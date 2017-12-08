Грипомед® (Gripomed) (166281) - инструкция по применению ATC-классификация
Грипомед инструкция по применению
Фармакологические свойства
комбинированный препарат, проявляет обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный и десенсибилизирующий эффекты. Механизм действия парацетамола обусловлен ингибированием синтеза простагландинов и других медиаторов боли и воспаления преимущественно в ЦНС. Кофеин усиливает фармакотерапевтическое действие парацетамола. Хлорфенамин, блокируя гистаминовые Н1-рецепторы, оказывает десенсибилизирующее действие, снижает сосудисто-тканевую проницаемость слизистой оболочки верхних дыхательных путей, устраняет зуд в глазах и носу. Аскорбиновая кислота обладает антиоксидантными свойствами, способствует активации иммунной системы, повышает резистентность организма к простудным заболеваниям.
Парацетамол быстро и практически полностью всасывается в пищеварительном тракте, преимущественно в верхних отделах кишечника. Связывание с белками плазмы крови составляет 25%. Метаболизируется в печени с образованием глюкуронида и сульфата. Выводится почками, в основном в виде метаболитов, менее 5% экскретируется в неизмененном виде.
Кофеин хорошо всасывается из пищеварительного тракта и равномерно распределяется в тканях организма. Легко проникает через ГЭБ. В процессе биотрансформации подвергается деметилированию и окислению. Выводится из организма с мочой в виде метаболитов, небольшая часть (около 8%) — в неизмененном виде.
Хлорфенамин хорошо адсорбируется после приема внутрь, 69–72% препарата связывается с белками плазмы крови. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2–6 ч после приема. Метаболизируется в печени с образованием деметилхлорфенамина и дидеметилхлорфенамина. Выделяется хлорфенамин и его метаболиты преимущественно почками.
Аскорбиновая кислота хорошо всасывается из тонкого кишечника, легко проникает в лейкоциты, тромбоциты и ткани организма. Биодоступность составляет около 70%. Связывание с белками плазмы крови — 24%. Метаболизируется преимущественно в печени. Выводится в виде метаболитов и частично в неизмененном виде в основном с мочой, калом, обнаруживается в грудном молоке.
Показания Грипомед
острые респираторные инфекционно-воспалительные (простудные) заболевания, сопровождающиеся лихорадкой, головной болью, ринитом с отеком слизистой оболочки полости носа, а также аллергический ринит, ринофарингит.
Применение Грипомед
взрослым и детям старше 12 лет в острый период заболевания — по 2 капсулы 2–3 раза в сутки, в дальнейшем — по 1 капсуле 2–3 раза в сутки. Детям от 7 до 12 лет — по 1 капсуле 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 5–7 дней.
Противопоказания
выраженные нарушения функции печени и почек, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы, период беременности и кормления грудью, возраст до 7 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
сухость слизистых оболочек, нарушение аккомодации, расстройства мочеиспускания, сонливость, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница).
Особые указания
применяют с осторожностью у лиц с заболеваниями печени. Во время лечения не рекомендуется заниматься деятельностью, требующей повышенного внимания, быстроты психических и двигательных реакций.
Взаимодействия
при одновременном назначении барбитуратов, трициклических антидепрессантов, а также приеме алкоголя значительно повышается риск гепатотоксического действия. Длительный прием противосудорожных препаратов может снизить эффективность парацетамола. Препарат усиливает эффект средств, угнетающих ЦНС. Одновременное применение с ГКС повышает риск развития глаукомы у предрасположенных больных.
Передозировка
возможно гепатотоксическое действие, в редких случаях — тромбоцитопения, гемолитическая анемия. Симптомы при передозировке — тошнота, рвота, анорексия, боль в животе, усиление потоотделения. Проводят промывание желудка, назначают активированный уголь. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в защищенном от света месте.