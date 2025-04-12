Кандесар (Candesar)
Кандесар инструкция по применению
Состав
Кандесартана цилексетил - 32 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Кандесартан блокирует сосудосуживающий и альдостеронсекретирующий эффекты ангиотензина II путем селективного блокирования связывания ангиотензина II с рецепторами АТ1 в большинстве тканей, таких как гладкие мышцы сосудов и надпочечных желез. Поэтому его действие не зависит от механизма синтеза ангиотензина II. Во многих тканях существуют также АТ2-рецепторы, однако они не принимают участия в сердечно-сосудистом гомеостазе. Кандесартан имеет намного большее сродство к рецепторам АТ1 (10 000 раз), чем к АТ2 . Механизм блокирования ренин-ангиотензиновой системы АПФ-ингибиторами, которые подавляют биосинтез ангиотензина II с ангиотензином I, широко применяется при лечении АГ. АПФ-ингибиторы также подавляют распад брадикинина, который катализируется АПФ. Поскольку кандесартан не подавляет АПФ (кининазу II), он не влияет на метаболизм брадикинина. Кандесартан не связывается и не блокирует другие рецепторы гормонов или ионные каналы, которые принимают участие в регуляции АД. Блокада рецепторов ангиотензина II подавляет отрицательное регуляторное влияние ангиотензина II на секрецию ренина, однако повышение активности ренина в плазме и уровня ангиотензина II, который циркулирует в крови, не превышает влияние кандесартана на АД.
Фармакокинетика. Абсорбция. Препарат быстро и полностью биоактивируется путем эфирного гидролиза во время абсорбции в пищеварительном тракте в кандесартан, селективный АТ1 субтип антагониста рецептора ангиотензина II. Абсолютная биодоступность кандесартана после приема Кандесара составляет 14%. Cmax достигается через 3–4 ч после приема таблетки. Употребление пищи с высоким содержанием жиров не имеет существенного влияния на биодоступность после приема кандесартана.
Метаболизм. Кандесартан незначительно метаболизируется в печени путем О-деэтилирования в неактивный метаболит.
Распределение. После перорального применения фармакокинетика кандесартана линейная для пероральных доз до 32 мг препарата. Кандесартан и его неактивный метаболит не накапливаются в плазме крови после многократного приема 1 раз в сутки.
Объем распределения кандесартана составляет 0,13 л/кг. Кандесартан в значительной мере связывается с белками плазмы крови (более 99%) и не проникает в эритроциты. Связывание с белками крови постоянно для плазменных концентраций кандесартана, которые намного больше диапазона, достигнутого рекомендованными дозами.
Экскреция. После приема пероральной дозы кандесартана приблизительно 26% дозы выводится с мочой в неизмененном виде. Общий плазменный клиренс кандесартана составляет приблизительно 0,37 мл/мин/кг, а почечный клиренс — приблизительно 0,19 мл/мин/кг. T½ кандесартана составляет приблизительно 9 ч.
Пациенты пожилого возраста. Фармакокинетика кандесартана исследовалась у лиц пожилого возраста (от 65 лет) обоих полов. Сmax и АUС кандесартана повышены приблизительно на 50 и 80% соответственно по сравнению с молодыми субъектами при приеме одинаковых доз. Фармакокинетика у пациентов пожилого возраста линейная, кандесартан и его неактивный метаболит не накапливались в плазме крови. Коррекция дозы не нужна.
Пациенты с почечной недостаточностью. Исследовали концентрацию кандесартана в плазме крови пациентов с АГ и почечной недостаточностью. После многократного приема AUC и Cmax были приблизительно вдвое выше у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин/1,73 м2) по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Фармакокинетика кандесартана у пациентов с АГ и у пациентов, которые находятся на гемодиализе, была подобной той, что наблюдалась у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью. Кандесартан не выводится из организма с помощью гемодиализа.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Фармакокинетику кандесартана сравнивали у пациентов с легкой и средней степенью печеночной недостаточности и здоровых добровольцев при приеме одноразовой дозы 16 мг Кандесара. У пациентов с печеночной недостаточностью легкой степени тяжести (степень А по классификации Чайлд — Пью) наблюдалось повышение показателя АUС кандесартана на 23 и на 145% — у пациентов со средней степенью тяжести (степень В по класификации Чайлд — Пью). Повышение Сmax кандесартана составляло 56% у пациентов с легкой степенью и 73% — у пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности.
