Гексализ (Hexalyse) (166546) - инструкция по применению ATC-классификация
Гексализ инструкция по применению
Фармакологические свойства
Гексализ является комбинированным препаратом, который оказывает продолжительное местное воздействие. Действующие вещества препарата — лизоцим, биклотимол и эноксолон — обусловливают его антисептический, противовоспалительный, обезболивающий и очищающий эффекты.
Биклотимол оказывает бактерицидное действие в отношении стафилококков, стрептококков и коринебактерий. Коагулирует белки микробной клетки.
Биклотимол и эноксолон оказывают противовоспалительное и анальгезирующее действие препарата.
Лизоцим — природный полимукосахарид — оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных бактерий и проявляет антивирусную активность. С другой стороны, он усиливает гуморальную иммунную и локальную клеточную защиту. Ингибируя гистамин, лизоцим участвует в противовоспалительной реакции, а также способствует быстрому выведению продуктов метаболизма поврежденных тканей.
Препарат всасывается через слизистые оболочки очень медленно, что обеспечивает его длительное наличие в полости рта.
Показания Гексализ
топическая терапия заболеваний слизистой оболочки ротовой полости, глотки и гортани инфекционно-воспалительного характера:
- тонзиллит;
- фарингит;
- ларингит;
- стоматит;
- гингивит;
- пародонтоз;
- воспаление десенного края.
Применение Гексализ
таблетку, не разжевывая, держать во рту до полного рассасывания.
Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет общее количество таблеток в сутки — 6–8.
Дети. Не применять препарат детям в возрасте до 6 лет.
Противопоказания
- гиперчувствительность к составляющим препарата;
- дети в возрасте младше 6 лет.
Побочные эффекты
гиперчувствительность к активному фармацевтическому ингредиенту либо другим составляющим препарата.
Вероятно развитие (в единичных случаях) таких аллергических реакций, как отек губ, высыпания на коже, ангионевротический отек, эритема.
Особые указания
особые меры предосторожности
Период применения препарата не должен составлять >5 дней.
1 таблетка Гексализа содержит 1,054 г сахарной пудры, это необходимо принимать во внимание при лечении пациентов с сахарным диабетом или придерживающихся диеты с ограничением углеводов.
Ввиду наличия в препарате сахарозы не рекомендовано его применение у больных с непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.
Возможно развитие аллергических реакций на такой ингредиент препарата, как краситель оранжево-желтый S (Е110).
В случае жалоб на выраженную боль в горле или возникновение изъязвлений на слизистой оболочке ротоглотки, появление тошноты, рвоты, а также при высокой температуре тела требуется повторное обследование пациента с последующим пересмотром терапевтической стратегии.
Применение в период беременности или кормления грудью. Нет достоверных данных для оценки тератогенного действия в исследованиях на животных.
В настоящее время клинический опыт применения лекарственного средства не продемонстрировал наличие каких-либо пороков развития или фетотоксического эффекта.
Информации относительно наблюдений за беременными, подвергавшимися воздействию активных ингредиентов препарата, недостаточно для исключения любого риска, поэтому желательно избегать применения лекарственного средства у этой категории пациентов.
Нет достоверных данных о применении лекарственного средства в период кормления грудью, поэтому лучше избегать применения лекарственного средства у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не отмечено какого-либо воздействия на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
ввиду вероятности нежелательных взаимодействий необходимо воздерживаться от сочетанного либо последовательного применения нескольких топических антисептических средств.
Передозировка
информация отсутствует.
Условия хранения
в защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.
Биклотимол [2,2-метиленбис-(4-хлор-3-метил-изопропилфенол); CAS № 15686-33-6] — производное тимола, которое относится к классу бисфенолов и обладает антисептическими свойствами. Впервые в литературе биклотимол описан в 1967 году.
Антимикробная активность. Для биклотимола характерно наличие множественного спектра действия. Препарат оказывает бактериостатическое, бактерицидное, противовоспалительное действие и обладает анальгезирующей активностью. Поэтому возможно применение биклотимола как средства первой линии для уменьшения боли в горле и местного лечения инфекций ротоглотки.
В исследованиях был продемонстрирован антибактериальный эффект in vitro различных концентраций биклотимола в отношении условно-патогенной микрофлоры, являющейся причиной инфекционного поражения верхних и нижних дыхательных путей [Katosova LK et al., 2014].
Данный антибактериальный эффект связан с непосредственным действием биклотимола на конститутивные мукополисахариды, которые разрушают стенку бактерий [Freche C., Drewski P., 1986; German–Fattal М., 1987]. Примечателен тот факт, что биклотимол способен к адгезии с белками, экспрессируемыми в слизистой оболочке полости рта, следовательно, данные белки выступают в роли «депо» биклотимола, увеличивая продолжительность действия последнего [Freche C., Drewski P., 1986].
German-Fattal продемонстрировал бактериостатическую активность биклотимола в дозе ≥1 мкг/мл против следующих видов бактерий: S. aureus, Enterobactericae, Pseudomonas spp, Hemophilus spp [German–Fattal М., 1987]. В проведенных недавно исследованиях Катосова Л.К. и соавт. показали, что биклотимол в концентрации 20 мг/мл обладает быстрым бактерицидным эффектом (экспозиция <1 минуты). В более низких концентрациях наблюдался дозозависимый антибактериальный эффект биклотимола [Katosova LK et al., 2013].
Быстрый антибактериальный эффект биклотимола был подтвержден в последующем исследовании. Этими же исследователями было установлено, что вышеуказанная бактерицидная активность препарата в первую очередь направлена против грамположительных кокков [Katosova LK et al., 2014].
В проведенных недавно исследования, было показано, что 5-минутная экспозиция жидкости для полоскания рта, содержащей 90% биклотимола снижало концентрацию различных штаммов Pseudomonas aeruginosa. Получены аналогичные данные в отношении штаммов Escherichia coli и Enterococcus.
Кроме того, была определена противогрибковая активность различных концентраций биклотимола (10%, 75%, 90%) при экспозиции длительностью 30, 60, 90 и 120 минут.
Помимо антибактериального и противогрибкового эффекта, биклотимол продемонстрировал быстрое местное противовоспалительное действие [Chevalier E., 1987]. Доказательством этого эффекта подтверждаются данными доклинического исследования [Narcisse G., 1979]. Примечателен тот факт, что существует синергизм антибактериального и противоспалительного эффектов биклотимола при лечении ангины, заболевания при котором воспаление и боль являются основными симптомами.