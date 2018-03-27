Глибомет® (Glibomet®) (166473) - инструкция по применению ATC-классификация
Глибомет инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Глибомет содержит глибенкламид — препарат сульфонилмочевины второго поколения, который в низких дозах влияет на кинетику продуцирования инсулина в течение непродолжительного времени и повторно после каждого приема, а также метформин — бигуанид, который стимулирует периферическую чувствительность ткани к действию инсулина (повышение связывания инсулина с рецепторами, усиление эффекта на пострецепторном уровне), регулирует всасывание глюкозы в кишечнике, подавляет глюконеогенез и восстанавливает липидный обмен, уменьшает избыточную массу тела у пациентов с сахарным диабетом и избыточной массой тела, а также снижает адгезивность тромбоцитов и оказывает фибринолитическое действие. Все эти эффекты связаны с улучшенной переносимостью, простотой применения и снижением риска лактацидемии по сравнению с другими бигуанидами.
Взаимно усиливающаяся активность 2 действующих компонентов препарата — стимулирующий эффект сульфонилмочевины по продуцированию эндогенного инсулина (панкреатическое действие) и прямое влияние бигуанидов на мышечную (внепанкреатическое действие) и печеночную ткань (снижение глюконеогенеза) — позволяет при определенном соотношении доз уменьшить содержание каждого компонента, что способствует профилактике чрезмерной стимуляции β-клеток поджелудочной железы, а следовательно, снижению риска развития нарушения функции органа, а также обеспечивает безопасность и снижение частоты побочных действий.
Фармакокинетика. Глибенкламид на 84% всасывается в пищеварительном тракте, выводится через ЖКТ и с мочой после его превращения в печени в неактивные метаболиты. Т½ составляет 5 ч, а степень связывания с белками плазмы крови — 97%. Метформин, который всасывается в пищеварительном тракте, быстро выводится с калом и мочой, не связывается с белками плазмы крови, не метаболизируется в организме. Период полураспада в плазме крови составляет около 2 ч.
Показания Глибомет
сахарный диабет ІІ типа (инсулиннезависимый сахарный диабет) при недостаточной эффективности диетотерапии или диетотерапии с применением препаратов сульфонилмочевины или бигуанидов.
Применение Глибомет
дозу определяет врач для каждого пациента строго индивидуально и в соответствии с результатами лабораторных анализов (гликемия, HbA1c).
Как правило, начальная доза составляет 2 таблетки в сутки, которую следует принимать во время еды. При необходимости дозу можно постепенно повышать до достижения состояния контроля за уровнем глюкозы в крови. Постепенно дозу препарата Глибомет можно снизить до минимальной дозы, достаточной для поддержания контроля уровня глюкозы в крови.
Максимальная рекомендуемая суточная доза препарата Глибомет составляет 6 таблеток.
Взрослые с нормальной функцией почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) ≥90 мл/мин). Как правило, начальная доза составляет 2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в сутки.
Схема лечения зависит от индивидуальной суточной дозы, например:
- 1 таблетка, покрытая оболочкой, в сутки во время завтрака, если рекомендуемая суточная доза составляет 1 таблетку;
- 1–2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 раза в сутки, утром и вечером, если рекомендуемая суточная доза составляет 2–4 таблетки;
- 1–2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 раза в сутки, утром, днем и вечером, если рекомендуемая суточная доза составляет 3–6 таблеток.
Почечная недостаточность. Перед началом лечения и не реже 1 раза в год после начала лечения препаратами, содержащими метформин, необходимо определять СКФ. У пациентов с повышенным риском дальнейшего ухудшения почечной недостаточности, а также у лиц пожилого возраста функцию почек необходимо проверять чаще, а именно каждые 3–6 мес.
Максимальную суточную дозу рекомендуется разделить на 2–3 приема. Перед началом лечения препаратом Глибомет следует проанализировать факторы, которые могут повышать риск возникновения лактоацидоза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) у пациентов с почечной недостаточностью (СКФ <60 мл/мин).
