бактерицидная концентрация примерно в 2 раза выше. Под влиянием нитрофуранов в микроорганизмах происходит подавление клеточного дыхания и цикла Кребса, а также угнетение других биохимических процессов микроорганизмов, что приводит к разрушению их оболочки или цитоплазматической мембраны. Нитрофураны, в отличие от многих других противомикробных средств, не только не угнетают иммунную систему организма, а наоборот, активизируют ее (повышают титр комплемента и способность лейкоцитов к фагоцитозу микроорганизмов). Нитрофураны в терапевтических дозах стимулируют лейкопоэз.

Фармакокинетика. После приема капсул Фурамаг в кислой среде желудка не происходит превращение фурагина растворимого в фурагин, благодаря чему значительно увеличивается бактериостатический и бактерицидный эффект. После всасывания в ЖКТ (в основном из тонкой кишки путем пассивной диффузии) в систему воротной вены печени образуется бактериостатическая концентрация препарата.

Всасывание нитрофуранов в дистальном сегменте тонкой кишки превышает всасывание из проксимального и среднего сегмента, соответственно в 2 и 4 раза. Нитрофураны плохо всасываются в толстой кишке.

Клинически важно высокое содержание действующего вещества в лимфе (задерживает распространение инфекции по лимфатическим путям). В желчи концентрация его в несколько раз выше, чем в плазме крови, а в ликворе — в несколько раз ниже, чем в плазме. В слюне содержание фурагина растворимого составляет 30% его концентрации в плазме крови. Концентрация фурагина растворимого в крови и тканях сравнительно небольшая, что связано с быстрым его выделением, при этом концентрация в моче значительно выше, чем в крови. C max в крови сохраняется от 3 до 8 ч, в моче выявляется через 3–4 ч после приема препарата. Выделение растворимого фурагина почками происходит путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции (85%), частично подвергается обратной реабсорбции в канальцах, в меньшей степени осуществляется биотрансформация (менее 10%), которая происходит в печени и почках. При уменьшении выделительной функции почек интенсивность метаболизма повышается. При низких концентрациях в моче растворимого фурагина преобладает процесс фильтрации и секреции, при высоких концентрациях уменьшается секреция и увеличивается реабсорбция.

Через 4 ч после приема препарата концентрация в моче значительно выше, чем после приема такой же дозы фурагина. Всасывание Фурамага заметно улучшится, если принимать его после еды.