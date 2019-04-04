особые меры предосторожности

Период применения препарата не должен составлять >5 дней.

1 таблетка Гексализа содержит 1,054 г сахарной пудры, это необходимо принимать во внимание при лечении пациентов с сахарным диабетом или придерживающихся диеты с ограничением углеводов.

Ввиду наличия в препарате сахарозы не рекомендовано его применение у больных с непереносимостью фруктозы, синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы.

Возможно развитие аллергических реакций на такой ингредиент препарата, как краситель оранжево-желтый S (Е110).

В случае жалоб на выраженную боль в горле или возникновение изъязвлений на слизистой оболочке ротоглотки, появление тошноты, рвоты, а также при высокой температуре тела требуется повторное обследование пациента с последующим пересмотром терапевтической стратегии.

Применение в период беременности или кормления грудью. Нет достоверных данных для оценки тератогенного действия в исследованиях на животных.

В настоящее время клинический опыт применения лекарственного средства не продемонстрировал наличие каких-либо пороков развития или фетотоксического эффекта.

Информации относительно наблюдений за беременными, подвергавшимися воздействию активных ингредиентов препарата, недостаточно для исключения любого риска, поэтому желательно избегать применения лекарственного средства у этой категории пациентов.

Нет достоверных данных о применении лекарственного средства в период кормления грудью, поэтому лучше избегать применения лекарственного средства у этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не отмечено какого-либо воздействия на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.