принимать внутрь, запивая небольшим количеством воды.

Взрослым и детям с 14 лет назначать по 1 капсуле 4 раза в сутки за 30 мин до еды и на ночь или по 2 капсулы 2 раза в сутки.

Детям в возрасте с 8 до 14 лет назначать по 1 капсуле 2 раза в сутки за 30 мин до еды.

Детям в возрасте с 4 до 8 лет назначать в дозе 8 мг/кг/сут, разделив суточную дозу на 2 приема, но не более 2 капсул в сутки.

Длительность курса лечения — 4–8 нед. На протяжении 8 нед не следует принимать препараты, содержащие висмут.

При наличии Helicobacter рylori использовать Вис-Нол в схемах антихеликобактерной терапии по назначению врача. При квадротерапии рекомендуется сочетание приема Вис-Нола 120 мг 4 раза в сутки с тетрациклином 500 мг 4 раза в сутки, метронидазолом 500 мг 3 раза в сутки и ингибитором протонной помпы (омепразолом, лансопразолом, пантопразолом или эзомепразолом) в стандартной терапевтической дозе 2 раза в сутки. Длительность комбинированной терапии — 10–14 дней.

Для улучшения регенерации язвенного дефекта возможно дальнейшее лечение Вис-Нолом: по 1 капсуле 4 раза в сутки за 30 мин до завтрака, обеда и ужина, 4-й раз — перед сном. Общая длительность терапии Вис-Нолом — до 6 нед (максимум 8 нед).