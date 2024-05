Декасан (действующее вещество — декаметоксин) согласно АТС-классификации относится к группе антисептических и дезинфицирующих лекарственных средств. Он имеет широкий спектр противомикробного, противогрибкового и противовирусного действия благодаря способности взаимодействовать с фосфатными группами липидов цитоплазматической мембраны микроорганизмов и таким образом нарушать ее проницаемость и приводить к разрушению клетки. Декаметоксин применяется в клинической практике с 1970-х годов и до наших дней с неизменно высокой эффективностью, обладает широким спектром показаний к применению.

Механизм действия декаметоксина

В результате исследований было установлено, то декаметоксин действует бактерицидно на Pseudomonas aeruginosa, а также Escherichia coli и Micrococcus lysodeikticus. В связи с тем, что декаметоксин является поверхностно-активным веществом, он изменяет проницаемость мембраны патогена, приводя к деструкции и гибели микроорганизма, что обусловливает его бактерицидное действие (Shchetina V.N. et al., 1990). Бактериостатическое же действие обусловлено следующими механизмами: инактивация экзотоксинов патогенов (Ковальчук В.П., 2002); снижение адгезии патогенных микроорганизмов (Жорняк O.I. та співавт., 2010).

В исследовании in vitro продемонстрирована противогрибковая эффективность декаметоксина в отношении грибов рода Candida, выделенных у больных с хроническими заболеваниями кишечника. Также установлено, что лекарственная устойчивость к декаметоксину развивается очень медленно и не достигает высокого уровня (Palii G.K., Ivanova S.A., 1986).

Эффективность применения Декасана в хирургии

В недавнем клиническом исследовании представлен опыт лечения 17 больных с холангитом различного генеза с применением антисептика Декасан. Отмечена клиническая эффективность препарата в комплексной терапии холангита, подтвержденная результатами бактериологического исследования желчи (Aripova N.U., Magzumov I.Kh., 2014).

Эффективность Декасана в лечении холангиогенного абсцесса печени продемонстрирована в клиническом исследовании. Описаны результаты лечения 47 больных с холангиогенным абсцессом печени. В исследовании доказана эффективность санации полости абсцесса Декасаном (Nychytailo M.I. et al., 2005),

Декасан предлагается к применению в комплексном лечении инфицированного некроза поджелудочной железы и его осложнений (Nichitailo M.E., 2010), а также в лечении острой абдоминальной инфекционной патологии различного генеза (Fomin P.D. et al., 2009).

В другом исследовании представлены результаты комплексной терапии 37 больных, прооперированных в связи с развитием острых абдоминальных хирургических заболеваний. 22 больным проводилась местная терапия 0,02% антисептическим раствором декаметоксина. Отмечено положительное влияние на клиническое течение заболеваний, снижение частоты гнойно-септических осложнений, в частности у больных, оперированных по поводу острого некротического панкреатита (Konovalov E.P., 2004).

Представлен опыт лечения 91 больного с перитонитом различного генеза с применением антисептика Декасан. Отмечена выраженная клиническая эффективность по сравнению с другими антисептиками в комплексном лечении перитонита (Nazirov F.N., 2014).

На основании анализа результатов исследований было установлено, что применение раствора катионного антисептика (в том числе 0,02% раствора декаметоксина) для санации брюшной полости позволяет снизить микробное загрязнение при проведении санации, а также благодаря этому снижаются частота послеоперационных осложнений при хирургическом перитоните и количество случаев летального исхода (Boiko V.V. et al., 2012).

У 102 больных была проанализирована эффективность Декасана в лечении гнойных инфекций параректальной области. Согласно полученным данным Декасан является эффективным препаратом для местной терапии данной патологии (Zakharash M.P., 2011).

Также декаметоксин зарекомендовал себя как эффективное лекарственное средство для предупреждения нагноения послеоперационных ран после иссечения параректальных или копчиковых эпителиальных кист (Klimenko A.N., Iukhimets A.D., 1982).

В одном из клинических исследований была изучена эффективность Декасана в комплексной терапии некроза мягких тканей, в результате которого развился сепсис. Сепсис является тяжелой генерализованной инфекцией, вызываемой обычно патогенными бактериями. Он часто является причиной госпитализаций и летального исхода. Опыт, полученный в результате исследования, способствовал лучшему пониманию патомеханизмов данного состояния, разработке терапии, направленной на улучшение общего состояния больных, а также обязательно включающей местное применение антибактериальных и антисептических средств в гнойном очаге. В исследование были включены 192 больных (женщин — 103, мужчин — 89). Согласно классификации септических состояний (Chicago, 1991) больные были разделены на 3 группы: 1-я группа — с локальной формой инфекции, 2-я группа — с синдромом системного воспалительного ответа (ССВО, англ. аббревиатура SIRS), который длится до 72 ч, 3-я группа — с различными формами сепсиса, у которых ССВО длится 72 ч и более. У больных, у которых обработка раны проводилась раствором Декасана, отмечали уменьшение выраженности боли, отека тканей, раннюю санацию раны и раннее появление в ране грануляции. Предложенный авторами алгоритм лечения сепсиса включает комплексный подход к лечению инфекции путем раннего хирургического вмешательства, интенсивную поддерживающую терапию, этиотропную антибактериальную терапию и местное применение антисептической терапии раствором Декасана. В результате был сделан вывод, что Декасан можно рекомендовать для дезинфекции кожи, слизистых оболочек и ран в очагах инфекций, вызванных бактериями, грибами и простейшими (Fuss J., 2016).

