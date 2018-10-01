Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Во время применения препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Лекарственное средство содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом.

В состав лекарственного средства входит этанол. Не рекомендуется применять Валерианы экстракт на протяжении длительного времени.

Пациентам, имеющих в анамнезе тяжелое нарушение функции печени или тяжелое заболевание печени, следует соблюдать осторожность при приеме лекарственного средства.

Валериана может оказывать умеренный депрессивный эффект, поэтому не рекомендуется совместный прием препарата с синтетическими седативными лекарственными средствами из-за потенцирования эффекта.

При выраженном атеросклерозе мозговых сосудов препарат можно применять только под контролем врача.

Наличие тартразина (Е 102) в составе лекарственного средства может вызывать аллергические реакции.

Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.