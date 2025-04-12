Ломустин Медак (Lomustinum Medac)
Ломустин Медак инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ломустин;
1 капсула содержит ломустина 40 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, тальк, магния стеарат, желатин, титана диоксид (Е 171), индигокармин (Е 132).
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы номер 3, корпус и крышка голубого цвета. Содержимое капсулы — белый или слегка желтоватый порошок.
Фармакотерапевтическая группа
Антинеопластические средства. Алкилирующие соединения. Производные нитрозомочевины.
Код АТС L01А D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ломустин — алкилирующий препарат из группы нитрозомочевины. Ломустин и/или его метаболиты нарушают функцию ДНК, РНК и подавляют синтез ДНК.
Ломустин действует как алкилирующий агент, как ингибитор нескольких этапов синтеза нуклеиновых кислот и как ингибитор репарации одноцепочечных разрывов ДНК.
Фармакокинетика.
Препарат хорошо и быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация в плазме крови (0,5–2 нг/мл) достигается через 3 часа после перорального применения в дозе 30–100 мг/м2.
Хлорэтиловая группа выводится из плазмы крови однофазно с периодом полувыведения 72 часов. Вывод циклогексильной группы из плазмы крови имеет 2 фазы: период полувыведения альфа — 4 часа и период полувыведения бета — 50 часов.
После приема внутрь ломустина, который был помечен радиоизотопной меткой, наблюдается его прохождения через гематоэнцефалический барьер. В спинно-мозговой жидкости радиоактивность составляла 15 — 30% радиоактивности, которая измерена в плазме крови.
Ломустин Медак быстро метаболизируется, метаболиты выводятся преимущественно почками. Ломустин не обнаруживается в моче в активной форме.
Показания
Паллиативная терапия, как дополнение к другим методам лечения, или же в стандартных схемах комбинированной терапии с другими известными химиотерапевтическими препаратами при следующих состояниях:
- опухоли мозга (первичные и метастатические);
- опухоли легких (особенно мелкоклеточная карцинома);
- болезнь Ходжкина (резистентная к традиционной химиотерапии);
- злокачественная меланома (с метастазами).
Также как средство второй линии для лечения неходжкинской лимфомы, миеломатозов, опухолей желудочно-кишечного тракта, карциномы почек, яичников, шейки матки и молочной железы, тестикулярных карцином.
Противопоказания
- Гиперчувствительность к препаратам нитрозомочевины;
- нечувствительность опухоли к препаратам нитрозомочевины;
- тяжелая форма депрессии костного мозга;
- тяжелая почечная недостаточность;
- целиакия или аллергия на пшеницу;
- одновременное применение вакцины против желтой лихорадки или других живых вакцин пациентам с ослабленным иммунитетом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследование взаимодействия лекарственных средств не проводились.
Препараты, вызывающие патологические изменения крови, могут усиливать лейкопеническое и тромбоцитопенической действие ломустина.
При взаимодействии с теофиллином или циметидином растет токсическое действие на костный мозг. Фенобарбитал уменьшает противоопухолевый эффект ломустина. Цитостатики и лучевая терапия могут усиливать лейкопению и тромбоцитопению, вызванные ломустином. Комбинированное применение ломустина с амфотерицином В повышает риск нефротоксического действия, снижение артериального давления и бронхоспазм.
Так как при лечении ломустином возможно угнетение защитных функций организма, ослабляется эффективность противовирусных вакцинаций.
Существует повышенный риск системного вакцинального заболевания при применении вакцины против желтой лихорадки, может привести к летальному исходу. Живые вакцины противопоказаны пациентам с ослабленным иммунитетом.
Совместное применение противоэпилептических средств и химиотерапевтических препаратов, включая ломустин, кроме фармакокинетических взаимодействий между препаратами, может приводить к осложнениям заболевания.
Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства или планируете делать прививки, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно возможности применения препарата.
Особенности применения
Ломустин Медак назначают врачи-онкологи, которые имеют опыт применения противоопухолевых препаратов.
Наиболее распространенным и тяжелой токсическим действием ломустина является позднее угнетение функции костного мозга, а именно существенное снижение количества лейкоцитов и тромбоцитов крови, вследствие чего у больных со сниженным иммунитетом возникают кровотечения и генерализованные инфекции.
Поэтому перед применением первой дозы препарата и дальше часто (желательно еженедельно в течение по крайней мере 6 недель после начала лечения) необходимо осуществлять анализ форменных элементов крови.
