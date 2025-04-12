Фексофаст (Fexofast)
Фексофаст инструкция по применению
Состав
Фексофенадина гидрохлорид - 120 мг
Фармакологические свойства
фексофенадин как активный метаболит терфенадина является антигистаминным средством с селективным блокированием Н1-рецепторов. Фексофенадин способен останавливать антиген-индуцированный бронхоспазм у сенсибилизированного животного и высвобождать гистамин из перитонеальных мастоцидов. У лабораторных животных отмечалось отсутствие антихолинергического эффекта или α1-адренергической блокировки. Кроме того, препарат не оказывает седативного действия. Даже при концентрациях в плазме крови, в 32 раза превышающих терапевтические концентрации, фексофенадин не оказывал влияния на медленные калиевые канальцы сердца человека.
Фексофенадина гидрохлорид быстро всасывается в ЖКТ после перорального применения, Cmax в плазме крови достигается примерно через 2,6 ч и составляет в среднем 494 нг/мл после приема в дозе 180 мг 1 раз в сутки и 427 нг/мл после приема в дозе 120 мг 1 раз в сутки. Связывание с белками плазмы крови — 60–70%. Основной путь выведения — экскреция с желчью, до 10% дозы экскретируется с мочой в неизмененном виде.
T½ фексофенадина составляет 14,4 ч.
Всасывание. После приема внутрь фексофенадина гидрохлорид быстро всасывается, достигая Cmax примерно через 1–3 ч. Среднее значение Cmax после приема 180 мг 1 раз в сутки составляло примерно 494 нг/мл, а после приема 120 мг — 289 нг/мл.
Метаболизм. Фексофенадин претерпевает незначительные метаболические изменения (печеночные и внепеченочные), поэтому он определяется в моче и кале животных и людей преимущественно в неизмененном виде.
Показания Фексофаст
таблетки 120 мг: симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет. Таблетки 180 мг: симптоматическое лечение хронической идиопатической крапивницы у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
Применение Фексофаст
таблетки следует глотать целиком, не разжевывая, запивая жидкостью (например 1 стаканом воды).
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 таблетке 1 раз в сутки перед едой (соответствует 120 мг или 180 мг фексофенадина гидрохлорида, зависит от тяжести симптоматики):
- симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет — 1 таблетка, покрытая оболочкой, 120 мг;
- симптоматическое лечение хронической идиопатической крапивницы у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет — 1 таблетка, покрытая оболочкой, 180 мг.
Группы риска. Необходимости в коррекции дозы у больных пожилого возраста и лиц с нарушением функции почек или печени нет.
Продолжительность лечения зависит от течения заболевания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к фексофенадина гидрохлориду или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
Неврологические расстройства: головная боль, сонливость, головокружение и усталость, бессонница, повышенная возбудимость и расстройства сна или необычные сновидения (ночные кошмары).
Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, диарея.
Кардиальные нарушения: тахикардия, сердцебиение, ощущение стеснения в груди, диспноэ.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, крапивница, зуд и другие реакции повышенной чувствительности, в частности отек Квинке.
Общие расстройства: повышенная утомляемость, приливы жара и анафилактические реакции.
Особые указания
Фексофаст следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста и при наличии заболеваний печени или почек на основании отсутствия достаточного опыта применения фексофенадина гидрохлорида у пациентов этих групп.
Лицам, перенесшим в прошлом или имеющим сейчас сердечно-сосудистые заболевания, следует иметь в виду, что препараты класса антигистаминных могут способствовать возникновению таких побочных эффектов, как тахикардия и усиленное сердцебиение (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Данных о применении у беременных недостаточно. Немногочисленные исследования на животных не указывают на наличие прямого или косвенного влияния на беременность, эмбриональное/фетальное развитие, роды или постнатальное развитие, поэтому фексофенадина гидрохлорид нельзя применять в период беременности, кроме случаев, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода.
Поскольку фексофенадин проникает в грудное молоко, препарат нельзя применять в период кормления грудью.
Дети. У детей в возрасте до 12 лет препарат не применять.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Перед тем как приступать к управлению транспортным средством, больным, применяющим Фексофаст, рекомендуется проверить индивидуальную реакцию на препарат.
Взаимодействия
фексофенадин не метаболизируется в печени и поэтому не взаимодействует с другими лекарственными средствами путем этого механизма.
При одновременном применении с эритромицином или кетоконазолом наблюдалось 2–3-кратное повышение концентрации фексофенадина в плазме крови. Влияние на интервал Q–T не был связан с этим изменением, частота побочных реакций не повышалась по сравнению с назначением каждого из этих веществ в отдельности.
Доклинические исследования показали, что вышеуказанное повышение уровня фексофенадина в плазме крови вызвано улучшением абсорбции и снижением билиарной или желудочно-кишечной экскреции. Взаимодействия с омепразолом не наблюдалось.
Применение антацидов, содержащих гидроксиды алюминия или магния, за 15 мин до приема препарата Фексофаст снижает биодоступность фексофенадина гидрохлорида из-за его связывания в ЖКТ. Следует соблюдать 2-часовой интервал между приемом фексофенадина гидрохлорида и антацидов, содержащих гидроксиды алюминия или магния.
Передозировка
промывают желудок, проводят симптоматическую и поддерживающую терапию. Гемодиализ неэффективен.
Условия хранения
в сухом месте при температуре до 25 °С.