Витакап Актив (Vitacap Active) (166319) - инструкция по применению Диетические добавки
Витакап Актив инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Витакап — это препарат, содержащий витамины с минералами и микроэлементами в сбалансированных пропорциях.
Витамины участвуют в метаболизме углеводов, липидов, нуклеиновых кислот и протеинов, в энергетическом обмене, а также в синтезе аминокислот, коллагена, нейромедиаторов и тому подобное.
Кроме участия в основных метаболических реакциях, они участвуют в регуляции и координации обмена веществ и необходимы для здоровья костей, роста клеток, заживления ран, целостности сосудов, микросомального метаболизма лекарственных средств и детоксикации, иммунной функции, для развития и дифференциации и тому подобное.
Достаточный уровень витаминов предотвращает развитие острой витаминной недостаточности и способствует поддержанию надлежащего состояния здоровья, а также физической и психической деятельности.
Дефицит витаминов и минералов может быть вызван:
– повышенной физиологической потребностью (период роста, беременности, кормления грудью; пожилой возраст, период выздоровления, лечение антибиотиками и химиотерапия) или образом жизни (физическая нагрузка, чрезмерное употребление алкоголя и других препаратов, курение)
– пониженным потреблением (диета с целью уменьшения массы тела или несбалансированное питание, расстройства питания, пожилой возраст, заболевания, желудочно-кишечные расстройства).
Рекомендации по употреблению
лечение в случае гиповитаминоза, дефицита минеральных веществ в организме.
В частности, применение показано в следующих случаях:
– период беременности и кормления грудью;
– в составе комплексного лечения воспалительных процессов и в период реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний или операций.
Применение Витакап Актив
взрослым и детям старше 15 лет препарат применять внутрь по 1 капсуле в сутки во время завтрака.
Продолжительность курса лечения определяется индивидуально и составляет в среднем 1 мес.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к компонентам препарата, сои или арахиса;
– гипервитаминоз А и/или D;
– одновременное применение препаратов, содержащих витамины A или D, а также применение при систематической терапии ретиноидами;
– нарушение функции почек, нефролитиаз, уролитиаз;
– подагра, гиперурикемия;
– гиперкальциемия;
– тяжелая гиперкальциурия;
– гиперфосфатемия;
– гипермагниемия;
– расстройства обмена железа и/или меди
– эритремия, эритроцитоз, тромбофлебит, тромбоэмболия;
– тиреотоксикоз;
– саркоидоз в анамнезе, активные формы туберкулеза;
– язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, геморрагический диатез.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: дискомфорт в пищеварительном тракте/эпигастрии, запор, диарея, тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, покраснение кожи, волдыри, крапивница, зуд.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, нарушение сна, бессонница, нервозность, тремор, раздражительность, потливость.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: гемолитическая анемия у лиц с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы вследствие содержания витамина С.
Метаболические расстройства: гиперкальциурия, гиперкальциемия.
Со стороны дыхательной системы: отек слизистой оболочки носа.
Другие: в связи с наличием в составе препарата витамина В2 возможно окрашивание мочи в желтый цвет, эозинофилия, тахикардия.
При индивидуальной гиперчувствительности к компонентам препарата возможны реакции гиперчувствительности, включая анафилактические реакции, одышку, БА, ангионевротический отек (в том числе отек лица), некардиогенный отек легких, анафилактический шок.
Если возникают аллергические реакции, следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.
Особые указания
не превышать рекомендуемой суточной дозы. Очень высокие дозы некоторых составляющих, особенно витамина А, витамина D, железа, меди, могут быть вредными для здоровья.
Больным, получающим другие витамины отдельно или в составе поливитаминных препаратов, следует проконсультироваться с врачом до начала применения этого препарата.
Необходимо применять с осторожностью вместе с другими продуктами, содержащими витамин А, синтетические изомеры изотретиноина и этретината или бета-каротина, поскольку витамин А и/или вышеупомянутые компоненты в высоких дозах могут вызвать гипервитаминоз А.
Следует применять с осторожностью вместе с другими продуктами, содержащими витамин D и/или кальций, это может вызвать гипервитаминоз D и гиперкальциемию. В этих случаях необходимо проводить мониторинг уровня кальция в сыворотке крови и моче.
С осторожностью назначают при поражениях печени, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, при декомпенсации сердечной деятельности, желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, сахарном диабете, больным с новообразованиями, больным с острым и хроническим нефритом. В процессе лечения необходимо соблюдать осторожность и контролировать свертываемость крови у лиц со склонностью к тромбообразованию.
Дефицит йода повышает, а его избыток снижает реакцию на тиреостатическую терапию у пациентов с гиперфункцией щитовидной железы. Поэтому в период, предшествующий этой терапии, и во время лечения гиперфункции щитовидной железы следует избегать назначения каких-либо препаратов йода.
Назначение препарата необходимо избегать перед проведением диагностики и во время терапии радиоактивным йодом, при наличии или подозрении на рак щитовидной железы.
Не следует применять при гипотиреозе, за исключением случаев, когда гипотиреоз вызван дефицитом йода.
На фоне терапии препаратами калия йодида у больных с почечной недостаточностью возможно развитие гиперкалиемии.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью после консультации с врачом, если потенциальная польза превышает возможный риск, но нельзя превышать рекомендованных доз. Выявлено, что витамин А в дозах более 10 000 МЕ/сут имеет тератогенный эффект в I триместр беременности. Таким образом, Витакап не следует применять вместе с другими лекарственными средствами, содержащими витамин А, синтетическими изомерами изотретиноина и этретината или бета-каротина, поскольку высокие дозы вышеупомянутых компонентов считаются вредными для плода.
