Солиан® 200 мг (Solian 200 mg)
Солиан 200 мг инструкция по применению
Состав
Амисульприд - 200 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Амисульприд является антипсихотическим средством, относящимся к классу замещенных бензамидов. Амисульприд селективно, с высоким сродством связывается с субтипами D2/D3 дофаминергических рецепторов лимбической системы. Амисульприд не имеет сродства к рецепторам серотонина, гистамина, адренергическим и холинергическим рецепторам.
При применении в высоких дозах блокирует преимущественно дофаминергические нейроны, локализующиеся в мезолимбических структурах, а не в стриарной системе. Это специфическое сродство объясняет преимущественно антипсихотическое действие амисульприда.
В низких дозах он преимущественно блокирует пресинаптические D2-/D3-рецепторы, что объясняет его действие на негативные симптомы. В контролируемом (с галоперидолом) двойном слепом клиническом исследовании с участием 191 больного острой шизофренией Солиан достоверно уменьшал выраженность вторичных негативных симптомов заболевания в значительно большей степени, чем галоперидол.
Фармакокинетика. После приема амисульприда внутрь отмечается два абсорбционных пика: один достигается быстро, через час после приема, а второй — между 3 и 4 ч после приема. Концентрация в плазме крови составляет соответственно 39±3 и 54±4 нг/мл после приема в дозе 50 мг. Объем распределения составляет 5,8 л/кг. Поскольку связывание с белками плазмы крови низкое (16%), взаимодействие с другими препаратами маловероятно.
Абсолютная биодоступность составляет 48%. Амисульприд слабо метаболизируется в организме; идентифицированы два его неактивных метаболита, составляющие около 4% введенной дозы. Кумуляции амисульприда не происходит, его фармакокинетика остается неизменной после повторных приемов. Т½ амисульприда после перорального приема составляет около 12 ч.
Амисульприд выводится в неизмененном виде с мочой. Почечный клиренс составляет около 330 мл/мин. Богатая углеводами пища достоверно уменьшает AUC, снижает Cmax амисульприда в плазме крови и сокращает время ее достижения; после приема жирной пищи изменений не отмечено. Однако значение этого для клинической практики неизвестно.
Печеночная недостаточность. В связи с тем что препарат слабо подвергается метаболизму, нет необходимости в снижении его дозы у пациентов с нарушением функции печени.
Почечная недостаточность. Т½ у пациентов с почечной недостаточностью не изменяется, но системный клиренс уменьшается в 2,5–3 раза. AUC амисульприда при незначительно выраженной почечной недостаточности увеличивается вдвое, а при умеренно выраженной — почти в 10 раз. Практический опыт, однако, ограничен, и нет результатов по применению препарата в дозах, превышающих 50 мг. Амисульприд слабо подвергается диализу.
Пациенты пожилого возраста. Ограниченное число фармакокинетических данных для пациентов пожилого возраста (старше 65 лет) свидетельствует о том, что после однократного приема внутрь в дозе 50 мг отмечают повышение Cmax в плазме крови, Т½ и AUC на 10–30%. Данные по эффекту приема повторных доз отсутствуют.
Показания Солиан 200 мг
лечение психозов, особенно острых и хронических шизофренических нарушений, сопровождающихся позитивными (бред, галлюцинации, расстройства мышления) и/или негативными (аффективная тупость, отсутствие эмоциональности и уклонение от общения) симптомами, в том числе у пациентов с преобладанием негативных симптомов.
Применение Солиан 200 мг
если суточная доза не превышает 400 мг, препарат принимают 1 раз в сутки. Дозу более 400 мг следует разделить на 2 приема в сутки.
Пациентам с преимущественно негативными симптомами рекомендуется назначать препарат в дозе 50–300 мг/сут. Подбор дозы должен быть индивидуальным. Оптимальная доза составляет около 100 мг в сутки.
Для пациентов со смешанными негативными и позитивными симптомами дозу следует подбирать таким образом, чтобы обеспечить максимальный контроль над позитивными симптомами (400–800 мг/сут). Поддерживающее лечение проводят в минимальной эффективной дозе, которую устанавливают индивидуально.
При острых психотических эпизодах рекомендуемая начальная доза составляет 400–800 мг/сут; максимальная суточная доза — не более 1200 мг. Поддерживающее лечение проводят в минимально эффективной дозе, которую устанавливают индивидуально.
