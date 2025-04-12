фармакодинамика. Действующим веществом Ливолина Форте является лецитин 35%, содержащий фосфолипиды.

Фосфолипиды, входящие в состав препарата, по своей химической структуре подобны эндогенным фосфолипидам, но превосходят их за счет высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот. Эти молекулы встраиваются преимущественно в структуры клеточных мембран и облегчают восстановление поврежденных тканей печени. Фосфолипиды проявляют гепатопротекторный эффект при повреждениях клеток печени вирусами, алкоголем, токсическими веществами. В клетках возрастает скорость поступления и выведения веществ, обеспечивается восстановление ферментных систем и улучшение метаболизма печени.

Фосфолипиды влияют на нарушенный метаболизм жиров путем регуляции метаболизма липопротеидов, в результате чего нейтральные жиры и ХС превращаются в формы, пригодные для транспортировки, особенно благодаря увеличению способности ЛПВП присоединять ХС, и направляются для дальнейшего окисления. При выведении фосфолипидов через желчевыводящие пути литогенный индекс снижается и происходит стабилизация желчи.

Витаминный комплекс выполняет следующие функции: никотинамид проявляет гиполипидемический эффект и предотвращает жировое перерождение печени, пиридоксин в качестве кофермента принимает участие в метаболизме фосфолипидов, аминокислот и белков; тиамин участвует в углеводном обмене; рибофлавин является кофактором многочисленных дыхательных ферментов, токоферил действует как антиоксидант на уровне клеточной мембраны, предотвращает окисление ненасыщенных жирных кислот.

При пероральном применении более 90% препарата всасывается в тонкой кишке. Основное количество расщепляется под действием фосфолипазы А до 1-ацил-лизуфосфатидилхолина, 50% которого сразу расщепляется до полиненасыщенного фосфатидилхолина еще во время всасывания в тонкой кишке. Полиненасыщенный фосфатидилхолин попадает в кровь через лимфатические пути и далее, преимущественно в комплексе с ЛПВП, транспортируется в печень. Максимальное содержание фосфатидилхолина в крови через 6–24 ч после приема внутрь составляет в среднем 20%.

Фармакокинетика. Не исследовалась.