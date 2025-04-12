Ремикейд® (Remicade®)
Ремикейд инструкция по применению
Состав
Инфликсимаб - 100 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Инфликсимаб является гибридным мышино-человеческим (IgG1) моноклональным антителом с высокой аффинностью как к растворимым, так и трансмембранным формам фактора некроза опухоли α (TNFα), но не обладает способностью нейтрализовать лимфотоксин α (TNFβ).
Фармакодинамические эффекты. Инфликсимаб ингибирует функциональную активность TNFα в широком спектре биологических проб in vitro. Инфликсимаб предупреждал развитие полиартрита в результате конституциональной экспрессии человеческого TNFα у трансгенных мышей и при применении в начале заболевания позволял вылечить пораженные суставы. In vivo инфликсимаб быстро образовывает стабильные комплексы с человеческим TNFα, что сопровождается потерей биологической активности TNFα.
В суставах больных ревматоидным артритом были обнаружены повышенные концентрации TNFα, которые соотносились с повышенной активностью заболевания. У пациентов с ревматоидным артритом лечение инфликсимабом снижало инфильтрацию клеток воспаления в участки сустава, пораженные воспалением, а также экспрессию молекул, опосредывающих клеточную адгезию, хемоаттракцию и деградацию тканей. Результатами лечения являлись снижение уровней интерлейкина 6 (IL-6) и C-реактивного белка (CRP) в сыворотке крови, а также повышение уровня гемоглобина у больных ревматоидным артритом. Существенного снижения числа лимфоцитов в периферической крови или их пролиферативного ответа на митогенную стимуляцию по сравнению с ответом клеток у не получавших лечение пациентов in vitro не наблюдалось. У пациентов с псориазом инфликсимаб уменьшал эпидермальное воспаление и нормализовал дифференциацию кераноцитов в псориатических бляшках. У пациентов с псориатическим артритом кратковременное применение препарата уменьшало количество Т-клеток и сосудов в синовиальной оболочке и участках кожи, пораженных псориазом.
Гистологический анализ биоптатов толстой кишки, полученный до лечения и спустя 4 недели после применения инфликсимаба, продемонстрировал существенное снижение TNFα. Лечение пациентов с болезнью Крона также связано с существенным уменьшением С-реактивного белка (CRP). Общее количество лейкоцитов периферической крови после лечения инфликсимабом почти не изменялось, хотя наблюдалась тенденция нормализации уровней лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов. У пациентов, получавших инфликсимаб, пролиферативный ответ мононуклеарных клеток периферической крови (РВМС) на стимуляцию не уменьшался по сравнению с нелеченными пациентами, не наблюдались значительные изменения секреции цитокинов стимулированными мононуклеарными клетками периферической крови. Анализ биоптатов мононуклеарных клеток собственной пластинки слизистой кишечника показал, что лечение инфликсимабом уменьшает количество клеток, способных к экспрессии TNFα и интерферона-γ. Дополнительные гистологические исследования подтвердили, что лечение инфликсимабом уменьшает инфильтрацию воспалительных клеток и присутствие маркеров воспаления в пораженных участках кишечника. Эндоскопические исследования продемонстрировали заживление слизистой кишечника пациентов после лечения инфликсимабом.
Фармакокинетика. Однократные в/в инфузии инфликсимаба в дозах 1 или 3, или 5, или 10, или 20 мг/кг массы тела сопровождались дозозависимым увеличением максимальной концентрации (Cmax) в сыворотке крови и площади под кривой «концентрация-время» (AUC). Объем распределения в равновесном состоянии (Vd) (среднее значение Vd — 3-4,1 л) не являлся дозозависимым и продемонстрировал, что инфликсимаб распределяется преимущественно в сосудистом русле. Зависимость фармакокинетики от времени не установлена. Пути выведения инфликсимаба не установлены. Неизмененный инфликсимаб в моче не обнаружен. Существенных различий клиренса или объема распределения инфликсимаба в зависимости от возраста или массы тела у пациентов с ревматоидным артритом не продемонстрировано. Фармакокинетику инфликсимаба у пациентов пожилого возраста и пациентов с печеночной или почечной недостаточностью не исследовали. После введения однократных доз по 3, 5 и 10 мг/кг средние значения Cmax составляли 77, 118 и 277 мкг/мл соответственно, а средний конечный T½ — 8–9,5 дня. У большинства пациентов инфликсимаб в сыворотке крови обнаруживался по меньшей мере в течение 8 нед после применения однократной рекомендуемой дозы 5 мг/кг при болезни Крона и поддерживающих доз по 3 мг/кг каждые 8 нед при ревматоидном артрите.
В случае многократного применения инфликсимаба (в дозе 5 мг/кг на 0, 2 и 6 нед пациентам с болезнью Крона и образованием фистул, 3 или 10 мг/кг каждые 4 или 8 нед пациентам с ревматоидным артритом) наблюдалась легкая кумуляция препарата в сыворотке крови после второй дозы. В дальнейшем клинически важной кумуляции инфликсимаба не наблюдалось. У большинства пациентов с болезнью Крона и образованием фистул инфликсимаб определялся в сыворотке крови в течение 12 нед (диапазон 4-28 нед) после применения в соответствии с режимом лечения.
Дети в возрасте от 2 мес до 17 лет. Анализ фармакокинетики у этой категории пациентов по данным исследований с участием больных с язвенным колитом (N = 60), болезнью Крона (N = 112), ювенильным ревматоидным артритом (N = 117) и синдромом Кавасаки (N = 16) установил нелинейную зависимость концентрации инфликсимаба от массы тела. После введения препарата Ремикейд® в дозе 5 мг/кг каждые 8^нед ожидаемая средняя равновесная концентрация инфликсимаба (площадь под кривой «концентрация-время» в равновесном состоянии, AUCss) у детей в возрасте 6—17^лет была приблизительно на 20% меньше, чем у взрослых. Ожидается, что медиана AUCss у детей в возрасте 2—6 лет будет приблизительно на 40% меньше, чем у взрослых, хотя количество пациентов, данные которых это подтверждают, является ограниченным.
Показания Ремикейд
ревматоидный артрит. Ремикейд® в комбинации с метотрексатом показан для уменьшения симптомов и улучшения функционального статуса взрослых пациентов:
• с заболеваниями в активной форме при неэффективности лечения базисными противоревматическими препаратами (БПРП), модифицирующими течение заболевания, включая метотрексат;
• с тяжелой активной или прогрессирующей формах заболевания, не получавших ранее лечение метотрексатом или другими базисными противоревматическими препаратами (БПРП), модифицирующими течение заболевания.
У этих пациентов по результатам рентгенологического обследования наблюдалось снижение скорости прогрессирования поражения суставов.
Болезнь Крона. Ремикейд® показан взрослым пациентам для:
• лечения активной формы болезни Крона средней и тяжелой степени при отсутствии ответа, непереносимости или наличии медицинских противопоказаний к проведению полного и соответствующего курса терапии с применением ГКС и/или иммунодепрессантов;
• лечения активной формы болезни Крона с образованием фистул при отсутствии ответа на проведение полного и соответствующего курса стандартной терапии (включая антибиотики, дренирование и терапию иммунодепрессантами).
Болезнь Крона у детей. Лечение активной формы болезни Крона тяжелой степени у детей в возрасте от 6 до 17 лет при отсутствии ответа, непереносимости или наличии медицинских противопоказаний к проведению терапии стандартными препаратами, включая кортикостероиды, иммуномодуляторы и первичную диету. Применение препарата Ремикейд® осуществлялось только в комбинации со стандартной иммуносупрессивной терапией.
Язвенный колит. Лечение активной формы язвенного колита средней и тяжелой степени у взрослых пациентов при отсутствии ответа, непереносимости или наличии медицинских противопоказаний к проведению терапии стандартными препаратами, включая кортикостероиды, 6-меркаптопурин (6-MP) или азатиоприн (AZA).
Язвенный колит у детей. Лечение активной формы язвенного колита тяжелой степени у детей в возрасте от 6 до 17 лет при отсутствии ответа, непереносимости или наличии медицинских противопоказаний к проведению терапии стандартными препаратами, включая кортикостероиды, 6-меркаптопурин (6-MP) или азатиоприн (AZA).
Анкилозирующий спондилоартрит. Лечение активной формы анкилозирующего спондилоартрита тяжелой степени у взрослых при отсутствии ответа на терапию стандартными препаратами.
Псориатический артрит. Лечение активной и прогрессирующей форм псориатического артрита у взрослых пациентов при неэффективности лечения базисными противоревматическими препаратами (БПРП), модифицирующими течение заболевания.
Ремикейд® показан:
• в комбинации с метотрексатом;
• в качестве монотерапии у пациентов с непереносимостью или наличием медицинских противопоказаний к метотрексату.
По результатам рентгенологического обследования наблюдалось улучшение функционального статуса пациентов с псориатическим артритом и снижение скорости прогрессирования периферического поражения суставов у пациентов с полиартикулярными симметричными подтипами заболевания.
Псориаз. Лечение бляшкоподобного псориаза средней и тяжелой степени у взрослых пациентов при отсутствии ответа, непереносимости или наличии медицинских противопоказаний к применению других видов системной терапии, включая циклоспорин, метотрексат или ПУВА-терапию.
Применение Ремикейд
лечение следует проводить под контролем врачей с опытом диагностики и лечения следующих заболеваний: ревматоидный артрит, воспалительные заболевания кишечника, анкилозирующий спондилоартрит, псориатический артрит и псориаз. Ремикейд® вводят в/в. Инфузию препарата осуществляет квалифицированный медицинский персонал, завершивший обучение по выявлению любых реакций, связанных с выполнением инфузий. Все пациенты, которым вводят Ремикейд®, должны получить инструкцию по медицинскому применению и карту-памятку пациента. Во время лечения следует оптимизировать дозирование лекарственных средств, например кортикостероидов и иммунодепрессантов, применение которых осуществляется одновременно с препаратом Ремикейд®.