В случае отсутствия препарата Глибомет следует применять отдельные монокомпонентные лекарственные средства вместо фиксированной комбинации действующих веществ.
|СКФ, мл/мин
|Метформин
|Глибенкламид
|60–89
|Максимальная суточная доза — 3000 мг
Следует рассмотреть целесообразность снижения дозы в случае ухудшения функции почек
|При ухудшении функции почек возможно накопление вещества, результатом чего является повышение частоты эпизодов гипогликемии
|45—59
|Максимальная суточная доза — 2000 мг
Начальная доза не должна превышать половину максимальной дозы
|30–44
|Максимальная суточная доза — 1000 мг
Начальная доза не должна превышать половину максимальной дозы
|<30
|Метформин противопоказан
У пациентов с СКФ ≥60 и <89 мл/мин суточная доза препарата Глибомет не должна превышать максимальную, то есть 6 таблеток, покрытых оболочкой.
У пациентов с СКФ ≥45 и <59 мл/мин максимальная суточная доза препарата Глибомет не должна превышать 5 таблеток, покрытых оболочкой.
У пациентов с СКФ ≥30 и <44 мл/мин суточная доза лекарственного средства Глибомет не должна превышать 2 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.
Пациентам с СКФ <30 мл/мин принимать препарат Глибомет противопоказано.
Пациенты пожилого возраста. В данной группе пациентов доза Глибомета зависит от состояния функции почек (в начале терапии — 1 таблетка Глибомета), функцию почек необходимо регулярно проверять (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациенты в возрасте ≥65 лет: начальная доза препарата Глибомет должна быть тщательно скорректирована с целью снижения риска гипогликемии. Следует начинать с минимально возможной дозы и при необходимости постепенно ее повышать (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способ применения. Таблетки следует глотать целиком во время приема пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Для предотвращения развития гипогликемии после приема лекарственного средства рекомендуется принимать пищу с достаточным содержанием углеводов.
Комбинированная терапия с инсулином. Клинических данных относительно применения данного лекарственного средства в сочетании с инсулином нет.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к глибенкламиду, метформину или любому компоненту препарата, или к другим препаратам — производным сульфонилмочевины, сульфаниламидам;
- полная неэффективность терапии глибенкламидом при сахарном диабете II типа;
- гестационный сахарный диабет;
- сахарный диабет I типа (инсулинзависимый);
- острый метаболический ацидоз любого типа (лактоацидоз, диабетический кетоацидоз);
- диабетическая кома и прекома;
- сахарный диабет с эпизодами лактоацидоза в анамнезе;
- панкреатэктомия;
- печеночная недостаточность;
- острая алкогольная интоксикация, хронический алкоголизм;
- дыхательная недостаточность;
- почечная недостаточность тяжелой степени (СКФ <30 мл/мин);
- лечение диуретиками или антигипертензивными препаратами, которые могут привести к нарушению функции почек, или одновременное в/в введение йодсодержащих рентгеноконтрастных веществ;
- острые состояния, связанные с риском развития нарушения функции почек: обезвоживание организма, тяжелые инфекционные заболевания;
- тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия, кардиогенный или токсический шок, нарушение периферического артериального кровообращения, недавно перенесенный инфаркт миокарда);
- недостаточность коры надпочечников;
- строгая низкокалорийная диета и особенно голодание, и/или недостаточное питание;
- тяжелые дистрофические заболевания;
- тяжелое острое кровотечение;
- шок;
- гангрена;
- период беременности и кормления грудью;
- одновременное лечение бозентаном;
- применение за 2 дня до или после хирургического вмешательства;
- одновременное лечение миконазолом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);
- порфирия.
Побочные эффекты
наиболее частыми побочными реакциями в начале лечения являются симптомы со стороны ЖКТ, такие как тошнота, рвота, диарея, боль в животе, отсутствие аппетита. В большинстве случаев эти симптомы ослабевают при продолжении лечения. При постепенном повышении дозы переносимость препарата со стороны ЖКТ улучшается.
Возможно развитие кратковременных нарушений зрения в начале лечения вследствие гипогликемии.
