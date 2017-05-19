Кишечные инфекции и кожный синдром Larva Migrans.

Препарат принимать вместе с пищей. Желательно применять в одно и то же время суток. Если не наступает выздоровление через 3 нед, назначать второй курс лечения.

Таблетку можно разжевать или раскрошить и принять с небольшим количеством воды.



Инфекция Возраст Продолжительность приема Энтеробиоз, анкилостомоз, некатороз, аскаридоз, трихоцефалез Взрослые и дети в возрасте от 2 лет.

Для детей от 1 до 2 лет необходимо применять соответствующие дозы в виде суспензии оральной 400 мг 1 раз/сут (1 таблетка) единоразово Стронгилоидоз, тениоз, гименолепидоз Взрослые и дети в возрасте от 2 лет 400 мг 1 раз/сут (1 таблетка) в течение 3 дней. При гименолепидозе рекомендуется повторный курс лечения в интервале с 10-го по 21-й день после предыдущего курса Клонорхоз, описторхоз Взрослые и дети в возрасте от 2 лет 400 мг 1 таблетка 2 раза в сутки в течение 3 дней. Кожный синдром Larva Migrans Взрослые и дети в возрасте от 2 лет 400 мг 1 таблетка 1 раз в сутки в течение 1–3 дней. Лямблиоз Только дети в возрасте 2–12 лет 400 мг 1 таблетка 1 раз в сутки в течение 5 дней

Системные глистные инфекции (длительное лечение высокими дозами).

Препарат принимать одновременно с пищей.

Детям до 6 лет назначение препарата в высоких дозах не рекомендуется. Режим дозирования устанавливает врач индивидуально в зависимости от возраста, массы тела, а также степени тяжести инфекции.

Доза для пациентов при массе тела более 60 кг составляет 400 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки. При массе тела менее 60 кг препарат назначать из расчета 15 мг/кг/сут. Эту дозу следует разделить на 2 приема. Максимальная суточная доза — 800 мг.



Инфекция Продолжительность приема Цистный эхинококкоз 28 дней. 28-дневный цикл можно назначать повторно (всего 3 раза) после перерыва в 14 дней Неоперабельные и множественные кисты До три 28-дневных циклов при лечении печеночных, легочных и перитонеальных цист. При наличии цист другой локализации (в костях или мозгу) может понадобиться более длительное лечение Перед операцией Перед операцией рекомендуется два 28-дневных цикла. Если операцию следует выполнить до завершения этих циклов, лечение продолжать как можно дольше до начала операции После операции









После чрескожного дренажа цист Если перед операцией был получен короткий (менее 14 дней) курс лечения или в случае проведения неотложного оперативного вмешательства, после операции проводить два цикла по 28 дней, разделенных 14-дневным перерывом в приеме препарата.

Аналогично, если найдены жизнеспособные цисты или возникло распространение гельминтов, проводить два полных цикла лечения. Альвеолярный эхинококкоз 28 дней. Второй 28-дневный курс повторять после 2-недельного перерыва в приеме препарата. Лечение может быть продлено в течение нескольких месяцев или лет Нейроцистицеркоз* Продолжительность приема — от 7 до 30 дней. Второй курс можно повторить после 2-недельного перерыва в приеме препарата. Цисты в паренхиме и гранулемы Обычная продолжительность лечения — от 7 дней (минимум) до 28 дней. Арахноидальные и внутрижелудочные цисты Обычный курс лечения составляет 28 дней. Рацемозные цисты Обычный курс лечения составляет 28 дней, может длиться дольше. Продолжительность лечения определяется клиническим и радиологическим ответом на лечение Капилляриоз 400 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней

Обычно требуется один курс лечения, но могут понадобиться следующие курсы, если результаты паразитологического обследования останутся положительными Гнатостомоз 400 мг 1 раз в сутки в течение 10–20 дней (см. выше) Трихинеллез, токсокароз 400 мг 2 раза в сутки в течение 5-10 дней (см. выше)

*При лечении пациентов с нейроцистицеркозом следует назначать соответствующую кортикостероидную и противосудорожную терапию. Пероральные и в/в кортикостероиды рекомендуются для предупреждения возникновения случаев церебральной гипертензии в течение 1-й недели лечения.

Больные пожилого возраста. Опыт применения препарата для лечения лиц пожилого возраста ограничен. Коррекция дозы не требуется, однако альбендазол с осторожностью следует применять для лечения пожилых пациентов с нарушением функции печени.

Почечная недостаточность. Поскольку альбендазол выделяется почками в очень незначительном количестве, коррекция дозы для лечения этой категории больных не нужна, однако при наличии признаков почечной недостаточности такие больные должны находиться под тщательным наблюдением.

Печеночная недостаточность. Поскольку альбендазол активно метаболизируется в печени до фармакологически активного метаболита, нарушение функции печени может иметь существенное влияние на его фармакокинетику. Поэтому пациентов с измененными показателями функции печени (повышение уровня трансаминаз) на начало применения альбендазола необходимо тщательно обследовать, в случае существенного повышения уровня трансаминаз или снижения показателей крови до клинически значимого ровня лечение следует прекратить.

Дети. Препарат противопоказан для лечения детей в возрасте до 2 лет в данной лекарственной форме.

Для детей в возрасте 1–2 года при необходимости применяют Вормил в виде суспензии оральной.