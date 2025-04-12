нарушение функции почек. Как и в случае других препаратов, которые подавляют систему ренин-ангиотензин-альдостерона, при применении Кандесара возможно изменение функции почек у предрасположенных к этому пациентов.

При применении Кандесара больным с АГ с нарушениями функции почек рекомендуется регулярный мониторинг плазменных уровней калия и креатинина. Опыт применения препарата у пациентов с очень тяжелыми нарушениями функции почек или терминальной стадией почечной недостаточности (клиренс креатинина <15 мл/мин) ограничен. Таким пациентам дозу нужно повышать с осторожностью, периодически контролируя АД.

У пациентов с сердечной недостаточностью, особенно в возрасте от 75 лет, а также у лиц с нарушением функции почек нужно периодически проверять функции почек. При повышении дозы препарата рекомендуется контролировать плазменные уровни креатинина и калия. Применение препарата у пациентов с сердечной недостаточностью и уровнем креатинина в плазме крови >265 мкмоль/л (>3 мг/дл) в ходе клинических исследований не рассматривалось.

Сопутствующее применение ингибиторов АПФ у пациентов с сердечной недостаточностью. При одновременном применении Кандесара и ингибиторов АПФ может возрастать риск нежелательных реакций, особенно нарушения функции почек и гиперкалиемия. За пациентами, которые лечатся по такой схеме, рекомендовано регулярное и тщательное наблюдение.

Гемодиализ. Во время диализа АД может быть особенно чувствительно к блокаде АТ 1 -рецепторов в результате сниженного объема плазмы крови и активации РААС. Поэтому пациентам, которые находятся на гемодиализе, дозу препарата нужно титровать осторожно, регулярно проверяя АД.

Стеноз почечных артерий. Лекарственные средства, которые влияют на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, в том числе антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II), могут повышать уровень мочевины крови и плазменного креатинина у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.

Трансплантация почек. Нет опыта применения Кандесара у пациентов, которым недавно была проведена трансплантация почки.

Артериальная гипотензия. Артериальная гипотензия может возникнуть на фоне применения Кандесара у пациентов с сердечной недостаточностью. Также возможно развитие артериальной гипотензии у больных с АГ со сниженным внутрисосудистым объемом, например тех, кто применяет мочегонные средства в высоких дозах. Лечение следует начинать с осторожностью и устранить гиповолемию.

Анестезия и хирургическое вмешательство. Во время анестезии и хирургического вмешательства у пациентов, которые применяют антагонисты ангиотензина II, может развиться артериальная гипотензия вследствие блокады ренин-ангиотензиновой системы. В единичных случаях артериальная гипотензия может быть настолько тяжелой, что может возникнуть потребность во в/в введении жидкости и/или вазопрессорных средств.

Стеноз аортального и митрального клапана (обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия). Как и в случае применения других вазодилататоров, нужно соблюдать особую осторожность относительно пациентов с гемодинамически значимым стенозом аортального или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

Первичный гиперальдостеронизм. Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом вообще не реагируют на гипотензивные препараты, действие которых обусловлено угнетением ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Поэтому применение Кандесара этой популяции не рекомендовано.

Гиперкалиемия. Сопутствующее применение Кандесара и калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок калия, заменителей кухонной соли, которые содержат калий, или других препаратов, которые могут повышать уровень калия в крови (например гепарин), может приводить к росту плазменных концентраций калия у больных с АГ. В таких случаях необходим контроль уровня калия.

У пациентов с сердечной недостаточностью на фоне применения Кандесара может развиться гиперкалиемия. Рекомендуется периодический мониторинг уровня калия в плазме крови. Комбинация ингибиторов АПФ, калийсберегающих диуретиков (например спиронолактона) и Кандесара не рекомендована и может применяться лишь после тщательной оценки потенциальной пользы и риска.

У пациентов, чей сосудистый тонус и функции почек зависят преимущественно от активности РААС (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью или фоновой болезнью почек, в том числе со стенозом почечных артерий), лечение другими препаратами, которые влияют на эту систему, сопровождалось острой артериальной гипотензией, азотемией, олигурией или, в редчайших случаях, ОПН. Нельзя исключать возможность развития подобных явлений на фоне терапии АРА II. Как и в случае применения любых гипотензивных препаратов, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемической кардиопатией или ишемическим нарушением мозгового кровообращения может привести к инфаркту миокарда или инсульту.

Гипотензивный эффект кандесартана может усиливаться другими лекарственными средствами, которые имеют гипотензивные свойства, предназначенными как для снижения АД, так и применяемыми по другим показаниям.

Таблетки Кандесара содержат лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, лактазной недостаточностью или глюкоза-галактозной мальабсорбцией не следует применять этот препарат.

Применение в период беременности или кормление грудью. Лечение АРА II не следует начинать в период беременности. Пациенток, которые планируют беременность, нужно перевести на альтернативные гипотензивные препараты, для которых доказано безопасное применение в период беременности. В случае установления беременности применение АРА II следует немедленно прекратить и, в соответствующих случаях, начать терапию альтернативными средствами.

Кандесар противопоказан в период беременности и кормления грудью. В случае необходимости лечения препаратом нужно прекратить кормление грудью.

Дети. Безопасность и эффективность применения кандесартана у детей для лечения АГ и сердечной недостаточности не установлены, поэтому препарат не назначают этой возрастной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния кандесартана на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами не проводилось. Однако нужно быть осторожными при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, поскольку иногда при применении Кандесара может возникать головокружение.