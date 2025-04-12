таблетки следует глотать целиком, не разжевывая, запивая жидкостью (например 1 стаканом воды).

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 таблетке 1 раз в сутки перед едой (соответствует 120 мг или 180 мг фексофенадина гидрохлорида, зависит от тяжести симптоматики):

симптоматическое лечение сезонного аллергического ринита у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет — 1 таблетка, покрытая оболочкой, 120 мг;

симптоматическое лечение хронической идиопатической крапивницы у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет — 1 таблетка, покрытая оболочкой, 180 мг.

Группы риска. Необходимости в коррекции дозы у больных пожилого возраста и лиц с нарушением функции почек или печени нет.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания.