ЛОМУСТИН (LOMUSTINUM) Действующее вещество
HSDB, RTECS: N-(2-хлороэтил)-N'-циклогексил-N-нитрозомочевина.
RTECS: (хлоро-2-этил)-1-циклогексил-3-нитрозомочевина.
производное нитрозомочевины. Считается, что ломустин действует как алкилирующий агент, однако, как и другие препараты нитрозомочевины, может также подавлять некоторые ферментативные процессы.
После перорального приема около 50% выводится из организма в течение 24 ч. T½ ломустина и/или его метаболитов из сыворотки крови варьирует от 16 до 48 ч. Концентрация ломустина в тканях быстро становится близкой к концентрации в плазме крови. В связи с высокой растворимостью в липидах и практически полным отсутствием ионизации при физиологических значениях рН ломустин хорошо проникает через ГЭБ. Концентрация препарата в СМЖ составляет 50% или более таковой в плазме крови.
паллиативная терапия в дополнение к другим методам лечения или в стандартных схемах полихимиотерапии при следующих состояниях: опухоли мозга (первичные и метастатические у больных, которые уже получали соответствующее хирургическое и/или лучевое лечение); лимфогранулематоз (в схемах второй линии); при других опухолях ломустин используют в составе комбинированной терапии только в случаях неэффективности стандартных методов лечения.
разовая доза для взрослых и детей составляет 130 мг/м2; принимают внутрь с интервалом 6 нед. У больных с миелосупрессией дозу можно снизить до 100 мг/м2 при сохранении интервала между приемами 6 нед. Повторно ломустин не следует принимать до тех пор, пока содержание форменных элементов в периферической крови не восстановится до приемлемых значений (количество тромбоцитов — 100 000 в 1 мм3, лейкоцитов — 3000 в 1 мм3). Содержание форменных элементов в крови надо проверять еженедельно, причем нельзя принимать ломустин повторно до истечения 6-недельного срока, поскольку гематологическая токсичность является поздней и носит кумулятивный характер. Величину следующей дозы следует подбирать в зависимости от гематологического ответа на предыдущую дозу.
повышенная чувствительность к ломустину; период беременности и кормления грудью.
через 3–6 ч после приема внутрь могут возникать тошнота и рвота, которые продолжаются менее 24 ч. Угнетение кроветворения обычно развивается через 4–6 нед после приема ломустина и носит дозозависимый характер. Тромбоцитопения развивается примерно через 4 нед, лейкопения — через 6 нед и могут сохраняться в течение 1–2 нед. Обычно тромбоцитопения более выражена, чем лейкопения. Однако оба проявления миелотоксичности являются дозолимитирующими. Ломустин может вызывать кумулятивную миелосупрессию. Имеются сообщения об индукции препаратами нитрозомочевины острого лейкоза, дисплазии костного мозга, анемии. В редких случаях возможно развитие инфильтратов и/или фиброза легких по истечении 6 мес (или через больший срок) после окончания лечения при суммарной дозе ломустина >1100 мг/м2. Сообщалось о случае легочной токсичности при суммарной дозе 600 мг. При назначении ломустина в высоких суммарных дозах возможны проявления нефротоксичности: уменьшение размеров почки, прогрессирующая азотемия, почечная недостаточность. Проявления гепатотоксичности: повышение уровня трансаминаз, ЩФ и билирубина. Другие токсические эффекты: стоматит, алопеция, анемия, вторичные злокачественные заболевания, дезориентация, сонливость, атаксия и нарушения артикуляции.
лечение ломустином должен осуществлять врач, имеющий опыт назначения противоопухолевых препаратов.
Основное и наиболее тяжелое проявление токсического действия ломустина обусловлено поздним подавлением функции костного мозга, на фоне которого могут возникать кровотечения и тяжелые инфекции.
Поскольку применение ломустина может привести к нарушению функции печени и/или почек, необходимо периодически проводить исследования их функции.