Вертигохеель раствор для инъекций (Vertigoheel solution for injection) (166137) - инструкция по применению ATC-классификация
Вертигохеель раствор для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат нормализует состояние мозгового кровообращения, оказывает психотонизирующее, метаболическое (на ЦНС), сосудорасширяющее действия. Действие препарата базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет входящих в состав препарата веществ растительного, минерального и животного происхождения.
Показания Вертигохеель раствор для инъекций
в комплексном лечении головокружений неврогенного, сосудистого и травматического происхождения, особенно при инсульте, сотрясении головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии, АГ, атеросклерозе сосудов головного мозга, болезни Меньера; при головокружениях, в том числе тяжелых и затяжных, возникающих при путешествии (самолетом, кораблем, автомобилем).
Применение Вертигохеель раствор для инъекций
разовая доза: взрослым и детям от 12 лет — 1 ампула по 1,1 мл.
Применять в виде в/м, п/ш, внутрикожных, а при необходимости — в/в инъекций, а также в акупунктурные точки 1–3 раза в неделю.
Курс лечения при хроническом течении заболевания длится 2–4 нед. При необходимости через 1–2 нед курс лечения повторить.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей в возрасте от 12 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
у лиц с индивидуальной непереносимостью возможны реакции гиперчувствительности. В отдельных случаях сообщалось о временных кожных аллергических реакциях. Применение гомеопатических лекарственных препаратов может привести к временному ухудшению состояния (начальное обострение).
Особые указания
при сохранении симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. О случаях воздействия на способность управлять транспортными средствами и работы с механизмами не сообщалось и благодаря гомеопатическим разведениям не ожидается каких-либо влияний.
Взаимодействия
случаи взаимодействия неизвестны. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одной емкости, кроме препаратов производителя Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ (Biologische Heilmittel Heel GmbH).
Передозировка
не отмечалась.