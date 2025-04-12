применение в период беременности и кормления грудью. Нет задокументированных данных о соответствующих экспериментальных исследованиях. Анис и анетол широко применяют как вкусовые добавки, и при этом нет свидетельств относительно риска их применения в период беременности и кормления грудью.

Дети. Не следует применять у детей в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Любые признаки влияния на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами неизвестны.