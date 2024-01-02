ВИСМУТА СУБЦИТРАТ* (BISMUTHI SUBCITRAS*) Действующее вещество
противоязвенное средство. В кислой среде желудочного сока осаждаются нерастворимые оксихлорид и цитрат висмута, образующие с белками на поверхности язв и эрозий высокоадгезивные стойкие нерастворимые хелатные комплексы, которые формируют защитную пленку на поверхности дефекта слизистой оболочки. Слой висмут-белкового комплекса препятствует деструктивному воздействию соляной кислоты и пепсина и способствует заживлению эрозий или язв. Не изменяет кислотность желудочного содержимого и не вызывает гипергастринемии. Оказывает цитопротекторное действие за счет способности повышать секрецию бикарбонат-ионов и синтез простагландина Е2, стимулирующего образование слизи. Кроме того, оказывает бактерицидное действие в отношении Helicobacter pylori — микроорганизма, который способствует развитию хронического гастрита типа В и пептической язвы.
Практически не абсорбируется в пищеварительном тракте. Выводится преимущественно с калом. Небольшое количество ионов висмута, поступивших из пищеварительного тракта в системный кровоток, выводится из организма с мочой.
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки; гастродуоденит у больных с пептической язвой; гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori; функциональная диспепсия, не обусловленная органическими заболеваниями пищеварительного тракта; эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванные приемом НПВП; синдром раздраженного толстого кишечника, протекающий с диареей.
по 120 мг 3 раза в сутки за 30 мин до завтрака, обеда и ужина и 4-й раз перед сном. Запивают 1–2 глотками воды (но не молока). Лечение проводят в течение 4–6 нед. При необходимости длительность лечения можно увеличить до 8 нед, затем сделать перерыв на 8 нед, в течение которого не рекомендуется принимать другие средства, содержащие висмут.
При хеликобактерной инфекции рационально сочетать лечение висмута субцитратом с приемом внутрь метронидазола по 250 мг 4 раза в сутки и амоксициллина по 500 мг 4 раза в сутки в течение 10 дней. В случае непереносимости или повышенной чувствительности к амоксициллину рекомендуется прием тетрациклина в дозе 500 мг 3 раза в сутки. Эффективность такой терапии, направленной на эрадикацию Helicobacter рylori, достигает 95%.
выраженное нарушение функции почек, период беременности и кормления грудью.
тошнота, рвота, частый стул, редко — кожная сыпь, зуд.
не рекомендуется длительное применение висмута субцитрата в высоких дозах из-за возможного развития обратимой энцефалопатии. Выявлено, что по окончании лечения концентрация активного вещества в плазме крови составляет около 5 мкг/л, а отрицательное действие наблюдается лишь при концентрации 100 мкг/л.
Во время лечения следует воздержаться от употребления алкоголя.
Образующийся в результате приема висмута субцитрата сульфид висмута может окрашивать кал в черный цвет.
За 30 мин до и после приема висмута субцитрата необходимо воздержаться от употребления напитков, твердой пищи, молока, приема антацидных средств.
при совместном применении висмута субцитрат понижает всасывание тетрациклина.
При одновременном применении с другими препаратами, содержащими висмут, возрастает риск повышения концентрации висмута в крови.
при частом приеме высоких доз возможно развитие обратимой почечной недостаточности, симптомы которой могут проявиться спустя 10 дней и позже. При появлении признаков отравления висмута субцитратом необходимо промыть желудок, назначить активированный уголь и солевые слабительные. Показан контроль функции почек, концентрации висмута в крови и моче. Проводят симптоматическое лечение. В случае нарушения функции почек, сопровождающегося высоким уровнем висмута в плазме крови, можно вводить комплексообразователи — димеркаптоянтарную и димеркаптопропансульфоновую кислоты. При тяжелой почечной недостаточности показан гемодиализ.