Развитие жизнеугрожающего или даже летального лактоацидоза возможно на фоне лечения метформином, особенно у больных с факторами риска, в частности с почечной недостаточностью и кардиогенным шоком. В таких тяжелых случаях следует немедленно прекратить лечение метформином и принять адекватные меры.
Сообщалось о повышении уровня молочной кислоты в крови, повышении соотношения лактат/пируват, снижении уровня рН крови и гиперазотемии, которые имели крайне неблагоприятное течение.
Употребление алкоголя во время лечения обусловливает развитие лактоацидоза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Во время лечения Глибометом могут развиться побочные реакции. Для оценки частоты возникновения побочных реакций используется следующая классификация: очень часто (>1/10); часто (от >1/100 до <1/10); нечасто (от >1/1000 до <1/100); редко (от >1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000).
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — лейкопения, тромбоцитопения; очень редко — агранулоцитоз, гемолитическая анемия, аплазия костного мозга, панцитопения, острый гемолиз у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Указанные реакции носят обратимый характер и проходят после прекращения лечения.
Со стороны метаболизма и питания: нечасто — острая печеночная порфирия, порфирия кожи; редко — гипогликемия; очень редко — лактоацидоз, снижение уровня витамина В12 из-за снижения его всасывания. Такую этиологию рекомендуется учитывать у пациентов с мегалобластной анемией. Дисульфирамоподобная реакция после употребления алкоголя.
Со стороны органа зрения: часто — нарушения зрения (временные).
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, нарушение вкусового восприятия.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — тошнота, рвота, диарея, абдоминальная боль, потеря аппетита. Чаще всего эти побочные явления возникают в начале лечения и, как правило, спонтанно исчезают. Для предупреждения возникновения побочных явлений со стороны пищеварительного тракта рекомендуется медленное повышение дозы и применение препарата Глибомет 2–3 раза в сутки.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — гепатит (следует немедленно прекратить лечение); отклонение от нормы показателей функциональных проб печени.
Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: возможно развитие перекрестной гиперчувствительности к сульфаниламидам и их производным. Редко — зуд, крапивница, макулопапулезная сыпь; очень редко — аллергический гранулематозный ангиит, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, фотосенсибилизация, крапивница вплоть до развития шока.
Дополнительные методы исследования: нечасто — повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови средней и тяжелой степени; очень редко — гипонатриемия.
Пациенты пожилого возраста. Возможно появление симптомов гипогликемии, особенно у ослабленных пациентов пожилого возраста, в случае необычных физических нагрузок, нерегулярного питания или употребления алкоголя, а также при нарушении функции почек и/или печени (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют важную роль. Это позволяет вести наблюдение за соотношением польза/риск при применении лекарственного средства. Работники здравоохранения обязаны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
любое лечение и, в частности, переход с одного гипогликемизирующего средства на другое, назначает врач. Больной должен четко придерживаться рекомендаций врача относительно дозы и способа применения лекарственного средства, а также сопутствующей диеты и режима физических нагрузок. Рекомендуется периодически проводить рутинные диагностические исследования (гликемия натощак и после приема пищи, HbA1c).
Поскольку глибенкламид — производное сульфонилмочевины, Глибомет следует применять только у больных сахарным диабетом II типа при недостаточной эффективности диетотерапии.
В случае появления симптомов гипогликемии (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) принимают сахариды (сахар); в более тяжелых случаях, которые могут привести к потере сознания, назначают медленную инфузию р-ра глюкозы.
При травмах, хирургическом вмешательстве, инфекционных заболеваниях и лихорадке необходимо переходить на временное лечение инсулином для точного контроля метаболизма.
Необходимо учитывать возможное развитие дисульфирамоподобной реакции после приема этилового спирта.
Лечение следует прекратить за 48 ч до проведения ангиографии или урографии и в случае необходимости — восстановить через 48 ч после проведения исследования.
По результатам эпидемиологических исследований прием глибенкламида был связан с повышенным риском сердечно-сосудистой смертности по сравнению с лечением метформином или гликлазидом. Повышенный риск сердечно-сосудистой смертности наблюдался, в частности, у пациентов с ИБС.
