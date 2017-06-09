Динорик®-Дарница (Dinoric®-Darnitsa) (166229) - инструкция по применению ATC-классификация
Динорик -Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Комбинированный антигипертензивный препарат, содержащий атенолол и хлорталидон. Атенолол — кардиоселективный блокатор β1-адренорецепторов. Оказывает антигипертензивный, антиангинальный и антиаритмический эффекты. Не обладает внутренней симпатомиметической активностью и мембраностабилизирующим действием. Блокирует преимущественно β1-адренорецепторы сердца, уменьшая адренергическое влияние на сердце симпатической нервной системы и циркулирующих в крови катехоламинов, в результате чего уменьшается автоматизм синусного узла, ЧСС, замедляет AV-проводимость, снижает сократимость миокарда и его потребность в кислороде.
Хлорталидон — тиазидоподобный диуретик длительного действия. Блокирует реабсорбцию ионов натрия, хлора и, соответственно, воды в дистальных канальцах нефрона. Увеличивает выведение из организма ионов калия, магния. Задерживает выведение ионов кальция и мочевой кислоты. Снижает АД за счет уменьшения ОЦК, снижения сердечного выброса, а также уменьшения общего периферическорго сопротивления сосудов при продолжительном применении.
Антигипертензивный эффект длится в течение 24 ч после приема препарата. Стабилизация терапевтического эффекта обычно наступает после 2 нед применения препарата.
Фармакокинетика
Всасывание. После приема внутрь 50% дозы атенолола абсорбируется в пищеварительном тракте; прием пищи существенно не влияет на абсорбцию.
Сmax в плазме крови достигается через 2–4 ч. Хлорталидон после приема внутрь всасывается достаточно быстро, биодоступность составляет почти 60%.
Распределение. Связывание атенолола с белками плазмы крови составляет около 6–16%. Хлорталидон на 90% связывается с белками плазмы крови и эритроцитами.
Метаболизм и выведение. Атенолол практически не метаболизируется в печени.
Выделяется преимущественно почками (90%). Т½ составляет 6–9 ч. Хлорталидон выводится с калом и мочой. Т½ составляет 24–55 ч, у лиц пожилого возраста и с почечной недостаточностью увеличивается.
Показания Динорик -Дарница
АГ.
Применение Динорик -Дарница
препарат не предназначен для начальной терапии АГ. Препарат назначают в случае неэффективности применения монотерапии. Дозы препарата и длительность лечения устанавливаются индивидуально в зависимости от полученного терапевтического эффекта.
Таблетки Динорик-Дарница назначают взрослым внутрь. Принимают не разжевывая, запивая водой, перед едой 1 раз в сутки (утром).
Режим дозирования приведен в пересчете на атенолол.
При АГ первичная доза составляет 50 мг (½ таблетки) в сутки. При отсутствии клинического эффекта можно повысить дозу до 100 мг (1 таблетка) в сутки. Дальнейшее повышение дозы в большинстве случаев не приводит к снижению АД. При необходимости применяют другие гипотензивные средства. Наибольший терапевтический эффект отмечают через 1–2 нед лечения. Отмену препарата следует проводить постепенно, поскольку при резком прекращении приема препарата возможно развитие синдрома отмены. Для пациентов пожилого возраста требуется более низкая доза препарата (по атенололу), которая определяется врачом.
Больные с нарушением функции почек
У больных с нарушением функции почек режим дозирования зависит от степени снижения клубочковой фильтрации и показателей клиренса креатинина (таблица).
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Максимальная доза
|15–35
|50 мг ежедневно или 100 мг через день
|<15
|50 мг через день
|Гемодиализ
|50 мг ежедневно сразу после проведения диализа
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам или другим компонентам препарата, выраженная синусовая брадикардия, AV-блокада II–III степени, синоаурикулярная блокада, синдром слабости синусного узла, острая сердечная недостаточность, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипотензия, кардиогенный шок, выраженные нарушения периферического кровообращения, метаболический ацидоз, гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия, анурия, тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность, прекома, связанная с болезнью Аддисона, нелеченная феохромоцитома, интоксикация препаратами сердечных гликозидов, одновременное применение препаратов лития, БА, бронхообструктивный синдром, подагра. Препарат противопоказан пациентам, получающим верапамил в течение 48 ч.
