Фармакодинамика.

Верапамил блокирует трансмембранный поток ионов кальция в кардиомиоцитах и клетках гладких мышц сосудов. Он непосредственно уменьшает потребность миокарда в кислороде за счет воздействия на энергетически затратные процессы метаболизма в клетках миокарда и косвенно влияет на уменьшение постнагрузки. Благодаря блокированию кальциевых каналов клеток гладкой мускулатуры коронарных артерий приток крови к миокарду усиливается даже в постстенотических участках и устраняется спазм коронарных артерий. Антигипертензивная эффективность верапамила обусловлена уменьшением сопротивления периферических сосудов без увеличения частоты сердечных сокращений в качестве рефлекторного ответа. Нежелательных изменений физиологических величин давления крови не наблюдается. Верапамил оказывает выраженное антиаритмическое действие, особенно при наджелудочковой аритмии. Он задерживает проведение импульса в атриовентрикулярном узле, вследствие чего в зависимости от типа аритмии восстанавливается синусовый ритм и/или частота сокращений желудочков нормализуется. Нормальный уровень частоты сердечных сокращений не изменяется или в незначительной степени снижается.

Фармакокинетика.

Верапамила гидрохлорид представляет собой рацемическую смесь, состоящую из равных частей R-энантиомера и S-энантиомера. Верапамил активно метаболизируется. Норверапамил является одним из 12 метаболитов, определяемых в моче, имеет 10–20% фармакологической активности верапамила и составляет 6% выведенного препарата. Равновесные концентрации норверапамила и верапамила в плазме крови одинаковы. Равновесная концентрация достигается через 3–4 дня после многократного приема 1 раз в сутки.

Абсорбция

После перорального приема более 90% верапамила быстро и почти полностью всасывается в тонкой кишке. Средняя биодоступность у здоровых добровольцев после приема препарата составляет 22%, что объясняется экстенсивным печеночным метаболизмом первого прохождения. Биодоступность повышается в 2 раза после многократного приема.

Максимальная концентрация верапамила в плазме крови достигается через 1–2 часа после приема таблеток с немедленным высвобождением, норверапамила — через 1 час. Прием пищи не влияет на биодоступность верапамила.

Распределение

Верапамил широко распределяется в тканях организма, у здоровых добровольцев объем распределения составляет 1,8 — 6,8 л/кг. Связывание верапамила с белками плазмы крови составляет около 90%.

Метаболизм

Верапамил активно метаболизируется. В ходе исследований метаболизма in vitro установлено, что верапамил метаболизируется с помощью цитохрома P450 CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 и CYP2C18. Установлено, что после перорального приема препарата здоровыми добровольцами мужского пола верапамила гидрохлорид подвергается интенсивному метаболизму в печени с образованием 12 метаболитов, большинство из которых определялось в следовых количествах. Основные метаболиты были определены как различные N- и O-деалкилированные продукты верапамила. Среди этих метаболитов только норверапамил оказывает фармакологическое действие (около 20% начального соединения), установленное в ходе исследований на собаках.

Выведение

Период полувыведения составляет 3–7 часов при пероральном применении. Около 50% введенной дозы выводится почками в течение 24 часов, 70% в течение 5 дней. До 16% выводится с калом. Около 3–4% выводимого почками препарата выводится в неизмененном состоянии. Общий клиренс верапамила почти такой же высокий, как и печеночный кровоток, и составляет около 1 л/ч/кг (диапазон: 0,7–1,3 л/ч/кг).

Особые группы пациентов.