Взрослые. Ревматоидный артрит. Вводят по 3 мг/кг в виде в/в инфузии на 2 и 6 нед лечения после проведения первой инфузии, затем через каждые 8 нед в зависимости от течения заболевания.
Ремикейд® следует применять в комбинации с метотрексатом.
Как правило, терапевтический эффект достигается в течение 12 нед от начала лечения. В случае недостаточного ответа или при отсутствии терапевтического эффекта спустя 12 нед необходимо рассмотреть вопрос поэтапного повышения дозы приблизительно на 1,5 мг/кг до максимальной 7,5 мг/кг каждые 8 нед. В другом случае можно рассмотреть возможность применения 3 мг/кг каждые 4 нед. При достижении достаточного терапевтического эффекта необходимо продолжать применение подобранной дозы и соблюдать установленную частоту применения. При отсутствии ответа в течение первых 12 нед лечения или после коррекции дозы следует тщательно оценить целесообразность продолжения терапии.
Активная форма болезни Крона средней и тяжелой степени тяжести. Вводят 5 мг/кг в виде в/в инфузии, затем через 2 недели выполняют повторную инфузию препарата в той же дозе. При отсутствии ответа после второй дозы дальнейшее лечение препаратом не рекомендуется. Нецелесообразным является проведение повторного лечения инфликсимабом при отсутствии ответа в течение 6 нед от начала лечения.
У пациентов с наличием ответа лечение может быть продолжено как:
• поддерживающая терапия — дополнительная инфузия 5 мг/кг на 6 неделе после первого введения, затем — инфузия каждые 8 нед или
• повторное назначение — инфузия 5 мг/кг в случае появления признаков рецидивирования заболевания (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Несмотря на недостаток сравнительных данных, демонстрировавших с самого начала ответ на дозу 5^мг/кг, который затем был утерян, могут снова продемонстрировать ответ при повышении дозы. Следует оценить целесообразность продолжения терапии для пациентов без признаков положительного терапевтического эффекта после коррекции дозы.
Активная форма болезни Крона с образованием фистул. Вводят по 5 мг/кг в виде в/в инфузии на 2 и 6 нед лечения после первого введения. Если после введения трех доз отсутствует положительный клинический эффект, терапию препаратом Ремикейд® следует прекратить. У пациентов с наличием ответа лечение может быть продолжено как:
• поддерживающая терапия — дополнительные инфузии по 5 мг/кг массы тела каждые 8 нед или
• повторное назначение — инфузия 5 мг/кг, если признаки или симптомы заболевания возникают снова, дальнейшая терапия препаратом в дозе 5 мг/кг через каждые 8 нед.
Несмотря на недостаток сравнительных данных, некоторые пациенты, с самого начала демонстрировавшие ответ на дозу 5^мг/кг, который затем был утерян, могут снова продемонстрировать ответ при повышении дозы. Следует оценивать целесообразность продолжения терапии для пациентов, не демонстрирующих признаков положительного терапевтического эффекта после коррекции дозы.
При болезни Крона опыт повторного применения препарата Ремикейд® в случае повторного возникновения симптомов заболевания ограничен и недостаточно сравнительных данных относительно преимуществ/риска продолжения лечения.
Язвенный колит. Вводят по 5 мг/кг в виде в/в инфузии на 2 и 6 нед лечения после первой инфузии, затем — через каждые 8 нед.
Сравнительные данные свидетельствуют, что клинический ответ обычно достигается в течение 14 нед от начала лечения, то есть после введения 3 доз. Следует оценивать целесообразность продолжения терапии у пациентов без признаков положительного терапевтического эффекта во время этого периода.
Анкилозирующий спондилоартрит. Вводят по 5 мг/кг в виде в/в инфузии на 2 и 6 нед после первой инфузии, затем через каждые 6-8 нед. При отсутствии ответа на 6 нед (т.е. после введения 2 доз) дальнейшее лечение препаратом проводить не следует.
Псориатический артрит. Вводят по 5 мг/кг в виде в/в инфузии на 2 и 6 нед лечения после первой инфузии, затем через каждые 8^нед.
Псориаз. Вводят по 5 мг/кг в виде в/в инфузии на 2 и 6 нед лечения после первой инфузии, затем через каждые 8 нед. Если у пациента не наблюдается ответ после 14 недель (т.е. после введения 4 доз), дальнейшее лечение препаратом проводить не следует.
Повторное применение при болезни Крона и ревматоидном артрите. В случае рецидирования заболевания возможно повторное применение препарата Ремикейд® в период до 16^нед после его последнего введения. В клинических исследованиях реакции гиперчувствительности замедленного типа наблюдались редко и отмечались в течение до 1 года после окончания лечения препаратом (см.^ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Безопасность и эффективность повторного применения после периодов продолжительностью более 16 нед, когда Ремикейд® не вводили, не были определены.
Повторное применение препарата Ремикейд® при язвенном колите. В настоящее время отсутствуют данные, подтверждающие безопасность и эффективность других схем применения, за исключением введения препарата каждые 8 нед (см.^ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Повторное применение при анкилозирующем спондилите. В настоящее время отсутствуют данные, подтверждающие безопасность и эффективность других схем применения, за исключением введения препарата каждые 6-8 нед (см.^ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Повторное применение при псориатическом артрите. В настоящее время отсутствуют данные, подтверждающие безопасность и эффективность других схем применения, за исключением введения препарата каждые 8 нед (см.^ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Повторное применение при псориазе. Ограниченный опыт повторного применения однократной дозы препарата Ремикейд® при псориазе после перерыва продолжительностью 20 недель свидетельствует о снижении эффективности и повышении частоты инфузионных реакций легкой и средней степени тяжести по сравнению с начальной схемой применения.
Ограниченный опыт повторного лечения после резкого ухудшения заболевания по схеме повторной индукционной терапии свидетельствует о повышенной частоте инфузионных реакций, включая тяжелые, по сравнению с 8-недельной поддерживающей терапией (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Повторное применение препарата Ремикейд® при различных показаниях. В случае прерывания поддерживающей терапии и необходимости начала повторного лечения не рекомендуется применять схему повторной индукционной терапии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В этой ситуации повторное применение препарата следует начинать с разовой дозы, после чего необходимо соблюдать рекомендации по применению поддерживающей дозы, описанных выше.
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Отдельных исследований применения препарата Ремикейд® у пациентов пожилого возраста (≥65 лет) не проводилось. Существенной разницы в распределении и выведении препарата, связанных с возрастом, в клинических исследованиях не наблюдалось. Коррекции дозы не требуется. Для получения дополнительной информации о применении препарата Ремикейд® у пациентов пожилого возраста см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
Пациенты с нарушением функции почек и/или печени. Применение препарата Ремикейд® у этой категории пациентов не изучали. Рекомендации по дозированию отсутствуют.
Дети.
Болезнь Крона у детей в возрасте старше 6 лет. Вводят по 5^мг/кг в виде в/в инфузии на 2 и 6 нед лечения после первой инфузии, затем — через каждые 8^нед. При отсутствии ответа в течение первых 10 нед лечения дальнейшая терапия является нецелесообразной.
Некоторым пациентам требуется более короткий перерыв между инфузиями для поддержания благоприятного клинического эффекта, тогда как для других пациентов может быть достаточным более продолжительный перерыв. У пациентов, которым вводят препарат с интервалами, которые короче 8 недель, существует повышенный риск возникновения побочных реакций. Следует оценивать целесообразность продолжения терапии для пациентов без признаков положительного терапевтического эффекта после изменения интервала дозирования.
Эффективность и безопасность применения препарата Ремикейд® для лечения болезни Крона у детей до 6 лет не определены. Доступные в настоящее время данные фармакокинетики описаны в ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, но рекомендации по дозированию препарата Ремикейд® у детей в возрасте до 6 лет отсутствуют.
Язвенный колит у детей в возрасте от 6 лет. Вводят по 5 мг/кг в виде в/в инфузии на 2 и 6 нед лечения после первой инфузии, затем — через каждые 8 нед. При отсутствии ответа в течение первых 8 нед лечения дальнейшая терапия нецелесообразна.
Эффективность и безопасность применения препарата Ремикейд® для лечения язвенного колита у детей до 6 лет не определены. Доступные в настоящее время данные фармакокинетики описаны в ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, но рекомендации по дозированию препарата Ремикейд® у детей в возрасте до 6 лет отсутствуют.
Псориаз. Эффективность и безопасность применения препарата Ремикейд® для лечения псориаза у детей не определены. Доступные в настоящее время данные фармакокинетики описаны в ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, но рекомендации по дозированию препарата Ремикейд® у детей отсутствуют.
Ювенильный идиопатический артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит. Эффективность и безопасность применения препарата Ремикейд® для лечения ювенильного идиопатического артрита, псориатического артрита, анкилозирующего спондилоартрита у детей не определены. Доступные в настоящее время данные фармакокинетики описаны в ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, но рекомендации по дозированию препарата Ремикейд® у детей отсутствуют.
Ювенильный ревматоидный артрит. Эффективность и безопасность применения препарата Ремикейд® для лечения ювенильного ревматоидного артрита у детей не определены. Доступные в настоящее время данные фармакокинетики описаны в ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, но рекомендации по дозированию препарата Ремикейд® у детей отсутствуют.
