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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХСредства, применяемые при вестибулярных нарушениях (головокружении)ПрочиеВертигохеель раствор для инъекций (Vertigoheel solution for injection)

Вертигохеель раствор для инъекций (Vertigoheel solution for injection) (166137) - инструкция по применению ATC-классификация

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Вертигохеель раствор для инъекций (Vertigoheel solution for injection)
Цена в городе Киев
от 324,53 грн
По рецепту
5 шт от 324,53 грн 100 шт Нет в наличии
В наличии в 477 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Количество штук в упаковке
5 шт.
ATC-група
N07C A05** Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/5303/01/01 от 28.04.2017

Вертигохеель раствор для инъекций инструкция по применению

Фармакологические свойства

препарат нормализует состояние мозгового кровообращения, оказывает психотонизирующее, метаболическое (на ЦНС), сосудорасширяющее действия. Действие препарата базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет входящих в состав препарата веществ растительного, минерального и животного происхождения.

Показания Вертигохеель раствор для инъекций

в комплексном лечении головокружений неврогенного, сосудистого и травматического происхождения, особенно при инсульте, сотрясении головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии, АГ, атеросклерозе сосудов головного мозга, болезни Меньера; при головокружениях, в том числе тяжелых и затяжных, возникающих при путешествии (самолетом, кораблем, автомобилем).

Применение Вертигохеель раствор для инъекций

разовая доза: взрослым и детям от 12 лет — 1 ампула по 1,1 мл.
Применять в виде в/м, п/ш, внутрикожных, а при необходимости — в/в инъекций, а также в акупунктурные точки 1–3 раза в неделю.
Курс лечения при хроническом течении заболевания длится 2–4 нед. При необходимости через 1–2 нед курс лечения повторить.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте от 12 лет.

Противопоказания

повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Побочные эффекты

у лиц с индивидуальной непереносимостью возможны реакции гиперчувствительности. В отдельных случаях сообщалось о временных кожных аллергических реакциях. Применение гомеопатических лекарственных препаратов может привести к временному ухудшению состояния (начальное обострение).

Особые указания

при сохранении симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. О случаях воздействия на способность управлять транспортными средствами и работы с механизмами не сообщалось и благодаря гомеопатическим разведениям не ожидается каких-либо влияний.

Взаимодействия

случаи взаимодействия неизвестны. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одной емкости, кроме препаратов производителя Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ (Biologische Heilmittel Heel GmbH).

Передозировка

не отмечалась.

Вертигохеель
Вертигохеель раствор для инъекций ампула 1.1 мл, №5
от 324,53 грн
В наличии в 477 аптеках
Цены в аптеках
Вертигохеель
Вертигохеель раствор для инъекций ампула 1.1 мл, №5
от 324,53 грн
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