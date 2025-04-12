Тафен® Назаль (Tafen® Nasal)
Тафен Назаль инструкция по применению
Состав
Будезонид - 50 мкг/доза
Фармакологические свойства
будезонид является синтетическим ГКС с выраженным противовоспалительным и противоаллергическим действием. При применении в терапевтических дозах почти не резорбцирует. Не проявляет минералокортикоидной активности, хорошо переносится при продолжительном лечении.
Препарат ингибирует высвобождение медиаторов воспалительной реакции, повышает синтез противовоспалительных белков, уменьшает количество тучных клеток и эозинофильных гранулоцитов. Будезонид снижает высвобождение токсичных протеинов из эозинофильных гранулоцитов, свободных радикалов из макрофагов и лимфокинов из лимфоцитов. Он также снижает связывание адгезивных молекул с клетками эндотелия, и таким образом уменьшает количество лейкоцитов в месте аллергического воспаления. Будезонид увеличивает количество бета-адренорецепторов гладких мышц. Препарат ингибирует активность фосфолипазы А2, что замедляет синтез простагландинов, лейкотриенов и ПАФ, индуцирующих воспалительную реакцию. Будезонид также ингибирует синтез гистамина, что приводит к снижению его уровня в тучных клетках.
Тафен назаль уменьшает тяжесть симптомов при аллергических ринитах, подавляя позднюю и раннюю фазы аллергической реакции и уменьшает выраженность воспаления в верхних дыхательных путях. Улучшение состояния отмечают на 2–3-е сутки после начала лечения.
Будезонид представляет собой смесь двух эпимеров в отношении 1:1. Эпимер 22R имеет в 2–3 раза большую активность, чем эпимер 22S.
После вдыхания через нос 400 мкг будезонида максимальная концентрация достигается через 0,7 ч и составляет 1 нмоль/л в плазме крови. После ингаляции через нос около 20% введенного будезонида попадает в системный кровоток.
Системная биодоступность будезонида низкая, поскольку около 90% той части, которая всосалась, инактивируется в процессе одноступенчатого метаболизма в печени. Эпимеры 22R и 22S биотрансформируются в бета-гидроксибудезонид и альфа-гидроксипреднизолон соответственно. Метаболиты проявляют менее 1% глюкокортикоидной активности; выводятся почками (70%) и через кишечник. Период полувыведения составляет 2–3 ч.
Показания Тафен Назаль
профилактика и лечение сезонных и круглогодичных аллергических ринитов, неаллергических ринитов; полипы носовой полости.
Применение Тафен Назаль
взрослые и дети в возрасте от 6 лет. Начальная доза — 400 мкг будезонида в сутки: 2 дозы (100 мкг будезонида) в каждую ноздрю 2 раза в сутки. Обычная поддерживающая доза — 200 мкг будезонида в сутки: 1 доза (50 мкг будезонида) в каждую ноздрю 2 раза в сутки или 2 дозы в каждую ноздрю 1 раз в сутки утром. Поддерживающая терапия должна быть на уровне максимально низкой дозы, которая устраняет симптомы ринита.
Если прием дозы был пропущен, ее нужно принять по возможности скорее, но не менее чем за 1 ч до приема следующей дозы. При прекращении применения препарата дозу снижают постепенно. При правильном применении Тафен назаль снижается частота побочных реакций и улучшается терапевтический эффект:
1. Очистить носовые ходы (по возможности р-ром натрия хлорида).
2. Удалить колпачок из флакона.
3. Встряхнуть флакон.
4. При первом использовании флакона выпустить некоторое количество спрея в воздух. Надавить назальный адаптер несколько раз вниз до появления легкого тумана. Такую же процедуру нужно повторить, если препарат не использовали несколько дней. Если адаптер заблокирован, нужно аккуратно нажать на него и прочистить.
5. Наклонить голову вперед (так, чтобы видеть пальцы на стопах). Вставить насадку с правой стороны в левую ноздрю и направить ее к внешней стенке.
6. Надавить адаптер вниз для поступления одной дозы спрея и вдохнуть его.
7. Вставить насадку с левой стороны в правую ноздрю и направить ее к внешней стенке; выдавить одну дозу спрея и вдохнуть его.
8. После использования вытереть адаптер чистой тканью и надеть колпачок. Флакон хранить в вертикальном положении колпачком вверх.
Противопоказания
повышенная чувствительность к будезониду или любому компоненту препарата; нелеченная грибковая, бактериальная или вирусная инфекция дыхательной системы; активная форма туберкулеза легких; возраст до 6 лет.
Побочные эффекты
побочные эффекты возникают очень редко и быстро исчезают. Иногда отмечают раздражение слизистой оболочки носа и горла, носовые кровотечения, кашель. Редко — сухость во рту, чихание, слабость, головокружение. В единичных случаях — тошноту и кожные реакции (дерматит, крапивница, сыпь).
При превышении рекомендованных доз или повышенной индивидуальной чувствительности могут выявлять симптомы гиперкортицизма (гиперфункции коры надпочечников).
Особые указания
с осторожностью переходят от применения системных ГКС на лечение препаратом Тафен назаль из-за риска развития недостаточности надпочечников. Быстрое снижение дозы ГКС у пациентов с БА может спровоцировать серьезное ухудшение заболевания. Отмена препарата Тафен назаль должна быть постепенной.
ГКС могут маскировать признаки инфекции, и на протяжении их применения могут развиваться новые инфекции. Особого внимания требуют пациенты с нелеченными грибковыми, бактериальными или вирусными инфекциями (передающимися воздушно-капельным путем).
Иногда для предотвращения появления патологических симптомов со стороны органа зрения, вызванных аллергическим ринитом, может понадобиться проведение сопутствующего лечения.
При продолжительном применении препарата рекомендуется 1–2 раза в год проводить обследование слизистой оболочки носовой полости для определения возможного развития атрофического ринита или кандидоза глотки.
У пациентов с циррозом печени или гипотиреоидизмом возможно повышение системного эффекта будезонида.
Вследствие ингибирующего влияния ГКС на заживление ран, препарат Тафен назаль следует применять с осторожностью у пациентов с недавно перенесенной операцией или травмой носовой полости.
Применение в период беременности и кормления грудью возможно только в случае крайней необходимости. У грудных детей и кормящих матерей, которые применяли будезонид, необходимо исключить наличие гипофункции надпочечников.
Влияние на психофизические способности. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.
Взаимодействия
при применении Тафен назаль одновременно с системными ГКС повышается риск возникновения системных побочных эффектов.
Передозировка
случайная передозировка препарата не приводит к появлению выраженных клинических симптомов. При продолжительном применении, введении высоких доз или применении с другими ГКС будезонид может вызвать появление системных побочных эффектов, характерных для ГКС. Не описаны случаи развития синдрома Кушинга или появления других симптомов и признаков гиперкортицизма при применении будезонида в форме спрея.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.