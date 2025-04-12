Ливолин форте (Livolin forte)
Ливолин форте инструкция по применению
Состав
Эссенциальные фосфолипиды - 300 мг
Тиамина мононитрат - 10 мг
Рибофлавин - 6 мг
Пиридоксина гидрохлорид - 10 мг
Цианокобаламин - 10 мкг
Никотинамид - 30 мг
Токоферола ацетат - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующим веществом Ливолина Форте является лецитин 35%, содержащий фосфолипиды.
Фосфолипиды, входящие в состав препарата, по своей химической структуре подобны эндогенным фосфолипидам, но превосходят их за счет высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот. Эти молекулы встраиваются преимущественно в структуры клеточных мембран и облегчают восстановление поврежденных тканей печени. Фосфолипиды проявляют гепатопротекторный эффект при повреждениях клеток печени вирусами, алкоголем, токсическими веществами. В клетках возрастает скорость поступления и выведения веществ, обеспечивается восстановление ферментных систем и улучшение метаболизма печени.
Фосфолипиды влияют на нарушенный метаболизм жиров путем регуляции метаболизма липопротеидов, в результате чего нейтральные жиры и ХС превращаются в формы, пригодные для транспортировки, особенно благодаря увеличению способности ЛПВП присоединять ХС, и направляются для дальнейшего окисления. При выведении фосфолипидов через желчевыводящие пути литогенный индекс снижается и происходит стабилизация желчи.
Витаминный комплекс выполняет следующие функции: никотинамид проявляет гиполипидемический эффект и предотвращает жировое перерождение печени, пиридоксин в качестве кофермента принимает участие в метаболизме фосфолипидов, аминокислот и белков; тиамин участвует в углеводном обмене; рибофлавин является кофактором многочисленных дыхательных ферментов, токоферил действует как антиоксидант на уровне клеточной мембраны, предотвращает окисление ненасыщенных жирных кислот.
При пероральном применении более 90% препарата всасывается в тонкой кишке. Основное количество расщепляется под действием фосфолипазы А до 1-ацил-лизуфосфатидилхолина, 50% которого сразу расщепляется до полиненасыщенного фосфатидилхолина еще во время всасывания в тонкой кишке. Полиненасыщенный фосфатидилхолин попадает в кровь через лимфатические пути и далее, преимущественно в комплексе с ЛПВП, транспортируется в печень. Максимальное содержание фосфатидилхолина в крови через 6–24 ч после приема внутрь составляет в среднем 20%.
Фармакокинетика. Не исследовалась.
Показания Ливолин форте
жировая дегенерация печени (включая поражение печени при сахарном диабете), острые и хронические гепатиты, цирроз печени, пред- и послеоперационное лечение больного при хирургическом вмешательстве на печени и желчевыводящих путях, токсические поражения печени, токсикоз беременности, радиационный синдром.
Применение Ливолин форте
доза для взрослых и детей старше 12 лет обычно составляет по 1 капсуле 3 раза в сутки. Принимать капсулы во время еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.
Дозу препарата и длительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента с учетом характера и степени тяжести патологического процесса, особенностей течения заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата. В среднем курс лечения составляет не менее 3 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, сое, арахису или арахисовому маслу. Аллергические заболевания. Внутрипеченочный холестаз. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Униполярная и клиническая депрессия.
Побочные эффекты
в отдельных случаях при применении препарата возможно возникновение следующих побочных эффектов.
Со стороны ЖКТ: диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея, запор, изжога, дискомфорт и боль в эпигастрии, снижение аппетита.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, крапивница, зуд.
У лиц с индивидуальной непереносимостью любого компонента препарата возможны реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, анафилаксию.
Особые указания
с осторожностью и после консультации с врачом применять препарат при тяжелых заболеваниях сердца, почек, повышенном риске развития тромбоэмболии у пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, новообразованиях, нефролитиазе, эритремии, эритроцитозе, гиперурикемии.
Применение препарата может привести к ложноположительному результату пробы на уробилиноген с использованием реактива Эрлиха.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью по показаниям в случае назначения и контроля врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Дети. Противопоказан детям до 12 лет.
Взаимодействия
витамин В6 ослабляет действие леводопы, предотвращает или уменьшает токсические проявления, которые наблюдаются при применении изониазида и других противотуберкулезных препаратов.
ПАСК, циметидин, препараты кальция, этанол снижают всасывание витамина В12.
Рибофлавин несовместим со стрептомицином и снижает эффективность антибактериальных препаратов (окситетрациклина, доксициклина, эритромицина, тетрациклина и линкомицина). Трициклические антидепрессанты, имипримин и амитриптилин, ингибируют метаболизм рибофлавина, особенно в тканях сердца.
Не рекомендуется применять вместе с другими поливитаминными препаратами, поскольку возможна передозировка последних в организме.
Витамин Е нельзя применять вместе с препаратами железа, серебра, средствами, имеющими щелочную среду (натрия гидрокарбонат, трисамин), антикоагулянтами непрямого действия (дикумарин, неодикумарин и тому подобное).
Витамин Е усиливает действие стероидных препаратов и НПВП (диклофенак натрия, ибупрофен, преднизолон и тому подобное); ослабляет токсическое действие сердечных гликозидов (дигитоксин, дигоксин), витаминов А и D. Назначение витамина Е в высоких дозах может вызвать дефицит витамина А в организме.
Витамин Е и его метаболиты проявляют антагонистическое действие в отношении витамина К.
Повышает эффективность противоэпилептических лекарственных средств у больных эпилепсией (у которых содержание в крови продуктов перекисного окисления липидов повышено). Колестирамин, колестипол, минеральные масла снижают всасывание витамина Е.
Передозировка
симптомы: тошнота, рвота, диарея, головная боль, сонливость, вялость, гиперемия лица, раздражительность, усиление проявлений побочных реакций. При длительном применении в высоких дозах возможна периферическая нейропатия.
Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, гиперосмотических слабительных средств.
При передозировке витамина В1: анорексия, головная боль, бессонница, раздражительность, тошнота, нервозность, учащенное сердцебиение, тремор и рвота.
При передозировке витамина B6: симптомы включают атаксию и сенсорную нейропатию при применении дозы от 50 мг до 2 г в сутки в течение длительного периода времени. Дозы 70–357 мг/кг хорошо переносятся.
Передозировка никотинамида: симптомы включают желудочно-кишечное расстройство. Лечение поддерживающее.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре до 25 °С.