Режим дозирования Ломустина Медак устанавливается исключительно врачом и зависит от таких показателей крови как уровень гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов.
Применяя Ломустина Медак, необходимо периодически проверять функциональное состояние печени, почек и легких.
Пациентов следует предупредить о том, что не следует превышать дозы ломустина, рекомендованные врачом, и ломустин следует применять в виде разовой дозы 1 раз в 6 недель и не повторять прием препарата по крайней мере в течение 6 недель.
Миелотоксичность ломустина носит кумулятивный характер и поэтому коррекцию дозы следует осуществлять на основе минимальных уровней форменных элементов крови после приема предыдущей дозы (см. схему коррекции доз).
Необходимо соблюдать осторожность при назначении ломустина пациентам с пониженным уровнем тромбоцитов, лейкоцитов и эритроцитов в периферической крови.
Предполагают, что легочная токсичность, вызванная действием ломустина, является дозозависимой. Кроме исследования функции легких перед началом лечения необходимо проводить повторные исследования в процессе лечения. В группу повышенного риска относятся больные с исходными показателями прогнозируемой форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) или диффузионной способности легких (ДСЛco) ниже 70%.
Поскольку ломустин может влиять на функцию печени, рекомендуется периодически осуществлять контроль печеночных проб.
Также следует периодически проводить исследование функции почек.
Сообщалось, что длительное применение нитрозомочевины, возможно, связано с развитием вторичных злокачественных опухолей.
Необходимо соблюдать осторожность при обращении с противоопухолевыми препаратами. Следует принимать необходимые меры, чтобы избежать их влияния. Для этого следует пользоваться соответствующими средствами, например, перчатками, а также мыть руки водой с мылом после работы с такими препаратами.
Способ применения и дозы
Применять внутрь.
Рекомендуемая разовая доза для пациентов с нормально функционирующим костным мозгом, которые принимают Ломустин Медак в качестве единственного химиотерапевтического средства, составляет 120–130 мг/м2 каждые 6 или 8 недель (можно распределить дозу на 3 дня, 40 мг/м2/день).
Необходимо уменьшение дозы в случае, если:
- Ломустин Медак применять вместе с другими лекарственными средствами, угнетающими функцию костного мозга;
- уровень лейкоцитов в крови ниже 3×109/л или тромбоцитов ниже 75×109/л.
При приеме препарата Ломустин Медак угнетения функции костного мозга является более длительным, чем после воздействия азотистого иприта, а восстановление содержания белых кровяных тел и тромбоцитов может происходить в течение 6 недель и более.
Повторно Ломустин Медак нельзя назначать, пока содержание форменных элементов в циркулирующей крови не восстановится до приемлемых значений (тромбоциты 100×109/л, лейкоциты 4×109/л). Содержание форменных элементов в крови следует проверять еженедельно. До окончания 6-недельного срока следующую дозу не назначают.
Последующие дозы следует подбирать в зависимости от ответа системы кроветворения пациента на предыдущую дозу. Как ориентир при подборе доз можно использовать следующую схему:
|Минимум после предыдущей дозы
|Необходимая доза (% от предыдущей)
|Лейкоциты
|Тромбоциты
|4×109/л
|100×109/л
|100%
|3–3,9×109/л
|75–99,9×109/л
|100%
|2–2,9×109/л
|25–74,9×109/л
|70%
|<2×109/л
|<25×109/л
|50%
Лечение Ломустином Медак проводят до тех пор, пока он производит терапевтический эффект. В случае отсутствия эффекта после 1 или 2 курсов лечения эффективность дальнейшего применения препарата маловероятна. Препарат не следует назначать чаще, чем 1 раз в 6 недель.
Дети
Лечение Ломустином Медак онкологических заболеваний (кроме опухолей мозга) должна проводиться только в специализированных центрах и в исключительных ситуациях. Доза для детей, как и для взрослых, зависит от площади поверхности тела (120–130 мг/м2 каждые 6–8 недель) и корректируется по тем же критериям.
