Докси-М-Ратиофарм (Doxy-M-Ratiopharm®) (165927) - инструкция по применению ATC-классификация
Докси-М-Ратиофарм инструкция по применению
Состав
1 таблетка Докси-М-ратиофарм содержит доксициклина моногидрата 104,1 мг, что эквивалентно 100 мг доксициклина.
Доксициклин - 100 мг
Фармакологические свойства
полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов. Препарат обладает незначительной токсичностью в сравнении с тетрациклином гидрохлоридом. Эффективность препарата обусловлена, главным образом, хорошей проницаемостью в ткани. Спектр действия Докси-М-ратиофарма не отличается от спектра действия других тетрациклинов. Он включает многие грамположительные бактерии: аэробные спорообразующие бактерии — Bacillus anthracis; аэробные споронеобразующие бактерии — Listeria monocytogenes, анаэробные спорообразующие бактерии — Clostridium spp. Препарат активен также в отношении грамотрицательных бактерий: аэробных кокков — Neisseria gonorrhoeae, аэробных бактерий — Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Bordetella pertussis. Препарат также активен в отношении других микроорганизмов: Chlamydia spp., Rickettsia spp., Treponema spp., Mycoplasma spp., Ureaplasma urealyticum и др.
Устойчивы к препарату Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia spp., большинство штаммов Bacteroides fragilis.
Механизм антибактериального действия препарата обусловлен угнетением биосинтеза белка в рибосомах микробной клетки.
Почти полностью всасывается в пищеварительном тракте. Прием пищи мало влияет на абсорбцию препарата. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2 ч после приема препарата. Доксициклин обладает большей липофильностью, чем классические тетрациклины, и отличается лучшим проникновением в ткани. Обратимо связывается с белками плазмы крови (80–90%). Быстро распределяется во всех тканях организма, однако проникновение в ЦНС, а также в воспаленные мозговые оболочки относительно низкое. Значительная концентрация препарата отмечается в паренхиме почек, концентрация в желчи в 5–10 раз выше, чем в плазме крови. Терапевтическая концентрация антибиотика достигается в мышцах, костях, двенадцатиперстной кишке, почках, печени, аппендиксе, легких, яичниках, матке, в околоносовых пазухах, щитовидной и предстательной железах, в лимфатических узлах.
Доксициклин незначительно метаболизируется в печени (менее 10% дозы). Период полувыведения составляет 12–18 ч, при курсовом лечении увеличивается до 22–24 ч. Элиминация осуществляется главным образом в виде биологически активной формы через почки (30–55%) и через кишечник в виде неактивных форм (хелатов) в количестве 20–40%. Период полувыведения препарата у пациентов с нарушениями функции почек не изменяется, поскольку повышается его экскреция через кишечник. При нарушении выделительной функции почек возможна кумуляция препарата. Гемодиализ не влияет на концентрацию доксициклина в плазме крови.
Показания Докси-М-Ратиофарм
инфекции, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами — инфекции ЛОР-органов и дыхательных путей (синусит, хронический бронхит в фазе обострения, средний отит, микоплазменная, риккетсиозная или хламидийная пневмония), инфекции урогенитального тракта (уретрит, вызванный хламидиями и уреаплазмой, острый простатит, пиелонефрит, цистит, уретрит, гонорея, инфекции женских половых органов, а также сифилис при аллергии к пенициллину), инфекции желчных путей, хламидийный конъюнктивит и трахома, болезнь Лайма, инфекционные заболевания кожи, тяжелые формы акне, инфекции мягких тканей и суставов, инфекции глаз (трахома); специфические инфекции – бруцеллез, туляремия, чума, сибирская язва, газовая гангрена, орнитоз, бартонеллез, листериоз, риккетсиоз, мелиоидоз, холера, паховая гранулема и др.
Применение Докси-М-Ратиофарм
внутрь утром во время приема пищи, запивая большим количеством воды (молоком запивать нельзя!).
В тяжелых случаях пациентам с массой тела более 70 кг назначают по 200 мг/сут (2 таблетки) на протяжении всего курса лечения; подросткам и взрослым с массой тела от 50 до 70 кг — в первый день лечения в дозе 200 мг (2 таблетки), затем — по 100 мг/сут (1 таблетка); детям в возрасте старше 8 лет и с массой тела до 50 кг доза в первый день лечения составляет 4 мг/кг, со второго дня — 2 мг/кг; при тяжелых заболеваниях можно назначать по 4 мг/кг в сутки. Суточную дозу можно принимать за один прием.
Для лечения детей в возрасте до 8 лет пероральный прием препарата не рекомендуется.
При остром гонококковом уретрите у мужчин и острой гонококковой инфекции у женщин назначают в дозе 200 мг в течение 1 нед.
При первичном и вторичном сифилисе у лиц с аллергией к пенициллину назначают в дозе 300 мг на протяжении 15 дней. Суточную дозу можно назначать на 1 прием.
При дерматологических заболеваниях, включая тяжелые инфицированные формы акне, — ежедневно по 100 мг (1 таблетка) на протяжении 7–21 дня. При необходимости возможно применение доксициклина в дозе 50 мг (1/2 таблетки) 1 раз в сутки в качестве поддерживающей терапии на протяжении последующих 2–3 нед. В зависимости от терапевтического эффекта лечение доксициклином в дозе 50 мг/сут может быть продолжено до 12 нед.
Длительность лечения при инфекциях, как правило, составляет от 5 до 21 дня. После исчезновения симптомов рекомендуется продолжать лечение еще на протяжении 1–3 дней. При инфекциях, вызванных бета-гемолитическими стрептококками, продолжительность лечения не должна быть менее 10 дней, применяют также для профилактики развития ревматизма.
Противопоказания
повышенная чувствительность к доксициклину и другим тетрациклинам или к другим компонентам препарата, тяжелые нарушения функции печени, возраст до 8 лет.
Побочные эффекты
Проявления повышенной чувствительности: фотосенсибилизация, крапивница, отеки кожи, слизистых оболочек или суставов, бронхоспазм, анафилактические проявления (одышка, тошнота, головокружение, снижение АД), кожный зуд, лихорадка, головная боль и боль в суставах, в единичных случаях – отек Квинке.
Со стороны ЖКТ: изжога, тяжесть в желудке, рвота, метеоризм, эзофагит, диарея, при продолжительном применении — дисбактериоз кишечника, при неправильном применении (прием в положении лежа с небольшим количеством воды) — эрозия пищевода (прием препарата во время или после еды может в значительной мере снизить эти нежелательные проявления).
Почки: повышение уровня креатинина в моче и в плазме крови.
Другие нежелательные эффекты: кандидоз кожи или слизистых оболочек (главным образом половых органов, слизистой оболочки полости рта и кишечника), обратимое повышение внутричерепного давления; при передозировке возникает опасность нарушения функции печени или развития панкреатита.
Особые указания
следует с осторожностью назначать препарат больным с аллергическими заболеваниями, аритмиями, а также при необходимости применения препаратов наперстянки, циклоспорина-А, курареподобных средств, а также метоксифлуранового наркоза, изотретиноина.
В случае продолжительного применения (более 21 дня) необходимо проводить лабораторные диагностические исследования для оценки функции печени и почек, а также кроветворения.
Прием препарата во время еды может снизить частоту побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта. Не рекомендуется принимать таблетки непосредственно перед сном.
Если известно, что заболевание вызвано стафилококками, стрептококками и/или пневмококками, не рекомендовано применение доксициклина в связи с возможной резистентностью.
В период беременности при приеме тетрациклина возникает повышенный риск нарушения функции печени. В период беременности, кормления грудью доксициклин назначают только при состояниях, представляющих угрозу для жизни, и невозможности применения других антибиотиков.
Во время лечения доксициклином следует избегать инсоляции и других видов лучевого воздействия ввиду фотосенсибилизации в этот период.
Препарат не влияет на способность управлять транспортом и выполнять работы, связанные с повышением концентрации внимания.
Взаимодействия
препарат может усиливать эффект непрямых антикоагулянтов, гипогликемизирующий эффект производных сульфонилмочевины. Период полувыведения доксициклина уменьшается при его одновременном приеме с фенобарбиталом, карбамазепином, а также при хроническом алкоголизме. Препарат проявляет антагонистическую активность относительно бактерицидного действия пенициллинов и цефалоспоринов. Доксициклин потенцирует эффект курареподобных миорелаксантов.
При одновременном приеме доксициклина и циклоспорина может наблюдаться повышение токсического действия, которое сопровождается угнетением иммунитета.
Комбинация потенциально нефротоксического метоксифлуранового наркоза с терапией доксициклином может привести к острой почечной недостаточности.
При лечении акне изотретиноином необходимо выдержать перерыв после терапии доксициклином, поскольку оба препарата в некоторых случаях могут приводить к обратимому повышению внутричерепного давления.
Одновременное применение теофиллина и доксициклина повышает риск развития побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта.
Доксициклин может привести как к повышению, так и к снижению уровня лития в плазме крови при одновременном применении с препаратами лития. В единичных случаях может снижать эффективность гормональных контрацептивов, в связи с чем рекомендуется пользоваться негормональными противозачаточными средствами.
Передозировка
острая интоксикация доксициклином не описана. Существует опасность нарушения функции печени, почек, а также развития панкреатита.
Промывают желудок, назначают активированный уголь, проводят симптоматическую и поддерживающую терапию. Поскольку препарат способен образовывать хелатные комплексы с солями кальция, при интоксикации в качестве антидота возможно применение солей кальция.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.