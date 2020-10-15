в единичных случаях возможно гомеопатическое первоначальное обострение заболевания, которое быстро проходит и не требует отмены препарата.

Если симптомы сохраняются или ухудшается состояние, необходимо проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.

Применение в период беременности или кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата в период беременности и кормления грудью решает врач индивидуально, учитывая соотношение польза/риск.

Дети. Препарат рекомендуется применять у детей в возрасте с 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Неизвестна.