Побочные эффекты
кардиальные нарушения: брадикардия, нарушение AV-проводимости, аритмия, проявления симптомов сердечной недостаточности.
Сосудистые нарушения: ощущение холода в конечностях, ортостатическая гипотензия, которая может быть связана с синкопе, синдромом Рейно, некротизирующий васкулит, синдром слабости синусного узла, волчаночноподобный синдром.
Со стороны крови и лимфатической системы: пурпура, тромбоцитопения, лейкопения, апластическая анемия, агранулоцитоз, эозинофилия, нейтропения.
Неврологические расстройства: головная боль, сонливость, головокружение, кратковременная потеря памяти.
Психические расстройства: нарушения сна, ночные кошмары, изменения настроения, депрессия, психоз, галлюцинации, дезориентация, спутанность сознания.
Со стороны органа зрения: уменьшение секреции слезной жидкости, нарушения зрения, ксантопсия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: бронхоспазм у больных БА или у пациентов с предрасположенностью к бронхиальной обструкции, одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: диспепсия, тошнота, запор, диарея, сухость во рту, анорексия, боль в животе, тромбоз брыжеечных артериальных сосудов, ишемические колиты.
Со стороны гепатобилиарной системы: внутрипеченочный холестаз, холестатическая желтуха, панкреатит, повышение уровней печеночных ферментов, билирубина.
Эндокринные расстройства: ухудшение течения сахарного диабета.
Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, кожные высыпания, эритематозная сыпь, алопеция, псориазоподобная сыпь, обострение псориаза, фотосенсибилизация, токсический эпидермальный некролиз, синдром Лайелла.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, отек Квинке.
Со стороны репродуктивной системы: импотенция, болезнь Пейрони.
Исследования: гиперурикемия, гипонатриемия, гипокалиемия, гиперкальциемия, гипохлоремический алкалоз, гипергликемия, глюкозурия, образование антинуклеарных антител.
Другие: лихорадка, сопровождающаяся болью и воспалением горла, судороги мышц, боль в ногах, повышенное потоотделение, синдром отмены.
Особые указания
лечение препаратом следует проводить под контролем врача. Препарат не предназначен для лечения приступов стенокардии.
Выраженность гипотензивного эффекта препарата может быть увеличена у пациентов с постсимпатэктомией.
При назначении препарата больным с феохромоцитомои необходимо заранее назначить блокаторы α-адренорецепторов для предотвращения развития гипертонического криза.
Перед хирургическим вмешательством с применением общей анестезии может возникнуть необходимость в прекращении приема препарата. В таких случаях между последней дозой препарата и анестезией должно пройти 48 ч. Если лечение продолжается, следует соблюдать осторожность при применении анестезирующих средств — подобрать лекарственное средство для общей анестезии с минимальным отрицательным инотропным действием.
У больных с БА в анамнезе и получающих тиазиды возможно возникновение реакций гиперчувствительности.
Даже у больных, в анамнезе которых не указана сердечная недостаточность, длительное применение блокаторов α-адренорецепторов может привести в некоторых случаях к сердечной недостаточности. При первых признаках ухудшения сердечной недостаточности необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
При длительной терапии тиазидами у пациентов выявляли патологические изменения в паращитовидной железе с гиперкальциемией и гипофосфатемией, однако общих осложнений гиперпаратиреоза, таких как нефролитиаз, атрофия костной ткани, язва желудка, не отмечалось.
Применять с осторожностью у больных с хронической сердечной недостаточностью, которая контролируется препаратами наперстянки и/или диуретиками, поскольку препараты наперстянки и атенолол замедляют AV-проводимость.
Применять с осторожностью у больных с нарушением функции почек. Необходимо контролировать динамику их функционального состояния, поскольку препарат может спровоцировать азотемию. Учитывая то, что кумулятивный эффект может развиться при почечной недостаточности, в случае продолжающегося ухудшения функции почек лечение препаратом следует прекратить.
Применять с осторожностью у больных с нарушением функции печени. У больных с нарушением функции печени или прогрессирующей болезнью печени незначительное изменение водно-электролитного баланса может привести к печеночной коме.
