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Дротаверина Гидрохлорид (Drotaverini Hydrochloridum) (166184) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дротаверина Гидрохлорид (Drotaverini Hydrochloridum)
Цена в городе Киев
от 37,50 грн
Без рецепта
20 шт, 40 мг от 37,50 грн 20 шт, 40 мг от 33,40 грн 30 шт, 40 мг от 36,36 грн 20 шт, 40 мг от 31,00 грн
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
40 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-група
A03A D02 Дротаверин
Регистрационное удостоверение
UA/0834/01/01 от 30.08.2019
Международное название
Drotaverinum (Дротаверин)

Дротаверина Гидрохлорид инструкция по применению

Состав

действующее вещество: drotaverine;

1 таблетка содержит дротаверина гидрохлорида в пересчете на 100% сухое вещество 40 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; крахмал картофельный; кальция стеарат; кремния диоксид коллоидный безводный; лактоза, моногидрат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: цельные правильные, круглые цилиндры, верхняя и нижняя поверхности которых скошены, без риски для деления, от светло-желтого до зеленовато-желтого цвета, с вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах.

Код АТХ А03А D02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Дротаверина гидрохлорид — cпазмолитик, действующий непосредственно на гладкие мышцы. Присоединяясь к поверхности гладких мышц, препарат меняет потенциал мембраны и ее проницаемость. В реализации механизма действия играют роль торможение фермента фосфодиестеразы, последовательное увеличение уровня цАМФ и усиление начального поглощения кальция клетками. Спазмолитический эффект препарата одинаково влияет на гладкие мышцы гастроинтестинальной, билиарной, урогенитальной и васкулярной систем. Благодаря сосудорасширяющему действию увеличивается поступление тканей кровью.

Фармакокинетика.

В небольших концентрациях связывается с альбуминами, α- и β-глобулинами плазмы крови. Максимальная концентрация в сыворотке крови при пероральном применении регистрируется на 45–60-й минуте. Метаболизм препарата происходит в печени. Период биологического полураспада — 16–22 часа. За 72 часа практически выводится из организма, приблизительно 30% с мочой, а 50% — с калом. Большая часть выводится в виде метаболитов, в неизмененном виде в моче не определяется. Проходит через плаценту.

Показания

С лечебной целью при:

− спазмах гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиазе, холангиолитиазе, холецистите, перихолецистите, холангите, папилите;

− спазмах гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиазе, уретролитиазе, пиелите, цистите, тенезмах мочевого пузыря.

В качестве вспомогательного лечения при:

− спазмах гладкой мускулатуры пищеварительного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и/или пилороспазме, энтерите, колите, спастическом колите с запором и синдроме раздражающего кишечника, сопровождающимся метеоризмом;

− головной боли напряжения;

− гинекологических заболеваниях (дисменорея).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к дротаверину или к любому компоненту препарата. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Ингибиторы фосфодиестеразы, такие как папаверин, снижают антипаркинсонический эффект леводопы. Следует с осторожностью применять препарат Дротаверина гидрохлорид одновременно с леводопой, так как антипаркинсонический эффект последней уменьшается, а ригидность и тремор усиливаются.

Особенности применения

При артериальной гипотензии применять с осторожностью. Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактозы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Способ применения и дозы

Взрослые: обычная средняя доза составляет 120–240 мг в сутки за 2–3 приема.

Дети

детям 6–12 лет максимальная суточная доза составляет 80 мг (разделенная на 2 приема);

детям с 12 лет максимальная суточная доза составляет 160 мг (разделенная на 2–4 приема).

Длительность приема определяет врач индивидуально в зависимости от характера заболевания.

Эффективность и безопасность применения препарата детям до 6 лет не изучены, поэтому его не рекомендуется назначать пациентам этой возрастной категории.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, гиперемию кожи, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость.

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, запор, рвота.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, бессонница.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ускоренное сердцебиение, артериальная гипотензия, ощущение жара.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистерах;

По 10 таблеток в блистере; по 2 блистера в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Лубныфарм».

Дротаверина Гидрохлорид
Дротаверина Гидрохлорид таблетки 40 мг блистер в пачке, №20
от 37,50 грн
В наличии в 187 аптеках
Цены в аптеках
Дротаверина Гидрохлорид
Дротаверина Гидрохлорид таблетки 40 мг блистер в пачке, №20
от 37,50 грн
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