Лактоацидоз — это редкое, но очень серьезное нарушение обмена веществ, чаще всего возникающее при остром нарушении функции почек или кардиореспираторных заболеваниях, или сепсисе. Кумуляция метформина происходит при остром нарушении функции почек и повышает риск развития лактоацидоза.
В случае обезвоживания (вследствие тяжелой диареи или рвоты, лихорадки или недостаточного потребления жидкости) следует временно отменить прием метформина, рекомендуется обратиться к врачу. Лекарственные средства, которые могут вызвать ОПН (такие как антигипертензивные средства, мочегонные средства, НПВП), у пациентов, получающих лечение метформином, следует применять с осторожностью. Другими факторами риска развития лактоацидоза являются злоупотребление алкоголем, печеночная недостаточность, неадекватно контролируемый сахарный диабет, кетоз, длительное голодание и все нарушения, вызывающие гипоксию, а также применение лекарственных средств, которые могут вызвать лактоацидоз (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациентов и/или лиц, которые их опекают, следует информировать о риске развития лактоацидоза. Лактоацидоз характеризуется ацидозной одышкой, болью в животе, судорогами мышц, астенией и снижением температуры тела, в дальнейшем возможно развитие комы. При подозрении на наличие лактоацидоза пациенту следует прекратить дальнейший прием метформина и немедленно обратиться за врачебной помощью. Диагностическими лабораторными показателями являются низкое значение рН крови (<7,35), повышенный уровень лактата в плазме крови (>5 ммоль/л), увеличение анионного интервала и повышение соотношения лактат/пируват.
Диагностика. Лактоацидоз характеризуется ацидозной одышкой, болью в животе и гипотермией, в дальнейшем возможно развитие комы. Диагноз лактоацидоза следует подозревать при наличии неспецифических признаков, таких как сильная утомляемость и недомогание, рвота, спазмы в мышцах и нарушения со стороны органов пищеварения, например боль в животе и полная потеря аппетита. Диагностическими лабораторными показателями являются низкое значение рН крови, повышенный уровень лактата в плазме крови >5 ммоль/л, увеличение анионного интервала и повышение соотношения лактат/пируват. При подозрении на метаболический ацидоз дальнейшее применение лекарственного средства следует немедленно прекратить, а пациента срочно госпитализировать. Риск лактоацидоза зависит от накопления метформина в организме, который возможен при ухудшении функции почек. Таким образом до начала лечения и регулярно в период проведения терапии необходим контроль за функцией почек. Пациентам следует предоставить всестороннюю информацию относительно риска развития лактоацидоза.
Функция почек. СКФ следует определять до начала лечения и регулярно на протяжении проведения терапии (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Метформин противопоказан пациентам с СКФ <45 мл/мин, прием препарата следует временно отменить в случае развития заболеваний, способных ухудшать функцию почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Ухудшение функции почек у пациентов пожилого возраста является частым явлением и не сопровождается специфическими симптомами. Необходима особая осторожность в случае возможного ухудшения функции почек, например, после начала применения антигипертензивных или мочегонных средств, а также после начала терапии НПВП.
Применение йодосодержащих рентгеноконтрастных средств. При внутрисосудистом введении йодосодержащих рентгеноконтрастных средств возможно развитие нефропатии, индуцированной рентгеноконтрастным веществом, которая приводит к накоплению метформина и повышению риска развития лактоацидоза. Следует прекратить прием метформина до проведения такого обследования, возобновить прием можно не ранее чем через 48 ч после выполнения процедуры при условии проверки функции почек и подтверждения стабильного функционирования почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Хирургические вмешательства. Следует прекратить прием метформина перед проведением хирургического вмешательства, которое выполняется под общей, спинальной или эпидуральной анестезией. Возобновить прием можно не ранее чем через 48 ч после завершения хирургической операции или восстановления самостоятельного питания, при условии проверки функции почек и подтверждения стабильного функционирования почек.
