Верапамила гидрохлорид (Verapamil) (166125) - инструкция по применению ATC-классификация
Верапамила гидрохлорид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: verapamil;
1 таблетка содержит верапамила гидрохлорида в пересчете на 100% вещество 40 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, сахар, повидон, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с выпуклой поверхностью.
Фармакотерапевтическая группа
Селективные антагонисты кальция с преобладающим действием на сердце. Производные фенилалкиламина. Код ATС C08D А01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Верапамил блокирует трансмембранный поток ионов кальция в кардиомиоцитах и клетках гладких мышц сосудов. Он непосредственно уменьшает потребность миокарда в кислороде за счет воздействия на энергетически затратные процессы метаболизма в клетках миокарда и косвенно влияет на уменьшение постнагрузки. Благодаря блокированию кальциевых каналов клеток гладкой мускулатуры коронарных артерий приток крови к миокарду усиливается даже в постстенотических участках и устраняется спазм коронарных артерий. Антигипертензивная эффективность верапамила обусловлена уменьшением сопротивления периферических сосудов без увеличения частоты сердечных сокращений в качестве рефлекторного ответа. Нежелательных изменений физиологических величин давления крови не наблюдается. Верапамил оказывает выраженное антиаритмическое действие, особенно при наджелудочковой аритмии. Он задерживает проведение импульса в атриовентрикулярном узле, вследствие чего в зависимости от типа аритмии восстанавливается синусовый ритм и/или частота сокращений желудочков нормализуется. Нормальный уровень частоты сердечных сокращений не изменяется или в незначительной степени снижается.
Фармакокинетика.
Верапамила гидрохлорид представляет собой рацемическую смесь, состоящую из равных частей R-энантиомера и S-энантиомера. Верапамил активно метаболизируется. Норверапамил является одним из 12 метаболитов, определяемых в моче, имеет 10–20% фармакологической активности верапамила и составляет 6% выведенного препарата. Равновесные концентрации норверапамила и верапамила в плазме крови одинаковы. Равновесная концентрация достигается через 3–4 дня после многократного приема 1 раз в сутки.
Абсорбция
После перорального приема более 90% верапамила быстро и почти полностью всасывается в тонкой кишке. Средняя биодоступность у здоровых добровольцев после приема препарата составляет 22%, что объясняется экстенсивным печеночным метаболизмом первого прохождения. Биодоступность повышается в 2 раза после многократного приема.
Максимальная концентрация верапамила в плазме крови достигается через 1–2 часа после приема таблеток с немедленным высвобождением, норверапамила — через 1 час. Прием пищи не влияет на биодоступность верапамила.
Распределение
Верапамил широко распределяется в тканях организма, у здоровых добровольцев объем распределения составляет 1,8 — 6,8 л/кг. Связывание верапамила с белками плазмы крови составляет около 90%.
Метаболизм
Верапамил активно метаболизируется. В ходе исследований метаболизма in vitro установлено, что верапамил метаболизируется с помощью цитохрома P450 CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 и CYP2C18. Установлено, что после перорального приема препарата здоровыми добровольцами мужского пола верапамила гидрохлорид подвергается интенсивному метаболизму в печени с образованием 12 метаболитов, большинство из которых определялось в следовых количествах. Основные метаболиты были определены как различные N- и O-деалкилированные продукты верапамила. Среди этих метаболитов только норверапамил оказывает фармакологическое действие (около 20% начального соединения), установленное в ходе исследований на собаках.
Выведение
Период полувыведения составляет 3–7 часов при пероральном применении. Около 50% введенной дозы выводится почками в течение 24 часов, 70% в течение 5 дней. До 16% выводится с калом. Около 3–4% выводимого почками препарата выводится в неизмененном состоянии. Общий клиренс верапамила почти такой же высокий, как и печеночный кровоток, и составляет около 1 л/ч/кг (диапазон: 0,7–1,3 л/ч/кг).
Особые группы пациентов.
Дети
Данные о фармакокинетике верапамила у детей ограничены. После перорального применения препарата равновесные концентрации в плазме крови немного меньше у детей по сравнению со взрослыми.
