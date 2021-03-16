Вис-Нол® (Vis-Nol) (166126) - инструкция по применению ATC-классификация
Вис-Нол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Обладает гастропротекторным действием. В кислой среде желудка висмута субцитрат коллоидный образует на поверхности язв и эрозий защитную пленку, что способствует их рубцеванию и защищает слизистую оболочку от воздействия желудочного сока. Препарат стимулирует синтез простагландина E2, увеличивает образование муцина и секрецию гидрокарбоната, приводит к накоплению эпидермального фактора роста в зоне дефекта, снижает активность пепсина и пепсиногена.
Препарат обладает антимикробной активностью по отношению к Helicobacter pylori.
Фармакокинетика. Висмута субцитрат коллоидный практически не всасывается в ЖКТ, только незначительное количество активного вещества попадает в кровь и экскретируется с мочой, при этом концентрация висмута в плазме крови после окончания лечения быстро снижается. Выводится преимущественно с калом.
Показания Вис-Нол
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе вызванная Helicobacter pylori (в составе схем антихеликобактерной терапии);
- хронический гастрит и гастродуоденит в фазе обострения, в том числе вызванные Helicobacter pylori;
Применение Вис-Нол
принимать внутрь, запивая небольшим количеством воды.
Взрослым и детям с 14 лет назначать по 1 капсуле 4 раза в сутки за 30 мин до еды и на ночь или по 2 капсулы 2 раза в сутки.
Детям в возрасте с 8 до 14 лет назначать по 1 капсуле 2 раза в сутки за 30 мин до еды.
Детям в возрасте с 4 до 8 лет назначать в дозе 8 мг/кг/сут, разделив суточную дозу на 2 приема, но не более 2 капсул в сутки.
Длительность курса лечения — 4–8 нед. На протяжении 8 нед не следует принимать препараты, содержащие висмут.
При наличии Helicobacter рylori использовать Вис-Нол в схемах антихеликобактерной терапии по назначению врача. При квадротерапии рекомендуется сочетание приема Вис-Нола 120 мг 4 раза в сутки с тетрациклином 500 мг 4 раза в сутки, метронидазолом 500 мг 3 раза в сутки и ингибитором протонной помпы (омепразолом, лансопразолом, пантопразолом или эзомепразолом) в стандартной терапевтической дозе 2 раза в сутки. Длительность комбинированной терапии — 10–14 дней.
Для улучшения регенерации язвенного дефекта возможно дальнейшее лечение Вис-Нолом: по 1 капсуле 4 раза в сутки за 30 мин до завтрака, обеда и ужина, 4-й раз — перед сном. Общая длительность терапии Вис-Нолом — до 6 нед (максимум 8 нед).
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелая почечная недостаточность.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта: кал черного цвета, тошнота, рвота, запор, диарея;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд;
со стороны иммунной системы: анафилактические реакции.
Особые указания
при применении препарата возможно окрашивание кала в черный цвет. В таком случае необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Не следует принимать антацидные препараты и пить молоко за полчаса до и через полчаса после приема препарата, поскольку имеющийся желудочный сок необходим для формирования защитного слоя.
Длительное применение соединений висмута не рекомендуется из-за возникновения в редких случаях энцефалопатии. При соблюдении рекомендованного режима приема препарата риск возникновения этого побочного эффекта очень низкий. Однако на протяжении приема Вис-Нола не рекомендуется принимать другие препараты, содержащие висмут.
Лекарственное средство содержит краситель желтый закат FCF (Е110), что может вызывать аллергические реакции.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендовано.
Дети. Вис-Нол применять у детей с 4 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные о влиянии Вис-Нола на скорость реакции отсутствуют. Однако подобное влияние препарата маловероятно.
Взаимодействия
никаких других лекарственных средств, еды или напитков, антацидов, молока, фруктов или фруктовых соков не следует употреблять за полчаса до или после приема Вис-Нола, так как они могут изменять его действие.
Уменьшает всасывание тетрациклинов; одновременное применение препаратов, содержащих висмут, повышает риск чрезмерного повышения концентрации висмута в крови.
Передозировка
при частом приеме препарата в высоких дозах возможна передозировка, которая может проявляться через 10 дней симптомами, характерными для почечной недостаточности (повышение уровня висмута в плазме крови).
В случае нарушения функции почек, сопровождающегося высоким содержанием висмута в плазме крови, следует применять комплексообразующие соединения — димеркаптоянтарную и димеркаптопропансульфоновую кислоты.
Лечение состоит в промывании желудка с последующим приемом активированного угля и осмотических слабительных средств. Абсорбция висмута как дополнительное лечение необязательна. При сопутствующих тяжелых заболеваниях почек следует проводить гемодиализ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.