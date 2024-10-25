внутрь утром во время приема пищи, запивая большим количеством воды (молоком запивать нельзя!).

В тяжелых случаях пациентам с массой тела более 70 кг назначают по 200 мг/сут (2 таблетки) на протяжении всего курса лечения; подросткам и взрослым с массой тела от 50 до 70 кг — в первый день лечения в дозе 200 мг (2 таблетки), затем — по 100 мг/сут (1 таблетка); детям в возрасте старше 8 лет и с массой тела до 50 кг доза в первый день лечения составляет 4 мг/кг, со второго дня — 2 мг/кг; при тяжелых заболеваниях можно назначать по 4 мг/кг в сутки. Суточную дозу можно принимать за один прием.

Для лечения детей в возрасте до 8 лет пероральный прием препарата не рекомендуется.

При остром гонококковом уретрите у мужчин и острой гонококковой инфекции у женщин назначают в дозе 200 мг в течение 1 нед.

При первичном и вторичном сифилисе у лиц с аллергией к пенициллину назначают в дозе 300 мг на протяжении 15 дней. Суточную дозу можно назначать на 1 прием.

При дерматологических заболеваниях, включая тяжелые инфицированные формы акне, — ежедневно по 100 мг (1 таблетка) на протяжении 7–21 дня. При необходимости возможно применение доксициклина в дозе 50 мг (1/2 таблетки) 1 раз в сутки в качестве поддерживающей терапии на протяжении последующих 2–3 нед. В зависимости от терапевтического эффекта лечение доксициклином в дозе 50 мг/сут может быть продолжено до 12 нед.

Длительность лечения при инфекциях, как правило, составляет от 5 до 21 дня. После исчезновения симптомов рекомендуется продолжать лечение еще на протяжении 1–3 дней. При инфекциях, вызванных бета-гемолитическими стрептококками, продолжительность лечения не должна быть менее 10 дней, применяют также для профилактики развития ревматизма.