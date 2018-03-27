не превышать рекомендуемой суточной дозы. Очень высокие дозы некоторых составляющих, особенно витамина А, витамина D, железа, меди, могут быть вредными для здоровья.

Больным, получающим другие витамины отдельно или в составе поливитаминных препаратов, следует проконсультироваться с врачом до начала применения этого препарата.

Необходимо применять с осторожностью вместе с другими продуктами, содержащими витамин А, синтетические изомеры изотретиноина и этретината или бета-каротина, поскольку витамин А и/или вышеупомянутые компоненты в высоких дозах могут вызвать гипервитаминоз А.

Следует применять с осторожностью вместе с другими продуктами, содержащими витамин D и/или кальций, это может вызвать гипервитаминоз D и гиперкальциемию. В этих случаях необходимо проводить мониторинг уровня кальция в сыворотке крови и моче.

С осторожностью назначают при поражениях печени, пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, при декомпенсации сердечной деятельности, желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите, сахарном диабете, больным с новообразованиями, больным с острым и хроническим нефритом. В процессе лечения необходимо соблюдать осторожность и контролировать свертываемость крови у лиц со склонностью к тромбообразованию.

Дефицит йода повышает, а его избыток снижает реакцию на тиреостатическую терапию у пациентов с гиперфункцией щитовидной железы. Поэтому в период, предшествующий этой терапии, и во время лечения гиперфункции щитовидной железы следует избегать назначения каких-либо препаратов йода.

Назначение препарата необходимо избегать перед проведением диагностики и во время терапии радиоактивным йодом, при наличии или подозрении на рак щитовидной железы.

Не следует применять при гипотиреозе, за исключением случаев, когда гипотиреоз вызван дефицитом йода.

На фоне терапии препаратами калия йодида у больных с почечной недостаточностью возможно развитие гиперкалиемии.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью после консультации с врачом, если потенциальная польза превышает возможный риск, но нельзя превышать рекомендованных доз. Выявлено, что витамин А в дозах более 10 000 МЕ/сут имеет тератогенный эффект в I триместр беременности. Таким образом, Витакап не следует применять вместе с другими лекарственными средствами, содержащими витамин А, синтетическими изомерами изотретиноина и этретината или бета-каротина, поскольку высокие дозы вышеупомянутых компонентов считаются вредными для плода.

Постоянная передозировка витамина D во время беременности может быть вредной для плода или новорожденного.

Передозировка витамина D 3 может приводить к задержке физического и психического развития, надклапанному аортальному стенозу и ретинопатии у ребенка.

Кормление грудью. Витамины и минералы, входящие в состав препарата Витакап, экскретируются в грудное молоко, однако в терапевтических дозах вредного воздействия на ребенка не ожидается. Но это следует учитывать, если ребенок получает любые соответствующие добавки.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Если во время лечения наблюдается головокружение, следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.

Дети. Препарат не применять детям до 15 лет.