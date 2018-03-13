Диклоран® Плюс (Dicloran® Plus) (166727) - инструкция по применению ATC-классификация
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Диклоран Плюс инструкция по применению
Фармакологические свойства
Диклоран Плюс оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное действие.
Фармакологическое действие Диклоран Плюс обусловлено компонентами, входящими в его состав. Диклофенак и метилсалицилат — НПВП, в основе противовоспалительного действия которых лежит способность угнетать синтез простагландинов и таким образом уменьшать выраженность симптомов воспаления.
Основным компонентом масла льняного является α-линоленовая кислота (этиловый эфир ненасыщенной жирной кислоты), которая оказывает противовоспалительное действие.
Ментол раздражает нервные окончания, благодаря чему оказывает местное отвлекающее и легкое обезболивающее действие.
Диклоран Плюс уменьшает выраженность боли и воспаления в суставах, утреннюю скованность и припухлость суставов, способствует увеличению объема движений.
При применении в форме геля диклофенак и метилсалицилат (3–5% дозы, нанесенной на кожу) медленно всасываются в кожу, проникая в подкожную клетчатку, мышечную ткань, суставную капсулу и суставную полость. При длительном применении или при нанесении на обширные участки поражения компоненты препарата постепенно проникают в подкожные ткани, синовиальную жидкость, плазму крови. Метаболизируется диклофенак в печени путем конъюгации с глюкуроновой кислотой. Выводится с мочой около 65%, с калом — 35%.
Показания Диклоран Плюс
симптоматическое лечение боли, воспаления и отека при:
- повреждении мягких тканей: травмы сухожилий, связок, мышц и суставов (например вследствие вывиха, растяжения, синяков); спортивные травмы;
- воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов (остеоартроз периферических суставов и позвоночника), воспалительных поражениях опорно-двигательного аппарата различного генеза (бурсит, артрит, тендосиновит, тендинит).
Применение Диклоран Плюс
применять наружно!
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет 2–4 г геля (полоска 4–8 см) нанести тонким слоем на кожу и легко втирать 2–3 раза в сутки. Средняя суточная доза составляет 10 г геля, что соответствует 100 мг диклофенака натрия. Наносить препарат следует на неповрежденную кожу, избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Нельзя наносит гель на открытые раны.
После аппликации препарата необходимо вымыть руки, кроме тех случаев, когда именно этот участок подлежит лечению. Длительность терапии определяет врач в зависимости от характера заболевания и эффективности лечения.
Препарат не следует применять дольше 14 дней подряд — при поражении мягких тканей или воспалительных заболеваниях мягких тканей, или дольше 21 дня при боли, вызванной артритом, если врачом не назначено другое.
Пациентам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Гель Диклоран Плюс можно использовать как дополнительный препарат у пациентов с заболеваниями суставов, одновременно принимающих пероральные лекарственные формы диклофенака натрия.
Противопоказания
повышенная чувствительность к диклофенаку, ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП; повышенная чувствительность к другим компонентам препарата; БА, крапивница или ринит, спровоцированные применением ацетилсалициловой кислоты или других НПВП; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; повреждение эпидермиса, открытые раны в области применения.
Побочные эффекты
инфекции и инвазии: пустулезные высыпания.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (в том числе крапивница), ангионевротический отек.
Со стороны респираторной системы: БА, одышка.
Со стороны кожи и соединительных тканей: сыпь, в том числе генерализованная кожная сыпь, зуд, экзема, эритема, везикулы, папулы, шелушение, дерматит, в том числе контактный дерматит, буллезный дерматит, реакции светочувствительности, жжение кожи, раздражение, отек кожи в месте нанесения препарата.
Вероятность возникновения системных побочных реакций после местного применения диклофенака небольшая по сравнению с частотой побочных реакций во время его перорального применения, однако если гель наносится на большие участки кожи в течение длительного времени, нельзя исключить возможность возникновения системных побочных реакций. В таком случае следует руководствоваться информацией, изложенной в инструкциях по применению для других форм выпуска диклофенака.
Пациента следует проинформировать о необходимости прекратить применение препарата и обратиться к врачу в случае появления каких-либо побочных явлений или других необычных реакций.
Особые указания
применять только как наружное средство. С осторожностью применять с пероральными НПВП. Поскольку вероятность развития системных побочных эффектов при местном применении диклофенака не исключена при нанесении на довольно большие участки кожи в высоких дозах или в течение длительного времени, препарат следует с осторожностью применять при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения и в анамнезе, нарушении функций печени/почек, нарушении кроветворения, полипозе слизистой оболочки полости носа.
Препарат рекомендуется наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания на воспаленную, поврежденную или инфицированную кожу.
Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки других органов. Препарат нельзя глотать.
Препарат содержит пропиленгликоль, что может вызвать у некоторых пациентов слабое локализованное раздражение кожи.
При появлении любых кожных высыпаний лечение необходимо прекратить. Не следует применять под воздухонепроницаемую окклюзионную повязку. В случае растяжения связок пораженный участок можно перевязать бинтом.
Применение в период беременности или кормления грудью. В I и II триместр беременности препарат следует применять только в случае крайней необходимости на небольших участках в течение незначительного времени. В III триместр беременности применение препарата противопоказано в связи с влиянием диклофенака или других ингибиторов простагландинов на возможность преждевременного закрытия артериального протока или отсутствие сокращений матки.
Опыта применения препарата в период кормления грудью нет, поэтому на период лечения следует прекратить кормление грудью.
При наличии веских оснований для применения препарата в период кормления грудью, когда ожидаемая польза препарата превышает потенциальный риск, гель не следует наносить на молочные железы или большие участки кожи и не следует применять в течение длительного времени.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет сообщений о влиянии на способность управлять транспортными средствами при местном применении диклофенака.
Дети. Нет достаточных данных об эффективности и безопасности применения препарата у детей в возрасте до 12 лет, поэтому препарат противопоказан детям этого возраста.
Если для облегчения боли этот препарат необходим для применения более 7 дней или если выраженность симптомов увеличивается, пациенту/родителям рекомендуется обратиться к врачу.
Взаимодействия
диклофенак может потенцировать действие лекарств, индуцирующих фотосенсибилизацию.
Сообщений о клинически значимых взаимодействиях с другими лекарственными средствами не поступало. Однако необходимо учитывать, что диклофенак натрия может потенцировать специфические эффекты, в частности ульцерогенное действие ГКС, повышать концентрацию лития в крови, ослаблять действие мочегонных средств и салуретиков группы тиазида и фуросемида. При одновременном применении с антикоагулянтами следует контролировать состояние системы свертывания крови.
Следует соблюдать осторожность при одновременном применении геля с НПВП для перорального приема, так как существует риск взаимного потенцирования токсических эффектов, особенно системных побочных эффектов.
Передозировка
очень низкий уровень системной абсорбции активных компонентов препарата при наружном применении делает передозировку практически невозможной.
При случайном приеме внутрь лечение такое же, как и при отравлении НПВП. Больному следует обратиться к врачу. Симптоматическое лечение проводится при появлении признаков развития осложнений, таких как повышенное АД, почечная недостаточность, судороги, угнетение дыхания, осложнения со стороны пищеварительного тракта.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C. Не замораживать.