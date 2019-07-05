Гиалган (Hyalgan®) (166552) - инструкция по применению ATC-классификация
Гиалган инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гиалуроновая кислота — компонент, содержащийся в высоких концентрациях в составе суставного хряща и синовиальной жидкости. Эндогенная гиалуроновая кислота обеспечивает вязкость и эластичность синовиальной жидкости, а также она необходима для формирования протеогликанов в суставном хряще. Благодаря нормализации качества синовиальной жидкости и активации процессов обновления тканей в суставном хряще препарат улучшает функцию суставов. Гиалган оказывает противовоспалительное действие на эпителий сустава, стимулирует естественное образование гиалуроновой кислоты внутри сустава.
Фармакокинетика. Гиалуроновая кислота эффективно метаболизируется в организме, быстро выводится из кровотока и быстро разрушается в печени. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Около 42% введенной дозы определяют в печени через 24 ч после введения. Препарат определяется в синовиальной жидкости в пределах 2 ч, а в суставном хряще — 6 ч. Хрящ является наиболее постоянным местом локализации гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота содержится в синовиальной жидкости в течение 4–5 сут.
Показания Гиалган
артрит коленных суставов легкой и умеренной степени тяжести.
Применение Гиалган
взрослым назначают по 2 мл Гиалгана (20 мг) путем внутрисуставного введения 1 раз в неделю в течение 5 нед.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Наличие в анамнезе аллергии на белок домашней птицы. Тяжелые нарушения функции печени. Внутрисуставные инъекции противопоказаны в случае существующей инфекции или заболеваний кожи участка места инъекции с целью уменьшения потенциального развития септического артрита.
Побочные эффекты
реакции в месте инъекции, включая дискомфорт, боль, отек, покраснение, раздражение, сыпь, узелки, пустулы, везикулы, геморрагии, экхимозы, зуд, воспаление суставов, синовит, суставной выпот, скованность суставов, нарушение подвижности суставов. Эти симптомы исчезают в течение нескольких дней, если дать суставу отдохнуть и приложить пакет со льдом. Лишь в редких случаях такие реакции были длительными и серьезными.
Реакции гиперчувствительности, включая анафилактоидные реакции, ангионевротический отек, кожные реакции, включая сыпь, зуд, эритему, экзему, дерматит, крапивницу; очень редко — анафилактический шок, но без летальных последствий; сывороточная болезнь, лихорадка, ощущение жара, головная боль, парестезии.
При наличии у пациента хронического воспалительного процесса в стадии обострения применение гиалуроновой кислоты в некоторых отдельных случаях ухудшало состояние больного.
Наблюдались случаи бактериального артрита и реактивного артрита в месте внутрисуставной инъекции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
- не рекомендуется применять дезинфицирующие средства, содержащие четвертичные соли аммония, поскольку при контакте с гиалуроновой кислотой возможно образование осадка;
- внутрисуставную инъекцию должны проводить компетентные медицинские работники согласно установленной процедуре и в асептических условиях, необходимых для этого способа применения;
- перед проведением внутрисуставной инъекции пациента необходимо обследовать для выявления признаков острого воспаления. При наличии таких признаков врач должен оценить целесообразность проведения инъекции;
- у некоторых пациентов с воспалительным артритом (ревматоидный или подагрический артрит) наблюдалось транзиторное увеличение выраженности воспаления после инъекции лекарственного средства;
- при наличии суставного выпота перед введением Гиалгана рекомендуется провести аспирацию;
- рекомендуется не перенагружать сустав на протяжении нескольких часов после инъекции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Несмотря на то что ни эмбриональная токсичность, ни тератогенный эффект не выявлены при экспериментах, проведенных на животных, применение препарата в период беременности и кормления грудью должно быть ограничено, кроме случаев абсолютной необходимости, по мнению врача, и только после тщательной оценки соотношения польза/риск.
Дети. Не следует назначать детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
гиалуроновая кислота взаимодействует с некоторыми местными анестетиками, удлиняя их обезболивающий эффект.
Несовместимость. Не следует смешивать препарат с другими лекарственными средствами в одной емкости.
Передозировка
явления, связанные со случаями передозировки, на сегодня не зафиксированы.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.