повторное применение инфликсимаба через 2–4 года после введения последней дозы у большинства пациентов сопровождается развитием аллергических реакций замедленного типа, поэтому проведение повторного лечения с интервалом более 15 нед не рекомендуется. Инфузионные реакции могут развиваться в течение 2 ч после введения; обычно наступают после первой или второй инфузии и могут быть обусловлены скоростью введения. При развитии инфузионных реакций скорость введения снижают вплоть до прерывания инфузии, которую возобновляют с более низкой скоростью и только после исчезновения признаков реакции. Слабые и транзиторные проявления не требуют медикаментозной терапии или прерывания инфузии, тогда как при реакциях средней тяжести и тяжелых проявлениях необходимы симптоматическое лечение и прерывание инфузии. Оборудование и лекарственные средства для экстренного лечения (ГКС, эпинефрин, парацетамол, антигистаминные препараты) должны быть готовы для немедленного применения. Для предотвращения подобных реакций больному перед началом инфузии рекомендуется введение антигистаминных препаратов и парацетамола. Больные с отсутствием толерантности к метотрексату или другим иммунодепрессантам (в том числе к азатиоприну, меркаптопурину) и прервавшие их прием до или в течение применения инфликсимаба более подвержены риску образования антител. Инфликсимаб может снижать иммунный ответ и предрасполагать к развитию оппортунистических инфекций, поэтому больные с манифестными инфекциями должны быть излечены до начала терапии. Лечение следует прекратить в случае развития у больного тяжелой инфекции. Поскольку полная элиминация инфликсимаба происходит в течение 6 мес, больной в течение этого периода должен находиться под наблюдением врача. Относительный дефицит TNF-α может инициировать развитие аутоиммунного процесса у генетически предрасположенных больных. При развитии волчаночного синдрома и определения антител к ДНК лечение должно быть прекращено. До начала лечения больного следует обследовать на выявление туберкулеза (активного или латентного). Обследование должно включать тщательный сбор анамнеза, проведение скрининг-тестов (рентгенологическое исследование органов грудной полости, туберкулиновая проба). Необходимо учитывать, что у тяжелобольных и больных с иммунодепрессией может быть получена ложноотрицательная туберкулиновая проба. При выявлении латентного туберкулеза следует принять меры, чтобы не допустить активизации процесса, и сопоставить пользу и риск перед принятием решения о назначении инфликсимаба. Женщины репродуктивного возраста в период терапии и в течение 6 мес после прекращения лечения должны использовать надежные методы контрацепции. Инфликсимаб может оказывать влияние на имунный статус плода. Грудное вскармливание разрешается не ранее чем через 6 мес после окончания лечения. Специальные исследования по применению инфликсимаба у пациентов пожилого возраста, а также у лиц с заболеваниями печени и почек не проводились. Имеется ограниченный опыт, свидетельствующий о безопасности лечения больных, подвергшихся артропластике.