Почечная недостаточность. Поскольку выделение амисульприда осуществляется почками, при почечной недостаточности суточную дозу препарата у пациентов с клиренсом креатинина 30–60 мл/мин следует снизить наполовину, а у пациентов с клиренсом креатинина 10–30 мл/мин — на 2/3.
Нарушение функции печени. Поскольку препарат слабо метаболизируется в организме, снижения его дозы при нарушении функции печени не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к амисульприду или другим компонентам препарата. Диагностированная или предполагаемая феохромоцитома. Детский возраст (ввиду отсутствия клинических данных). Период кормления грудью. Диагностированные или предполагаемые пролактинзависимые опухоли (например пролактинома гипофиза и рак молочной железы). Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <10 мл/мин).
Одновременное применение с лекарственными средствами, которые могут провоцировать torsade de pointes:
- антиаритмические препараты IА класса (хинидин, дизопирамид);
- III класса (амиодарон, соталол);
- другие лекарственные средства (бепридил, цизаприд, тиоридазин, метадон, эритромицин в/в, винкамин в/в, галофантрин, пентамидин, спарфлоксацин).
Одновременное применение с этиловым спиртом, леводопой, сультопридом и агонистами дофаминергических рецепторов (амантадин, апоморфин, бромокриптин, каберголин, энтакапон, лизурид, перголид, пирибедил, прамипексол, хинаголид, ропинирол, селегилин), за исключением пациентов с болезнью Паркинсона (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Врожденная галактоземия, синдром нарушения абсорбции глюкозы или галактозы, дефицит лактазы (из-за содержания в составе препарата в форме таблеток лактозы).
Побочные эффекты
классифицированы по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), иногда (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно определить на основании имеющихся данных).
Со стороны ЦНС
Очень часто — бессонница, повышенная тревожность, ажитация, ригидность. Возможны экстрапирамидные симптомы (тремор, АГ, гиперсаливация, акатизия, гипокинезия, дискинезия). В большинстве случаев выраженность этих симптомов умеренная при применении поддерживающих доз препарата, они частично обратимы без отмены препарата при назначении антихолинергической антипаркинсонической терапии. Частота развития экстрапирамидных симптомов зависит от дозы препарата и очень низкая у больных, принимающих препарат в дозе 50–300 мг/сут для лечения по поводу преимущественно негативных симптомов. В клинических исследованиях установлено, что частота развития экстрапирамидных симптомов ниже у больных, принимающих амисульприд, чем у больных, принимающих галоперидол.
Часто — возможна острая дистония (спастическая кривошея, окулогирный криз, тризм), обратима, не требующая отмены Солиана и проходящая при применении антихолинергических противопаркинсонических средств. Дневная сонливость.
Нечасто — дискинезия, характеризующаяся непроизвольными движениями преимущественно языка и/или мимических мышц лица, развивается обычно при длительном применении препарата (антихолинергические антипаркинсонические средства при ней неэффективны, они могут спровоцировать ухудшение состояния). Судороги.
Психические нарушения
Часто: бессонница, тревожность, ажитация, фригидность.
Со стороны ЖКТ
Часто — запор, тошнота, рвота, сухость во рту.
Со стороны эндокринной системы
Часто — повышение уровня пролактина в плазме крови, обратимое после отмены препарата. Может проявляться такими клиническими симптомами: галакторея, аменорея, гинекомастия, боль в груди, импотенция.
Со стороны обмена веществ
Часто — увеличение массы тела.
Нечасто — гипергликемия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Часто — артериальная гипотензия.
Нечасто — брадикардия.
Лабораторные показатели
Нечасто — повышение активности ферментов печени, особенно трансаминаз.
Со стороны иммунной системы
Нечасто — аллергические реакции.
Данные постмаркетингового периода
Следующие побочные реакции были заявлены в спонтанных сообщениях.
Со стороны нервной системы
Злокачественный нейролептический синдром.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
- удлинение интервала Q-T;
- желудочковые аритмии, такие как torsade de pointes и желудочковая тахикардия, которые могут привести к фибрилляции желудочков и остановке сердца;
- внезапная смерть.
Со стороны сосудов
Частота неизвестна — случаи венозной тромбоэмболии, включая эмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен, зарегистрированы при применении антипсихотических средств.
Нарушение со стороны кожи и подкожной клетчатки
Частота неизвестна — ангионевротический отек, крапивница.
