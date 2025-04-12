Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс (Doctor Tayss anis oil)
Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс инструкция по применению
Состав
Масло анисовое - 100 мг
Фармакологические свойства
эфирное масло из плодов аниса оказывает отхаркивающее, спазмолитическое и антибактериальное действие.
Показания Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс
простудные заболевания верхних дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем с выделением вязкой мокроты.
Применение Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 капсуле 3 раза в сутки после еды, запивая большим количеством жидкости.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально, но, как правило, курс составляет не менее 7 дней.
Если признаки заболевания не начнут исчезать в течение первых 3 дней, следует обратиться к врачу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к анетолу или любым другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
при индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций, включая кожные высыпания, зуд, гиперемию, отек кожи, бронхоспазм. Иногда возникают также нарушения со стороны ЖКТ.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Нет задокументированных данных о соответствующих экспериментальных исследованиях. Анис и анетол широко применяют как вкусовые добавки, и при этом нет свидетельств относительно риска их применения в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не следует применять у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Любые признаки влияния на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами неизвестны.
Взаимодействия
не использовать Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс одновременно с препаратами, оказывающими противоположное фармакологическое действие, а также при лечении гормональными лекарственными средствами.
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.