Способ применения. Ремикейд® вводят в/в в течение не менее 2^ч. Всем пациентам, которым вводят Ремикейд®, следует оставаться под наблюдением врача в течение не менее 1–2^ч после инфузии для своевременного обнаружения связанных с инфузией острых реакций. Необходимо наличие препраратов первой помощи, таких как эпинефрин, антигистаминные препараты, кортикостероиды, а также аппарат для искусственной вентиляции легких. Для уменьшения риска развития инфузионных реакций, особенно при их наличии в анамнезе, может быть выполнена медикаментозная подготовка пациента с применением антигистаминных средств, кортикостероидов и/или парацетамола, а также может быть рекомендовано снижение скорости инфузии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сокращение времени инфузии для взрослых пациентов. При лечении пациентов, которые хорошо перенесли три первые двухчасовые инфузии препарата Ремикейд® (фаза индукции) и которым проводится поддерживающая терапия, возможно сокращение продолжительности следующей инфузии до минимального 1-часового введения. Если в дальнейшем при ускоренном введении препарата возникает инфузионная реакция, в этом случае в при продолжении терапии рекомендуется вернуться к более продолжительной инфузии. Исследований по сокращению времени инфузий для доз >6 мг/кг не проводили (см.^ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Приготовление инфузионного р-ра.
1.^Рассчитать дозу и необходимое количество флаконов препарата Ремикейд® (каждый флакон содержит 100 мг инфликсимаба), общий объем растворенного препарата.
2. В асептических условиях содержимое каждого флакона восстановить в 10 мл воды для инъекций, используя шприц с иглой 21 калибра (0,8 мм) или меньшим. Перед введением растворителя из флакона снять пластиковую крышку и протереть пробку 70% спиртом. Иглу шприца ввести во флакон сквозь центр резиновой пробки, струю воды направить по стенке флакона. Аккуратно перемешать р-р путем ротации флакона до растворения лиофилизированного порошка. Следует избегать продолжительного и энергичного взбалтывания. Не встряхивать!. При растворении может образоваться пена. Р-р должен отстояться в течение 5 минут. Полученный р-р должен быть бесцветным или светло-желтого цвета и опалесцирующим. В нем может присутствовать небольшое количество нежных полупрозрачных частиц, поскольку инфликсимаб является белком. Не подлежит к применению р-р, в котором присутствуют непрозрачные частицы, а также р-р с измененным окрашиванием
3. Довести общий объем приготовленного р-ра препарата Ремикейд® до 250 мл 0,9% р-ром натрия хлорида для инъекций. Нельзя разводить восстановленный р-р препарата Ремикейд® любым другим р-ром. Для этого из стеклянного флакона или инфузионного мешка, содержащего 250 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, удалить объем, равный объему приготовленного р-ра Ремикейда (на воде для инъекций). После этого медленно добавить ранее восстановленный р-р препарата Ремикейд® во флакон или инфузионный мешок с 0,9% р-ром натрия хлорида и осторожно перемешать.
4. Следует вводить инфузионный р-р в течение периода, который не меньше рекомендуемого для конкретного терапевтического назначения. Использовать только набор для проведения инфузий со встроенным стерильным апирогенным фильтром с низкой степенью связывания с белками (размер пор ˜— ≤1,2 микрометра). Поскольку препарат не содержит консервантов, введение инфузионного р-ра следует начинать как можно быстрее и не позднее чем через 3 ч после его восстановления и разведения. Если восстановление и разведение проводили в асептических условиях, р-р можно применять в течение 24 часов при хранении его при температуре 2–8 °С. Запрещается хранить для дальнейшего применения неиспользованный остаток препарата.
5. Исследований физической и биохимической совместимости препарата Ремикейд® и других лекарственных средств не проводили. Не следует вводить препарат Ремикейд® в сочетании с другими лекарственными средствами через одну инфузионную систему.
6. Инфузионный р-р перед началом введения необходимо визуально проверить. В случае наличия непрозрачных частиц, посторонних включений и изменения цвета, применять его нельзя.
7.^Неиспользованная часть инфузионного р-ра не подлежит к дальнейшему применению.
Противопоказания
повышенная чувствительность к инфликсимабу (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), другим мышиным белкам или любым вспомогательным веществам препарата.
Туберкулез или другие тяжелые инфекции, такие как сепсис, абсцессы и оппортунистические инфекции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сердечная недостаточность средней и тяжелой степени (III/IV класс по NYHA) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Побочные эффекты
общий профиль безопасности.
Инфекции верхних дыхательных путей являлись наиболее частой побочной реакцией (ПР), о которой сообщалось в ходе клинических исследований с частотой 25,3% в группе, которой вводили препарат Ремикейд®, и 16,5% в контрольной группе пациентов. Наиболее серьезными побочными реакциями, связанными с применением блокаторов TNF, являлись реактивация вируса гепатита В, застойная сердечная недостаточность, тяжелые инфекции (включая сепсис, оппортунистические инфекции и туберкулез), сывороточная болезнь (реакции гиперчувствительности замедленного типа), системная красная волчанка/волчаночноподобный синдром, демиелинизирующие нарушения, гепатобилиарные нарушения, лимфома, гепатолиенальная Т-клеточная лимфома, лейкемия, меркелиома, меланома, злокачественные новообразования у детей, саркоидоз/напоминающие саркоидоз реакции, абсцессы кишечника или перианальные абсцессы (при болезни Крона) и серьезные инфузионные реакции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сводная таблица побочных реакций. В таблице указаны побочные реакции, наблюдаемые в ходе клинических исследований и в постмаркетинговом периоде (некоторые с летальным исходом). Нежелательные реакции сгруппированы по системам органов и частоте. В группах по частоте нежелательные реакции указаны в порядке уменьшения тяжести. Частота определяется как очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10^000, <1/1000) , очень редко (<1/10^000) и частота неизвестна (оценить частоту невозможно на основании имеющихся данных).
|Системы
|Частота реакции
|Характер реакции
|Инфекции и инвазии
|Очень часто
|Вирусные инфекции (например, грипп, герпес)
|Часто
|Бактериальные инфекции (абсцесс, воспаление подкожной клетчатки, сепсис)
|Нечасто
|Туберкулез, грибковые инфекции (кандидоз, онихомикоз)
|Редко
|Менингит, оппортунистические инфекции (инвазивные грибковые инфекции [пневмоцистоз, гистоплазмоз, аспергиллез, кокцидиоидомикоз, криптококкоз, бластомикоз], бактериальные инфекции [атипичная микобактериальная, листериоз, сальмонеллез], а также вирусные инфекции [цитомегаловирус]), паразитарные инвазии, реактивация вируса гепатита В
|Частота неизвестна
|Заражение после вакцинации (младенцы, матери которых лечились инфликсимабом в период беременности)*
|Доброкачественные, злокачественные и неспецифические опухоли (включая кисты и полипы)
|Редко
|Лимфома, неходжкинская лимфома, болезнь Ходжкина, лейкемия, меланома, рак шейки матки
|Частота неизвестна
|Гепатолиенальная Т-клеточная лимфома (преимущественно у подростков и молодых мужчин с болезнью Крона или язвенным колитом), меркелиома, саркома Капоши
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Часто
|Нейтропения, лейкопения, анемия, лимфаденопатия
|Нечасто
|Тромбоцитопения, лимфопения, лимфоцитоз
|Редко
|Агранулоцитоз (включая младенцев, матери которых лечились инфликсимабом в период беременности), тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, панцитопения, гемолитическая анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
|Со стороны иммунной системы
|Часто
|Аллергические реакции со стороны дыхательной системы
|Нечасто
|Анафилактические реакции, волчанкоподобный синдром, сывороточная болезнь или реакции, напоминающие сывороточную болезнь
|Редко
|Анафилактический шок, васкулит, саркоидная реакция
|Психические расстройства
|Часто
|Депрессия, бессонница
|Нечасто
|Амнезия, возбуждение, спутанность сознания, сонливость, нервозность
|Редко
|Апатия
|Со стороны нервной системы
|Очень часто
|Головная боль
|Часто
|Вертиго, головокружение, гипестезия, парестезия
|Нечасто
|Судороги, нейропатия
|Редко
|Поясничный миелит, демиелинизирующие заболевания ЦНС (заболевание, напоминающее рассеянный склероз, неврит зрительного нерва), периферические демиелинизирующие заболевания (синдром Гийена — Барре, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия и мультифокальная моторная нейропатия)
|Частота неизвестна
|Цереброваскулярные события, которые по времени возникновения связаны с инфузией
|Со стороны органа зрения
|Часто
|Конъюнктивит
|Нечасто
|Кератит, периорбитальный отек, ячмень
|Редко
|Эндофтальмит
|Частота неизвестна
|Преходящая потеря зрения (во время или в течение 2^ч после инфузии)
|Со стороны сердца
|Часто
|Тахикардия, ощущение сердцебиения
|Нечасто
|Сердечная недостаточность (появление или ухудшение), аритмия, потеря сознания, брадикардия
|Редко
|Цианоз, перикардиальный выпот
|Частота неизвестна
|Ишемия миокарда/инфаркт миокарда
|Со стороны сосудистой системы
|Часто
|Артериальная гипотензия, АГ, экхимозы, приливы, покраснение
|Нечасто
|Периферическая ишемия, тромбофлебит, гематомы
|Редко
|Нарушение кровообращения, петехии, спазм сосудов
|Со стороны дыхательной системы
|Очень часто
|Инфекции верхних дыхательных путей, синусит
|Часто
|Инфекции нижних дыхательных путей (например бронхит, пневмония), одышка, носовое кровотечение
|Нечасто
|Отек легких, бронхоспазм, плеврит, плевральный выпот
|Редко
|Интерстициальное заболевание легких (в том числе быстропрогрессирующее, фиброз легких и пневмония)
|Со стороны пищеварительного тракта
|Очень часто
|Боль в животе, тошнота
|Часто
|Желудочно-кишечные кровотечения, диарея, расстройства пищеварения, желудочно-пищеводный рефлюкс, запор
|Нечасто
|Перфорация кишечника, стеноз кишечника, дивертикулит, панкреатит, хейлит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Часто
|Нарушение функции печени, повышение уровня печеночных трансаминаз
|Нечасто
|Гепатит, гепатоцеллюлярные повреждения, холецистит
|Редко
|Аутоиммунный гепатит, желтуха
|Частота неизвестна
|Печеночная недостаточность
|Со стороны кожи
|Часто
|Приобретенный или прогрессирующий псориаз, включая пустулезный псориаз (преимущественно ладоней и пяток), крапивница, сыпь, зуд, повышенная потливость, сухость кожи, грибковый дерматит, экзема, алопеция
|Нечасто
|Буллезная сыпь, себорея, розацеа, папиллома, гиперкератоз, нарушение пигментации кожи
|Редко
|Токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса—Джонсона, мультиформная эритема, фурункулез, линеарный IgA-зависимый буллезный дерматоз, острый генерализованный экзантематозный пустулез, лихеноидные реакции
|Частота неизвестна
|Ухудшение симптомов дерматомиозита
|Со стороны костно-мышечной системы
|Часто
|Артралгия, миалгия, боль в спине
|Со стороны мочевыделительной системы
|Часто
|Инфекции мочевыводящих путей
|Нечасто
|Пиелонефрит
|Со стороны
репродуктивной системы
|Нечасто
|Вагинит
|Общие нарушения
|Очень часто
|Инфузионные реакции, боль
|Часто
|Боль в грудной клетке, утомляемость, лихорадка, реакции в месте введения, озноб, отек
|Нечасто
|Замедленное заживление ран
|Редко
|Гранулематозные поражения
|Лабораторные исследования
|Нечасто
|Образование аутоиммунных антител
|Редко
|Изменения фактора комплемента
*Включая бычий туберкулез (диссеминированная БЦЖ-инфекция) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Инфузионные реакции. Инфузионными реакциями в клинических исследованиях были названы любые нежелательные явления, возникающие во время инфузии или в течение 1 ч после инфузии. В клинических исследованиях III фазы инфузионные реакции возникали у 18% пациентов, которым вводили инфликсимаб, по сравнению с 5% пациентов, которым вводили плацебо. В целом у большей части пациентов, получавших инфликсимаб в качестве монотерапии, чаще возникали инфузионные реакции по сравнению с пациентами, получавшими инфликсимаб с в сочетании с иммуномодуляторами. Приблизительно 3% пациентов прекратили лечение из-за инфузионных реакций, однако у всех пациентов улучшалось состояние с помощью фармакотерапии или без нее. Среди пациентов, которым вводили инфликсимаб и у которых наблюдались инфузионные реакции при проведении индукционной терапии до 6 нед, у 27% пациентов эти реакции оставались в период поддерживающей терапии с 7 до 54 нед. Среди пациентов без инфузионных реакций при проведении индукционной терапии, у 9% пациентов реакции возникали в период поддерживающей терапии.
