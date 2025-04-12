

Таблетки Зодак

Дети в возрасте от 6 до 12 лет: 1/ 2 таблетки (5 мг цетиризина) 2 раза в сутки или 1 таблетка (10 мг) 1 раз в сутки.

Дети старше 12 лет и взрослые: 1 таблетка (10 мг) 1 раз в сутки.

Таблетку следует принимать целой не разжевывая, запивая водой.

Капли Зодак

Дети в возрасте 2–6 лет: 2,5 мг (5 капель) 2 раза в сутки или 5 мг (10 капель) 1 раз в сутки.

Дети в возрасте 6–12 лет: 5 мг (10 капель) 2 раза в сутки или 10 мг (20 капель) 1 раз в сутки.

Дети в возрасте старше 12 лет, подростки и взрослые: 10 мг (20 капель) 1 раз в сутки.

Доза измеряется количеством капель; 1 мл содержит 20 капель.

Сироп Зодак

Дети в возрасте 1 года–2 лет: 1/ 2 мерной ложки (2,5 мг) 2 раза в сутки.

Дети в возрасте 2–6 лет: 1/ 2 мерной ложки (2,5 мг) 2 раза в сутки утром и вечером или 1 мерная ложка (5 мг) 1 раз в сутки.

Дети в возрасте 6–12 лет: 1 мерная ложка (5 мг) 2 раза в сутки утром и вечером или 2 мерные ложки (10 мг) 1 раз в сутки.

Дети в возрасте старше 12 лет, подростки и взрослые: 2 мерные ложки (10 мг) 1 раз в сутки.

Доза измеряется мерной ложкой с делениями 1/ 4 (1,25 мл) и 1/ 2 (2,5 мл); в ложке содержится 5 мл сиропа.

Пациенты пожилого возраста: при условии нормальной функции почек по существующим данным нет потребности снижать дозу у пациентов пожилого возраста.

Пациенты с умеренным или тяжелым нарушением функции почек: интервалы между дозами следует устанавливать индивидуально, в зависимости от состояния функции почек. Данные, приведенные в таблице, позволяют откорректировать дозу в зависимости от уровня клиренса креатинина пациента (CL кр ) в мл/мин. Значение CL кр (мл/мин) можно рассчитать на основании определенного креатинина сыворотки (мг/дл) с помощью такой формулы:



CL кр = [140 — возраст (в годах)] · масса (кг) (× 0,85 для женщин) 72 · креатинин в сыворотке крови (мг/дл)



Корректирование дозирования для взрослых пациентов с нарушенной функцией почек:



Группа Клиренс креатинина (мл/мин) Доза и частота Норма ≥ 80 10 мг раз в сутки Незначительно нарушена 50–79 10 мг раз в сутки Умеренно нарушена 30–49 5 мг раз в сутки Выраженные нарушения < 30 10 мг раз в 2 дня Терминальная стадия болезни почек — пациенты, которым показано проведение гемодиализа < 10 Противопоказано

Для детей с почечной недостаточностью дозу следует подбирать индивидуально, учитывая значение клиренса креатинина пациента и массу тела.

Пациенты с нарушением функции печени: нет необходимости корректировать дозу.

Пациенты с поражением печени и почек: рекомендуется коррекция дозы (см. «Пациенты с нарушением функции почек»).