Особые указания
злокачественный нейролептический синдром
Как и при использовании других нейролептиков, при лечении амисульпридом возможно развитие злокачественного нейролептического синдрома, характеризующегося гипертермией, ригидностью мышц, дисфункцией периферической нервной системы, повышенным уровнем КФК в сыворотке крови. При развитии гипертермии, особенно при применении в высоких дозах, все антипсихотические препараты, включая Солиан, должны быть отменены.
Удлинение интервала Q–T на ЭКГ
Амисульприд может вызвать дозозависимое удлинение интервала Q–T на ЭКГ, что повышает риск возникновения тяжелых желудочковых тахиаритмий, таких как тахиаритмия torsade de pointes. Если клиническая ситуация позволяет, то до применения препарата рекомендуется убедиться в отсутствии факторов, которые могут способствовать развитию этого нарушения ритма: брадикардия <55 уд./мин, нарушение баланса электролитов (гипокалиемия), врожденный удлиненный интервал Q–T, одновременное применение препаратов, способных вызывать выраженную брадикардию (<55 уд./мин), гипокалиемию, замедление внутрисердечной проводимости или увеличение интервала Q–T. Больным, которым требуется длительное лечение нейролептиками, до их назначения рекомендуется провести ЭКГ-исследование.
Мозговой инсульт
В рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях при участии пациентов пожилого возраста с деменцией, которые лечились некоторыми атипичными антипсихотиками, отмечали повышенный по сравнению с плацебо риск развития мозгового инсульта. Механизм, который лежит в основе такого повышенного риска, неизвестен.
Нельзя исключить наличие повышенного риска, связанного с другими антипсихотическими средствами, и наличие риска для других популяций больных. У пациентов с факторами риска возникновения инсульта головного мозга это лекарственное средство следует применять с осторожностью.
Лица пожилого возраста с деменцией
Риск летального исхода возрастает у лиц пожилого возраста с психозом, связанным с деменцией, и принимающих антипсихотические лекарственные средства.
Анализ 17 плацебо-контролируемых клинических исследований (средняя продолжительность — 10 нед, проведенных сред больных, принимавших преимущественно атипичные антипсихотические лекарственные средства, показал, что в сравнении с плацебо у пациентов, проходивших терапию этими лекарственными средствами, риск летального исхода повысился в 1,6–1,7 раза. После лечения, которое длилось в среднем 10 нед, риск летального исхода составил 4,5% у больных, которые получали лечение, по сравнению с 2,6% — в группе плацебо.
Хотя причины летального исхода в клинических исследованиях, которые проводились с атипичными антипсихотическими лекарственными средствами, были разными, большинство летальных случаев связаны с кардиоваскулярными (например сердечная недостаточность, внезапный летальный исход) или с инфекционными (например пневмония) причинам. Эпидемиологические исследования показали, что традиционные антипсихотические лекарственные средства могут повышать летальность, как и в случае приема атипичных антипсихотических препаратов.
Соответствующая роль антипсихотических препаратов и особенностей больного в повышении летальности в эпидемиологических исследованиях осталась неясной.
Венозные тромбоэмболии: при применении антипсихотических препаратов зарегистрированы случаи венозных тромбоэмболий. Поскольку у больных, получающих терапию антипсихотическими препаратами, часто существуют приобретенные факторы риска, следует учесть возможные факторы риска венозной тромбоэмболии и применить превентивные меры до начала лечения препаратом Солиан или на фоне лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Этот препарат не рекомендуется применять в комбинации с этиловым спиртом, леводопой, допаминергическими противопаркинсоническими лекарственными средствами, противопаразитарными препаратами, которые способны спровоцировать тахикардию по типу пируэт, метадионом, другими нейролептическими препаратами, способными спровоцировать тахикардию по типу пируэт (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Поскольку препарат содержит лактозу, его не рекомендуется назначать больным с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа и синдромом нарушения всасывания глюкозы или галактозы.
Меры предосторожности
У пациентов, проходящих лечение атипическими антипсихотическими агентами, включая амисульприд, наблюдались случаи гипергликемии.
Начиная лечение амисульпридом у пациентов с сахарным диабетом или с факторами риска развития сахарного диабета, необходимо принять соответствующие меры для контроля гликемии.
Поскольку амисульприд выделяется почками, при почечной недостаточности дозу препарата необходимо снизить либо назначить прерывное лечение (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Данных относительно применения препарата у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью нет (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Препарат Солиан может снижать судорожный порог, поэтому на протяжении всего курса лечения препаратом необходим строгий контроль за состоянием пациентов с судорогами в анамнезе.