Гипогликемия. Учитывая, что препарат содержит производное сульфонилмочевины, его применение ассоциируется с риском развития гипогликемии. Соответствующая коррекция дозы после начала терапии способствует предупреждению развития гипогликемии. Терапия показана только пациентам, придерживающимся регулярного режима питания (включая и завтрак). Регулярное потребление сахара является важным, поскольку риск гипогликемии возрастает при слишком позднем приеме пищи, недостаточном или несбалансированном поступлении сахаров. Вероятность развития гипогликемии возрастает при соблюдении низкокалорийной диеты, после интенсивной или длительной физической нагрузки, при употреблении алкогольных напитков или применении в комбинации с другими гипогликемическими средствами.
Пациенты пожилого возраста. Возраст ≥65 лет является идентифицированным фактором риска развития гипогликемии у пациентов, получающих препараты сульфонилмочевины. Гипогликемию может быть трудно диагностировать у лиц пожилого возраста. В начале приема и при применении поддерживающих доз глибенкламида дозу следует тщательно корректировать для снижения риска гипогликемии (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Диагностика. Симптомы гипогликемии включают головную боль, чувство голода, тошноту, рвоту, сильную утомляемость, нарушение сна, нервозность, агрессивность, нарушение способности сосредоточиться и нарушение реакции, депрессию, спутанность сознания, нарушение речи, нарушение зрения, тремор, паралич и парестезии, головокружение, делирий, судороги, сонливость, обморок, поверхностное дыхание и брадикардию. Возможны повышенное потоотделение, чувство страха, тахикардия, АГ, учащенное сердцебиение, стенокардия и аритмия вследствие антирегуляторных механизмов, вызванных гипогликемией.
Последние симптомы могут и отсутствовать, если гипогликемия развивается медленно, при наличии автономной нейропатии, а также у пациентов, принимающих блокаторы β-адренорецепторов, клонидин, резерпин, гуанетидин и другие симпатомиметики.
Лечение гипогликемии. При наличии симптомов гипогликемии легкой степени тяжести, без нарушения сознания или неврологической симптоматики, необходим немедленный прием сахара. Также следует скорректировать дозу и/или рацион питания. В случае гипогликемии тяжелой степени с нарушениями сознания возможны также кома или неврологические симптомы, поэтому еще до экстренной госпитализации пациенту следует оказать неотложную помощь, необходимо немедленное в/в введение глюкозы после подтверждения диагноза или при подозрении такого диагноза. При подозрении на гипогликемию всегда необходимо обследование специалистом в условиях стационара.
Индивидуальное определение дозы, а также соответствующее обучение пациентов являются важными факторами снижения риска эпизодов гипогликемии. Если у пациента наблюдаются рецидивирующие, тяжелые или ассоциированные с непредсказуемыми ситуациями эпизоды гипогликемии, следует рассмотреть целесообразность изменения терапии, назначение другого антидиабетического лекарственного средства, отличного от препарата Глибомет.
Факторы, способствующие развитию гипогликемии:
- одновременное употребление алкоголя, особенно в сочетании с голоданием;
- отказ от сотрудничества или (в частности, у пациентов пожилого возраста) неспособность пациента к сотрудничеству;
- недоедание, нерегулярное питание, пропуск приемов пищи, голодание или изменения рациона питания;
- нарушение баланса между физической активностью и поступлением глюкозы;
- почечная недостаточность;
- тяжелая печеночная недостаточность;
- передозировка препарата Глибомет;
- некоторые эндокринные нарушения: недостаточность функций щитовидной железы, паращитовидных желез и мозгового вещества надпочечников;
- одновременный прием с некоторыми лекарственными средствами.
Печеночная и почечная недостаточность. Возможно изменение фармакокинетических и/или фармакодинамических характеристик при приеме препарата Глибомет пациентами с печеночной недостаточностью или тяжелой почечной недостаточностью. В случае гипогликемии у таких пациентов она может быть устойчивой, поэтому необходимо адекватное лечение.
