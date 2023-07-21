плоды аниса содержат эфирное масло, жирные масла и другие биологически активные вещества. Масло анисовое содержит около 80% анетола, анисальдегид, анисовую кислоту и другие вещества. Оказывает слабое отхаркивающее, спазмолитическое и антибактериальное действие.

После приема внутрь компоненты анисового масла быстро и хорошо всасываются, преимущественно в тонком кишечнике. При приеме внутрь транс-анетол в выдыхаемом воздухе выявляется уже через 30–40 мин. С выдыхаемым воздухом выделяется 13–17% всего анетола. Преобладающая часть анетола (54–69%) выделяется почками практически полностью через 8 ч.