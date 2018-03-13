Перед началом лечения следует посоветоваться с врачом.

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Не использовать для снятия острой боли в животе (до выяснения причины). Поскольку метамизол натрия обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, он может маскировать признаки инфекции, симптомы неинфекционных заболеваний и осложнений с болевым синдромом, может затруднить их диагностику.

При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Препарат следует применять с осторожностью пациентам:

пожилого возраста — может привести к повышению частоты побочных реакций, особенно со стороны пищеварительной системы;

с аллергическими заболеваниями (в т.ч. поллинозом), атопической бронхиальной астмой, в том числе в анамнезе, — повышается риск аллергических реакций;

с нарушениями функции почек, с заболеваниями почек в анамнезе (пиелонефрит, гломерулонефрит);

с воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона;

с выраженной артериальной гипотензией, сердечно-сосудистой недостаточностью;

с алкоголизмом в анамнезе;

при одновременном применении цитостатических лекарственных средств (только под контролем врача).

При применении детям нужно проводить постоянный врачебный контроль.

При применении препарата необходимо контролировать состав периферической крови (лейкоцитарную формулу).

Не рекомендуется регулярное длительное применение препарата из-за миелотоксичности метамизола натриевой соли.

При длительном применении препарата (более 7 суток) необходимо контролировать состав периферической крови (из-за миелотоксичности метамизола), функцию почек и печени.

Пациентов следует предупредить до начала лечения, что при появлении без видимой причины озноба, лихорадки, боли в горле, затрудненного глотания, стоматита, кровоточивости десен, побледнение кожных покровов, астении, при развитии вагинита или проктита прием препарата следует немедленно прекратить. Также применение препарата необходимо прекратить в случае появления высыпаний на коже и слизистых оболочках. Если появляются такие симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.

При применении препарата возможно окрашивание мочи в красный цвет за счет выведения метаболита метамизола натрия.

Не следует применять препарат дольше установленного срока без консультации с врачом.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения.