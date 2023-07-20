ЛОМУСТИН (LOMUSTINUM)

через 3–6 ч после приема внутрь могут возникать тошнота и рвота, которые продолжаются менее 24 ч. Угнетение кроветворения обычно развивается через 4–6 нед после приема ломустина и носит дозозависимый характер. Тромбоцитопения развивается примерно через 4 нед, лейкопения — через 6 нед и могут сохраняться в течение 1–2 нед. Обычно тромбоцитопения более выражена, чем лейкопения. Однако оба проявления миелотоксичности являются дозолимитирующими. Ломустин может вызывать кумулятивную миелосупрессию. Имеются сообщения об индукции препаратами нитрозомочевины острого лейкоза, дисплазии костного мозга, анемии. В редких случаях возможно развитие инфильтратов и/или фиброза легких по истечении 6 мес (или через больший срок) после окончания лечения при суммарной дозе ломустина >1100 мг/м2. Сообщалось о случае легочной токсичности при суммарной дозе 600 мг. При назначении ломустина в высоких суммарных дозах возможны проявления нефротоксичности: уменьшение размеров почки, прогрессирующая азотемия, почечная недостаточность. Проявления гепатотоксичности: повышение уровня трансаминаз, ЩФ и билирубина. Другие токсические эффекты: стоматит, алопеция, анемия, вторичные злокачественные заболевания, дезориентация, сонливость, атаксия и нарушения артикуляции.