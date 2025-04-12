Этамзилат-Дарница (Etamsylate-Darnitsa)
Этамзилат-Дарница инструкция по применению
Состав
действующее вещество: etamsylate;
1 мл раствора содержит этамзилата 125 мг;
вспомогательные вещества: натрия сульфит безводный (E 221), динатрия эдетат, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Антигеморрагические средства. Другие гемостатические средства для системного применения. Код АТХ В02В Х01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Этамзилат-Дарница — средство для предупреждения и остановки кровотечения. Влияет на первую стадию механизма гемостаза (взаимодействие между эндотелием и тромбоцитами). Лекарственное средство повышает адгезивность тромбоцитов, нормализует устойчивость стенок капилляров, снижая таким образом их проницаемость, ингибирует биосинтез простагландинов, вызывающих дезагрегацию тромбоцитов, вазодилатацию и повышенную проницаемость капилляров. В результате этого время кровотечения значительно уменьшается, кровопотеря снижается.
Фармакокинетика.
После внутримышечного введения лекарственное средство быстро поступает в системный кровоток. Связывается с белками плазмы, частично сорбируется на поверхности форменных элементов крови. После внутримышечного введения 250 мг (2 мл) Этамзилата-Дарница максимальная концентрация в крови отмечается через 1–2 часа.
После внутривенного введения лекарственного средства гемостатический эффект отмечается через 5–15 минут, максимальный — в течение 1 часа. Лекарственное средство эффективно в течение 4–6 часов, после чего эффект постепенно исчезает. После послевнутривенного введения Этамзилата-Дарница в дозе 500 мг наиболее высокий уровень в плазме крови достигается через 10 минут и составляет 50 мкг/мл.
Примерно 72% введенной дозы выводится в течение первых 24 часов с мочой в неизмененном виде. Период полувыведения этамзилата из плазмы — около 2 часов. Лекарственное средство проникает через плацентарный барьер и проникает в грудное молоко.
Показания
Профилактика и контроль кровоизлияний в поверхностных и внутренних капиллярах различной этиологии, особенно если кровотечение обусловлено поражением эндотелия, в частности:
- профилактика и лечение кровотечений во время и после хирургических операций в отоларингологии, гинекологии, акушерстве, урологии, стоматологии, офтальмологии и пластической хирургии;
- профилактика и лечение капиллярных кровотечений различной этиологии и локализации: гематурия, метроррагия, первичная гиперменорея, гиперменорея у женщин с внутриматочными противозачаточными средствами, носовое кровотечение, кровотечение из десен;
- неонатология: профилактика перивентрикулярного кровотечения у недоношенных младенцев.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к этамзилату или к любому другому ингредиенту лекарственного средства; бронхиальная астма; тромбоз; тромбоэмболия; острая порфирия; повышенное свертывание крови; кровотечение на фоне передозировки антикоагулянтов; гемобластоз (лимфатическая и миелоидная лейкемия, остеосаркома) у детей.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Введение в дозе 10 мг/кг за 1 час до декстранов предотвращает их антиагрегантное действие.
Введение после декстранов не оказывает гемостатического действия.
Лекарственное средство может применяться вместе с другими гемостатическими средствами.
Содержимое ампулы не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одном шприце.
Если раствор этамзилата смешивать с 0,9% раствором натрия хлорида, его необходимо применить немедленно.
Тиамин (витамин В1) инактивируется сульфидом, содержащимся в растворе Этамзилат-Дарница.
Особенности применения
Перед началом лечения должны быть исключены другие причины кровотечения. Если Этамзилат-Дарница применяется для уменьшения избыточного и/или длительного менструального кровотечения и улучшения не наблюдается, следует исключить возможные патологические причины (например, наличие фиброзных образований матки).
С осторожностью применять пациентам с тромбозами или тромбоэмболиями в анамнезе.
Учитывая риск снижения артериального давления во время парентерального введения лекарственного средства его следует с осторожностью применять пациентам с нестабильным артериальным давлением или гипотонией.
В случае развития лихорадки у пациента во время лечения лекарственное средство следует отменить.
В случае, когда состояние пациента требует вливаний раствора декстрана, Этамзилат-Дарница необходимо вводить до инфузии декстрана.