Побочные реакции
|Орган и системы
|Частота
|MedDRA срок
|Новообразования доброкачественные, злокачественные и неуточненные кисты (в том числе и полипы)
|Неизвестно
|Острый лейкоз, миелодиспластический синдром
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Очень часто
|Лейкопения
|Неизвестно
|Отказ костного мозга, тромбоцитопения, анемия
|Со стороны нервной системы
|Неизвестно
|Нарушения координации, дезориентация, вялость, дизартрия
|Со стороны дыхательной системы
|Неизвестно
|Легочный фиброз, инфильтрация легких
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Неизвестно
|Тошнота, рвота, стоматит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Неизвестно
|Увеличение трансминазы, увеличение билирубина в крови
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Неизвестно
|Алопеция
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Неизвестно
|Почечная недостаточность, азотемия, атрофия почек, поражения почек
|Лабораторные исследования
|Неизвестно
|Увеличение щелочной фосфатазы в крови
Токсичность по системе кроветворения. Основная и самая тяжелая токсичность ломустина связана с поздним подавлением костного мозга. Обычно она развивается через 4–6 недель после применения препарата и зависит от дозы и сохраняется на уровне 80–100,000 / мм3. Примерно через 5–6 недель развивается лейкопения (4–5,000 мм3), что продолжается 1–2 недели. Обычно тромбоцитопения тяжелее лейкопении, однако ограничения дозы препарата обусловлено двумя видами токсичности.
Гематологическая токсичность может иметь кумулятивный характер и приводить к постоянному снижению содержания лейкоцитов и тромбоцитов по мере приема препарата. Примерно у 65% больных, получавших 130 мг/м2 препарата, количество лейкоцитов в крови составила менее 5×109/л, а у 36% больных — менее 3×109 /л. Обычно тромбоцитопения была более тяжелой, чем лейкопения. Однако оба вида токсичности обуславливают ограничения дозы препарата.
Случаи острой лейкемии и дисплазии костного мозга были зарегистрированы у пациентов после длительной терапии нитрозомочевиною.
Зарегистрированы также случаи анемии, но они отмечались реже и были менее тяжелыми, чем тромбоцитопения или лейкопения.
Может наблюдаться кумулятивная миелосупрессия.
Желудочно-кишечный тракт. Через 4–6 часов после применения препарата иногда наблюдаются тошнота и рвота, которые обычай длятся менее 24–48 часов, после чего в течение двух или трех дней сохраняется анорексия. Эти проявления можно снизить в том случае, когда дозу, рассчитанную на 6 недель, разделить на три части, которые пациенту следует принимать в первые три дня каждого 6-недельного цикла. Частота и продолжительность этих побочных эффектов могут снижаться благодаря назначению противорвотных препаратов (метоклопрамид или хлорпромазин) перед введением Ломустина Медак, а также применению его натощак. Сообщалось также о случаях стоматита.
Токсическое действие на печень. Сообщалось об оборотном токсическом действие на печень, что проявлялась в повышении уровня трансаминаз, щелочной фосфатазы и билирубина среди небольшого процента больных, получавших ломустин. В некоторых случаях может наблюдаться холестатическая желтуха. В редких случаях у пациентов возникают стоматит и диарея.
Со стороны нервной системы. При комбинированной терапии с применением других противоопухолевых средств и облучения редко может наблюдаться легкая степень таких неврологических симптомов, как апатия, нарушение координации, потеря ориентации, заторможенность, дизартрия, спутанность сознания и заикания.
Токсическое действие на легкие. Редко сообщалось об интерстициальной пневмонии, фиброзе легкого, легочной инфильтрации.
Токсическое действие на почки. У пациентов, получивших высокие повторные дозы препарата в условиях длительного лечения Ломустином Медак и другими близкими по действию препаратами нитрозомочевины, нарушалась функция почек, выражавшиеся в уменьшении размеров почки, прогрессирующей азотемии и почечной недостаточности. Поэтому рекомендуется не превышать максимальную общую кумулятивную дозу ломустина (1000 мг/м2).
Сообщалось также о повреждении почек у больных, получавших меньшие суммарные дозы препарата.
Другие токсические эффекты. Редко наблюдается алопеция. При применении ломустина в комплексе с лучевой терапией в редких случаях были зафиксированы атрофия зрительного нерва, нарушение зрения, слепота.
Канцерогенез, мутагенез, нарушение репродуктивной функции. Лечение препаратами нитрозомочевины связано с риском канцерогенного действия.
Ломустин может вызывать необратимое бесплодие у мужчин.
Отчет об ожидаемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства очень важен. Это позволяет продолжать мониторинг баланса польза/риск лекарственного средства. Просим медицинских работников сообщать о любых предполагаемых побочных реакциях через государственные системы отчетности.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальном контейнере при температуре не выше 25 °С, в защищенном от света, влаги и недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 капсул в пластиковом контейнере.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Медак Гезельшафт фюр клинише Шпециальпрепарате мбХ/Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate m.b.H.