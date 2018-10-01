Валерианы экстракт (Valeriana extract) (166090) - инструкция по применению ATC-классификация
Валерианы экстракт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит валерианы корневища с корнями (valerianae radix) экстракт густой (1:2) (экстрагент — этанол 40% (об/об)) — 20 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал картофельный, тальк, кремния диоксид коллоидный безводный, метилцеллюлоза, титана диоксид (Е 171), повидон, тартразин (Е 102).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.
Основные физико-химические свойства: цельные, правильные круглые цилиндры, верхняя и нижняя поверхности которых выпуклые, покрытые пленочной оболочкой, желтого цвета. На разломе видно ядро, окруженное слоем оболочки.
Фармакотерапевтическая группа
Снотворные и седативные препараты.
Код АТХ N05С М09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат уменьшает возбудимость центральной нервной системы. Действие обусловлено содержанием эфирного масла, большая часть которой — сложный эфир спирта борнеола и изовалериановой кислоты. Седативные свойства имеют также валепотриаты и алкалоиды — валерин и хотинин.
Седативное действие проявляется медленно, но достаточно стабильно. Валериановая кислота и валепотриаты оказывают слабое спазмолитическое действие.
Показания
Повышенная нервная возбудимость, бессонница. В составе комбинированной терапии при легких функциональных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к валериане или к другим компонентам лекарственного средства.
Депрессия и другие состояния, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препараты валерианы могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, аналгетических, спазмолитических и анксиолитических лекарственных средств.
Особенности применения
Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.
Во время применения препарата необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Лекарственное средство содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом.
В состав лекарственного средства входит этанол. Не рекомендуется применять Валерианы экстракт на протяжении длительного времени.
Пациентам, имеющих в анамнезе тяжелое нарушение функции печени или тяжелое заболевание печени, следует соблюдать осторожность при приеме лекарственного средства.
Валериана может оказывать умеренный депрессивный эффект, поэтому не рекомендуется совместный прием препарата с синтетическими седативными лекарственными средствами из-за потенцирования эффекта.
При выраженном атеросклерозе мозговых сосудов препарат можно применять только под контролем врача.
Наличие тартразина (Е 102) в составе лекарственного средства может вызывать аллергические реакции.
Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 12 лет принимать по 2–4 таблетки 3 раза в сутки.
Детям с 6 лет принимать по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.
Целесообразность назначения препарата детям с 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.
Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью.
Длительность лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Применяют для лечения детей с 12 лет. Целесообразность назначения препарата детям с 6 лет определяет врач индивидуально в каждом отдельном случае.
Побочные реакции
Со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической трудоспособности;
со стороны пищеварительного тракта: тошнота;
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи.
В случае появления каких-либо нежелательных реакций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 10 таблеток в блистере, по 5 блистеров в пачке; по 50 таблеток в блистере; по 50 таблеток в контейнере.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Лубныфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.