Декаметоксин также может применяться для лечения ожоговой болезни. В одном из клинических исследований была установлена этиология инфекционных осложнений у 71 пациента с ожогами тяжелой степени. Установлено, что основными возбудителями инфекции у больных с ожоговой болезнью являются S. aureus (35,9%), A. baumannii (25%), P. aeruginosa (12,82%), P. mirabilis (5,12%). Доказана эффективная бактерицидная активность антисептических растворов Декасана, мирамистина, хлоргексидина. В отношении стафилококка отмечены высокие антимикробные свойства перевязочных материалов, в состав которых входят ионы декаметоксина, хлоргексидина, фурагина, серебра. Доказана клиническая эффективность применения материалов, пропитанных антимикробным составом декаметоксин с карбоксиметилкрахмалом, оксиэтилцеллюлозой и поливинилацетатом, применяемых для профилактики и лечения инфекционно-гнойно-воспалительных осложнений у больных с ожогами (Nazarchuk O.A., 2016).

В другом исследовании представлены результаты наблюдения 154 пациентов с открытой черепно-мозговой травмой. Была подтверждена эффективность декаметоксина у больных с гнойно-воспалительными осложнениями (Pedachenko E.G. et al., 1992).

Декаметоксин уже много лет широко применяется в качестве антисептика в хирургии. Так, в клиническом исследовании были продемонстрированы преимущества его применения в лечении гнойных процессов на кисти (Kravets V.P., 1987) и в комплексном лечении осложненных форм паронихия (Palii G.K. et al., 1988).

Еще в одном исследовании, в котором приняли участие 286 пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями пальцев и кистей (196 пациентов (68,5%) — с панарицием, 82 (28,7%) — с флегмонами и абсцессами, 6 (2,1%) — с фурункулами и 2 (0,7%) — с карбункулами), была подтверждена эффективность применения декаметоксина в составе комплексного лечения данной патологии (Fishchenko А. et al., 1992).

Эффективность декаметоксина в лечении заболеваний органов дыхания

Декаметоксин продемонстрировал свою эффективность и в отоларингологии. В клинических исследованиях была показана эффективность применения декаметоксина при ингаляционном введении в лечении неспецифических заболеваний респираторного тракта у детей (Kravets A.A. et al., 1976).

Декаметоксин продемонстрировал эффективность в лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта (Palii G.K. et al., 1975), а также в лечении хронического тонзиллита (Zubovich A.P., 1978). В исследованиях была определена чувствительность патогенной микрофлоры, выделенной у детей с заболеваниями респираторного тракта, к декаметоксину (Palii G.K., 1974). Декаметоксин может применяться для предоперационной подготовки больных с неспецифическими заболеваниями органов дыхания (Iukhimets V.A., 1985).

Декаметоксин в комплексном терапии сочетанно с антибиотиками эффективен в лечении гнойно-воспалительных заболеваний органов дыхания (Radionov B.V. et al., 1986). Эффективность декаметоксина в комплексном лечении хронического бронхита также подтверждена клиническими исследованиями. В исследовании приняли участие 72 больных с хроническим бронхитом (катаральным, гнойным, а также гнойным бронхитом, осложненным гнойными деструктивными процессами). Все больные получали комплексную терапию с применением декаметоксина в качестве местного антибактериального средства. В данном исследовании установлено, что включение в комплексную терапию декаметоксина эффективно не только за счет его прямого антисептического действия, но и благодаря тому, что данный препарат снижает резистентность микроорганизмов к антибиотикам (Iukhimets V.A., Pilipchuk V.N., 1990).

Декасан имеет очень широкий спектр показаний к применению. Так, было предложено применение декаметоксина в комплексной терапии хронического гастрита в сочетании с патологией желчевыводящих путей (Mokhun’ I.K. et al., 1982).

Безопасность Декасана, установленная в результате исследований

В настоящее время особое внимание уделяется безопасности применения местных антисептиков и их влиянию на клеточный цикл, а также такие показатели как фрагментация ДНК и апоптоз. В исследовании на крысах было продемонстрировано, что Декасан при более высокой антимикробной эффективности является более безопасным антисептиком, чем мирамистин. Продемонстрировано с помощью проточной цитометрии, что декаметоксин оказывал минимальное проапоптическое влияние на клетки роговицы крыс после 2 нед применения препарата. Также было отмечено, что снижение пролиферации клеток было незначительным, как и увеличение фрагментации ядерной ДНК. Это свидетельствует об отсутствии цитотоксического эффекта декаметоксина. При изучении аналогичных параметров после применения мирамистина было выявлено снижение митотической активности клеток, значительное увеличение фрагментации ДНК и повышение апоптоза, что свидетельствует о более высоком профиле безопасности декаметоксина по сравнению с мирамистином.

Проведено морфологическое исследование для изучения локального действия на ткани. Специальный текстиль пропитывали смесью декаметоксина с модифицированными полисахаридами. На основании результатов исследования было установлено, что токсическое действие антисептического медицинского текстиля, пропитанного декаметоксином на ткани макроорганизма отсутствует. В это же время наблюдался положительный эффект на течение регенеративных процессов, эпителизацию ран, противоотечное и противовоспалительное действие (Nazarchuk O.A., 2013).

Выводы

Декасан — антисептик, показанный к применению при широком спектре инфекционно-воспалительных заболеваний. Его эффективность и безопасность подтверждены в клинических исследованиях. Применение Декасана для местной санации очага инфекции позволяет снизить необходимость в применении антибиотиков, а также повысить чувствительность микроорганизмов к антибиотикам при их сочетанном применении с Декасаном. Данный препарат не оказывает токсического действия. Единственным противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость декаметоксина. Отсутствуют ограничения по применению Декасана в период беременности и кормления грудью. Как поверхностно-активный катионный антисептик Декасан несовместим с мылом и другими анионными поверхностно-активными веществами.