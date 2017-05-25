Диклосан (Diclosan) (166572) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклосан инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат обладает противовоспалительным, анальгезирующим, ангиопротекторным, антитромботическим действием. Механизм действия диклофенака обусловлен угнетением биосинтеза простагландинов, кининов и других медиаторов воспаления и боли, снижением проницаемости капилляров и стабилизирующим влиянием на лизосомальные мембраны. Никотиновая кислота улучшает микроциркуляцию, оказывает антитромботическое действие, способствует активации окислительно-восстановительных процессов в тканях.
Фармакокинетика препарата обусловлена комплексным действием компонентов. При применении в виде геля диклофенак очень медленно, мало и незначительно (3–6% от дозы, нанесенной на кожу) всасывается в кожу. При продолжительном лечении или нанесении на обширные участки постепенно проникает в мягкие ткани, синовиальную жидкость, поступает в плазму крови. Концентрация в синовиальной жидкости достаточно стабильна, в плазме крови — быстро снижается. Метаболизируется диклофенак в печени путем конъюгации с глюкуроновой кислотой. С мочой выводится приблизительно 70%, с калом — 35%. Никотиновая кислота оказывает местное действие.
Показания Диклосан
острая и хроническая недостаточность вен нижних конечностей, посттромбофлебитический синдром, а также ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, острый подагрический, инфекционный, псориатический и посттравматический артрит, остеоартроз, бурсит, тендовагинит, радикулит, отечно-болевой синдром травматической этиологии (удары, растяжения).
Применение Диклосан
препарат наносят по 1–2 г (4–8 см) 2–4 раза в сутки равномерным тонким слоем на пораженный участок, слегка втирая в кожу. Курс лечения — 7–14 суток.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, БА, эпилепсия, паркинсонизм, психические заболевания, период беременности и кормления грудью; не назначают детям младшего возраста.
Побочные эффекты
у отдельных больных могут наблюдаться явления местного раздражения кожи — сыпь, зуд, гиперемия.
Особые указания
с осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени, почек, пищеварительного тракта в анамнезе. Следует избегать попадания геля на раны, а также в глаза и на слизистые оболочки. С целью повышения эффективности терапии возможно использование окклюзионных повязок.
Взаимодействия
взаимодействия Диклосана с другими лекарственными средствами не установлены. Необходимо учитывать, что диклофенак может потенцировать эффект антикоагулянтов, ГКС, препаратов лития, а также ослаблять действие фуросемида и тиазидных диуретиков, повышать концентрацию дигоксина в плазме крови, снижать переносимость других НПВП, усиливая их ульцерогенное действие на слизистую оболочку ЖКТ.
Передозировка
возможны общерезорбтивные побочные явления, характерные для диклофенака — рвота, отрыжка, дискомфорт в эпигастральной области, диарея, головная боль, головокружение. Рекомендуется симптоматическая терапия, специфического антидота нет.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 10–20 °С.