Пациенты пожилого возраста
Возраст может оказывать влияние на фармакокинетику верапамила у пациентов с артериальной гипертензией. Период полувыведения может быть продлен у пациентов пожилого возраста. Установлено, что антигипертензивный эффект верапамила не зависит от возраста.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нарушение функции почек не влияет на фармакокинетику верапамила, что продемонстрировано в ходе сравнительных исследований у пациентов с почечной недостаточностью терминальной стадии и лиц с нормальной почечной функцией. Верапамил и норверапамил не удаляются с помощью гемодиализа.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Период полувыведения возрастает у пациентов с нарушенной функцией печени из-за низкого клиренса и большого объема распределения.
Верапамила гидрохлорид можно применять детям только при нарушениях сердечного ритма (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Показания
Ишемическая заболевание сердца, включая: стабильную стенокардию напряжения; нестабильную стенокардию (прогрессирующая стенокардия, стенокардия покоя), вазоспастическую стенокардию (вариантная стенокардия, стенокардия Принцметала), постинфарктную стенокардию у пациентов без сердечной недостаточности, если не показаны блокаторы β-адренорецепторов.
Аритмии: пароксизмальная наджелудочковая тахикардия; трепетание/мерцание предсердий с быстрой атриовентрикулярной проводимостью (за исключением синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW)).
Артериальная гипертензия.
Противопоказания
Гиперчувствительность к верапамилу или любому другому компоненту препарата.
Кардиогенный шок.
Атриовентрикулярная блокада II или III степени (кроме пациентов с функционирующим искусственным водителем ритма).
Синдром слабости синусового узла (кроме пациентов с функционирующим искусственным водителем ритма).
Сердечная недостаточность со снижением фракции выброса менее 35% и/или давлением в легочной артерии выше 20 мм рт. ст. (если только вторичная наджелудочковая тахикардия не подвергается воздействию терапии верапамилом).
Фибрилляция/трепетание предсердий при наличии дополнительных проводящих путей (WPW-синдром и LGL-синдром). У таких пациентов при применении верапамила гидрохлорида риск развития желудочковой тахиаритмии, включая желудочковую фибрилляцию.
Во время лечения препаратом не применять одновременно внутривенно-адреноблокаторы (за исключением интенсивной терапии).
Особенности применения
Острый инфаркт миокарда
Препарат следует применять с осторожностью пациентам с острым инфарктом миокарда, осложненным брадикардией, выраженной артериальной гипотензией или дисфункцией левого желудочка.
Сердечная блокада/атриовентрикулярная блокада I степени/брадикардия/асистолия
Верапамила гидрохлорид влияет на атриовентрикулярный и синоатриальный узлы и пролонгирует время атриовентрикулярной проводимости. Применять с осторожностью, так как развитие атриовентрикулярной блокады II или III степени (что является противопоказанием) или однопучковой, двупучковой или трехпучковой блокады ножки Гиса требует отмены последующих доз верапамила гидрохлорида и назначения соответствующей терапии в случае необходимости.
Верапамила гидрохлорид влияет на атриовентрикулярный и синоатриальный узлы и очень редко может спровоцировать возникновение атриовентрикулярной блокады II или III степени, брадикардию и редко — асистолию. Более вероятно, что такие симптомы будут наблюдаться у пациентов с синдромом слабости синусового узла (синоатриальная узловая болезнь), который чаще встречается у пациентов пожилого возраста.
Асистолия у пациентов, не имеющих синдрома слабости синусового узла, обычно кратковременная (несколько секунд или менее), со спонтанным возвратом к атриовентрикулярному узлу или нормальному синусовому ритму. Если это явление не мимолетно, следует немедленно начать соответствующую терапию (см. раздел «Побочные реакции»).
Антиаритмические средства, блокаторы β-адренорецепторов
Взаимное усиление кардиоваскулярного действия (повышение степени атриовентрикулярной блокады высокой степени, значительное снижение частоты сердечных сокращений, появление сердечной недостаточности, значительное снижение артериального давления). Асимптоматическая брадикардия (36 уд/мин) с блуждающим водителем ритма предсердия наблюдалась у пациентов, получавших сопутствующую терапию глазными каплями с тимололом (блокатор β-адренорецепторов) на фоне лечения верапамила гидрохлоридом.
Дигоксин
При одновременном применении верапамила с дигоксином следует снизить дозу дигоксина (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Сердечная недостаточность
Перед началом лечения верапамилом необходимо компенсировать сердечную недостаточность у пациентов с фракцией выброса более 35% и адекватно контролировать в течение всего периода лечения.
Ингибиторы ГМГ-КоA-редуктазы (статины)
См. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».