В ходе клинического исследования пациентам с ревматоидным артритом 3 первые инфузии проводили в течение 2 ч. Продолжительность последующих инфузий могла сокращаться до не менее 40 мин для пациентов, у которых серьезные инфузионные реакции не наблюдались. В этом исследовании 66% пациентам была выполнена по меньшей мере 1 сокращенная инфузия продолжительностью ≤90 мин и 44% пациентам была выполнена по меньшей мере 1^сокращенная инфузия продолжительностью ≤60 мин. У пациентов, которым была выполнена хотя бы одна сокращенная инфузия, инфузионные реакции возникали у 15% пациентов, а серьезные инфузионные реакции наблюдались у 0,4% пациентов.
В ходе клинического исследования пациентов с болезнью Крона инфузионные реакции возникали у 16,6% пациентов, получавших инфликсимаб в качестве монотерапии, у 5% пациентов, получавших комбинированную терапию инфликсимабом и азатиоприном, и у 5,6% пациентов, получавших азатиопиприн в качестве монотерапи. Наблюдался 1 случай тяжелой инфузионной реакции у пациентов, получавших инфликсимаб в качестве монотерапии (<1%).
В постмаркетинговый период при применении препарата Ремикейд® наблюдались анафилактические реакции, в том числе отек гортани и сильный бронхоспазм и судороги (см.^ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Наблюдались случаи преходящей потери зрения, которые происходили либо во время инфузии либо в течение 2 часов после инфузии препарата Ремикейд® (см.^ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Также сообщалось о случаях (иногда со смертельным исходом) ишемии миокарда/инфаркта миокарда и аритмии, некоторые из которых по времени были тесно связаны с инфузией инфликсимаба.
Инфузионные реакции при повторном применении препарата Ремикейд®. Во время клинических исследований у пациентов с псориазом средней и тяжелой степени для оценки эффективности и безопасности продолжительной поддерживающей терапии по сравнению с повторным применением цикла индукционной терапии препаратом Ремикейд® (максимум 4 инфузии на 0, 2, 6 и 14 нед лечения) после обострения заболевания у 4% пациентов в группе повторной терапии возникали серьезные инфузионные реакции по сравнению с <1% в группе поддерживающей терапии. Пациенты, участвовавшие в этом исследовании, не получали какого-либо одновременного лечения иммунодепрессантами. В этом исследовании большинство тяжелых инфузионных реакций возникало во время второй инфузии на 2^нед. Интервал между последней поддерживающей дозой и первой повторной инфузией составлял^35–231 день. Симптомы включали, в частности, одышку, крапивницу, отек лица и гипотензию. Во всех случаях лечение препаратом Ремикейд® прекращалось и/или назначалась другая терапия до полного устранения симптомов.
Реакции гиперчувствительности замедленного типа. В ходе клинических исследований эти реакции встречались нечасто, они наблюдались после периодов отсутствия применения препарата продолжительностью менее 1 года. В ходе исследований псориаза реакции гиперчувствительности замедленного типа наблюдались в начале курса лечения. Симптомы включали миалгию и/или артралгию с лихорадкой и/или высыпаниями, у некоторых пациентов также развивались зуд, отек лица, губ, кистей, дисфагия, крапивница, воспаление глотки и/или головная боль.
Данных по увеличению частоты развития реакций гиперчувствительности замедленного типа после отсутствия приема препарата продолжительностью более 1 года недостаточно, однако ограниченные данные клинических исследований предполагают повышение риска возникновения этих реакций при увеличении интервала применения препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В клиническом исследовании продолжительностью 1 год с повторными инфузиями у пациентов с болезнью Крона частота возникновения реакций, напоминающих сывороточную болезнь, составляла 2,4%.
Иммуногенность. У некоторых пациентов могут образовываться антитела к инфликсимабу, что повышает частоту инфузионных реакций (приблизительно в 2-3 раза). Одновременное применение иммунодепрессантов снижает образование антител и уменьшает частоту инфузионных реакций.
В клинических исследованиях однократных и многократных доз инфликсимаба в диапазоне 1–20 мг/кг антитела к инфликсимабу были обнаружены у 14%^пациентов, получавших иммуносупрессивную терапию, и у 24%^пациентов, не принимавших иммуносупрессанты. У 8% пациентов с ревматоидным артритом, получавших рекомендованные повторные курсы терапии инфликсимабом в сочетании с метотрексатом, обнаружены антитела к инфликсимабу. У 15% пациентов с псориатическим артритом, получавших инфликсимаб в дозе 5 мг/кг в сочетании с метотрексата и без него, появлялись антитела (антитела появлялись у 4% пациентов, принимавших метотрексат, и у 26% пациентов, не принимавших метотрексат). Среди пациентов с болезнью Крона, которым проводили поддерживающую терапию, антитела к инфликсимабу обнаруживались у 3,3% пациентов, получавших иммуносупрессанты, и у 13,3% пациентов, не получавших иммуносупрессивную терапию. Частота образования антител к инфликсимабу была в 2-3 раза выше у пациентов, лечившихся эпизодически. В связи с ограниченными возможностями методики определения отрицательный результат не исключал наличия антител к инфликсимабу. У некоторых пациентов с высокими титрами антител к инфликсимабу наблюдались признаки сниженной эффективности лечения. Приблизительно у 28% пациентов с псориазом, получавших лечение инфликсимабом в рамках поддерживающей схемы лечения при отсутствии сопутствующих иммуномодуляторов, появлялись антитела к инфликсимабу.
Инфекции. Туберкулез, бактериальные инфекции, включая сепсис и пневмонию, инвазивные грибковые, вирусные и другие оппортунистические инфекции наблюдались у пациентов, которым вводили Ремикейд®. Некоторые из инфекций приводили к летальному исходу; наиболее часто имелись сообщения об оппортунистических инфекциях с уровнем летальности >5%: пневмоцистоз, кандидоз, листериоз и аспергиллез (см.^ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В клинических исследованиях инфекции возникали у 36% пациентов, которым вводили Ремикейд®, по сравнению с 25% пациентов, принимавшими плацебо.
В исследованиях ревматоидного артрита частота случаев тяжелых инфекций, включая пневмонию, была выше у пациентов, принимавших инфликсимаб и метотрексат, по сравнению с группой пациентов, которых лечили исключительно метотрексатом, особенно при назначении доз >6 мг/кг (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Среди спонтанных сообщений в постмаркетинговом периоде инфекции являются наиболее частой серьезной побочной реакцией. Некоторые из инфекций приводили к летальному исходу. Приблизительно 50% сообщений о летальных случаях были связаны с инфекциями. Сообщалось о случаях туберкулеза (иногда с летальным исходом), включая милиарный и внелегочный туберкулез (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Злокачественные новообразования и лимфопролиферативные заболевания. В ходе клинических исследований препарата Ремикейд®, в которых принимали участие 5780 пациентов, наблюдалось 5 случаев развития лимфомы и 26 случаев других злокачественных образований по сравнению с группой плацебо (1600 пациентов), в которой не возникло ни одного случая лимфомы и 1 случай другого злокачественного новообразования.
