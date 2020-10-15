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Дискус Композитум (Discus Compositum) (156938) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дискус Композитум (Discus Compositum)
Цена в городе Киев
от 1043,04 грн
По рецепту
5 шт от 1043,04 грн 100 шт от 15381,00 грн
В наличии в 856 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Количество штук в упаковке
5 шт.
ATC-група
M09A X19** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/3959/01/01 от 15.10.2020

Дискус Композитум инструкция по применению

Фармакологические свойства

препарат оказывает метаболическое, регенерирующее, обезболивающее, противовоспалительное, спазмолитическое и седативное действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации его функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, которые входят в состав препарата.

Показания Дискус Композитум

лечение пациентов с остеохондрозом, заболеваниями связочного аппарата позвоночника, суставов. Неврологические и ревматологические заболевания позвоночника.

Применение Дискус Композитум

разовая доза: взрослым и детям в возрасте с 6 лет — 1 ампула по 2,2 мл. Применять в виде в/м, п/к, внутрикожных инъекций 1–3 раза в неделю.
Учитывая особенности течения заболевания и состояние больного, врач может изменять длительность курса лечения и способ применения (инъекции паравертебрально, в акупунктурные точки, интрадорсально).
Продолжительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести и течения заболевания и определяется индивидуально.
Инструкция по открытию стеклянного флакона (ампулы)
Открывать осторожно. Следовать инструкциям по открытию.
Разрезать стеклянную ампулу не обязательно. Держать ампулу верхней частью вверх под наклоном; жидкость, находящуюся в верхней части ампулы, встряхнуть вниз. Отломить верхнюю часть ампулы, где находится цветная отметка. Остатки р-ра вылить.

Противопоказания

повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.

Побочные эффекты

очень редко могут возникать проявления повышенной чувствительности в виде аллергических реакций со стороны кожи, изменений в месте введения, в том числе покраснение/отек.

Особые указания

в единичных случаях возможно гомеопатическое первоначальное обострение заболевания, которое быстро проходит и не требует отмены препарата.
Если симптомы сохраняются или ухудшается состояние, необходимо проконсультироваться с врачом.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата в период беременности и кормления грудью решает врач индивидуально, учитывая соотношение польза/риск.
Дети. Препарат рекомендуется применять у детей в возрасте с 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Неизвестна.

Взаимодействия

неизвестны.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами в одной емкости.

Передозировка

не отмечалась.

Условия хранения

хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Дискус Композитум
Дискус Композитум раствор для инъекций ампула 2.2 мл, №5
от 1043,04 грн
В наличии в 856 аптеках
Цены в аптеках
Дискус Композитум
Дискус Композитум раствор для инъекций ампула 2.2 мл, №5
от 1043,04 грн
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