У лиц пожилого возраста амисульприд, как и другие нейролептики, следует применять с особой осторожностью из-за возможного риска развития артериальной гипотензии или седативного эффекта.
У пациентов с болезнью Паркинсона при назначении препарата Солиан следует соблюдать особую осторожность. Солиан можно применять только в том случае, если нейролептической терапии избежать нельзя.
После резкой отмены высоких терапевтических доз антипсихотических лекарственных средств были описаны случаи синдрома отмены. Сообщалось о возникновении непроизвольных двигательных нарушений (таких как атаксия, дистония, дискинезия).
Поэтому лечение амисульпридом необходимо отменять постепенно.
Период беременности и кормления грудью. Психическое здоровье женщины желательно поддерживать на протяжении всего периода беременности во избежание декомпенсации. Если необходима терапия для поддержания психического равновесия, ее следует начинать и проводить на протяжении всего периода беременности, применяя эффективную дозу лекарственного средства. Анализ экспозиций в период беременности не выявил специфических тератогенных эффектов, вызываемых амисульпридом. Несмотря на то, что случаев возникновения симптомов у новорожденных детей описано не было, теоретически амисульприд может вызвать указанные ниже симптомы при его применении в конце периода беременности, особенно в высоких дозах:
- симптомы, связанные с атропиноподобными свойствами, которые усиливаются при комбинировании с корригирующими противопаркинсоническими средствами: тахикардия, повышенная возбудимость, вздутие живота, позднее отхождение мекония;
- экстрапирамидные симптомы: гипертонус, тремор;
- седация.
Поэтому применение амисульприда возможно независимо от срока беременности. Во время мониторинга состояния новорожденного необходимо учитывать вышеупомянутые эффекты. Вследствие отсутствия информации относительно проникновения амисульприда в грудное молоко кормление грудью противопоказано.
Дети. Эффективность и безопасность применения амисульприда у детей в возрасте 15–18 лет не определены. Существует мало доступной информации по поводу применения амисульприда подростками с шизофренией. Поэтому применение амисульприда у детей в возрасте 15–18 лет не рекомендуется. Детям в возрасте до 15 лет препарат противопоказан.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Больных необходимо предупреждать о риске развития сонливости и головокружения в связи с применением этого лекарственного препарата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
седативные средства
Необходимо учитывать, что многие лекарственные средства или вещества могут угнетать функции ЦНС и приводить к снижению внимания. К этим средствам относятся производные морфина (анальгетики, противокашлевые средства и заместительная терапия при опиатной зависимости), нейролептики, барбитураты, бензодиазепины, небензодиазепиновые анксиолитики (такие как мепробамат), снотворные средства, седативные антидепрессанты (амитриптилин, доксепин, миансерин, миртазапин, тримипрамин), седативные Н1-антигистаминные средства, антигипертензивные средства центрального действия, баклофен и талидомид.
Лекарственные средства, способные вызывать torsade de pointes
Это тяжелое нарушение сердечного ритма может вызывать ряд противоаритмических и других лекарственных средств. Гипокалиемия является способствующим фактором, как и брадикардия, а также врожденное или приобретенное удлинение интервала Q–T.
Это особенно касается противоаритмических средств классов ІА и III и некоторых нейролептиков. В отношении эритромицина, спирамицина и винкамина, это взаимодействие касается только лекарственных форм для в/в введения.
Одновременное применение двух лекарственных средств, вызывающих torsade de pointes, противопоказано. Несмотря на это, исключением из этого правила является метадон и некоторые подклассы:
- антипаразитарные средства (галофантрин, пентамидин) не рекомендуют только комбинации с лекарственными средствами, вызывающими torsade de pointes;
- нейролептики, способные провоцировать torsade de pointes, также не рекомендованы, но не противопоказаны в комбинации с другими лекарственными средствами, вызывающими torsade de pointes.
Противопоказанные комбинации (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ)
Агонисты допаминовых рецепторов не для применения в лечении болезни Паркинсона (каберголин, квинаголид).
Взаимный антагонизм эффектов между агонистами допамина и нейролептиками.
Не рекомендуемые комбинации
Лекарственные средства, которые повышают риск развития torsade de pointes или увеличивающие интервал Q–T.
- Антипаразитарные средства, способные вызывать torsade de pointes (галофантрин, люмефантрин, пентамидин).
Повышенный риск желудочковых аритмий, в частности torsade de pointes.
Если возможно, необходимо отменить лечение азольными противогрибковыми средствами.
