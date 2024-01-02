по 120 мг 3 раза в сутки за 30 мин до завтрака, обеда и ужина и 4-й раз перед сном. Запивают 1–2 глотками воды (но не молока). Лечение проводят в течение 4–6 нед. При необходимости длительность лечения можно увеличить до 8 нед, затем сделать перерыв на 8 нед, в течение которого не рекомендуется принимать другие средства, содержащие висмут.

При хеликобактерной инфекции рационально сочетать лечение висмута субцитратом с приемом внутрь метронидазола по 250 мг 4 раза в сутки и амоксициллина по 500 мг 4 раза в сутки в течение 10 дней. В случае непереносимости или повышенной чувствительности к амоксициллину рекомендуется прием тетрациклина в дозе 500 мг 3 раза в сутки. Эффективность такой терапии, направленной на эрадикацию Helicobacter рylori, достигает 95%.