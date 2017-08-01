Бензилбензоат (Benzylbenzoat) (159620) - инструкция по применению ATC-классификация
Бензилбензоат инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат обладает акарицидным действием относительно различных видов клещей, включая чесоточных (Acarus scabiei) и клещей рода Demodex, проявляет противопедикулезную активность.
Проявляет токсическое действие в отношении всех видов вшей (гибель вшей наступает через 2–5 ч) и клещей (через 7–32 мин). Проникает через хитиновый покров и накапливается в организме клеща в токсических концентрациях. Вызывает гибель личинок и взрослых особей чесоточных клещей; не действует на яйца.
Показания Бензилбензоат
лечение при чесотке, педикулезе.
Применение Бензилбензоат
бензилбензоат 25% применять местно. За один прием наносить 10–15 г крема. Детям кремом покрывать все участки кожи, взрослым наносить на все участки кожи, кроме лица и волосистой части головы. При лечении чесотки перед применением препарата необходимо принять горячий душ с мылом для удаления чешуек и корочек, тщательно смыть мыло и вытереть полотенцем. Выдавив крем из тубы, его втирают в кожу. Лучше всего проводить обработку на ночь, перед сном.
При чесотке сначала обрабатывать кожу левой и правой рук, туловища (за исключением кожи лица и волосистой части головы), а потом кожу ног, подошв и пальцев ног. В местах с нежной кожей (паховая область, гениталии, грудные железы), а также при экземе, дерматите или пиодермии следует осторожно наносить крем, не втирать. Детям крем наносить на весь кожный покров в той же последовательности. После обработки руки не следует мыть в течение 3 ч. В некоторых случаях после высыхания нанесенного крема (обычно через 1 ч) рекомендуется нанести второй слой препарата. После окончания обработки больным следует надеть чистое нательное белье, сменить постельное белье. Через 24–48 ч принять душ и снова поменять белье и постель. Крем наносить на кожу 4 раза в течение 2 нед с интервалом 3–4 дня. На курс лечения расходуется в среднем 60–90 г крема.
Для лечения при чесотке у детей в возрасте до 5 лет крем непосредственно перед применением необходимо разбавить теплой кипяченой водой (30–35 °С) в соотношении 1:1 и перемешать до образования однородной эмульсии. Обработку, как правило, следует проводить без предварительной теплой ванны 2 раза с интервалом 12 ч.
Для лечения при норвежской чесотке перед применением крема Бензилбензоат необходимо предварительно с помощью кератолитических средств очистить кожные покровы от корок. Длительность курса лечения определяется динамикой очищения кожных покровов, купированием воспалительного процесса, прекращением зуда.
Для лечения при педикулезе препарат наносить, слегка втирая, на кожу волосистого участка головы и на волосы, голову перевязать платком. Через 30 мин препарат смыть проточной водой и волосы ополоснуть теплым 5% р-ром уксуса. После описанной процедуры волосы промыть с мылом или шампунем и расчесать частым гребешком для удаления гнид. При лобковом педикулезе крем втирать в кожу лобка, живота, паховых складок и внутренних поверхностей бедер. Эффективность обработки определяют через 1 сут и при необходимости процедуру следует повторить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к бензилбензоату или к другим компонентам препарата, повреждения кожи, в том числе гнойничковые заболевания кожи.
Побочные эффекты
при втирании препарата в кожу может возникнуть ощущение жжения, исчезающее при дальнейшем применении крема. В единичных случаях у лиц с чувствительной кожей могут возникнуть местные кожные реакции, ощущение жжения или зуд, покраснение или сухость участка кожи, обрабатываемого препаратом, а также аллергические реакции. Если вышеуказанные побочные эффекты не исчезают самостоятельно, применение препарата необходимо прекратить. Чувствительность кожи особенно повышалась на поврежденных участках и гениталиях. Иногда может возникнуть контактный дерматит. Поскольку препарат содержит пропиленгликоль, возможно раздражение кожи.
Особые указания
применение в период беременности или кормления грудью. Не применять в период беременности. На период лечения кормление грудью следует прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Противопоказан детям в возрасте до 3 лет.
Взаимодействия
фармакологического взаимодействия крема Бензилбензоат с другими препаратами не выявлено, однако, как и для всех противопаразитарных средств, его не рекомендуется применять одновременно с другими лекарственными средствами для наружного применения. Местное или системное применение кортикостероидов может способствовать исчезновению или уменьшению выраженности проявлений некоторых симптомов (зуда, гиперемии) при сохранении инвазии, поэтому на период лечения кремом Бензилбензоат следует избегать применения таких препаратов.
Передозировка
при передозировке возможно усиление проявлений побочных эффектов, например контактного дерматита.
При случайном проглатывании крема или нанесении его в очень большом количестве возможны усиление побочных эффектов препарата, контактный дерматит, внезапная потеря сознания, стимуляция ЦНС (судороги, в том числе у детей) и задержка мочеиспускания.
Лечение симптоматическое. Кожу необходимо очистить от крема. При проглатывании крема необходимо промыть желудок, а потом принять активированный уголь. При необходимости применить противосудорожные средства.
В случае появления любой нежелательной реакции на месте нанесения препарата его необходимо смыть водой с мылом.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.