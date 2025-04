фармакодинамика. Механизм действия . Инфликсимаб является гибридным мышино-человеческим (IgG1) моноклональным антителом с высокой аффинностью как к растворимым, так и трансмембранным формам фактора некроза опухоли α (TNFα), но не обладает способностью нейтрализовать лимфотоксин α (TNFβ).

Фармакодинамические эффекты . Инфликсимаб ингибирует функциональную активность TNFα в широком спектре биологических проб in vitro. Инфликсимаб предупреждал развитие полиартрита в результате конституциональной экспрессии человеческого TNFα у трансгенных мышей и при применении в начале заболевания позволял вылечить пораженные суставы. In vivo инфликсимаб быстро образовывает стабильные комплексы с человеческим TNFα, что сопровождается потерей биологической активности TNFα.

В суставах больных ревматоидным артритом были обнаружены повышенные концентрации TNFα, которые соотносились с повышенной активностью заболевания. У пациентов с ревматоидным артритом лечение инфликсимабом снижало инфильтрацию клеток воспаления в участки сустава, пораженные воспалением, а также экспрессию молекул, опосредывающих клеточную адгезию, хемоаттракцию и деградацию тканей. Результатами лечения являлись снижение уровней интерлейкина 6 (IL-6) и C-реактивного белка (CRP) в сыворотке крови, а также повышение уровня гемоглобина у больных ревматоидным артритом. Существенного снижения числа лимфоцитов в периферической крови или их пролиферативного ответа на митогенную стимуляцию по сравнению с ответом клеток у не получавших лечение пациентов in vitro не наблюдалось. У пациентов с псориазом инфликсимаб уменьшал эпидермальное воспаление и нормализовал дифференциацию кераноцитов в псориатических бляшках. У пациентов с псориатическим артритом кратковременное применение препарата уменьшало количество Т-клеток и сосудов в синовиальной оболочке и участках кожи, пораженных псориазом.

Гистологический анализ биоптатов толстой кишки, полученный до лечения и спустя 4 недели после применения инфликсимаба, продемонстрировал существенное снижение TNFα. Лечение пациентов с болезнью Крона также связано с существенным уменьшением С-реактивного белка (CRP). Общее количество лейкоцитов периферической крови после лечения инфликсимабом почти не изменялось, хотя наблюдалась тенденция нормализации уровней лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов. У пациентов, получавших инфликсимаб, пролиферативный ответ мононуклеарных клеток периферической крови (РВМС) на стимуляцию не уменьшался по сравнению с нелеченными пациентами, не наблюдались значительные изменения секреции цитокинов стимулированными мононуклеарными клетками периферической крови. Анализ биоптатов мононуклеарных клеток собственной пластинки слизистой кишечника показал, что лечение инфликсимабом уменьшает количество клеток, способных к экспрессии TNFα и интерферона-γ. Дополнительные гистологические исследования подтвердили, что лечение инфликсимабом уменьшает инфильтрацию воспалительных клеток и присутствие маркеров воспаления в пораженных участках кишечника. Эндоскопические исследования продемонстрировали заживление слизистой кишечника пациентов после лечения инфликсимабом.

Фармакокинетика. Однократные в/в инфузии инфликсимаба в дозах 1 или 3, или 5, или 10, или 20 мг/кг массы тела сопровождались дозозависимым увеличением максимальной концентрации (C max ) в сыворотке крови и площади под кривой «концентрация-время» (AUC). Объем распределения в равновесном состоянии (V d ) (среднее значение V d — 3-4,1 л) не являлся дозозависимым и продемонстрировал, что инфликсимаб распределяется преимущественно в сосудистом русле. Зависимость фармакокинетики от времени не установлена. Пути выведения инфликсимаба не установлены. Неизмененный инфликсимаб в моче не обнаружен. Существенных различий клиренса или объема распределения инфликсимаба в зависимости от возраста или массы тела у пациентов с ревматоидным артритом не продемонстрировано. Фармакокинетику инфликсимаба у пациентов пожилого возраста и пациентов с печеночной или почечной недостаточностью не исследовали. После введения однократных доз по 3, 5 и 10 мг/кг средние значения C max составляли 77, 118 и 277 мкг/мл соответственно, а средний конечный T ½ — 8–9,5 дня. У большинства пациентов инфликсимаб в сыворотке крови обнаруживался по меньшей мере в течение 8 нед после применения однократной рекомендуемой дозы 5 мг/кг при болезни Крона и поддерживающих доз по 3 мг/кг каждые 8 нед при ревматоидном артрите.

В случае многократного применения инфликсимаба (в дозе 5 мг/кг на 0, 2 и 6 нед пациентам с болезнью Крона и образованием фистул, 3 или 10 мг/кг каждые 4 или 8 нед пациентам с ревматоидным артритом) наблюдалась легкая кумуляция препарата в сыворотке крови после второй дозы. В дальнейшем клинически важной кумуляции инфликсимаба не наблюдалось. У большинства пациентов с болезнью Крона и образованием фистул инфликсимаб определялся в сыворотке крови в течение 12 нед (диапазон 4-28 нед) после применения в соответствии с режимом лечения.

Дети в возрасте от 2 мес до 17 лет . Анализ фармакокинетики у этой категории пациентов по данным исследований с участием больных с язвенным колитом (N = 60), болезнью Крона (N = 112), ювенильным ревматоидным артритом (N = 117) и синдромом Кавасаки (N = 16) установил нелинейную зависимость концентрации инфликсимаба от массы тела. После введения препарата Ремикейд® в дозе 5 мг/кг каждые 8^нед ожидаемая средняя равновесная концентрация инфликсимаба (площадь под кривой «концентрация-время» в равновесном состоянии, AUC ss ) у детей в возрасте 6—17^лет была приблизительно на 20% меньше, чем у взрослых. Ожидается, что медиана AUC ss у детей в возрасте 2—6 лет будет приблизительно на 40% меньше, чем у взрослых, хотя количество пациентов, данные которых это подтверждают, является ограниченным.