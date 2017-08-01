бензилбензоат 25% применять местно. За один прием наносить 10–15 г крема. Детям кремом покрывать все участки кожи, взрослым наносить на все участки кожи, кроме лица и волосистой части головы. При лечении чесотки перед применением препарата необходимо принять горячий душ с мылом для удаления чешуек и корочек, тщательно смыть мыло и вытереть полотенцем. Выдавив крем из тубы, его втирают в кожу. Лучше всего проводить обработку на ночь, перед сном.

При чесотке сначала обрабатывать кожу левой и правой рук, туловища (за исключением кожи лица и волосистой части головы), а потом кожу ног, подошв и пальцев ног. В местах с нежной кожей (паховая область, гениталии, грудные железы), а также при экземе, дерматите или пиодермии следует осторожно наносить крем, не втирать. Детям крем наносить на весь кожный покров в той же последовательности. После обработки руки не следует мыть в течение 3 ч. В некоторых случаях после высыхания нанесенного крема (обычно через 1 ч) рекомендуется нанести второй слой препарата. После окончания обработки больным следует надеть чистое нательное белье, сменить постельное белье. Через 24–48 ч принять душ и снова поменять белье и постель. Крем наносить на кожу 4 раза в течение 2 нед с интервалом 3–4 дня. На курс лечения расходуется в среднем 60–90 г крема.

Для лечения при чесотке у детей в возрасте до 5 лет крем непосредственно перед применением необходимо разбавить теплой кипяченой водой (30–35 °С) в соотношении 1:1 и перемешать до образования однородной эмульсии. Обработку, как правило, следует проводить без предварительной теплой ванны 2 раза с интервалом 12 ч.

Для лечения при норвежской чесотке перед применением крема Бензилбензоат необходимо предварительно с помощью кератолитических средств очистить кожные покровы от корок. Длительность курса лечения определяется динамикой очищения кожных покровов, купированием воспалительного процесса, прекращением зуда.

Для лечения при педикулезе препарат наносить, слегка втирая, на кожу волосистого участка головы и на волосы, голову перевязать платком. Через 30 мин препарат смыть проточной водой и волосы ополоснуть теплым 5% р-ром уксуса. После описанной процедуры волосы промыть с мылом или шампунем и расчесать частым гребешком для удаления гнид. При лобковом педикулезе крем втирать в кожу лобка, живота, паховых складок и внутренних поверхностей бедер. Эффективность обработки определяют через 1 сут и при необходимости процедуру следует повторить.