Информирование пациента. Пациенту и его близким родственникам следует предоставить информацию относительно риска гипогликемии, симптомов нарушения, соответствующего лечения и факторов, способствующих ее развитию. Следует учитывать риск развития лактоацидоза и необходимо предоставить соответствующую информацию пациенту в случае появления неспецифических симптомов, таких как спазмы мышц, ассоциированные с нарушениями со стороны органов пищеварения, болью в животе и тяжелой астенией, одышкой, которые сопровождаются ацидозом, снижением температуры тела и комой.
Пациента необходимо проинформировать о важности соблюдения режима питания, программы регулярного выполнения физических упражнений и регулярно проверять уровень глюкозы.
Потенциальная метаболическая декомпенсация. В случае травмы, хирургического вмешательства, инфекционного заболевания или заболевания, которое сопровождается высокой температурой тела, или других возможных причин декомпенсации сахарного диабета, следует рассмотреть целесообразность временного применения инсулина вместо текущей терапии для сохранения адекватного контроля метаболизма.
Симптомами гипергликемии являются частое мочеиспускание, сильная жажда и сухость кожи.
Одновременное применение глибенкламида и других лекарственных средств. Одновременное применение глибенкламида с алкогольными напитками, фенилбутазоном или даназолом не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Другие предостережения. Всем пациентам следует соблюдать рацион питания, который обеспечивает регулярное поступление глюкозы на протяжении дня. Пациентам с избыточной массой тела следует и в дальнейшем придерживаться низкокалорийной диеты.
Регулярная физическая нагрузка так же важна, как и прием препарата Глибомет.
Необходимо проведение регулярных лабораторных исследований (содержание глюкозы в крови, HbA1c).
Возможно развитие гемолитической анемии у пациентов с дефицитом фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G6PD) при приеме производных сульфонилмочевины.
Учитывая, что глибенкламид относится к группе производных сульфонилмочевины, рекомендуется соблюдать осторожность при применении препарата Глибомет у пациентов с дефицитом G6PD. Следует рассмотреть возможность лечения таких пациентов без применения производных сульфонилмочевины.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение лекарственного средства в период беременности противопоказано.
Беременность. Доклинические и клинические данные по применению препарата Глибомет в период беременности отсутствуют.
Риск, связанный с сахарным диабетом. Неконтролируемый сахарный диабет во время беременности (гестационный или диабет другого типа) повышает риск развития врожденных аномалий и перинатальной смертности. Необходимо контролировать течение сахарного диабета в период оплодотворения для снижения риска развития врожденных аномалий.
Риск, связанный с метформином. Исследования на животных не выявили какого-либо тератогенного действия, следовательно, поэтому у человека можно не ожидать развития пороков плода, поскольку до сих пор все тератогенные эффекты известных веществ наблюдались в исследованиях на животных. В клинических исследованиях не выявлено каких-либо доказательств пороков развития плода, связанных с приемом метформина.
Риск, связанный с глибенкламидом. Исследования на животных не выявили какого-либо тератогенного действия, следовательно, поэтому у человека можно не ожидать развития пороков плода, поскольку до сих пор все тератогенные эффекты известных веществ наблюдались в исследованиях на животных. В клинической практике соответствующие данные, на основании которых формируется оценка тератогенного или фитотоксического действия при применении глибенкламида в период беременности, отсутствуют.
Лечение. Адекватный контроль уровня глюкозы в крови способствует нормальному течению беременности у данной категории пациентов. Не следует применять препарат Глибомет для лечения сахарного диабета в период беременности.
При недостаточности лечебной диеты для полноценной компенсации метаболизма необходимо проводить лечение инсулином независимо от типа заболевания (сахарный диабет I или II типа, сахарный диабет беременных).
В случае сахарного диабета беременных рекомендуется замена пероральных противодиабетических препаратов инсулином с момента планирования беременности или немедленно после ее наступления и применения данного лекарственного средства. Рекомендуется проводить мониторинг уровня глюкозы в крови у новорожденного.
Грудное вскармливание. Поскольку данных о проникновении метформина и глибенкламида в грудное молоко недостаточно, а также в связи с риском развития гипогликемии у новорожденного препарат противопоказано применять в период кормления грудью.
