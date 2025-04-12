Магурол (Magurol)
Магурол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: doxazosin;
1 таблетка содержит доксазозина мезилата 4,86 мг эквивалентно доксазозину 4 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, натрия лаурилсульфат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: белые или почти белые, круглые, плоские таблетки с насечкой, диаметром примерно 8,5 мм.
Фармакотерапевтическая группа
Антигипертензивные средства. Антиадренергические средства с периферическим механизмом действия. Блокаторы α-адренорецепторов.
Код АТС С02С А04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Доксазозин является мощным и селективным антагонистом постсинаптических α1-адренорецепторов. Блокирование этих рецепторов приводит к снижению системного артериального давления. Лекарственное средство Магурол предназначен для перорального применения 1 раз в сутки больным эссенциальной артериальной гипертензией.
Было продемонстрировано, что доксазозин не вызывает нежелательных метаболических эффектов и его можно применять пациентам с сахарным диабетом, подагрой или инсулинорезистентностью.
Доксазозин также можно назначать пациентам с бронхиальной астмой, гипертрофией левого желудочка и пациентам пожилого возраста. Применение препарата способствует уменьшению гипертрофии левого желудочка, подавляет агрегацию тромбоцитов и усиливает активность тканевого активатора плазминогена. Кроме того, применение доксазозина повышает чувствительность к инсулину у тех пациентов, у которых такая чувствительность является нарушением.
Также в долгосрочных исследованиях было продемонстрировано, что в дополнение к антигипертензивному действию, применение доксазозина вызывает умеренное снижение концентрации общего холестерина, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов в плазме крови, а следовательно — данный препарат может быть особенно полезен пациентам с артериальной гипертензией и гиперлипидемией.
Применение доксазозина у пациентов, больных симптоматической доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), способствует значительному улучшению уродинамики и уменьшению симптомов. Считается, что эффект препарата при ДГПЖ достигается за счет селективной блокады α1-адренорецепторов, расположенных в мышечной строме и капсуле предстательной железы, а также в шейке мочевого пузыря.
Фармакокинетика.
Всасывание
При пероральном применении у человека (мужчины молодого возраста или люди пожилого возраста любого пола) доксазозин быстро всасывается с биодоступностью на уровне приблизительно ⅔ дозы.
Биотрансформация/элиминация
Приблизительно 98% доксазозина связывается с белками плазмы крови. Было показано, что доксазозин интенсивно метаболизируется и выводится из организма преимущественно с калом.
Средний период полувыведения из плазмы крови составляет 22 часа, что дает возможность принимать препарат 1 раз в сутки.
При пероральном применении доксазозина концентрация метаболитов препарата в плазме крови низкая. Концентрация в плазме крови активного метаболита 6'-гидроксидоксазозина у человека в 40 раз ниже плазменной концентрации первичного соединения, что свидетельствует о том, что антигипертензивное действие препарата обусловлено преимущественно доксазозином.
В настоящее время существуют лишь ограниченные данные по применению препарата пациентам с нарушениями функции печени и относительно влияния препаратов, способных изменять печеночный метаболизм (например, циметидина). У пациентов с умеренной печеночной дисфункцией однократное применение доксазозина приводило к повышению AUC на 43% и уменьшение видимого клиренса при пероральном применении на 40%. Как и при применении других препаратов, которые полностью метаболизируются печенью, пациентам с признаками нарушений функции печени доксазозин следует применять с осторожностью.
Показания
Артериальная гипертензия.
Препарат показан для лечения артериальной гипертензии, и для большинства пациентов его можно применять для контроля артериального давления в качестве монотерапии. В случае неэффективности монотерапии для лечения артериальной гипертензии препарат можно применять в комбинации с тиазидными диуретиками, блокаторами β-адренорецепторов, блокаторами кальциевых каналов и ингибиторами АПФ.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Препарат показан для лечения обструкции мочевыводящих путей, а также симптомов, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Препарат можно назначать пациентам с ДГПЖ как при наличии артериальной гипертензии, так и при нормальном уровне артериального давления.
Противопоказания
Применение лекарственного средства противопоказано таким категориям пациентов:
- пациентам с гиперчувствительностью к производным хиназолина (например, празозина, теразозина, доксазозина) или к любому из вспомогательных веществ препарата;
- пациентам со случаями ортостатической гипотензии в анамнезе;
- пациентам с ДГПЖ и сопутствующей обструкцией верхних мочевыводящих путей, хроническими инфекциями мочевыводящих путей и наличием камней в мочевом пузыре;
- пациентам с артериальной гипотензией (касается только пациентов с ДГПЖ).
Доксазозин в качестве монотерапии противопоказан пациентам с переполнением мочевого пузыря или анурией с прогрессирующей почечной недостаточностью или без нее.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (например, силденафил, тадалафил, варденафил)
Совместное применение доксазозина с ингибиторами ФДЭ-5 у некоторых пациентов может вызывать симптоматическую гипотензию. Исследование доксазозина в лекарственных формах с длительным высвобождением действующего вещества не проводили.