При долгосрочном (5 лет) наблюдении за безопасностью клинических исследований инфликсимаба у 3210 пациентов наблюдалось 5 случаев лимфомы и 38 случаев других злокачественных новообразований.
О случаях злокачественных новообразований, в том числе лимфом, сообщалось также в постмаркетинговый период (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В ходе экспериментального клинического исследования, в котором принимали участие пациенты со средней и тяжелой формой хронического обструктивного болезни легких (ХОБЛ) и курильщиками или бывшими курильщиками, 157 взрослых пациентов лечились препаратом Ремикейд® в тех же дозах, что и при ревматоидном артрите и болезни Крона. У 9 пациентов наблюдались злокачественные образования, включая 1 лимфому. Также имелись сообщения об 1 случае злокачественного новообразования среди 77 пациентов контрольной группы. Большинство злокачественных образований возникало в легких, голове и шее.
В ходе ретроспективного группового исследования была обнаружена повышенная частота возникновения рака шейки матки у женщин с ревматоидным артритом, лечившихся инфликсимабом, по сравнению с пациентками, не получавшими лечение биологическими лекарственными средствами, или общей популяцией, включая женщин в возрасте от 60 лет (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В ходе постмаркетингового периода имелись сообщения о случаях гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы у пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом, большинство из которых были подростками и молодыми мужчинами (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сердечная недостаточность. В клиническом исследовании II фазы у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью наблюдалось увеличение летальности в связи с ухудшением сердечно-сосудистой недостаточности на фоне терапии препаратом Ремикейд®, особенно при применении повышенной дозы 10 мг/кг (превышение рекомендуемой дозы в 2 раза). В этом исследовании 150 пациентам с сердечной недостаточностью класса^III-IV по NYHA (фракция выброса левого желудочка ≤35%) выполнили введение 3 инфузии препарата Ремикейд® в дозе 5 мг/кг, 10 мг/кг или плацебо в течение 6 нед. На 38^нед 9 из 101^пациента, получавших Ремикейд® (2 пациента — в дозе 5 мг/кг и 7 пациентов в дозе 10 мг/кг), умерли, тогда как зарегистрирован 1^летальный случай на 49^пациентов, получавших плацебо.
В постмаркетинговой практике также сообщалось о случаях ухудшения сердечно-сосудистой недостаточности на фоне применения препарата Ремикейд® при наличии или отсутствии дополнительных факторов. Кроме того, в постмаркетинговом периоде имелись сообщения о впервые выявленной сердечно-сосудистой недостаточности, в том числе у пациентов, у которых ранее не было заболеваний сердечно-сосудистой системы. Некоторые из этих пациентов в возрасте до 50 лет.
Изменения со стороны гепатобилиарной системы. В ходе клинических исследований у пациентов на фоне лечения препаратом Ремикейд® наблюдалось слабое или умеренное повышение уровней АлАТ и АсАТ без развития тяжелого поражения печени. Повышение АлАТ составляло в ≥5 раз превышало верхнюю границу нормы. Повышение уровня аминотрансфераз (АлАТ чаще, чем АсАТ) наблюдалось чаще в группе применения препарата Ремикейд®, чем в контрольной группе. Это отмечалось как при применении препарата Ремикейд® в качестве монотерапии, так и при его применении в сочетании с другими иммунодепрессантами. В большинстве случаев повышение уровня аминотрансфераз было кратковременным, однако у небольшого количества пациентов это повышение было более длительным. В целом повышение уровней АлАТ и АсАТ протекало бессимптомно, при этом уменьшение или возвращение к исходному уровню этих показателей происходит независимо от того, продолжалось или прекращалось лечение препаратом Ремикейд® или изменялась одновременная терапия. В постмаркетинговой практике наблюдались случаи развития желтухи и гепатита, иногда с признаками аутоиммунного гепатита у пациентов, получавших Ремикейд® (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Антиядерные антитела (ANA)/антитела к двуспиральной ДНК (анти-dsDNA). По данным клинических исследований, примерно у половины пациентов, получавших инфликсимаб (по сравнению с приблизительно 1/5 пациентов, получавших плацебо) и не имевших антиядерных антител (ANA) до лечения, наблюдалось появление антиядерных антител на фоне лечения.
Наличие антител к двуспиральной ДНК (анти-dsDNA) начали определять примерно у 17% пациентов, получавших Ремикейд® (по сравнению с 0% пациентов, получавших плацебо). При завершающем обследовании у 57% пациентов, получавших инфликсимаб, были обнаружены антитела к двуспиральной ДНК. Сообщения о развитии волчаночноподобного синдрома остаются нечастыми (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные реакции у детей.
Побочные реакции у детей с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА). В ходе клинического исследования, в котором принимали участие 120 пациентов, оценивались безопасность и эффективность применения препарата Ремикейд® у детей в возрасте 4–17 лет с ЮРА в активной форме, несмотря на лечение метотрексатом. Пациенты получали 3 или 6 мг/кг инфликсимаба в качестве трехдозовой индукционной схемы (0-2-6 недели или 14-16-20 недели соответственно), затем^— поддерживающую терапию каждые 8 нед в комбинации с метотрексатом.
Инфузионные реакции. Реакции, связанные с инфузией, наблюдались у 35% пациентов с ЮРА, получавших лечение препаратом Ремикейд® в дозе 3 мг/кг, по сравнению с пациентами, которым вводили Ремикейд® в дозе 6 мг/кг (17,5%), при этом у 4 пациентов (из^60) из этой группы развивались тяжелые реакции на введение препарата и у 3 — возможная анафилактическая реакция (у^2 из них имелись серьезные реакции на введение препарата). В группе детей, которым вводили Ремикейд® в дозе 6 мг/кг, тяжелые реакции на введение препарата наблюдались у 2 пациентов (из 57), у одного из них возможная анафилактическая реакция. В группе пациентов, которым вводили Ремикейд® в дозе 6 мг/кг, у 2 из 57 пациентов имелись серьезные реакции, связанные с инфузией, у одного из них возможная анафилактическая реакция (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Иммуногенность. Продукция антител к инфликсимабу наблюдалась у 38% пациентов с ЮРА, которым вводили Ремикейд® в дозе 3 мг/кг, по сравнению с 12%^пациентов, которым вводили препрат в дозе 6 мг/кг. Титры антител были значительно выше при введении дозы 3^мг/кг, чем 6 мг/кг.
Инфекции. Инфекции возникали у 68% детей с ЮРА, получавших инфликсимаб в дозе 3 мг/кг в течение 52 нед, у 65% детей, получавших инфликсимаб в дозе 6 мг/кг в течение 38 нед, и у 47% детей, получавших плацебо в течение 14 нед.
Побочные реакции у детей с болезнью Крона.
Побочные реакции, чаще наблюдаемые у детей, чем у взрослых: анемия (10,7%), наличие крови в кале (9,7%), лейкопения (8,7%), приливы (8,7%), вирусная инфекция (7,8%), нейтропения (6,8%), бактериальная инфекция (5,8%), а также аллергические реакции со стороны дыхательных путей (5,8%). Кроме того, сообщалось о переломах костей (6,8%), однако причинная связь не установлена.
Инфузионные реакции. В целом в исследовании применения препарата Ремикейд® у детей с болезнью Крона у 17,5% рандомизированных пациентов наблюдались случаи ≥1 инфузионной реакции. Тяжелые инфузионные реакции не наблюдались, а у 2 пациентов возникли нетяжелые анафилактические реакции.
Иммуногенность. Антитела к инфликсимабу были обнаружены у 2,9% пациентов детского возраста.
Инфекции. В ходе этого исследования сообщалось о наличии инфекций у 56,3% рандомизированных пациентов, лечившихся инфликсимабом. Инфекции наблюдались чаще у пациентов, которым выполняли инфузии каждые 8^нед, по сравнению с теми, которым выполняли инфузии каждые 12 нед (73,6% и 38% соответственно), тогда как тяжелые инфекции наблюдались у 3 пациентов в группе поддерживающего лечения каждые 8^нед и у 4 пациентов в группе поддерживающего лечения каждые 12 нед. Наиболее частыми являлись инфекции верхних дыхательных путей и фарингит, а наиболее частой серьезной инфекцией — абсцесс. Пневмония возникла у 3 пациентов (1 случай серьезный), опоясывающий лишай обнаружен у 2 пациентов (оба случая несерьезные).
Побочные реакции у детей с язвенным колитом. В целом, частота побочных реакций у пациентов детского возраста с язвенным колитом и взрослых пациентов была сопоставимой. В исследовании у детей наиболее частыми побочными реакциями являлись инфекции верхних дыхательных путей, фарингит, боль в животе, лихорадка и головная боль.
Наиболее частой побочной реакцией являлось ухудшение течения язвенного колита, частота которого была выше в группе пациентов, получавших препарат каждые 12 нед по сравнению с пациентами, получавшими препарат каждые 8 нед.
Инфузионные реакции. В целом, было зарегистрировано ≥1 инфузионной реакции у 13,3% пациентов, в том числе у 18,2% пациентов, у которых проводилась поддерживающяя терапия через каждые 8 нед, и у 13% пациентов, у которых проводилась поддерживающяя терапия каждые 12 нед. Серьезных инфузионных реакций не зарегистрировано. Все инфузионные реакции умеренной или средней степени тяжести.
Иммуногенность. Антитела к инфликсимабу были обнаружены у 7,7% пациентов до 54 нед наблюдения.
