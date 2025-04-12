Препараты аниса

Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс (Doctor Tayss anis oil)

Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс капсулы 100 мг блистер №30
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
100 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/6823/01/01 от 25.10.2017
Международное название

Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс инструкция по применению

Состав

Масло анисовое - 100 мг

Фармакологические свойства

эфирное масло из плодов аниса оказывает отхаркивающее, спазмолитическое и антибактериальное действие.

Показания Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс

простудные заболевания верхних дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем с выделением вязкой мокроты.

Применение Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1 капсуле 3 раза в сутки после еды, запивая большим количеством жидкости.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально, но, как правило, курс составляет не менее 7 дней.
Если признаки заболевания не начнут исчезать в течение первых 3 дней, следует обратиться к врачу.

Противопоказания

повышенная чувствительность к анетолу или любым другим компонентам препарата.

Побочные эффекты

при индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций, включая кожные высыпания, зуд, гиперемию, отек кожи, бронхоспазм. Иногда возникают также нарушения со стороны ЖКТ.

Особые указания

применение в период беременности и кормления грудью. Нет задокументированных данных о соответствующих экспериментальных исследованиях. Анис и анетол широко применяют как вкусовые добавки, и при этом нет свидетельств относительно риска их применения в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не следует применять у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Любые признаки влияния на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами неизвестны.

Взаимодействия

не использовать Капсулы с анисовым маслом Др. Тайсс одновременно с препаратами, оказывающими противоположное фармакологическое действие, а также при лечении гормональными лекарственными средствами.

Передозировка

о случаях передозировки не сообщалось.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С.