Доксазозин в значительной степени связывается с белками плазмы крови (на 98%). Препарат не влияет на связывание дигоксина, фенитоина, варфарина или индометацина с белками.
Не отмечалось неблагоприятного взаимодействия при одновременном применении доксазозина и тиазидных диуретиков, фуросемида, блокаторов β-адренорецепторов, нестероидных противовоспалительных препаратов, антибиотиков, пероральных сахароснижающих средств, урикозурических средств и антикоагулянтов. Однако данные формальных исследований по изучению лекарственного взаимодействия отсутствуют.
Исследования in vitro указывают на то, что доксазозин является субстратом цитохрома P450 3A4 (CYP 3A4). Следует с осторожностью назначать доксазозин одновременно с мощными ингибиторами CYP 3A4, например кларитромицином, индинавиром, итраконазолом, кетоконазолом, нефазодоном, нелфинавиром, ритонавиром, саквинавиром, телитромицином или вориконазолом (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Доксазозин потенцирует гипотензивное действие других блокаторов α-адренорецепторов, а также других антигипертензивных средств.
Есть данные о том, что однократное применение доксазозина в дозе 1 мг в первый день четырехсуточного курса перорального применения циметидина (400 мг 2 раза в сутки) приводило к повышению среднего уровня AUC доксазозина на 10% и не вызывало никаких статистически значимых изменений средней Cmax и среднего Т½ доксазозина. Такое повышение среднего уровня AUC доксазозина на 10% на фоне применения циметидина находится в пределах межсубъектной вариабельности (27%) средних уровней AUC доксазозина по сравнению с плацебо.
Особенности применения
Ортостатическая гипотензия/синкопе. Начало терапии. Как и при применении других блокаторов α-адренорецепторов, ортостатическая гипотензия при применении этого препарата развивалась у очень малого процента пациентов, проявляясь головокружением и слабостью или реже — потерей сознания (синкопе), особенно в начале терапии. В связи с этим в начале терапии необходимо контролировать уровень артериального давления, чтобы минимизировать возможные постуральные эффекты.
Назначая терапию любым эффективным блокатором α-адренорецепторов, следует проинформировать пациента, как избежать симптомов ортостатической гипотензии и как вести себя при их возникновении. Пациента также нужно предупредить о необходимости избегания ситуаций, в которых существует риск получения травм, учитывая возможность возникновения головокружения или слабости в начале терапии препаратом.
Применение при острых сердечных состояниях. Как и другие вазодилатирующие антигипертензивные средства, доксазозин следует с осторожностью применять пациентам с такими острыми сердечными состояниями: отек легких, вызванный аортальным или митральным стенозом; гиперсистолическая сердечная недостаточность; правожелудочковая сердечная недостаточность, обусловленная тромбоэмболией легочной артерии или перикардиальным выпотом; левожелудочковая сердечная недостаточность с низким давлением наполнения.
Применение при нарушении функций печени. Как и при применении других препаратов, которые полностью метаболизируются печенью, пациентам с признаками нарушения функций печени доксазозин следует назначать с особой осторожностью. Из-за отсутствия клинического опыта применения пациентам с печеночной недостаточностью тяжелой степени назначение препарата этой категории пациентов не рекомендуется.
Применение с ингибиторами ФДЭ-5. Применять доксазозин вместе с ингибиторами фосфодиэстеразы-5 (например, силденафил, тадалафил и варденафил) следует с осторожностью, поскольку эти лекарственные средства вызывают вазодилатацию, а значит — могут вызвать у некоторых пациентов симптоматическую гипотензию. Для уменьшения риска развития ортостатической гипотензии рекомендуется начинать терапию препаратами группы ингибиторов фосфодиэстеразы-5 только при условии, если на фоне применения блокаторов α-адренорецепторов пациент имеет стабильную гемодинамику. Кроме того, рекомендуется начинать терапию ингибиторами фосфодиэстеразы-5 с наименьшей возможной дозы и выдерживать 6-часовой интервал между применением доксазозина и ингибиторов фосфодиэстеразы-5. Исследований доксазозина в лекарственных формах с длительным высвобождением действующего вещества не проводили.
Применение пациентам во время хирургического удаления катаракты. У некоторых пациентов, которые принимали тамсулозин на период проведения хирургического удаления катаракты или до операции, во время вмешательства наблюдалось развитие интраоперационного синдрома атонической радужной оболочки (IFIS, вариант синдрома узкого зрачка). Сообщалось об отдельных случаях развития такого побочного эффекта и при применении других блокаторов α1-адренорецепторов, поэтому нельзя исключать возможность развития этого эффекта для других препаратов данного класса лекарственных средств. Из-за того что IFIS повышает частоту процедурных осложнений во время проведения операции, при подготовке к ней следует сообщить хирургам-офтальмологам, применяет ли или применял ли пациент блокаторы α1-адренорецепторов.
