Дискус Композитум (Discus Compositum) (156938) - инструкция по применению ATC-классификация
Дискус Композитум инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат оказывает метаболическое, регенерирующее, обезболивающее, противовоспалительное, спазмолитическое и седативное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации его функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, которые входят в состав препарата.
Показания Дискус Композитум
лечение пациентов с остеохондрозом, заболеваниями связочного аппарата позвоночника, суставов. Неврологические и ревматологические заболевания позвоночника.
Применение Дискус Композитум
разовая доза: взрослым и детям в возрасте с 6 лет — 1 ампула по 2,2 мл. Применять в виде в/м, п/к, внутрикожных инъекций 1–3 раза в неделю.
Учитывая особенности течения заболевания и состояние больного, врач может изменять длительность курса лечения и способ применения (инъекции паравертебрально, в акупунктурные точки, интрадорсально).
Продолжительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести и течения заболевания и определяется индивидуально.
Инструкция по открытию стеклянного флакона (ампулы)
Открывать осторожно. Следовать инструкциям по открытию.
Разрезать стеклянную ампулу не обязательно. Держать ампулу верхней частью вверх под наклоном; жидкость, находящуюся в верхней части ампулы, встряхнуть вниз. Отломить верхнюю часть ампулы, где находится цветная отметка. Остатки р-ра вылить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Побочные эффекты
очень редко могут возникать проявления повышенной чувствительности в виде аллергических реакций со стороны кожи, изменений в месте введения, в том числе покраснение/отек.
Особые указания
в единичных случаях возможно гомеопатическое первоначальное обострение заболевания, которое быстро проходит и не требует отмены препарата.
Если симптомы сохраняются или ухудшается состояние, необходимо проконсультироваться с врачом.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата в период беременности и кормления грудью решает врач индивидуально, учитывая соотношение польза/риск.
Дети. Препарат рекомендуется применять у детей в возрасте с 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Неизвестна.
Взаимодействия
неизвестны.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одной емкости.
Передозировка
не отмечалась.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!