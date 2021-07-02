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Вермокс® (Vermox®) (161285) - инструкция по применению ATC-классификация

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Вермокс<sup>&reg;</sup> (Vermox<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 72,91 грн
По рецепту
6 шт, 100 мг от 72,91 грн
В наличии в 697 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
100 мг
Количество штук в упаковке
6 шт.
ATC-група
P02C A01 Мебендазол
Регистрационное удостоверение
UA/4226/01/01 от 02.07.2021
Международное название
Mebendazolum (Мебендазол)

Вермокс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: mebendazole;

1 таблетка содержит 100 мг мебендазола;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), тальк, крахмал кукурузный, сахарин натрия, магния стеарат, масло хлопковое гидрогенизированное, ароматизатор апельсиновый, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия лаурилсульфат, оранжево-желтый S (Е 110).

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглая плоская таблетка со скошенными краями бледно-оранжевого цвета, с гравировками "Ме" и "100", разделенными линией разлома с одной стороны и с гравировкой "JANSSEN" — с другой.

Фармакотерапевтическая группа

Антигельминтные средства. Противонематодные агенты. Дериваты бензимидазола. Код АТС Р02С А01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Мебендазол действует локально в просвете кишечника, препятствуя образованию клеточного тубулина у гельминтов, что приводит к нарушению процессов утилизации глюкозы и пищеварения и автолизу паразита.

Нет доказательств эффективности Вермокса в лечении цистицеркоза.

Фармакокинетика.

Абсорбция

После перорального применения < 10% дозы достигает системного кровотока из-за неполной абсорбции и экстенсивного пресистемного метаболизма (эффект первого прохождения). Максимум концентрации в плазме крови наблюдается через 2 — 4 ч после применения. Сочетанное применение препарата с высококалорийной пищей незначительно повышает биодоступность мебендазола.

Распределение

90–95% дозы связывается с белками плазмы крови. Объем распределения составляет 1 — 2 л/кг, что свидетельствует о способности мебендазола проникать через стенки сосудов. Это подтверждается данными больных, принимавших мебендазол в течение длительного времени (40 мг/кг/сут в течение 3 — 21 месяца).

Метаболизм

После перорального применения мебендазол метаболизируется преимущественно в печени. Плазменная концентрация его главных метаболитов значительно превышает концентрацию мебендазола. Нарушение функций печени, нарушение метаболизма или элиминации с желчью может привести к повышению плазменного уровня мебендазола.

Выведение

Мебендазол, конъюгированные формы мебендазола и его метаболиты частично подвергаются кишечно-печеночной рециркуляции и выводятся с мочой и желчью. Воображаемый период полувыведения после перорального применения у большинства пациентов составляет 3–6 часов.

Фармакокинетика в равновесном состоянии

При продолжительной терапии (40 мг/кг/сут в течение 3–21 месяца) концентрация мебендазола и его основных метаболитов в плазме крови увеличивается, в результате чего примерно в 3 раза увеличивается его экспозиция в равновесном состоянии по сравнению с однократным применением.

Показания

Лечение инвазий, таких как: энтеробиоз, аскаридоз, анкилостомоз, трихоцефалез, некатороз.

Противопоказания

Гиперчувствительность к мебендазолу или любому вспомогательному веществу.

Беременность, период кормления грудью.

Особенности применения

Не рекомендуется для лечения детей в возрасте младше 2 лет.

Сообщалось о редких случаях обратимых нарушений функции печени, гепатитов и нейтропении у пациентов, получавших мебендазол в стандартных дозах по указанным показаниям (см. «Побочные реакции»). Были сообщения о развитии гломерулонефрита и агранулоцитоза, связанные с дозами, значительно превышающими рекомендованные, и с лечением в течение длительного периода времени.

Результаты клинических исследований указывают на возможную связь между применением мебендазола и метронидазола и возникновением синдрома Стивенса-Джонсона/токсического эпидермального некролиза. Следует избегать одновременного применения мебендазола и метронидазола.