Применять с осторожностью у пациентов с AV-блокадой I степени, эмфиземой легких, нарушением водно-электролитного баланса, заболеваниями пищеварительного тракта, сахарным диабетом, гипогликемией.
Сопутствующее применение блокаторов кальциевых каналов может привести к брадикардии, повышению диастолического АД, предсердно-желудочковой блокаде, смерти. Пациенты с существующими ранее нарушениями внутрипредсердной проводимости или левожелудочковой дисфункции особенно чувствительны к действию препарата.
Препарат не следует применять пациентам с бронхообструктивным синдромом и другими бронхоспастическими заболеваниями. Однако поскольку препарат является селективным блокатором β1-адренорецепторов, его можно применять с осторожностью у больных данной категории при отсутствии ответа на лечение или непереносимости другой антигипертензивной терапии.
Поскольку селективность блокаторов β1-адренорецепторов не является абсолютной, препарат следует применять в самых низких возможных дозах и с возможностью применения β2-адреномиметиков. Если дозу необходимо повысить, следует разделить ее для достижения нижних максимальных уровней препарата в крови.
Препарат не следует применять перед проведением исследования функции паращитовидной железы, поскольку тиазиды уменьшают выведение кальция.
Следует решить вопрос о прекращении лечения препаратом или проведении тщательного мониторинга у пациентов с подозрением на развитие тиреотоксикоза, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать некоторые клинические симптомы гипертиреоза, например тахикардию. Резкое прекращение терапии препаратом может спровоцировать обострение заболевания.
Даже при отсутствии существующей стенокардии отмену препарата проводят под наблюдением врача постепенно, снижая дозу в течение 7–10 дней и ограничивая до минимума физическую нагрузку. В случае возникновения абстинентного синдрома лечение препаратом следует возобновить. Следует периодически определять уровень креатинина у больных с нарушением функции почек.
Следует периодически определять уровни электролитов в плазме крови и моче для выявления возможного электролитного дисбаланса, особенно это важно для пациентов с неукротимой рвотой или при введении парентеральных жидкостей. Признаки или симптомы водно-электролитного дисбаланса включают сухость во рту, жажду, слабость, летаргию, сонливость, нервозность, боль в мышцах или судороги, мышечную слабость, артериальную гипотензию, олигурию, тахикардию, нарушения со стороны пищеварительного тракта, такие как тошнота и рвота.
Следует периодически определять уровень калия в крови, особенно у пациентов пожилого возраста, у больных, принимающих препараты наперстянки для лечения сердечной недостаточности, у пациентов с несбалансированной диетой или у пациентов с жалобами на нарушения со стороны пищеварительного тракта. Гипокалиемия может развиться у больных с ускоренным диурезом, при наличии тяжелого цирроза или в течение сопутствующего применения кортикостероидов или адренокортикотропного гормона. Прием электролитов внутрь может также способствовать развитию гипокалиемии. Любой дефицит хлорида при терапии тиазидами, как правило, незначителен и не требует специального лечения, за исключением чрезвычайных обстоятельств (например заболевания печени или почек).
