фексофенадин как активный метаболит терфенадина является антигистаминным средством с селективным блокированием Н 1 -рецепторов. Фексофенадин способен останавливать антиген-индуцированный бронхоспазм у сенсибилизированного животного и высвобождать гистамин из перитонеальных мастоцидов. У лабораторных животных отмечалось отсутствие антихолинергического эффекта или α 1 -адренергической блокировки. Кроме того, препарат не оказывает седативного действия. Даже при концентрациях в плазме крови, в 32 раза превышающих терапевтические концентрации, фексофенадин не оказывал влияния на медленные калиевые канальцы сердца человека.

Фексофенадина гидрохлорид быстро всасывается в ЖКТ после перорального применения, C max в плазме крови достигается примерно через 2,6 ч и составляет в среднем 494 нг/мл после приема в дозе 180 мг 1 раз в сутки и 427 нг/мл после приема в дозе 120 мг 1 раз в сутки. Связывание с белками плазмы крови — 60–70%. Основной путь выведения — экскреция с желчью, до 10% дозы экскретируется с мочой в неизмененном виде.

T ½ фексофенадина составляет 14,4 ч.

Всасывание. После приема внутрь фексофенадина гидрохлорид быстро всасывается, достигая C max примерно через 1–3 ч. Среднее значение C max после приема 180 мг 1 раз в сутки составляло примерно 494 нг/мл, а после приема 120 мг — 289 нг/мл.

Метаболизм. Фексофенадин претерпевает незначительные метаболические изменения (печеночные и внепеченочные), поэтому он определяется в моче и кале животных и людей преимущественно в неизмененном виде.