Лекарственное средство не эффективно при пониженном количестве тромбоцитов.
При геморрагических осложнениях, связанных с передозировкой антикоагулянтов, рекомендуется применять специфические антидоты.
Применение этамзилата больным с нарушенными показателями свертывающей системы крови возможно, но оно должно быть дополнено введением лекарственных средств, устраняющих выявленный дефицит или дефект факторов свертывающей системы.
Запрещается применять лекарственное средство в случае изменения цвета инъекционного раствора.
Раствор Этамзилат-Дарница содержит вспомогательное вещество натрия сульфит безводный (E 221). У чувствительных пациентов сульфиты могут вызывать реакции гиперчувствительности и бронхоспазм. Сообщалось об отдельных случаях возникновения анафилактического шока и опасных для жизни приступов астмы. Повышенная чувствительность к сульфитам чаще наблюдается у больных бронхиальной астмой.
В случае развития у пациента во время лечения аллергических реакций или лихорадки лекарственное средство следует немедленно отменить и сообщить врачу, поскольку это может быть признаком гиперчувствительности.
Применение у больных с почечной недостаточностью.
Безопасность и эффективность этамзилата не изучалась у пациентов с почечной недостаточностью. Поскольку этамзилат почти полностью выводится почками, следует снизить дозу лекарственного средства в случае почечной недостаточности.
Лабораторные тесты.
В терапевтических дозах этамзилат может снижать показатели теста для определения уровня креатинина.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство применять внутривенно (медленно) или внутримышечно.
Суточная доза лекарственного средства для взрослых составляет 10–20 мг/кг массы тела, которая вводится в 3–4 приема (в большинстве случаев вводят содержимое 1–2 ампул 3–4 раза в сутки). Суточная доза для детей составляет 5–10 мг/кг массы тела.
Оперативные вмешательства: за 1 час до оперативного вмешательства вводят внутривенно или внутримышечно содержимое 1–2 ампул. Во время операции вводят внутривенно содержимое 1–2 ампул; введение этой дозы можно повторить. После операции вводят содержимое 1–2 ампул каждые 4–6 часов до исчезновения риска кровотечения.
Неонатология: лекарственное средство вводить внутримышечно или внутривенно в дозе 12,5 мг/кг массы тела (0,1 мл = 12,5 мг). Лечение необходимо начать в течение первых 2 часов после рождения. Введения лекарственного средства проводить каждые 6 часов в течение 4 суток, к совокупной дозе 200 мг/кг.
Этамзилат-Дарница можно применять местно (кожный трансплантат, удаление зуба) с помощью стерильной марлевой салфетки, смоченной лекарственным средством.
Возможно комбинированное применение пероральной формы лекарственного средства с парентеральным введением.
Нарушение функции печени и почек. Клинических данных относительно рекомендаций по дозировке недостаточно, поэтому таким пациентам лекарственное средство следует применять с осторожностью.
Дети
Лекарственное средство противопоказано детям с гемобластозом (лимфатическая и миелоидная лейкемия, остеосаркома).
Побочные реакции
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения: бронхоспазм.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, абдоминальная боль.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: очень редко — острая порфирия.
Со стороны нервной системы: редко — головная боль, головокружение, приливы, парестезии нижних конечностей.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко — тромбоэмболия, артериальная гипотензия, снижение перфузии тканей, которое самостоятельно восстанавливается через некоторое время.
Со стороны крови и лимфатической системы: агранулоцитоз, нейтропения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок (частота не установлена), крапивница, обострение течения бронхиальной астмы у больных астмой, зуд, сыпь, описан случай ангионевротического отека.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: покраснение кожи лица.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: редко — боль в спине, артралгия.
Общие нарушения и реакции в месте введения: астения, лихорадка, повышение температуры тела, зуд, покраснение.
Все побочные эффекты слабые и преходящие.
У детей, которые лечились этамзилатом для предотвращения кровотечения при острой лимфатической и миелоидной лейкемии, чаще отмечали тяжелую лейкопению.
Срок годности
3 года.
Свежеприготовленные растворы для инфузий не подлежат длительному хранению и их необходимо использовать сразу после приготовления.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке, по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.