Дилюционная гипонатриемия может возникать у пациентов с отеками в жаркую погоду. Соответствующая терапия заключается в основном в ограничении жидкости, а не соли, за исключением редких случаев, когда гипонатриемия угрожает жизни.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат не применяют в педиатрической практике.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и при работе со сложными механизмами, а в случае возникновения головокружения воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
при сочетанном применении препарата с другими лекарственными средствами возможно:
с антигипертензивными средствами разных групп, трициклическими антидепрессантами, барбитуратами, диуретиками, фенотиазинами, нитратами, периферическими вазодилататорами — усиление гипотензивного эффекта;
с неселективными ингибиторами обратного нейронального захвата моноаминов — опасное снижение АД; не применять одновременно без наблюдения врача;
со средствами для наркоза, антиаритмическими средствами, блокаторами медленных кальциевых каналов — увеличение выраженности отрицательного хроно-, ино- и дромотропного действия. Это может стать причиной тяжелой артериальной гипотензии, выраженной брадикардии и сердечной недостаточности. Блокаторы медленных кальциевых каналов не следует применять в/в в течение 48 ч после отмены блокаторов β-адренорецепторов. За несколько дней до проведения наркоза необходимо прекратить прием препарата или подобрать средство для наркоза с минимальным отрицательным инотропным действием;
с сердечными гликозидами — возникновение тахи- или брадикардии, аритмий. Одновременное применение с препаратами наперстянки также усиливает явления гипокалиемии, поэтому необходим мониторинг лабораторных показателей. Следует соблюдать осторожность при назначении препарата больным, принимающим препараты наперстянки наряду с неполноценной диетой (которая не обеспечивает потребность организма в калие), или пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями;
с дигидропиридинами — нарушение сердечного ритма, усиление сердечной недостаточности у больных с хронической сердечной недостаточностью;
с ГКС системного действия — нарушение сердечного ритма вследствие значительной потери калия;
с резерпином, метилдопой, клонидином — возникновение брадикардии. Если Динорик-Дарница и клонидин применяют одновременно, прием клонидина можно прекращать только через несколько дней после прекращения приема Динорика-Дарница;
с НПВП, эстрогенами, α- и β-адреномиметиками, аминофиллином, теофиллином — снижение эффекта атенолола, входящего в состав препарата;
с пропафеноном — усиление эффекта атенолола, входящего в состав препарата;
с никотином — увеличение выраженности эффекта атенолола в результате снижения его метаболизма и повышения уровня препарата в крови;
с ингибиторами МАО — повышение эффекта хлорталидона, входящего в состав препарата;
с холестирамином — уменьшение выраженности эффекта хлорталидона, входящего в состав препарата;
с препаратами, содержащими калий, — снижение эффекта последних;
с препаратами, угнетающими ЦНС, — усиление седативного эффекта;
с литием — повышение эффекта последнего;
с наркотическими анальгетиками — усиление наркотического эффекта; опасная заторможенность;
с адреналином — усиление вазопрессорного действия адреналина с последующей брадикардией;
с пероральными гипогликемическими средствами, инсулином — увеличение выраженности эффекта последних;
с антихолинэстеразными средствами, ингибиторами АПФ (каптоприл, эналаприл, лизиноприл) — повышение уровня калия в крови;
с хинолонами, циметидином — увеличение биодоступности атенолола;
с лидокаином — повышение концентрации лидокаина в плазме крови.
Алкоголь потенцирует действие препарата.
Передозировка
симптомы: брадикардия, AV-блокада II–III степени, острая сердечная недостаточность, артериальная гипотензия, нарушения дыхания, аритмии, потеря сознания, гипогликемия, бронхоспазм, судороги, повышенная сонливость, головокружение, тошнота, гиповолемия, электролитные нарушения с сердечными аритмиями и мышечными спазмами.
Лечение: препарат следует отменить. Осуществлять контроль и коррекцию жизненно важных функций организма. Кроме промывания желудка, применения адсорбентов, при необходимости рекомендуется принять следующие меры: чрезмерную брадикардию можно устранить введением 1–2 мг атропина (при неэффективности — изопротеренол) и/или установкой водителя ритма. При необходимости — ввести в/в болюсно 10 мг глюкагона. Эту процедуру можно повторить или вслед за ней в/в ввести глюкагон со скоростью 1–10 мг/ч в зависимости от полученной реакции. При отсутствии реакции на глюкагон или при отсутствии самого глюкагона можно ввести добутамин в/в в дозе 5–10 мкг/кг/мин, изопреналин в/в капельно в дозе 10–25 мкг со скоростью 5 мкг/мин. Добутамин, вследствие положительного инотропного действия, можно также применять для лечения артериальной гипотензии и острой сердечной недостаточности. Вероятно, указанные дозы будут недостаточными для того, чтобы купировать кардиальные симптомы, связанные с β-адреноблокадой, в случаях значительной передозировки. Поэтому при необходимости доза добутамина может быть повышена до достижения необходимого терапевтического эффекта в соответствии с клиническим состоянием пациента. Поддерживать нормальный баланс жидкости и электролитов в организме. При артериальной гипотензии — введение плазмы или плазмозаменителей. Бронхоспазм купируют с помощью бронходилататоров. При значительном диурезе следует вводить жидкости и электролиты.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре до 25 °С.