Фармакодинамика.

Ломустин — алкилирующий препарат из группы нитрозомочевины. Ломустин и/или его метаболиты нарушают функцию ДНК, РНК и подавляют синтез ДНК.

Ломустин действует как алкилирующий агент, как ингибитор нескольких этапов синтеза нуклеиновых кислот и как ингибитор репарации одноцепочечных разрывов ДНК.

Фармакокинетика.

Препарат хорошо и быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация в плазме крови (0,5–2 нг/мл) достигается через 3 часа после перорального применения в дозе 30–100 мг/м2.

Хлорэтиловая группа выводится из плазмы крови однофазно с периодом полувыведения 72 часов. Вывод циклогексильной группы из плазмы крови имеет 2 фазы: период полувыведения альфа — 4 часа и период полувыведения бета — 50 часов.

После приема внутрь ломустина, который был помечен радиоизотопной меткой, наблюдается его прохождения через гематоэнцефалический барьер. В спинно-мозговой жидкости радиоактивность составляла 15 — 30% радиоактивности, которая измерена в плазме крови.

Ломустин Медак быстро метаболизируется, метаболиты выводятся преимущественно почками. Ломустин не обнаруживается в моче в активной форме.