Дети. Применение препарата противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам следует с особой осторожностью управлять транспортными средствами или другими механизмами из-за риска развития симптомов гипогликемии.
Взаимодействия
комбинации, применение которых противопоказано
Взаимодействия с глибенкламидом. Миконазол (для системного применения, пероральный гель) усиливает гипогликемический эффект с возможным проявлением симптомов гипогликемии или даже комы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Комбинации, применять которые не рекомендуется
Производные сульфонилмочевины
Алкоголь — эффект антабуса (непереносимость алкоголя), особенно при применении хлорпропамида, глибенкламида, глипизида, толбутамида.
Усиление гипогликемического действия (путем ингибирования компенсаторных реакций) может привести к развитию гипогликемической комы.
Во время приема препарата следует избегать употребления алкоголя и применения лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.
Фенилбутазон (для системного применения) усиливает гипогликемическое действие производных сульфонилмочевины (замещает их из связи с белками плазмы крови и/или уменьшает их выведение). Рекомендуется применение другого противовоспалительного лекарственного средства, вызывающего меньшее количество взаимодействий, или предупредить пациента о необходимости усиления самоконтроля. В случае необходимости дозу препарата следует откорректировать во время и после терапии противовоспалительным лекарственным средством.
Антибактериальные препараты. Одновременное применение производных сульфонилмочевины, включая глибенкламид, с некоторыми антибактериальными препаратами, такими как сульфаниламиды (например ко-тримоксазолом), левофлоксацином или кларитромицином, может повышать риск тяжелой гипогликемии.
Циклофосфамид. Одновременное применение производных сульфонилмочевины, включая глибенкламид, и циклофосфамида может повышать риск тяжелой гипогликемии.
Фенирамидол. Одновременное применение производных сульфонилмочевины, включая глибенкламид, и фенирамидола может повышать риск тяжелой гипогликемии.
Взаимодействия со всеми гипогликемическими средствами
Даназол. Если применение этой комбинации обязательно, следует предупредить пациента о необходимости повышения контроля за показателями уровня глюкозы в крови. В случае необходимости дозу противодиабетических препаратов следует откорректировать во время и после терапии даназолом.
Взаимодействия с метформином
Алкоголь. Повышение риска лактоцидоза во время острой алкогольной интоксикации, особенно при голодании, недоедании, печеночной недостаточности.
Следует избегать употребления алкоголя и применения лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.
Йодосодержащие рентгеноконтрастные вещества. Применение метформина следует прекратить до или во время проведения рентгенологического исследования и не возобновлять ранее чем через 48 ч после его завершения и только после повторной оценки функции почек и подтверждения отсутствия дальнейшего ухудшения состояния почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Комбинации, которые следует применять с осторожностью
Взаимодействия со всеми гипогликемическими средствами
Хлорпромазин. При приеме высоких доз (100 мг хлорпромазина в сутки) повышается уровень глюкозы в крови (уменьшение продукции инсулина). Следует предупредить пациента о необходимости усиления контроля за показателями уровня глюкозы в крови. В случае необходимости дозу сахароснижающего препарата следует откорректировать во время и после терапии нейролептиками.
Пергексилин. Применение пергексилина может привести к развитию гипогликемии. При одновременном применении пергексилина с гипогликемическими препаратами следует предупредить пациента о необходимости усиления контроля за показателями уровня глюкозы в крови.
Кортикостероиды (глюкокортикоиды) и тетракозактиды (системного и местного действия). Повышается уровень глюкозы в крови, который иногда сопровождается кетозом (уменьшают толерантность к углеводам при применении кортикостероидов, относительный дефицит инсулина).
Следует предупредить пациента о необходимости усиления контроля за показателями уровня глюкозы в крови. В случае необходимости дозу противодиабетических препаратов следует откорректировать во время и после терапии кортикостероидами.
Агонисты β2-адренорецепторов. Повышается уровень глюкозы в крови. Следует предупредить пациента о необходимость усиления контроля за уровнем глюкозы в крови, в случае необходимости — перевести пациента на терапию инсулином.
