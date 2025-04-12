общий профиль безопасности.

Инфекции верхних дыхательных путей являлись наиболее частой побочной реакцией (ПР), о которой сообщалось в ходе клинических исследований с частотой 25,3% в группе, которой вводили препарат Ремикейд®, и 16,5% в контрольной группе пациентов. Наиболее серьезными побочными реакциями, связанными с применением блокаторов TNF, являлись реактивация вируса гепатита В, застойная сердечная недостаточность, тяжелые инфекции (включая сепсис, оппортунистические инфекции и туберкулез), сывороточная болезнь (реакции гиперчувствительности замедленного типа), системная красная волчанка/волчаночноподобный синдром, демиелинизирующие нарушения, гепатобилиарные нарушения, лимфома, гепатолиенальная Т-клеточная лимфома, лейкемия, меркелиома, меланома, злокачественные новообразования у детей, саркоидоз/напоминающие саркоидоз реакции, абсцессы кишечника или перианальные абсцессы (при болезни Крона) и серьезные инфузионные реакции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Сводная таблица побочных реакций . В таблице указаны побочные реакции, наблюдаемые в ходе клинических исследований и в постмаркетинговом периоде (некоторые с летальным исходом). Нежелательные реакции сгруппированы по системам органов и частоте. В группах по частоте нежелательные реакции указаны в порядке уменьшения тяжести. Частота определяется как очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10^000, <1/1000) , очень редко (<1/10^000) и частота неизвестна (оценить частоту невозможно на основании имеющихся данных).



Системы Частота реакции Характер реакции Инфекции и инвазии Очень часто Вирусные инфекции (например, грипп, герпес) Часто Бактериальные инфекции (абсцесс, воспаление подкожной клетчатки, сепсис) Нечасто Туберкулез, грибковые инфекции (кандидоз, онихомикоз) Редко Менингит, оппортунистические инфекции (инвазивные грибковые инфекции [пневмоцистоз, гистоплазмоз, аспергиллез, кокцидиоидомикоз, криптококкоз, бластомикоз], бактериальные инфекции [атипичная микобактериальная, листериоз, сальмонеллез], а также вирусные инфекции [цитомегаловирус]), паразитарные инвазии, реактивация вируса гепатита В Частота неизвестна Заражение после вакцинации (младенцы, матери которых лечились инфликсимабом в период беременности)* Доброкачественные, злокачественные и неспецифические опухоли (включая кисты и полипы) Редко Лимфома, неходжкинская лимфома, болезнь Ходжкина, лейкемия, меланома, рак шейки матки Частота неизвестна Гепатолиенальная Т-клеточная лимфома (преимущественно у подростков и молодых мужчин с болезнью Крона или язвенным колитом), меркелиома, саркома Капоши Со стороны крови и лимфатической системы Часто Нейтропения, лейкопения, анемия, лимфаденопатия Нечасто Тромбоцитопения, лимфопения, лимфоцитоз Редко Агранулоцитоз (включая младенцев, матери которых лечились инфликсимабом в период беременности), тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, панцитопения, гемолитическая анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура Со стороны иммунной системы Часто Аллергические реакции со стороны дыхательной системы Нечасто Анафилактические реакции, волчанкоподобный синдром, сывороточная болезнь или реакции, напоминающие сывороточную болезнь Редко Анафилактический шок, васкулит, саркоидная реакция Психические расстройства Часто Депрессия, бессонница Нечасто Амнезия, возбуждение, спутанность сознания, сонливость, нервозность Редко Апатия Со стороны нервной системы Очень часто Головная боль Часто Вертиго, головокружение, гипестезия, парестезия Нечасто Судороги, нейропатия Редко Поясничный миелит, демиелинизирующие заболевания ЦНС (заболевание, напоминающее рассеянный склероз, неврит зрительного нерва), периферические демиелинизирующие заболевания (синдром Гийена — Барре, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия и мультифокальная моторная нейропатия) Частота неизвестна Цереброваскулярные события, которые по времени возникновения связаны с инфузией Со стороны органа зрения Часто Конъюнктивит Нечасто Кератит, периорбитальный отек, ячмень Редко Эндофтальмит Частота неизвестна Преходящая потеря зрения (во время или в течение 2^ч после инфузии) Со стороны сердца Часто Тахикардия, ощущение сердцебиения Нечасто Сердечная недостаточность (появление или ухудшение), аритмия, потеря сознания, брадикардия Редко Цианоз, перикардиальный выпот Частота неизвестна Ишемия миокарда/инфаркт миокарда Со стороны сосудистой системы Часто Артериальная гипотензия, АГ, экхимозы, приливы, покраснение Нечасто Периферическая ишемия, тромбофлебит, гематомы Редко Нарушение кровообращения, петехии, спазм сосудов Со стороны дыхательной системы Очень часто Инфекции верхних дыхательных путей, синусит Часто Инфекции нижних дыхательных путей (например бронхит, пневмония), одышка, носовое кровотечение Нечасто Отек легких, бронхоспазм, плеврит, плевральный выпот Редко Интерстициальное заболевание легких (в том числе быстропрогрессирующее, фиброз легких и пневмония) Со стороны пищеварительного тракта Очень часто Боль в животе, тошнота Часто Желудочно-кишечные кровотечения, диарея, расстройства пищеварения, желудочно-пищеводный рефлюкс, запор Нечасто Перфорация кишечника, стеноз кишечника, дивертикулит, панкреатит, хейлит Со стороны гепатобилиарной системы Часто Нарушение функции печени, повышение уровня печеночных трансаминаз Нечасто Гепатит, гепатоцеллюлярные повреждения, холецистит Редко Аутоиммунный гепатит, желтуха Частота неизвестна Печеночная недостаточность Со стороны кожи Часто Приобретенный или прогрессирующий псориаз, включая пустулезный псориаз (преимущественно ладоней и пяток), крапивница, сыпь, зуд, повышенная потливость, сухость кожи, грибковый дерматит, экзема, алопеция Нечасто Буллезная сыпь, себорея, розацеа, папиллома, гиперкератоз, нарушение пигментации кожи Редко Токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса—Джонсона, мультиформная эритема, фурункулез, линеарный IgA-зависимый буллезный дерматоз, острый генерализованный экзантематозный пустулез, лихеноидные реакции Частота неизвестна Ухудшение симптомов дерматомиозита Со стороны костно-мышечной системы Часто Артралгия, миалгия, боль в спине Со стороны мочевыделительной системы Часто Инфекции мочевыводящих путей Нечасто Пиелонефрит Со стороны

репродуктивной системы Нечасто Вагинит Общие нарушения Очень часто Инфузионные реакции, боль Часто Боль в грудной клетке, утомляемость, лихорадка, реакции в месте введения, озноб, отек Нечасто Замедленное заживление ран Редко Гранулематозные поражения Лабораторные исследования Нечасто Образование аутоиммунных антител Редко Изменения фактора комплемента