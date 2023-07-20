ИНФЛИКСИМАБ (INFLIXIMABUM) Действующее вещество
инфликсимаб (4-3-2-(трифторметил)-10Н-фенотиазин-10-илпропил-1-пиперазинилэтанол) — химерные мышино-человеческие IgG1 моноклональные антитела, состоящие из вариабельной (Fv) области высокоаффинных нейтрализующих мышиных моноклональных антител к фактору некроза опухоли альфа (TNF-α) и фрагмента молекулы IgGlk человека.
Иммунодепрессивное средство, обладающие высоким аффинитетом к TNF-α, который представляет собой цитокин с широким биологическим действием; является посредником воспалительного ответа и участвует в модуляции иммунной системы. TNF-α играет роль в развитии аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Инфликсимаб быстро связывается и образует устойчивое соединение с растворимой и трансмембранной формами человеческого TNF-α, тем самым снижая функциональную активность фактора. Специфичность инфликсимаба по отношению к TNF-α подтверждена его неспособностью нейтрализовать цитотоксический эффект лимфотоксина-цитокина, использующего те же рецепторы, что и TNF-α.
Фармакокинетические параметры дозозависимы. Cmax после однократной в/в инфузии в дозе 5 мг/кг — 118 мкг/мл, объем распределения — 3 л, конечный T½ — 9,5 дней. Полностью выводится в течение 6 мес.
ревматоидный артрит (при неэффективности стандартной терапии, в том числе метотрексатом), тяжелое течение болезни Крона (в том числе с образованием свищей, при неэффективности стандартной терапии, включая ГКС и/или иммунодепрессанты).
в/в капельно в течение 2 ч со скоростью не более 2 мл/мин, с использованием инфузионной системы со встроенным стерильным апирогенным фильтром, обладающим низкой белковосвязывающей активностью. При ревматоидном артрите лечение проводят в комбинации с метотрексатом. Начальная разовая доза инфликсимаба — 3 мг/кг; через 2 и 6 нед вводят повторно в той же дозе, затем — каждые 8 нед (общее число введений — 5–6). При болезни Крона — однократно 5 мк/кг; при образовании свищей повторно вводят через 2 и 6 нед после первой инъекции. В случае рецидива заболевания инфликсимаб можно снова назначать в течение 14 нед после введения последней дозы.
повышенная чувствительность к инфликсимабу, мышиным белкам, абсцесс, сепсис, туберкулез, тяжелые инфекции.
головная боль, головокружение, депрессия, психоз, тревожность, амнезия, апатия, нервозность, сонливость; приливы крови, повышение или снижение АД, обмороки, петехии, тромбофлебит, брадикардия, тахикардия, спазм сосудов, цианоз, нарушения периферического кровообращения, аритмия; тошнота, диарея, боль в животе, диспепсия, запор, гастроэзофагеальный рефлюкс, хейлит, дивертикулит, нарушение функции печени, холецистит; инфекции мочевых путей, пиелонефрит, вагинит; миалгия, артралгия; лейкопения, лимфаденопатия, лимфоцитоз, лимфопения, нейтропения, тромбоцитопения; инфекции верхних дыхательных путей, бронхит, пневмония, одышка, синусит, носовое кровотечение, бронхоспазм, плеврит; конъюнктивит, кератоконъюнктивит, эндофтальмит; повышенное потоотделение, сухость кожи, онихомикоз, экзема, себорея, рожа, фурункулез, периорбитальный отек, гиперкератоз, нарушение пигментации кожи, алопеция, буллезная сыпь, флегмона; аллергические реакции: миалгия и/или артралгия с лихорадкой, крапивница, кожный зуд, отек лица, губ, кистей, дисфагия, головная боль; образование аутоантител, волчаночный синдром, усталость, боль в груди, вирусные, бактериальные и грибковые инфекции.
повторное применение инфликсимаба через 2–4 года после введения последней дозы у большинства пациентов сопровождается развитием аллергических реакций замедленного типа, поэтому проведение повторного лечения с интервалом более 15 нед не рекомендуется. Инфузионные реакции могут развиваться в течение 2 ч после введения; обычно наступают после первой или второй инфузии и могут быть обусловлены скоростью введения. При развитии инфузионных реакций скорость введения снижают вплоть до прерывания инфузии, которую возобновляют с более низкой скоростью и только после исчезновения признаков реакции. Слабые и транзиторные проявления не требуют медикаментозной терапии или прерывания инфузии, тогда как при реакциях средней тяжести и тяжелых проявлениях необходимы симптоматическое лечение и прерывание инфузии. Оборудование и лекарственные средства для экстренного лечения (ГКС, эпинефрин, парацетамол, антигистаминные препараты) должны быть готовы для немедленного применения. Для предотвращения подобных реакций больному перед началом инфузии рекомендуется введение антигистаминных препаратов и парацетамола. Больные с отсутствием толерантности к метотрексату или другим иммунодепрессантам (в том числе к азатиоприну, меркаптопурину) и прервавшие их прием до или в течение применения инфликсимаба более подвержены риску образования антител. Инфликсимаб может снижать иммунный ответ и предрасполагать к развитию оппортунистических инфекций, поэтому больные с манифестными инфекциями должны быть излечены до начала терапии. Лечение следует прекратить в случае развития у больного тяжелой инфекции. Поскольку полная элиминация инфликсимаба происходит в течение 6 мес, больной в течение этого периода должен находиться под наблюдением врача. Относительный дефицит TNF-α может инициировать развитие аутоиммунного процесса у генетически предрасположенных больных. При развитии волчаночного синдрома и определения антител к ДНК лечение должно быть прекращено. До начала лечения больного следует обследовать на выявление туберкулеза (активного или латентного). Обследование должно включать тщательный сбор анамнеза, проведение скрининг-тестов (рентгенологическое исследование органов грудной полости, туберкулиновая проба). Необходимо учитывать, что у тяжелобольных и больных с иммунодепрессией может быть получена ложноотрицательная туберкулиновая проба. При выявлении латентного туберкулеза следует принять меры, чтобы не допустить активизации процесса, и сопоставить пользу и риск перед принятием решения о назначении инфликсимаба. Женщины репродуктивного возраста в период терапии и в течение 6 мес после прекращения лечения должны использовать надежные методы контрацепции. Инфликсимаб может оказывать влияние на имунный статус плода. Грудное вскармливание разрешается не ранее чем через 6 мес после окончания лечения. Специальные исследования по применению инфликсимаба у пациентов пожилого возраста, а также у лиц с заболеваниями печени и почек не проводились. Имеется ограниченный опыт, свидетельствующий о безопасности лечения больных, подвергшихся артропластике.
метотрексат снижает образование антител к инфликсимабу и повышает его концентрацию в плазме крови.