Инфекции. Инфекции регистрировались у 51,7% пациентов, при этом 36,7% пациентам требовалось парентеральное или пероральное антимикробное лечение. Процент больных с инфекциями среди пациентов детского возраста с язвенным колитом являлся аналогичным, как и у пациентов детского возраста с болезнью Крона, но выше, чем у взрослых с язвенным колитом, в исследованиях ACT1 и ACT2. Общая частота инфекций у детей с язвенным колитом составляла 59% в группе, в которой проводилась поддерживающая терапия через каждые 8 нед, и 60,9% в группе, в которой проводилась поддерживающая терапия через каждые 12 нед. Инфекции верхних дыхательных путей (12%) и фарингит (8%) являлись наиболее часто респираторными инфекциями. Серьезные инфекции зарегистрированы у 12% от всего количества пациентов.
В этом исследовании большинство пациентов находились в возрасте 12—17 лет (75%), остальные пациенты — в возрасте 6—11 (25%). Количество пациентов в каждой подгруппе было достаточно небольшим, чтобы можно сделать окончательные выводы о влиянии возраста на безопасность применения лекарственного средства, однако количество пациентов с серьезными побочными реакциями и прекращением лечения из-за серьезных побочных реакций было выше в младшей возрастной группе. Количество пациентов с инфекциями было также выше в младшей возрастной группе, но количество пациентов с серьезными инфекциями являлось одинаковым в обеих возрастных группах. Количественное соотношение побочных реакций и инфузионных реакций являлось схожим в обеих возрастных группах.
Постмаркетинговый опыт. В ходе постмаркетингового исследования тяжелые побочные реакции при приеме инфликсимаба включали злокачественные новообразования, в том числе гепатолиенальные Т-клеточные лимфомы, преходящие нарушения уровня печеночных ферментов, волчаночноподобный синдром, а также положительные результаты анализа на наличие аутоантител (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). В ходе клинических исследований пациентов с ревматоидным артритом частота серьезных инфекций была выше при одновременном применении инфликсимаба с метотрексатом у пациентов в возрасте ≥65 лет (11,3%), чем у пациентов в возрасте <65 лет (4,6%). В случае монотерапии метотрексатом частота серьезных инфекций была выше (5,2%) у пациентов в возрасте ≥65 лет, чем у пациентов в возрасте <65 лет (2,7%) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
отслеживание. С целью улучшения отслеживания биологических лекарственных средств следует четко регистрировать в медицинской документации торговое наименование и номер используемой серии препарата.
Инфузионные реакции и гиперчувствительность. Ремикейд® может вызывать развитие острых реакций, связанных с инфузией, включая анафилактический шок, и аллергических реакций замедленного типа (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Реакции, связанные с инфузией, включая анафилактические реакции, могут наблюдаться во время инфузии (через несколько секунд) или в течение нескольких часов после инфузии. При развитии острой реакции, связанной с инфузией, введение препарата следует немедленно прекратить. Лекарственные средства, такие как эпинефрин, антигистаминные препараты, кортикостероиды, аппарат для ИВЛ для экстренного лечения указанных реакций должны быть готовы к немедленному применению. Для предупреждения некоторых этих реакций (слабых или транзиторных) больному перед началом инфузии может быть введен один из антигистаминных препаратов, гидрокортизон и/или парацетамол.
У некоторых пациентов могут образовываться антитела к инфликсимабу, что повышает частоту инфузионных реакций, небольшая процент которых — серьезные аллергические реакции. Наблюдалась связь между образованием антител к инфликсимабу и уменьшением продолжительности клинического эффекта лечения. Одновременное применение иммуномодуляторов снижает образование антител и уменьшает частоту инфузионных реакций. Эффект от одновременного применения иммуномодуляторов более выраженный у пациентов, лечившихся эпизодически, чем при проведении поддерживающей терапии. Пациенты, которые прекращают прием иммуносупрессоров перед началом или во время терапии препаратом Ремикейд®, имеют потенциально более высокий риск образования антител. Эти антитела не всегда обнаруживаются в сыворотке крови. При развитии тяжелых реакций необходимо назначать симптоматическую терапию, а последующие инфузии препарата Ремикейд® следует отменить (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Во время клинических исследований наблюдались реакции гиперчувствительности замедленного типа, повышенный риск развития которых, вероятно, связан с увеличением интервала между введениями препарата. Пациентов следует предупредить о необходимости обращения к врачу при развитии указанных побочных реакций (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациенты, которым назначается повторное лечение после длительного перерыва, должны находиться под постоянным наблюдением из-за возможности развития реакций гиперчувствительности замедленного типа.
Инфекции. До, во время и после лечения препаратом Ремикейд® пациентов необходимо тщательно обследовать относительно наличия симптомов инфекций, включая туберкулез. Поскольку выведение инфликсимаба может продолжаться до 6 месяцев, следует проводить мониторинг инфекций в течение всего этого времени. Дальнейшее лечение препаратом Ремикейд® необходимо прекратить при развитии серьезной инфекции или сепсиса. Следует соблюдать осторожность в случае рассмотрения вопроса о применении препарата Ремикейд® у пациентов с хронической инфекцией или рецидивирующими инфекциями в анамнезе, включая тех, кто получает сопутствующую имунносупрессивную терапию. Пациентам следует рекомендовать избегать воздействия потенциальных факторов риска инфекции.
Фактор некроза опухоли альфа (TNFα) является медиатором воспаления и модулятором клеточного иммунитета. Экспериментальные данные свидетельствуют о необходимости TNFα в борьбе с внутриклеточными инфекциями. Клинический опыт выявил нарушение иммунного ответа против инфекции у некоторых пациентов, лечившихся инфликсимабом.
Угнетение TNFα может маскировать симптомы инфекции, например лихорадку. Раннее распознавание атипичных клинических проявлений тяжелых инфекций и типичных клинических проявлений редких и необычных инфекций имеет важное значение для минимизации задержки диагностики и лечения.
Пациенты, принимающие блокаторы TNF, являются более восприимчивыми к тяжелым инфекциям. Во время лечения инфликсимабом отмечены случаи туберкулеза, бактериальных инфекций, включая сепсис и пневмонию, инвазивные грибковые, вирусные и другие оппортунистические инфекции. Некоторые из этих инфекций приводили к летальному исходу; наиболее часто оппортунистическими инфекциями с уровнем летальности >5% являлись пневмоцистоз, кандидоз, листериоз и аспергиллез.
Пациентам, у которых развивается инфекция во время лечения препаратом Ремикейд®, необходимо тщательное наблюдение и полное диагностическом обследование. В случае развития тяжелой инфекции или сепсиса дальнейшее лечение препаратом Ремикейд® следует прекратить и начать соответствующее антибактериальное или противогрибковое лечение.
Туберкулез. Сообщалось об активной форме туберкулеза у больных, лечившихся препаратом Ремикейд®. В большинстве случаев локальная или диссеминированная формы внелегочного туберкулеза.
Перед началом терапии препаратом Ремикейд® каждого пациента необходимо тщательно обследовать для исключения туберкулеза, в том числе латентного. Обследование должно включать подробный сбор анамнез, в том числе получение сведений о заболевании туберкулезом в прошлом, о возможных контактах с больными туберкулезом и о предварительной и/или сопутствующей иммуносупрессивной терапии. Обязательным является проведение всем пациентам до начала терапии кожного туберкулинового теста, рентгенографии грудной клетки и/или анализа высвобождения гамма-интерферона. Рекомендуется делать записи о проведении этих анализов в карточке напоминания пациента.
Следует учитывать, что у тяжелых больных и иммуноскомпроментированных пациентов может отмечаться псевдоотрицательная туберкулиновая проба.
Лечение не следует начинать, если диагностирован активный туберкулез (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
При подозрении на наличие латентного туберкулеза необходима консультация фтизиатра. Во всех ситуациях, указанных ниже, следует тщательно взвесить соотношение польза/риск перед началом терапии препаратом Ремикейд®
При латентном туберкулезе перед началом терапии препаратом Ремикейд® необходимо провести специфическое противотуберкулезное лечение. Следует учитывать необходимость применения противотуберкулезной терапии перед началом терапии препаратом Ремикейд® для пациентов с несколькими факторов риска развития туберкулезной инфекции, но у которых был получен отрицательный результат теста на наличие латентного туберкулеза. Необходимость противотуберкулезного лечения перед началом терапии препаратом Ремикейд® следует оценить также при латентном или активном туберкулезе в анамнезе, если отсутствует подтверждение о проведенном полном и адекватном курсе противотуберкулезного лечения. Сообщалось о нескольких случаях активного туберкулеза у пациентов, лечившихся препаратом Ремикейд® во время и после лечения латентного туберкулеза.
Всех пациентов следует предупредить о необходимости консультации врача при появлении признаков/симптомов, напоминающих туберкулез (таких как постоянный кашель, уменьшение массы тела, субфебрилитет) во время или после лечения препаратом Ремикейд®.
Инвазивные грибковые инфекции. У пациентов, которым вводят Ремикейд®, следует подозревать инвазивные грибковые инфекции, такие как аспергиллез, кандидоз, пневмоцистоз, гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз или бластомикоз, при развитии тяжелого системного заболевания. Пациенты должны как можно быстрее проконсультироваться с врачом, имеющим опыт диагностики и лечения инвазивных грибковых инфекций.
Инвазивные грибковые инфекции чаще бывают диссеминированными, чем локализованными, тестирование на на наличие антигенов и антител может оказаться отрицательным у некоторых пациентов с активной инфекцией. В период установления диагноза необходимо назначение эмпирической противогрибковой терапии с учетом соотношения риска инфекции и риска назначения противогрибковой терапии.
Для пациентов, которые проживали или путешествовали в регионы, где инвазивные грибковые инфекции, такие как гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз или бластомикоз являются эндемичными, следует тщательно изучить соотношение риска и пользы перед началом терапии препаратом Ремикейд®.
