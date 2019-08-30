Дротаверина Гидрохлорид (Drotaverini Hydrochloridum) (166184) - инструкция по применению ATC-классификация
Дротаверина Гидрохлорид инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: drotaverine;
1 таблетка содержит дротаверина гидрохлорида в пересчете на 100% сухое вещество 40 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; крахмал картофельный; кальция стеарат; кремния диоксид коллоидный безводный; лактоза, моногидрат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: цельные правильные, круглые цилиндры, верхняя и нижняя поверхности которых скошены, без риски для деления, от светло-желтого до зеленовато-желтого цвета, с вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах.
Код АТХ А03А D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дротаверина гидрохлорид — cпазмолитик, действующий непосредственно на гладкие мышцы. Присоединяясь к поверхности гладких мышц, препарат меняет потенциал мембраны и ее проницаемость. В реализации механизма действия играют роль торможение фермента фосфодиестеразы, последовательное увеличение уровня цАМФ и усиление начального поглощения кальция клетками. Спазмолитический эффект препарата одинаково влияет на гладкие мышцы гастроинтестинальной, билиарной, урогенитальной и васкулярной систем. Благодаря сосудорасширяющему действию увеличивается поступление тканей кровью.
Фармакокинетика.
В небольших концентрациях связывается с альбуминами, α- и β-глобулинами плазмы крови. Максимальная концентрация в сыворотке крови при пероральном применении регистрируется на 45–60-й минуте. Метаболизм препарата происходит в печени. Период биологического полураспада — 16–22 часа. За 72 часа практически выводится из организма, приблизительно 30% с мочой, а 50% — с калом. Большая часть выводится в виде метаболитов, в неизмененном виде в моче не определяется. Проходит через плаценту.
Показания
С лечебной целью при:
− спазмах гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиазе, холангиолитиазе, холецистите, перихолецистите, холангите, папилите;
− спазмах гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиазе, уретролитиазе, пиелите, цистите, тенезмах мочевого пузыря.
В качестве вспомогательного лечения при:
− спазмах гладкой мускулатуры пищеварительного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и/или пилороспазме, энтерите, колите, спастическом колите с запором и синдроме раздражающего кишечника, сопровождающимся метеоризмом;
− головной боли напряжения;
− гинекологических заболеваниях (дисменорея).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к дротаверину или к любому компоненту препарата. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ингибиторы фосфодиестеразы, такие как папаверин, снижают антипаркинсонический эффект леводопы. Следует с осторожностью применять препарат Дротаверина гидрохлорид одновременно с леводопой, так как антипаркинсонический эффект последней уменьшается, а ригидность и тремор усиливаются.
Особенности применения
При артериальной гипотензии применять с осторожностью. Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактозы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Способ применения и дозы
Взрослые: обычная средняя доза составляет 120–240 мг в сутки за 2–3 приема.
Дети
детям 6–12 лет максимальная суточная доза составляет 80 мг (разделенная на 2 приема);
детям с 12 лет максимальная суточная доза составляет 160 мг (разделенная на 2–4 приема).
Длительность приема определяет врач индивидуально в зависимости от характера заболевания.
Эффективность и безопасность применения препарата детям до 6 лет не изучены, поэтому его не рекомендуется назначать пациентам этой возрастной категории.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, гиперемию кожи, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, запор, рвота.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, бессонница.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ускоренное сердцебиение, артериальная гипотензия, ощущение жара.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистерах;
По 10 таблеток в блистере; по 2 блистера в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Лубныфарм».