Постоянная передозировка витамина D во время беременности может быть вредной для плода или новорожденного.
Передозировка витамина D3 может приводить к задержке физического и психического развития, надклапанному аортальному стенозу и ретинопатии у ребенка.
Кормление грудью. Витамины и минералы, входящие в состав препарата Витакап, экскретируются в грудное молоко, однако в терапевтических дозах вредного воздействия на ребенка не ожидается. Но это следует учитывать, если ребенок получает любые соответствующие добавки.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Если во время лечения наблюдается головокружение, следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Дети. Препарат не применять детям до 15 лет.
Взаимодействия
при применении в соответствии с рекомендациями взаимодействия с другими лекарственными средствами не ожидается. Сообщалось о потенциальном взаимодействии отдельных компонентов препарата. Больным, которые применяют любые лекарственные средства, следует проконсультироваться с врачом до начала применения этого препарата.
Лекарственные средства, содержащие витамин Е, необходимо применять с осторожностью больным, получающим антикоагулянты или препараты, влияющие на агрегацию тромбоцитов.
Продукты, содержащие кальций, магний, железо, медь или цинк, могут влиять на всасывание антибиотиков и противовирусных препаратов, применяемых внутрь, что приводит к снижению системной концентрации последних. Рекомендуется соблюдать интервал 1–2 ч между применением антибиотиков и противовирусных средств и препарата Витакап.
Одновременное лечение со слабительными средствами, например парафиновым маслом, может уменьшать всасывание витамина D в ЖКТ.
Пиридоксин (витамин В6) даже в низких дозах повышает периферический метаболизм леводопы, в результате чего он выступает антагонистом допаминергического действия леводопы при лечении болезни Паркинсона. Этот антагонизм нейтрализуется комбинацией с ингибиторами декарбоксилазы.
Усвоение йода щитовидной железой угнетается перхлоратом и тиоцианатом (при концентрациях в крови, превышающих 50 мг/л), усиливается тиреотропным гормоном. Прием йода в высоких дозах и одновременное применение калийсберегающих диуретиков может привести к развитию гиперкалиемии. Одновременное назначение терапии йодом в высоких дозах и препаратов лития приводит к развитию зоба и гипертиреоза. Калия йодид предотвращает накопление радиоактивного йода щитовидной железой и обеспечивает ее защиту от радиоактивного облучения.
Эффективность лечения тиреостатиками при одновременном приеме йода снижается.
Хинидин. При одновременном применении происходит усиление влияния хинидина на сердце в связи с повышением концентрации калия в плазме крови.
Растительные алкалоиды и соли тяжелых металлов: одновременное применение может привести к образованию нерастворимого осадка и усложнить всасывание йода.
Взаимодействие с продуктами питания
Поскольку щавелевая кислота (содержится в шпинате и ревене) и фитиновая кислота (содержится в цельных злаках) могут подавлять всасывание кальция, не рекомендуется применять Витакап в течение 2 ч после приема пищи, содержащей высокие концентрации щавелевой и фитиновой кислот.
Передозировка
симптомы передозировки мультивитаминов, входящих в состав препарата. Симптомы передозировки могут быть связаны с применением однокомпонентных и/или мультивитаминных препаратов в высоких дозах. Острая или длительная передозировка может вызвать гипервитаминоз А или D и гиперкальциемию, а также проявление токсических эффектов железа и меди.
Неспецифические первичные симптомы — внезапное появление головной боли, угнетение сознания и нарушения со стороны ЖКТ, такие как запор, диарея, тошнота и рвота, могут быть признаками острой передозировки.
Если наблюдаются какие-либо из вышеупомянутых симптомов, следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
При длительном применении в высоких дозах возникает раздражение слизистой оболочки ЖКТ, аритмии, парестезии, гиперурикемия, снижение толерантности к глюкозе, гипергликемия, транзиторное повышение активности АсАТ, ЛДГ, ЩФ, нарушение функции почек, сухость и трещины на ладонях и ступнях, выпадение волос, себорейная сыпь.
Симптомы передозировки калия йодида. При острой интоксикации йодом отмечают рефлекторную рвоту, боль в животе, диарею (иногда с примесью крови), окраску слизистых оболочек в коричневый цвет. Может наступить дегидратация и шок. Редко отмечается стеноз пищевода. Хроническая передозировка приводит к феномену, который называется йодизм: металлический привкус во рту, отек и воспаление слизистых оболочек (ринит, конъюнктивит, гастроэнтерит, бронхит); угревая сыпь; дерматит, отек и боль в области слюнных желез, геморрагии, повышение температуры тела, раздражительность. При длительном применении препарата в высоких дозах (более 300 мкг/сут) возможно развитие йод-индуцированного гипертиреоза (особенно у пациентов пожилого возраста, при наличии узлового зоба или токсической аденомы).
При терапии йодом в высоких дозах (более 1000 мкг/сут) в отдельных случаях может развиться зоб и гипотиреоз.
Лечение. Первая помощь заключается в промывании желудка, приеме активированного угля. Симптоматическая терапия. При применении гемодиализа можно снизить уровень йода в плазме крови.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.