Болезнь Крона с образованием фистул. Пациентам с болезнью Крона и развитием острых гнойных фистул не следует начинать лечение препаратом Ремикейд® до ликвидации источника возможной инфекции, особенно абсцесса (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Реактивация вируса гепатита B(HBV). Реактивация вируса гепатита В наблюдалась у пациентов, которые лечились антагонистами TNF, в том числе инфликсимабом, и являлись хроническими носителями этого вируса. Некоторые из случаев заканчивались летальным исходом.
Перед началом лечения препаратом Ремикейд® следует проверить пациента на наличие вируса гепатита В. Пациентам с положительным результатом анализа рекомендуется обратиться к врачу, имеющему опыт лечения гепатита В. Носителям вируса гепатита В, которым необходимо проведение терапии с применением препарата Ремикейд®, следует тщательно следить за появлением симптомов. активного гепатита В в течение периода лечения и нескольких месяцев после его завершения. Данные по лечению пациентов-носителей вируса гепатита В, с применением противовирусной терапии в сочетании с TNF-антагонистом для предупреждения реактивации вируса гепатита В отсутствуют. Пациентам, у которых наблюдается реактивация вируса гепатита В, следует прекратить лечение препаратом Ремикейд® и начать эффективную антивирусную и поддерживающую терапию.
Реакции со стороны гепатобилиарной системы. В постмаркетинговом периоде наблюдались случаи развития желтухи и неинфекционного гепатита, иногда с признаками аутоиммунного гепатита. Отмечались единичные случаи печеночной недостаточности, наличие которой требовало трансплантации печени, или заканчивалось летальным исходом. Пациентов с симптомами дисфункции печени следует обследовать по поводу ее поражения. В случае развития желтухи и/или повышения уровня АлАТ, превышающего в ≥5 раз верхнюю границу нормы, применение препарата Ремикейд® следует прекратить и выполнить тщательное исследование обнаруженных изменений.
Одновременное применение ингибитора TNFα и анакинры. В клинических исследованиях одновременное применение анакинры и этанерцепта (ингибитора TNFα) сопровождалось развитием серьезных инфекций и нейтропении и не имело терапевтических преимуществ по сравнению с монотерапией этанерцептом. Учитывая характер побочных реакций, наблюдавшихся во время комбинированного лечения этанерцептом и анакинрой, подобная токсичность может быть следствием комбинации анакинры и другого ингибитора TNFα. Поэтому комбинация препарата Ремикейд® и анакинры не рекомендуется.
Одновременное применение ингибитора TNFa и абатацепта. В клинических исследованиях одновременное применение TNF-антагонистов и абатацепта сопровождалось повышением риска развития инфекций, включая тяжелые инфекции, по сравнению с монотерапией TNF-блокирующими агентами, без повышения клинического преимущества. Одновременное применение инфликсимаба и абатацепта не рекомендуется.
Одновременное применение с другими биологическими лекарственными средствами. Имеется недостаточно информации об одновременном применении инфликсимаба с другими биологическими лекарственными средствами, предназначенными для лечения тех же заболеваний, что и инфликсимаб. Не рекомендуется применять инфликсимаб одновременно со следующими биологическими лекарственными средствами из-за возможности повышения риска развития инфекции и других потенциальных фармакологических взаимодействий.
Переход с одного биологического базисного препарата, модифицирующего течение ревматического заболевания, на другой. При переходе с одного биологического препарата на другой следует тщательно наблюдать за клиническим состоянием пациента, поскольку перекрестная биологическая активность может повышать риск побочных реакций, включая инфекции.
Вакцинация. Рекомендуется по мере возможности проводить вакцинацию пациентов согласно календарю проведения вакцинаций до начала терапии препаратом Ремикейд®. Пациенты, которые лечатся инфликсимабом, могут одновременно вакцинироваться, за исключением живых вакцин (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и Применение в период беременности или кормления грудью).
В исследовании ASPIRE в подгруппе из 90 взрослых пациентов с ревматоидным артритом в сравнимом количестве пациентов в каждой из групп лечения (метотрексат + плацебо (n=17), 3 мг/кг (n=27) или 6 мг/кг препарата Ремикейд® (n=4)) наблюдалось эффективное двукратное увеличение титров к поливалентной пневмококковой вакцины, что указывает на то, что Ремикейд® не влияет на Т-независимый гуморальный иммунный ответ. Однако информация из других опубликованных источников относительно различных показаний (например ревматоидного артрита, псориаза, болезни Крона) свидетельствует о том, что прививка инактивированными вакцинами во время лечения TNF-блокирующими средствами, включая Ремикейд®, может вызвать иммунный ответ хуже, чем у пациентов, не получающиъх анти-TNF-терапию.
Живые вакцины/терапия возбудителями инфекций. Доступными являются лишь ограниченные данные результатов вакцинации или вторичного инфицирования живыми вакцинами пациентов, получающих анти-TNF-терапию. Применение живых вакцин может вызвать клинические симптомы инфекций, включая диссеминированные. Не рекомендуется назначать вакцинацию живыми вакцинами во время лечения препаратом Ремикейд®.
У новорожденных, матери которых лечились препаратом Ремикейд® в период беременности, сообщалось о случаях диссеминированной БЦЖ-инфекции с летальным исходом после прививания вакциной БЦЖ после рождения. Требуется не менее 6 месяцев после рождения до применения живых вакцин у новорожденных, матери которых лечились инфликсимабом в период беременности (см. Применение в период беременности или кормление грудью).
Применение терапии другими возбудителями инфекций, такими как ослабленные живые бактерии (например, инстилляции мочевого пузыря БЦЖ для лечения рака), может вызвать появление клинических симптомов инфекций, включая диссеминированные. Не рекомендуется назначать терапию возбудителями инфекции препаратом Ремикейд®.
Аутоиммунные процессы. Относительный дефицит TNFα, вызванный анти-TNF-терапией, может инициировать развитие аутоиммунного процесса. В случае появления симптомов, напоминающих волчаночноподобный синдром, и обнаружении антител к двуспиральной ДНК лечение инфликсимабом следует прекратить (см.ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Неврологические эффекты. Применение ингибиторов TNFα, в т.ч. инфликсимаба, ассоциированное со случаями возникновения или обострения клинических симптомов и/или радиографических признаков демиелинизирующих поражений ЦНС, включая рассеянный склероз, демиелинизирующие поражения периферической нервной системы. Рекомендуется проведение тщательной оценки пользы/риск лечения препаратом Ремикейд® пациентов с демиелинизующими заболеваниями, в т.ч. в анамнезе. При развитии этих заболеваний лечение препаратом Ремикейд® следует прекратить.
Злокачественные новообразования и лимфопролиферативные нарушения. В клинических исследованиях с применением TNF-блокирующих средств наблюдалась более высокая частота случаев развития лимфомы у пациентов, получавших TNF-блокатор, чем у пациентов контрольной группы. Во время проведения клинических исследований применение препарата Ремикейд® по всем утвержденным показаниям случаи развития лимфомы у пациентов, получавших Ремикейд®, наблюдались редко, тем не менее чаще по сравнению с общей популяцией. Во время постмаркетингового периода сообщалось о случаях лейкемии у пациентов, лечившимися TNF-блокаторами. Существует повышенный риск возникновения лимфомы и лейкемии у пациентов с ревматоидным артритом с продолжительным высокоактивным воспалительным заболеванием, наличие которого осложняет оценку риска.
В клиническом исследовании применения препарата Ремикейд® у пациентов с ХОБЛ средней и тяжелой степени сообщалось о большем количестве случаев злокачественных новообразований в группе пациентов, лечившихся препаратом Ремикейд®, по сравнению с пациентами контрольной группы.
Все пациенты, по данным анамнеза, являлись злостными курильщиками. Следует с осторожностью принимать решение по лечению пациентов с повышенным риском развития злокачественных новообразований из-за чрезмерного курения.
Нельзя исключить риск возникновения лимфом или других злокачественных новообразований у пациентов, получающих лечение TNF-блокаторами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поэтому следует с осторожностью принимать решение по применению TNF-блокирующей терапии у пациентов со злокачественным новообразованием в анамнезе или продолжению терапии у пациентов, у которых появились злокачественные новообразования.
Также следует с осторожностью принимать решения относительно лечения пациентов с псориазом и продолжительной иммуносупрессивной терапией или продолжительной PUVA-терапией в анамнезе.
В постмаркетинговом периоде сообщалось о случаях злокачественных новообразований, некоторые с летальным исходом, у детей и молодых людей (в возрасте до 22 лет), которым вводили TNF-блокаторы (терапия была начата у детей), включая Ремикейд®. Около половины случаев составляли лимфомы. Другие случаи были с различными другими злокачественными новообразованиями, включая редкие злокачественные новообразования, обычно связанные с иммуносупрессией. Нельзя исключить риск развития злокачественных новообразований у пациентов, получающих лечение TNF-блокаторами.
В постмаркетинговой практике сообщалось о случаях развития гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы у пациентов, получавших лечение TNF-блокирующими агентами, включая инфликсимаб. Этот редкий тип Т-клеточной лимфомы характеризуется очень агрессивным течением и обычно является летальным. Почти все пациенты получали лечение азатиоприном или 6-меркаптопурином одновременно или непосредственно перед лечением TNF-блокатором. Подавляющее большинство случаев, связанных с применением препарата Ремикейд®, возникали у пациентов с болезнью Крона или язвенным колитом, в большинстве случаев — у подростков и молодых людей мужского пола. Следует тщательно оценивать потенциальный риск одновременного применения азатиоприна или 6-меркаптопурина с препаратом Ремикейд®. Риск развития гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы у пациентов, получавших лечение препаратом Ремикейд®, исключать нельзя (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Были получены сообщения о случаях меланомы и меркелиомы у пациентов, получавших терапию TNF-блокаторами, включая Ремикейд® (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациентам рекомендуется периодически проводить обследование кожи, особенно при наличии факторов риска развития рака кожи.
