взрослые и дети в возрасте от 6 лет. Начальная доза — 400 мкг будезонида в сутки: 2 дозы (100 мкг будезонида) в каждую ноздрю 2 раза в сутки. Обычная поддерживающая доза — 200 мкг будезонида в сутки: 1 доза (50 мкг будезонида) в каждую ноздрю 2 раза в сутки или 2 дозы в каждую ноздрю 1 раз в сутки утром. Поддерживающая терапия должна быть на уровне максимально низкой дозы, которая устраняет симптомы ринита.

Если прием дозы был пропущен, ее нужно принять по возможности скорее, но не менее чем за 1 ч до приема следующей дозы. При прекращении применения препарата дозу снижают постепенно. При правильном применении Тафен назаль снижается частота побочных реакций и улучшается терапевтический эффект:

1. Очистить носовые ходы (по возможности р-ром натрия хлорида).

2. Удалить колпачок из флакона.

3. Встряхнуть флакон.

4. При первом использовании флакона выпустить некоторое количество спрея в воздух. Надавить назальный адаптер несколько раз вниз до появления легкого тумана. Такую же процедуру нужно повторить, если препарат не использовали несколько дней. Если адаптер заблокирован, нужно аккуратно нажать на него и прочистить.

5. Наклонить голову вперед (так, чтобы видеть пальцы на стопах). Вставить насадку с правой стороны в левую ноздрю и направить ее к внешней стенке.

6. Надавить адаптер вниз для поступления одной дозы спрея и вдохнуть его.

7. Вставить насадку с левой стороны в правую ноздрю и направить ее к внешней стенке; выдавить одну дозу спрея и вдохнуть его.

8. После использования вытереть адаптер чистой тканью и надеть колпачок. Флакон хранить в вертикальном положении колпачком вверх.