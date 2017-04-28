разовая доза: взрослым и детям от 12 лет — 1 ампула по 1,1 мл.

Применять в виде в/м, п/ш, внутрикожных, а при необходимости — в/в инъекций, а также в акупунктурные точки 1–3 раза в неделю.

Курс лечения при хроническом течении заболевания длится 2–4 нед. При необходимости через 1–2 нед курс лечения повторить.

Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте от 12 лет.