При ретроспективном групповом исследовании данных шведских реестров здравоохранения обнаружена повышенная частота возникновения рака шейки матки у женщин с ревматоидным артритом, получавших лечение инфликсимабом, по сравнению с женщинами, у которых не применяли биологические лекарственные средства, или общей популяцией, включая женщин старше 60^лет.
Женщинам, в т.ч. в возрасте старше 60 лет, получающим лечение препаратом Ремикейд®, следует регулярно проходить медицинские осмотры.
Все пациенты с язвенным колитом с наличием повышенного риска дисплазии или рака толстой кишки (например, пациенты с длительным течением язвенного колита или первичным склерозирующем холангитом), или пациенты с дисплазией или раком толстой кишки в анамнезе должны проходить регулярный скрининг в отношении дисплазии. Обследование должно включать колоноскопию и биопсию в соответствии с клиническими руководствами.
Полученные данные не позволяют сделать вывод о влиянии лечения инфликсимабом на риск развития дисплазии или рака толстой кишки. Поскольку повышение риска развития рака у пациентов с недавно диагностированной дисплазией на фоне лечения препаратом Ремикейд® не установлено, врачам следует тщательно оценивать соотношение риск/польза для каждого отдельного пациента и принимать решение о необходимости прекращения терапии.
Сердечная недостаточность. Пациентам с сердечной недостаточностью легкой степени (I/II класса I/II по NYHA) Ремикейд® следует применять с осторожностью. Пациенты должны находиться под наблюдением, а лечение препаратом Ремикейд® необходимо прекратить в случае возникновения новых или ухудшении имеющихся симптомов сердечной недостаточности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Гематологические реакции. Сообщалось о случаях панцитопении, лейкопении, нейтропении и тромбоцитопении на фоне терапии блокаторами TNF, включая Ремикейд®. Все пациенты должны немедленно обратиться за медицинской помощью в случае появления симптомов гематологических нарушений (таких как длительная лихорадка, появление кровоподтеков, кровотечение, бледность). Необходимо прекратить применение препарата при подтверждении существенных гематологических отклонений.
Применение при других состояниях. Имеется ограниченный опыт применения препарата у пациентов с хирургическими вмешательствами в анамнезе, включая артропластику. Необходимо учитывать длительный период полувыведения инфликсимаба при планировании любых хирургических процедур. Пациентам, которым требуется проведение хирургической операции во время лечения препаратом, следует находиться под тщательным контролем в отношении возникновения инфекций.
Отсутствие ответа на лечение болезни Крона может быть обусловлено наличием фиксированной фиброзной стриктуры, наличие которой может потребовать хирургического лечения. Отсутствуют доказательства влияния инфликсимаба на появление или ухудшение течения указанных стриктур.
Особые категории пациентов.
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Частота развития тяжелых инфекций на фоне лечения препаратом Ремикейд® у пациентов в возрасте от 65 лет была выше, чем у пациентов в возрасте до 65 лет. Некоторые случаи являлись летальными. Следовательно, следует обращать особое внимание на риск развития инфекции при лечении пациентов пожилого возраста (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Дети.
Инфекции. В клинических исследованиях получено большее количество сообщений о случаях инфекций у детей по сравнению со взрослыми пациентами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Вакцинация. Рекомендуется, если это возможно, проводить вакцинацию детей согласно календарю проведения вакцинаций до начала терапии препаратом Ремикейд®. Дети, получающие лечение инфликсимабом, могут быть вакцинированы, за исключением ввведения живых вакцин (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и Применение в период беременности или кормления грудью).
Злокачественные новообразования и лимфопролиферативные нарушения. В постмаркетинговым периоде зафиксированы случаи злокачественных новообразований, некоторые с летальным исходом, у детей и молодых людей (в возрасте до 22 лет), которые вводили TNF-блокаторы (терапия была начата у детей), включая Ремикейд®. Около половины случаев составляли лимфомы. Другие случаи были связаны с другими злокачественными новообразованиями, включая редкие злокачественные новообразования, связанные с иммуносупрессией. Нельзя исключить риск развития злокачественных новообразований у детей, получающих TNF-блокаторы.
В постмаркетинговый период сообщалось о развитии гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы при лечении TNF-блокирующими агентами, включая Ремикейд®. Этот редкий тип Т-клеточной лимфомы характеризуется очень агрессивным течением и обычно является летальным. Почти все пациенты получали лечение азатиоприном или 6-меркаптопурином одновременно или непосредственно перед лечением TNF-блокатором. Подавляющее большинство случаев, связанных с применением препарата Ремикейд®, наблюдалось у пациентов с болезнью Крона или язвенным колитом, в большинстве случаев — у подростков и молодых людей мужского пола. Следует тщательно оценивать потенциальный риск одновременного применения азатиоприна или 6-меркаптопурина с препаратом Ремикейд®. Нельзя исключить риск развития гепатолиенальной Т-клеточной лимфомы у пациентов, лечившихся препаратом Ремикейд® (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Содержание натрия. Ремикейд® содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, т.е. практически является свободным от натрия. Вместе с тем Ремикейд® разводят в р-ре натрия хлорида для инфузий 9 мг/мл (0,9%). Это следует учитывать при применении у пациентов, находящихся на диете с контролируемым содержанием натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Женщины репродуктивного возраста. Женщинам репродуктивного возраста следует рассмотреть вопрос об использовании эффективных методов контрацепции для предупреждения беременности и продолжать их использование в течение по меньшей мере 6 мес после окончания лечения препаратом Ремикейд®.
Беременность. Умеренное количество сообщений о применении инфликсимаба в период беременности с последующим живорожденным ребенком, в частности информация о количестве беременностей (около 1100), во время которых препарат принимали в I триместре, не свидетельствует об увеличении количества случаев пороков развития у новорожденных.
На основании обсервационного исследования, проведенного в странах северной Европы, увеличение риска (ОР, 95% ДИ: p-значение) кесарева сечения (1,50, 1,14—1,96; р=0,0032), преждевременных родов (1,48, 1,05—2,09; р=0,024), низкой массы тела новорожденного для данного гестационного возраста (2,79, 1,54—5,04; р=0,0007) и низкой массы тела при рождении (2,03, 1,41—2,94; р=0,0002) наблюдалось у женщин, которым вводили инфликсимаб в период беременности (в сочетании с или без иммуномодуляторов/кортикостероидов, 270 беременных), по сравнению с женщинами, принимавшими исключительно иммуномодуляторы и/или кортикостероиды (6460 беременных). Потенциальное влияние инфликсимаба и/или тяжести основного заболевания на эти результаты остается неясным.
В результате угнетения TNFα применение инфликсимаба в период беременности может повлиять на развитие нормальной иммунной реакции у новорожденного. Исследование эмбриотоксичности у мышей с применением аналогичного антитела, селективно угнетающего фактор некроза опухолей TNFα, не продемонстрировало признаков токсичности для беременных самок, эмбриотоксичности или тератогенности.
Имеющийся клинический опыт является ограниченным. Инфликсимаб в период беременности следует применять только в случае крайней необходимости.
Инфликсимаб проникает через плаценту и обнаруживается в сыворотке крови младенцев в течение 6 мес после рождения. У младенцы, матери которых в период беременности лечились инфликсимабом, может наблюдаться повышенный риск инфекций, в т.ч. серьезных диссеминированных инфекций, которые могут привести к летальному исходу. Введение живых вакцин (например, вакцины БЦЖ) этим младенцам не рекомендуется в течение по меньшей мере 6 мес после рождения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Также сообщалось о случаях агранулоцитоза (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Кормление грудью. Неизвестно, экскретируется ли инфликсимаб в грудное молоко или абсорбируется после перорального приема. Поскольку иммуноглобулины человека экскретируются в грудное молоко, не рекомендуется кормить грудью в течение не менее 6 мес после окончания лечения препаратом Ремикейд®.
Фертильность. Имеется недостаточно доклинических данных, чтобы сделать вывод о влиянии инфликсимаба на фертильность и в целом на репродуктивную функцию.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Ремикейд® может обладать незначительным влиянием на способность управлять транспортом или работать с другими механизмами. Следует учитывать возможность развития головокружения после применения препарата.
Взаимодействия
исследований взаимодействия с лекарственными средствами не проводили.
У больных ревматоидным артритом, псориатическим артритом и болезнью Крона одновременное применение метотрексата и других иммуномодуляторов снижает образование антител к инфликсимабу и повышает уровень его концентрации в крови. Однако результаты неточные из-за ограниченности методов, используемых для анализа уровней инфликсимаба и антител к инфликсимабу в сыворотке крови.
Кортикостероиды не оказывают клинически значимого влияния на фармакокинетику инфликсимаба.
Одновременное применение препарата Ремикейд® и других биологических лекарственных средств, предназначенных для лечения тех же заболеваний, что и Ремикейд®, например анакинры или абатацепта, не рекомендуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Не рекомендуется одновременное применение препарата Ремикейд® и вакцинации живыми вакцинами. Не рекомендуется в течение минимум 6 месяцев после рождения вводить живые вакцины младенцам, матери которых лечились инфликсимабом в период беременности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Не рекомендуется одновременное применение возбудителей инфекций в терапевтических целях и препарата Ремикейд® (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Несовместимость. Поскольку исследования совместимости отсутствуют, при проведении инфузий нельзя смешивать р-р препарата Ремикейд® с другими препаратами.
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось. Применение однократных доз до 20 мг/кг массы тела непосредственно не оказывало токсического эффекта.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 2—8 °C. Хранить в недоступном для детей месте.