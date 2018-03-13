применять только как наружное средство. С осторожностью применять с пероральными НПВП. Поскольку вероятность развития системных побочных эффектов при местном применении диклофенака не исключена при нанесении на довольно большие участки кожи в высоких дозах или в течение длительного времени, препарат следует с осторожностью применять при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения и в анамнезе, нарушении функций печени/почек, нарушении кроветворения, полипозе слизистой оболочки полости носа.

Препарат рекомендуется наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания на воспаленную, поврежденную или инфицированную кожу.

Следует избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки других органов. Препарат нельзя глотать.

Препарат содержит пропиленгликоль, что может вызвать у некоторых пациентов слабое локализованное раздражение кожи.

При появлении любых кожных высыпаний лечение необходимо прекратить. Не следует применять под воздухонепроницаемую окклюзионную повязку. В случае растяжения связок пораженный участок можно перевязать бинтом.

Применение в период беременности или кормления грудью. В I и II триместр беременности препарат следует применять только в случае крайней необходимости на небольших участках в течение незначительного времени. В III триместр беременности применение препарата противопоказано в связи с влиянием диклофенака или других ингибиторов простагландинов на возможность преждевременного закрытия артериального протока или отсутствие сокращений матки.

Опыта применения препарата в период кормления грудью нет, поэтому на период лечения следует прекратить кормление грудью.

При наличии веских оснований для применения препарата в период кормления грудью, когда ожидаемая польза препарата превышает потенциальный риск, гель не следует наносить на молочные железы или большие участки кожи и не следует применять в течение длительного времени.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет сообщений о влиянии на способность управлять транспортными средствами при местном применении диклофенака.

Дети. Нет достаточных данных об эффективности и безопасности применения препарата у детей в возрасте до 12 лет, поэтому препарат противопоказан детям этого возраста.

Если для облегчения боли этот препарат необходим для применения более 7 дней или если выраженность симптомов увеличивается, пациенту/родителям рекомендуется обратиться к врачу.