Из-за недостаточного опыта применения препарата детям в возрасте младше 2 лет, а также из-за того, что есть отдельные сообщения о возникновении судорог во время применения препарата детям этой возрастной группы, назначать Вермокс® следует только в случае, если имеющаяся глистная инвазия серьезно сказывается на их пищевом статусе и физическом развитии.

При лечении препаратом нет необходимости в назначении диеты или применении слабительных средств.

Краситель оранжево-желтый S (Е 110) может вызвать аллергические реакции.

Это лекарственное средство содержит 48 мг/дозу натрия. Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, которые соблюдают бессолевую диету.

Способ применения и дозы

Для перорального применения.

  • При энтеробиозе взрослым и детям в возрасте старше 2 лет назначать 1 таблетку (100 мг) лекарственного средства Вермокс® однократно. Во избежание повторной инвазии следует повторить прием 1 таблетки (100 мг) препарата через 2 недели.
  • При аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомозе, некаторозах взрослым и детям в возрасте старше 2 лет назначать по 1 таблетке (100 мг) 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 3 дней.

Таблетку можно разжевывать или проглатывать целиком. Следует измельчить таблетку перед тем, как давать ее ребенку. Прием лекарственного средства ребенком должен проходить под наблюдением родителей.

Дети

Применять для лечения детей в возрасте старше 2 лет.

Побочные реакции

В рекомендованных дозах Вермокс® обычно хорошо переносится. У пациентов со значительной паразитарной нагрузкой наблюдались диарея и боль в животе при применении Вермокса®.

Безопасность Вермокса определялась у 6276 пациентов, принимавших участие в 39 клинических исследованиях применения препарата для лечения единичных или смешанных паразитарных инвазий желудочно-кишечного тракта. В ходе этих клинических исследований побочные реакции наблюдались менее чем у 1% пациентов, получавших лечение Вермоксом®.

Побочные реакции, выявленные в клинических исследованиях и в постмаркетинговом периоде, указаны в таблице 1.

Таблица 1

Системи органовПобочные реакции
Частота реакции
часто (≥ 1/100 — < 1/10)нечасто (≥1/1000 — < 1/100)редко (≥ 1/10000 — <1/1000)
Со стороны крови и лимфатической системы  нейтропенияb агранулоцитоз b*
Со стороны иммунной системы  гиперчувствительность, включая анафилактические и анафилактоидные реакции b
Со стороны центральной нервной системы  судорогиb, головокружениеа
Со стороны желудочно-кишечного трактаболь в животеaдискомфорт в животеa, диареяa, метеоризмa, тошнотаa, рвотаa 
Со стороны печени и желчевыводящих путей  единичные: гепатит b, повышение активности печеночных ферментов b
Со стороны кожи и подкожной клетчатки  сыпьа, токсический эпидермальный некролиз b, ангионевротический отек, синдром Стивенса — Джонсонаb, экзантема b, отек Квинке b, крапивница b, алопецияb
Со стороны почек и мочевыводящей системы  гломерулонефрит b*

a Данные о частоте побочных реакций получены в ходе клинических и эпидемиологических исследований.

b Побочные реакции, которые не наблюдались во время клинических исследований, частота развития которых определена с помощью «правила 3» (частота = 1/2092).

* Наблюдались при приеме высоких доз и длительном лечении.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 6 таблеток в блистере из плёнки ПВХ и фольги алюминиевой; по 1 блистеру в картонной пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Люсомедикамента Сосьедаде Текника Фармацеутика, С.А./Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica, S.A.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Эстрада Консильери Педрозо, 66, 69 — В, Квелиз де Байксо, 2730–055 Баркарена, Португалия/Estrada Consiglieri Pedroso, 66, 69 — B, Queluz de Baixo, 2730–055 Баркарена, Португалия.

Вермокс
Вермокс® таблетки 100 мг, №6
от 72,91 грн
В наличии в 697 аптеках
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Вермокс
Вермокс® таблетки 100 мг, №6
от 72,91 грн
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