Фармакокинетика кандесартана у пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности не изучалась.
Показания Кандесар
АГ у взрослых. Сердечная недостаточность и нарушение систолической функции левого желудочка (фракция выброса левого желудочка ≤40%) у взрослых в качестве дополнительной терапии к ингибиторам АПФ или при непереносимости ингибиторов АПФ.
Применение Кандесар
применение при АГ. Рекомендованная начальная и обычная поддерживающая доза Кандесара при АГ составляет 8 мг 1 раз в сутки перорально. Наиболее выраженный антигипертензивный эффект достигается в течение 4 нед. Если АД контролируется недостаточно, дозу можно повысить до 16 мг 1 раз в сутки и до максимальной — 32 мг 1 раз в сутки. Дозу корректируют согласно изменениям АД.
Кандесар можно применять вместе с другими гипотензивными препаратами. Применение гидрохлоротиазида в сочетании с разными дозами Кандесара дает аддитивный гипотензивный эффект.
Пациенты пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста коррекции начальной дозы не требуется.
Пациенты со снижением внутрисосудистого объема. Пациентам с риском артериальной гипотензии, например лицам с возможным снижением внутрисосудистого объема, лечение нужно начинать с дозы 4 мг.
Пациенты с нарушением функции почек. Начальная доза для пациентов с нарушением функции почек, в том числе тем, кто находится на гемодиализе, составляет 4 мг. Дозу титруют в зависимости от реакции организма. Опыт применения препарата у пациентов с очень тяжелыми нарушениями или терминальной стадией заболевания почек (клиренс креатинина <15 мл/мин) ограничен.
Пациенты с нарушением функции печени. Рекомендованная начальная доза для пациентов с нарушением функции печени легкой и умеренной степени тяжести составляет 2 мг 1 раз в сутки. Дозу корректируют в зависимости от реакции организма. Кандесар противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени и/или холестазом.
Пациенты негроидной расы. Гипотензивное действие кандесартана у пациентов негроидной расы выражено меньше, чем у других пациентов. Поэтому для контроля АД у пациентов негроидной расы повышение дозы Кандесара и сопутствующая терапия могут понадобиться чаще, чем у пациентов другого этнического происхождения.
Применение при сердечной недостаточности. Обычная рекомендованная начальная доза Кандесара при сердечной недостаточности составляет 4 мг 1 раз в сутки. Повышение дозы до целевого уровня 32 мг 1 раз в сутки (максимальная доза) или до наиболее высокой переносимой дозы проводят путем ее удвоения с интервалом не меньше 2 нед. Оценка состояния пациентов с сердечной недостаточностью всегда должна включать оценку функции почек, в том числе мониторинг плазменных уровней креатинина и калия. Кандесар можно применять вместе с другими препаратами для лечения сердечной недостаточности, в том числе с ингибиторами АПФ, блокаторами β-адренорецепторов, диуретиками, препаратами наперстянки или комбинацией этих средств. Комбинация ингибиторов АПФ, калийсберегающих диуретиков (например спиронолактона) и Кандесара не рекомендована и может применяться лишь после тщательной оценки потенциальной пользы и риска.
Пациенты особых групп. Пациентам пожилого возраста, больным с уменьшенным внутрисосудистым объемом жидкости, нарушением функции почек или нарушением функции печени легкой и умеренной степени тяжести коррекции начальной дозы не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к кандесартана цилексетилу или любому из компонентов препарата, выраженные нарушения функции печени и/или холестаз.
Побочные эффекты
лечение АГ
Инфекции и инвазии: инфекции дыхательных путей, кашель.
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, нейтропения и агранулоцитоз.
Со стороны обмена веществ: гиперкалиемия, гипонатриемия.
Со стороны нервной системы: головокружение/вертиго, головная боль.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышенная активность печеночных ферментов, нарушение функции печени или гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек, высыпание, крапивница, зуд.
Со стороны костно-мышечной системы: боль в спине, артралгия, миалгия.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, в том числе почечная недостаточность у предрасположенных пациентов.
