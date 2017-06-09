лечение препаратом следует проводить под контролем врача. Препарат не предназначен для лечения приступов стенокардии.

Выраженность гипотензивного эффекта препарата может быть увеличена у пациентов с постсимпатэктомией.

При назначении препарата больным с феохромоцитомои необходимо заранее назначить блокаторы α-адренорецепторов для предотвращения развития гипертонического криза.

Перед хирургическим вмешательством с применением общей анестезии может возникнуть необходимость в прекращении приема препарата. В таких случаях между последней дозой препарата и анестезией должно пройти 48 ч. Если лечение продолжается, следует соблюдать осторожность при применении анестезирующих средств — подобрать лекарственное средство для общей анестезии с минимальным отрицательным инотропным действием.

У больных с БА в анамнезе и получающих тиазиды возможно возникновение реакций гиперчувствительности.

Даже у больных, в анамнезе которых не указана сердечная недостаточность, длительное применение блокаторов α-адренорецепторов может привести в некоторых случаях к сердечной недостаточности. При первых признаках ухудшения сердечной недостаточности необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

При длительной терапии тиазидами у пациентов выявляли патологические изменения в паращитовидной железе с гиперкальциемией и гипофосфатемией, однако общих осложнений гиперпаратиреоза, таких как нефролитиаз, атрофия костной ткани, язва желудка, не отмечалось.

Применять с осторожностью у больных с хронической сердечной недостаточностью, которая контролируется препаратами наперстянки и/или диуретиками, поскольку препараты наперстянки и атенолол замедляют AV-проводимость.

Применять с осторожностью у больных с нарушением функции почек. Необходимо контролировать динамику их функционального состояния, поскольку препарат может спровоцировать азотемию. Учитывая то, что кумулятивный эффект может развиться при почечной недостаточности, в случае продолжающегося ухудшения функции почек лечение препаратом следует прекратить.

Применять с осторожностью у больных с нарушением функции печени. У больных с нарушением функции печени или прогрессирующей болезнью печени незначительное изменение водно-электролитного баланса может привести к печеночной коме.

Применять с осторожностью у пациентов с AV-блокадой I степени, эмфиземой легких, нарушением водно-электролитного баланса, заболеваниями пищеварительного тракта, сахарным диабетом, гипогликемией.

Сопутствующее применение блокаторов кальциевых каналов может привести к брадикардии, повышению диастолического АД, предсердно-желудочковой блокаде, смерти. Пациенты с существующими ранее нарушениями внутрипредсердной проводимости или левожелудочковой дисфункции особенно чувствительны к действию препарата.

Препарат не следует применять пациентам с бронхообструктивным синдромом и другими бронхоспастическими заболеваниями. Однако поскольку препарат является селективным блокатором β 1 -адренорецепторов, его можно применять с осторожностью у больных данной категории при отсутствии ответа на лечение или непереносимости другой антигипертензивной терапии.

Поскольку селективность блокаторов β 1 -адренорецепторов не является абсолютной, препарат следует применять в самых низких возможных дозах и с возможностью применения β 2 -адреномиметиков. Если дозу необходимо повысить, следует разделить ее для достижения нижних максимальных уровней препарата в крови.

Препарат не следует применять перед проведением исследования функции паращитовидной железы, поскольку тиазиды уменьшают выведение кальция.

Следует решить вопрос о прекращении лечения препаратом или проведении тщательного мониторинга у пациентов с подозрением на развитие тиреотоксикоза, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать некоторые клинические симптомы гипертиреоза, например тахикардию. Резкое прекращение терапии препаратом может спровоцировать обострение заболевания.

Даже при отсутствии существующей стенокардии отмену препарата проводят под наблюдением врача постепенно, снижая дозу в течение 7–10 дней и ограничивая до минимума физическую нагрузку. В случае возникновения абстинентного синдрома лечение препаратом следует возобновить. Следует периодически определять уровень креатинина у больных с нарушением функции почек.

Следует периодически определять уровни электролитов в плазме крови и моче для выявления возможного электролитного дисбаланса, особенно это важно для пациентов с неукротимой рвотой или при введении парентеральных жидкостей. Признаки или симптомы водно-электролитного дисбаланса включают сухость во рту, жажду, слабость, летаргию, сонливость, нервозность, боль в мышцах или судороги, мышечную слабость, артериальную гипотензию, олигурию, тахикардию, нарушения со стороны пищеварительного тракта, такие как тошнота и рвота.

Следует периодически определять уровень калия в крови, особенно у пациентов пожилого возраста, у больных, принимающих препараты наперстянки для лечения сердечной недостаточности, у пациентов с несбалансированной диетой или у пациентов с жалобами на нарушения со стороны пищеварительного тракта. Гипокалиемия может развиться у больных с ускоренным диурезом, при наличии тяжелого цирроза или в течение сопутствующего применения кортикостероидов или адренокортикотропного гормона. Прием электролитов внутрь может также способствовать развитию гипокалиемии. Любой дефицит хлорида при терапии тиазидами, как правило, незначителен и не требует специального лечения, за исключением чрезвычайных обстоятельств (например заболевания печени или почек).

Дилюционная гипонатриемия может возникать у пациентов с отеками в жаркую погоду. Соответствующая терапия заключается в основном в ограничении жидкости, а не соли, за исключением редких случаев, когда гипонатриемия угрожает жизни.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат не применяют в педиатрической практике.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и при работе со сложными механизмами, а в случае возникновения головокружения воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.