Ингибиторы АПФ (например каптоприл, эналаприл). Снижается уровень глюкозы в крови. В случае необходимости следует откорректировать дозу препарата Глибомет во время и после прекращения приема ингибиторов АПФ.
Взаимодействия с метформином
Транспортер органических катионов 2 (OCT2). Следует соблюдать осторожность при одновременном применении с препаратами, осуществляющими транспортировку катионов, которые выводятся почками путем канальцевой секреции (циметидин или ранолазин). Одновременное применение препаратов, осуществляющих транспортировку катионов, влияет на фармакокинетические свойства метформина гидрохлорида, следовательно, необходим тщательный контроль за уровнем глюкозы в крови. У пациентов с сахарным диабетом II типа сочетанное применение метформина (1000 мг 2 раза в сутки) и ранолазина в дозе 500 и 1000 мг 2 раза в сутки приводило к увеличению экспозиции метформина в плазме крови в 1,4 и 1,8 раза соответственно.
Другие взаимодействия. Некоторые лекарственные средства могут негативно влиять на функцию почек, повышать риск развития лактоацидоза. Это, в частности, такие лекарственные средства, как НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II и мочегонные средства, особенно петлевые диуретики. В начале и во время лечения указанными выше препаратами в комбинации с метформином необходим тщательный контроль за функцией почек.
Взаимодействия с глибенкламидом
Блокаторы β-адренорецепторов, клонидин, резерпин, гуанетидин и симпатомиметики. Все блокаторы β-адренорецепторов, клонидин, резерпин, гуанетидин и симпатомиметики маскируют такие симптомы гипогликемии, как учащенное сердцебиение и тахикардия. Большинство неселективных блокаторов β-адренорецепторов повышают частоту возникновения и тяжесть эпизодов гипогликемии. Следует предупредить пациента и усилить контроль за уровнем глюкозы в крови, особенно в начале лечения.
Флуконазол. Удлинение T½ производных сульфонилмочевины с возможными проявлениями симптомов гипогликемии. Следует предупредить пациента и усилить контроль за показателями уровня глюкозы в крови. При необходимости дозу препарата следует откорректировать во время и после терапии флуконазолом.
Бозентан. Существует риск уменьшения выраженности гипогликемического действия глибенкламида, поскольку бозентан снижает концентрацию глибенкламида в плазме крови. При одновременном приеме повышается риск гепатотоксичности, поэтому не следует сочетанно применять данные лекарственные средства.
Взаимодействия, которые следует учитывать
Взаимодействия с глибенкламидом
Десмопрессин. Уменьшение выраженности антидиуретического действия.
Гипогликемическое действие производных сульфонилмочевины может увеличиться при одновременном применении с ингибиторами МАО, хлорамфениколом, пробенецидом, салицилатами, сульфинпиразоном и, наоборот, может уменьшиться за счет пероральных контрацептивов и барбитуратов.
Следует учитывать, что бигуаниды могут усилить действие антикоагулянтов.
Колесевелам. При одновременном применении снижает концентрацию глибенкламида в плазме крови, что может привести к уменьшению выраженности гипогликемического эффекта. Этот эффект не наблюдался, если глибенкламид принимали перед применением других лекарственных препаратов. Рекомендуется принимать Глибомет не менее чем за 4 ч до приема колесевелама.
Передозировка
поскольку препарат содержит метформин, в случае его передозировки возможно развитие лактоацидоза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В случае развития лактоацидоза пациента следует немедленно госпитализировать и провести соответствующую терапию. Наиболее эффективным мероприятием для выведения из организма лактата и метформина является гемодиализ.
Поскольку препарат содержит производное сульфонилмочевины, в случае его передозировки могут развиться гипогликемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) и симптомы со стороны ЖКТ.
Клиренс глибенкламида может быть длительным у пациентов с заболеваниями печени.
За счет тесной связи с белками глибенкламид не выводится с помощью гемодиализа.
Условия хранения
специальные условия хранения не требуются. Хранить в недоступном для детей месте.