Приапизм. Известно о случаях длительной эрекции и приапизма. В случае эрекции, которая длится более 4 часов, пациенту следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Если немедленно не начать лечение приапизма, возникает повреждение ткани полового члена, что может привести к необратимой потере потенции.
Скрининг на рак предстательной железы. Карцинома предстательной железы вызывает многие симптомы, которые ассоциируются с ДГПЖ, причем эти два заболевания могут сосуществовать. Поэтому следует исключить наличие карциномы предстательной железы, прежде чем начинать терапию доксазозином по поводу симптомов ДГПЖ.
Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, недостаточность лактазы и мальабсорбция глюкозы-галактозы, не следует применять это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство можно принимать как утром, так и вечером.
Артериальная гипертензия.
Препарат следует применять 1 раз в сутки. Начальная доза составляет 1 мг, чтобы свести к минимуму риск развития ортостатической гипотензии и/или синкопе. После 1–2 недель начальной терапии дозу можно повысить до 2 мг, а затем, если необходимо, и до 4 мг. У большинства пациентов ответ на терапию наблюдается при применении препарата в дозе 4 мг ниже. Если необходимо, дозу можно повысить до 8 мг или до максимальной рекомендуемой дозы — 16 мг.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Рекомендованная начальная доза доксазозина составляет 1 мг 1 раз в сутки, чтобы свести к минимуму риск развития ортостатической гипотензии и/или обмороки. В зависимости от индивидуальных особенностей уродинамики пациента и симптомов ДГПЖ дозу можно повысить до 2 мг, затем до 4 мг и до максимальной рекомендуемой дозы — 8 мг. Рекомендуемый интервал подбора дозы 1–2 недели. Рекомендуемая доза составляет 2–4 мг в сутки.
Пациентам пожилого возраста следует применять обычные дозы для взрослых.
Пациентам с нарушением функции почек следует применять обычные дозы для взрослых, поскольку фармакокинетические параметры препарата при нарушении функции почек не меняются. Препарат не выводится из организма с помощью гемодиализа.
Пациенты с нарушениями функции печени. В настоящее время информация о применении препарата пациентам с нарушениями функции печени и относительно влияния препаратов, способных изменять печеночный метаболизм (например, циметидина), ограничено. Как и при применении других препаратов, которые полностью метаболизируется печенью, пациентам с признаками нарушений функции печени препарат следует назначать с осторожностью.
При назначении доксазозина в дозе 1 мг применяют препарат в необходимой дозировке или лекарственной форме.
Дети
Опыта применения препарата у детей нет.
Побочные реакции
Инфекции и инвазии: инфекции дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции.
Метаболические и алиментарные нарушения: подагра, повышение аппетита, отсутствие аппетита.
Психические нарушения: возбуждение, депрессия, тревожность, бессонница, нервозность.
Со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, головная боль, инсульт, гипестезия, синкопе, тремор, ортостатическое головокружение, парестезия.
Со стороны органов зрения: нечеткость зрения, интраоперационный синдром атонической радужной оболочки.
Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго, шум в ушах.
Со стороны сердца: усиленное сердцебиение, тахикардия, стенокардия, инфаркт миокарда, брадикардия, сердечные аритмии.
Со стороны сосудов: артериальная гипотензия, ортостатическая артериальная гипотензия, приливы.
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения: бронхит, кашель, одышка, ринит, носовое кровотечение, усиление существующего бронхоспазма.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: боль в животе, диспепсия, сухость во рту, тошнота, запор, метеоризм, рвота, гастроэнтерит, диарея.
Гепатобилиарные расстройства: отклонение от нормы показателей функции печени, холестаз, гепатит, желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, сыпь, крапивница, аллопеция, пурпура.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: боль в спине, миалгия, артралгия, мышечные спазмы, мышечная слабость.
Со стороны почек и мочевых путей: цистит, недержание мочи, дизурия, частое мочеиспускание, гематурия, полиурия, повышенный диурез, расстройства мочеиспускания, никтурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия, приапизм, ретроградная эякуляция.
Общие расстройства: астения, боль в грудной клетке, гриппоподобные симптомы, периферические отеки, боль в теле, отек лица, повышенная утомляемость, общее недомогание.
Результаты исследований: увеличение массы тела.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях в период после регистрации препарата являются важным мероприятием. Они позволяют продолжать мониторинг соотношения польза/риск при применении лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о случаях каких-либо побочных реакций с помощью системы фармаконадзора Украины.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Медокеми ЛТД (Центральный Завод)/Medochemie LTD (Central Factory).
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
1–10 ул. Константинуполес, Лимассол, 3011, Кипр/1–10 Constantinoupoleos Street, Limassol, 3011, Cyprus.