Лабораторные показатели: в общем не отмечалось клинически значимого влияния кандесартана на обычные лабораторные показатели. При применении других ингибиторов РААС наблюдалось небольшое снижение уровня гемоглобина. Регулярный мониторинг лабораторных показателей пациентам, которые применяют кандесартан, обычно не нужен. Однако пациентам с нарушениями функции почек рекомендован периодический контроль плазменных уровней кальция и креатинина.
Лечение сердечной недостаточности
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, нейтропения и агранулоцитоз.
Со стороны обмена веществ: гиперкалиемия, гипонатриемия.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов, нарушение функции печени или гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек, высыпание, крапивница, зуд.
Со стороны костно-мышечной системы: боль в спине, артралгия, миалгия.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, в том числе почечная недостаточность.
Лабораторные показатели: у пациентов с сердечной недостаточностью на фоне применения кандесартана часто развиваются гиперкалиемия и нарушение функции почек. Рекомендуется периодический мониторинг уровней креатинина и калия в плазме крови.
Особые указания
нарушение функции почек. Как и в случае других препаратов, которые подавляют систему ренин-ангиотензин-альдостерона, при применении Кандесара возможно изменение функции почек у предрасположенных к этому пациентов.
При применении Кандесара больным с АГ с нарушениями функции почек рекомендуется регулярный мониторинг плазменных уровней калия и креатинина. Опыт применения препарата у пациентов с очень тяжелыми нарушениями функции почек или терминальной стадией почечной недостаточности (клиренс креатинина <15 мл/мин) ограничен. Таким пациентам дозу нужно повышать с осторожностью, периодически контролируя АД.
У пациентов с сердечной недостаточностью, особенно в возрасте от 75 лет, а также у лиц с нарушением функции почек нужно периодически проверять функции почек. При повышении дозы препарата рекомендуется контролировать плазменные уровни креатинина и калия. Применение препарата у пациентов с сердечной недостаточностью и уровнем креатинина в плазме крови >265 мкмоль/л (>3 мг/дл) в ходе клинических исследований не рассматривалось.
Сопутствующее применение ингибиторов АПФ у пациентов с сердечной недостаточностью. При одновременном применении Кандесара и ингибиторов АПФ может возрастать риск нежелательных реакций, особенно нарушения функции почек и гиперкалиемия. За пациентами, которые лечатся по такой схеме, рекомендовано регулярное и тщательное наблюдение.
Гемодиализ. Во время диализа АД может быть особенно чувствительно к блокаде АТ1-рецепторов в результате сниженного объема плазмы крови и активации РААС. Поэтому пациентам, которые находятся на гемодиализе, дозу препарата нужно титровать осторожно, регулярно проверяя АД.
Стеноз почечных артерий. Лекарственные средства, которые влияют на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, в том числе антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II), могут повышать уровень мочевины крови и плазменного креатинина у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.
Трансплантация почек. Нет опыта применения Кандесара у пациентов, которым недавно была проведена трансплантация почки.
Артериальная гипотензия. Артериальная гипотензия может возникнуть на фоне применения Кандесара у пациентов с сердечной недостаточностью. Также возможно развитие артериальной гипотензии у больных с АГ со сниженным внутрисосудистым объемом, например тех, кто применяет мочегонные средства в высоких дозах. Лечение следует начинать с осторожностью и устранить гиповолемию.
Анестезия и хирургическое вмешательство. Во время анестезии и хирургического вмешательства у пациентов, которые применяют антагонисты ангиотензина II, может развиться артериальная гипотензия вследствие блокады ренин-ангиотензиновой системы. В единичных случаях артериальная гипотензия может быть настолько тяжелой, что может возникнуть потребность во в/в введении жидкости и/или вазопрессорных средств.
Стеноз аортального и митрального клапана (обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия). Как и в случае применения других вазодилататоров, нужно соблюдать особую осторожность относительно пациентов с гемодинамически значимым стенозом аортального или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Первичный гиперальдостеронизм. Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом вообще не реагируют на гипотензивные препараты, действие которых обусловлено угнетением ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Поэтому применение Кандесара этой популяции не рекомендовано.
Гиперкалиемия. Сопутствующее применение Кандесара и калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок калия, заменителей кухонной соли, которые содержат калий, или других препаратов, которые могут повышать уровень калия в крови (например гепарин), может приводить к росту плазменных концентраций калия у больных с АГ. В таких случаях необходим контроль уровня калия.
У пациентов с сердечной недостаточностью на фоне применения Кандесара может развиться гиперкалиемия. Рекомендуется периодический мониторинг уровня калия в плазме крови. Комбинация ингибиторов АПФ, калийсберегающих диуретиков (например спиронолактона) и Кандесара не рекомендована и может применяться лишь после тщательной оценки потенциальной пользы и риска.
У пациентов, чей сосудистый тонус и функции почек зависят преимущественно от активности РААС (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью или фоновой болезнью почек, в том числе со стенозом почечных артерий), лечение другими препаратами, которые влияют на эту систему, сопровождалось острой артериальной гипотензией, азотемией, олигурией или, в редчайших случаях, ОПН. Нельзя исключать возможность развития подобных явлений на фоне терапии АРА II. Как и в случае применения любых гипотензивных препаратов, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемической кардиопатией или ишемическим нарушением мозгового кровообращения может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
Гипотензивный эффект кандесартана может усиливаться другими лекарственными средствами, которые имеют гипотензивные свойства, предназначенными как для снижения АД, так и применяемыми по другим показаниям.
Таблетки Кандесара содержат лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, лактазной недостаточностью или глюкоза-галактозной мальабсорбцией не следует применять этот препарат.
Применение в период беременности или кормление грудью. Лечение АРА II не следует начинать в период беременности. Пациенток, которые планируют беременность, нужно перевести на альтернативные гипотензивные препараты, для которых доказано безопасное применение в период беременности. В случае установления беременности применение АРА II следует немедленно прекратить и, в соответствующих случаях, начать терапию альтернативными средствами.
Кандесар противопоказан в период беременности и кормления грудью. В случае необходимости лечения препаратом нужно прекратить кормление грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения кандесартана у детей для лечения АГ и сердечной недостаточности не установлены, поэтому препарат не назначают этой возрастной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния кандесартана на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами не проводилось. Однако нужно быть осторожными при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, поскольку иногда при применении Кандесара может возникать головокружение.
Взаимодействия
в ходе клинических исследований фармакокинетики рассматривались такие соединения, как гидрохлоротиазид, варфарин, дигоксин, пероральные контрацептивы (например этинилэстрадиол/левоноргестрел), глибенкламид, нифедипин и эналаприл. Клинически значимых фармакокинетических взаимодействий с этими лекарственными средствами отмечено не было.
Сопутствующее применение калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок калия, заменителей кухонной соли, которые содержат калий, или других препаратов (например гепарина) может повышать уровни калия. В соответствующих случаях рекомендован мониторинг уровней калия.
При одновременном применении препаратов лития с ингибиторами АПФ отмечался обратимый рост концентрации лития в плазме крови и токсичное влияние. Подобный эффект может возникать при применении АРА II. Одновременное применение кандесартана и лития не рекомендуется. При необходимости применения такой комбинации нужно тщательно контролировать уровень лития в плазме крови.
При сопутствующем применении АРА II с НПВП (например селективными ингибиторами ЦОГ-2, ацетилсалициловой кислотой в дозе >3 г/сут и неселективными НПВП) гипотензивный эффект может ослабляться.
Как и в случае применения ингибиторов АПФ, сопутствующее применение АРА II и НПВП может повышать риск снижения функции почек, в том числе возможной ОПН и повышения уровня калия в плазме крови, особенно у пациентов с уже существующим снижением функции почек. Эту комбинацию нужно применять с осторожностью, особенно у пациентов пожилого возраста. Пациентам нужно употреблять надлежащее количество жидкости, контролировать функцию почек следует после начала сопутствующего применения и периодически.
Передозировка
симптомы: симптоматическая гипотензия, головокружение, тахикардия; брадикардия может наблюдаться при парасимпатической стимуляции.
Лечение. При возникновении симптоматичной артериальной гипотензии нужно начать симптоматическое лечение и наблюдать за жизненно важными функциями. Пациента нужно положить на спину и немного поднять нижние конечности. Если этого недостаточно, нужно увеличить объем плазмы путем инфузии, например изотонического солевого р-ра. Если вышеупомянутых мер недостаточно, можно применять симптоматические лекарственные средства. Кандесартан не выводится с помощью гемодиализа.
Условия хранения
в сухом месте при температуре до 25 °C.