комбинированный препарат, проявляет обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный и десенсибилизирующий эффекты. Механизм действия парацетамола обусловлен ингибированием синтеза простагландинов и других медиаторов боли и воспаления преимущественно в ЦНС. Кофеин усиливает фармакотерапевтическое действие парацетамола. Хлорфенамин, блокируя гистаминовые Н 1 -рецепторы, оказывает десенсибилизирующее действие, снижает сосудисто-тканевую проницаемость слизистой оболочки верхних дыхательных путей, устраняет зуд в глазах и носу. Аскорбиновая кислота обладает антиоксидантными свойствами, способствует активации иммунной системы, повышает резистентность организма к простудным заболеваниям.

Парацетамол быстро и практически полностью всасывается в пищеварительном тракте, преимущественно в верхних отделах кишечника. Связывание с белками плазмы крови составляет 25%. Метаболизируется в печени с образованием глюкуронида и сульфата. Выводится почками, в основном в виде метаболитов, менее 5% экскретируется в неизмененном виде.

Кофеин хорошо всасывается из пищеварительного тракта и равномерно распределяется в тканях организма. Легко проникает через ГЭБ. В процессе биотрансформации подвергается деметилированию и окислению. Выводится из организма с мочой в виде метаболитов, небольшая часть (около 8%) — в неизмененном виде.

Хлорфенамин хорошо адсорбируется после приема внутрь, 69–72% препарата связывается с белками плазмы крови. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2–6 ч после приема. Метаболизируется в печени с образованием деметилхлорфенамина и дидеметилхлорфенамина. Выделяется хлорфенамин и его метаболиты преимущественно почками.

Аскорбиновая кислота хорошо всасывается из тонкого кишечника, легко проникает в лейкоциты, тромбоциты и ткани организма. Биодоступность составляет около 70%. Связывание с белками плазмы крови — 24%. Метаболизируется преимущественно в печени. Выводится в виде метаболитов и частично в неизмененном виде в основном с мочой, калом, обнаруживается в грудном молоке.