Нарушение нервно-мышечной проводимости
Верапамила гидрохлорид следует применять с осторожностью при наличии заболеваний с нарушениями нервно-мышечной проводимости (миастения (Myasthenia gravis), синдром Ламберта-Итона, прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена).
Почечная недостаточность
Хотя данные подтвержденных сравнительных исследований показали, что почечная недостаточность не влияет на фармакокинетику верапамила у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, было несколько сообщений, свидетельствующих о том, что пациентам с почечной недостаточностью следует применять верапамил с осторожностью и тщательным наблюдением. Верапамил не выводится с помощью гемодиализа.
Печеночная недостаточность
Пациентам со значительным нарушением функции печени следует применять верапамил с осторожностью (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Дозы определяет индивидуально для каждого пациента. Препарат следует принимать не рассасывая и не разжевывая, с достаточным количеством жидкости (например 1 стакан воды, ни в коем случае не грейпфрутовый сок), лучше всего во время или сразу после еды.
Взрослые и подростки с массой тела более 50 кг
Ишемическая болезнь сердца, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, трепетание/мерцание предсердий
Рекомендуемая суточная доза составляет 120–480 мг, разделенная на 3–4 приема. Максимальная суточная доза — 480 мг.
Артериальная гипертензия
Рекомендуемая суточная доза составляет 120–360 мг, распределенная на 3 приема.
Дети старшего дошкольного возраста младше 6 лет только при нарушениях сердечного ритма: рекомендуемая доза — в пределах 80–120 мг/сут, распределенная на 2–3 приема.
Дети в возрасте 6–14 лет только при нарушениях сердечного ритма: рекомендуемая доза — в пределах 80–360 мг/сут, распределенная на 2–4 приема.
Нарушение функции почек
Доступные данные описаны в разделе «Особенности применения». Пациентам с почечной недостаточностью верапамила гидрохлорид следует применять с осторожностью и под тщательным наблюдением.
Нарушение функции печени
У больных с нарушениями функций печени в зависимости от степени тяжести действие верапамила гидрохлорида усиливается и удлиняется из-за замедления распада лекарственного средства. Поэтому в таких случаях дозу следует устанавливать с особой осторожностью и начинать с малых доз (например для больных с нарушениями функций печени вначале 2–3 раза в сутки по 40 мг, соответственно 80–120 мг/сут), см. раздел «Особенности применения».
Не принимать препарат в положении лежа.
Верапамила гидрохлорид нельзя назначать больным с инфарктом миокарда в течение 7 дней после происшествия.
После продолжительной терапии препарат следует отменить, постепенно снижая дозу.
Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от состояния пациента и заболевания.
Побочные реакции
Чаще наблюдались следующие побочные реакции: головная боль, головокружение; желудочно-кишечные нарушения: тошнота, запор и боль в животе; также брадикардия, тахикардия, сердцебиение, снижение артериального давления, гиперемия, периферический отек и утомляемость.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность.
Неврологические расстройства: головокружение, головные боли, парестезия, тремор, экстрапирамидные расстройства, паралич (тетрапарез)*, эпилептические приступы.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: неизвестно — гиперкалиемия.
Психические нарушения: сонливость.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: звон в ушах, вертиго.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, гиперемия, снижение артериального давления, сердцебиение, тахикардия, атриовентрикулярная блокада I, II или III степени, сердечная недостаточность, остановка синусового узла, синусовая брадикардия, асистолия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: бронхоспазм, неизвестно — диспноэ.
Желудочно-кишечные нарушения: тошнота, запоры, боль в животе, рвота, дискомфорт в животе, кишечная непроходимость, гиперплазия десен (гингивит и кровотечение).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гипергидроз, ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема, макулопапулезная сыпь, алопеция, крапивница, ощущение зуда, зуд, пурпура.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: миалгия, артралгия, мышечная слабость.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: неизвестно — почечная недостаточность.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: эректильная дисфункция, гинекомастия, галакторея.
Общие нарушения: периферический отек, утомляемость.
Лабораторные показатели: повышение уровня печеночных ферментов и уровня пролактина в плазме крови.
* В ходе постмаркетинговых наблюдений один раз сообщалось о параличе (тетрапарезе), ассоциированном с комбинированным применением верапамила и колхицина. Это может быть обусловлено проникновением колхицина через гематоэнцефалический барьер вследствие угнетения верапамилом CYP3A4 и P-gp, см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки №10х2 в блистерах в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС», или
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье», или Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЭКС ГРУПП».