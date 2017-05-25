препарат обладает противовоспалительным, анальгезирующим, ангиопротекторным, антитромботическим действием. Механизм действия диклофенака обусловлен угнетением биосинтеза простагландинов, кининов и других медиаторов воспаления и боли, снижением проницаемости капилляров и стабилизирующим влиянием на лизосомальные мембраны. Никотиновая кислота улучшает микроциркуляцию, оказывает антитромботическое действие, способствует активации окислительно-восстановительных процессов в тканях.

Фармакокинетика препарата обусловлена комплексным действием компонентов. При применении в виде геля диклофенак очень медленно, мало и незначительно (3–6% от дозы, нанесенной на кожу) всасывается в кожу. При продолжительном лечении или нанесении на обширные участки постепенно проникает в мягкие ткани, синовиальную жидкость, поступает в плазму крови. Концентрация в синовиальной жидкости достаточно стабильна, в плазме крови — быстро снижается. Метаболизируется диклофенак в печени путем конъюгации с глюкуроновой кислотой. С мочой выводится приблизительно 70%, с калом — 35%. Никотиновая кислота оказывает местное действие.