Если этой комбинации невозможно избежать, рекомендуют контроль интервала Q–T перед лечением и мониторинг ЭКГ.
- Дофаминергические противопаркинсонические средства (амантадин, апоморфин, бромокриптин, энтакапон, лизурид, перголид, пирибедил, прамипексол, ропинирол, селегилин).
Взаимный антагонизм эффектов между агонистами допаминовых рецепторов и нейролептиками.
Агонисты допаминовых рецепторов могут спровоцировать или усилить психотические нарушения. Когда применение нейролептика необходимо пациенту с болезнью Паркинсона, принимающему агонисты допаминовых рецепторов, необходимо постепенно снизить дозу последних, а затем отменить (резкая отмена допаминергических препаратов угрожает развитием злокачественного нейролептического синдрома).
- Другие лекарственные средства, которые могут вызывать torsade de pointes: противоаритмические препараты класса ІА (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид) и класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), а также другие лекарственные средства, такие как бепридил, цизаприд, дифеманил, в/в эритромицин, мизоластин, в/в винкамин, моксифлоксацин, в/в спирамицин.
Повышенный риск желудочковых аритмий, в частности torsade de pointes.
- Другие нейролептики, способные вызывать torsade de pointes (амисульприд, хлорпромазин, циамемазин, дроперидол, галоперидол, левомепромазин, пимозид, пипотиазин, сертиндол, сульпирид, сультоприд, тиаприд, вералиприд) при применении одновременно с амисульпридом.
- Употребление алкоголя.
Этиловый спирт усиливает седативный эффект нейролептиков.
Снижение внимания может нарушать способность к управлению автомобилем и работе с механизмами.
Необходимо избегать употребления спиртных напитков и применения лекарственных средств, содержащих спирт.
- Леводопа
Взаимный антагонизм эффектов между леводопой и нейролептиками.
Применяют минимальные эффективные дозы обоих лекарственных средств у пациентов с болезнью Паркинсона.
- Метадон
Повышенный риск желудочковых аритмий, в частности torsade de pointes.
Комбинации, требующие осторожности
- Блокаторы β-адренорецепторов у пациентов с сердечной недостаточностью (бизопролол, карведилол, метопролол, небиволол).
Повышенный риск желудочковых аритмий, в частности torsade de pointes. Необходимы клиническое наблюдение и контроль ЭКГ.
- Средства, вызывающие брадикардию (в частности, антиаритмические средства класса ІА, блокаторы β-адренорецепторов, некоторые антиаритмические средства класса III, некоторые блокаторы кальциевых канальцев, препараты наперстянки, пилокарпин, антихолинэстеразные средства).
Повышенный риск желудочковых аритмий, в частности torsade de pointes.
Необходимы клиническое наблюдение и контроль ЭКГ.
- Препараты, снижающие концентрацию калия в плазме крови (калийнесберегающие диуретики, в том числе и в комбинации, стимулирующие слабительные, ГКС, тетракосактиды и в/в амфотерицин В).
Повышенный риск желудочковых аритмий, в частности torsade de pointes.
Необходимо корректировать любую гипокалиемию прежде чем начать лечение амисульпридом и проводить мониторинг клинической картины, электролитного баланса и ЭКГ.
Комбинации, которые необходимо принимать во внимание
- Антигипертензивные средства
Повышенный риск артериальной гипотензии, в частности постуральной гипотензии.
- Блокаторы β-адренорецепторов (за исключением эсмолола, соталола и блокаторов β-адренорецепторов, применяющихся при сердечной недостаточности).
Вазодилатирующий эффект и риск артериальной гипотензии, в том числе постуральной (аддитивный эффект).
- Производные нитратов и близкие соединения. Повышенный риск артериальной гипотензии, в том числе постуральной
Передозировка
данных о передозировке амисульприда мало. Сообщается об увеличении выраженности известных фармакологических эффектов препарата. Возможны сонливость, седативный эффект, кома, артериальная гипотензия и экстрапирамидные симптомы.
Были сообщения о летальных случаях при одновременном применении с другими психотропными средствами.
Специфического антидота нет. В случае острой передозировки следует выяснить, принималось ли одновременно другое лекарственное средство, и принять соответствующие меры:
- мониторинг жизненно важных функций организма;
- мониторинг сердечной деятельности (риск пролонгации интервала Q–T) до полной нормализации состояния пациента;
- при появлении выраженных экстрапирамидных симптомов назначают антихолинергические средства;
- поскольку амисульприд слабо диализируется, гемодиализ неэффективен.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.