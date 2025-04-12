Реленца назначается для применения только в виде ингаляций через рот с применением дискхалера. Больные, которым необходимо применять одновременно другие ингаляционные препараты, например быстродействующие бронходилататоры, должны быть проинструктированы, что эти препараты следует применять перед применением препарата Реленца.

Лечение гриппа. Рекомендуемая доза Реленцы — 2 ингаляции (2x5 мг) 2 раза в сутки, суточная ингаляционная доза составляет 20 мг. Продолжительность лечения — 5 дней.

Для максимального положительного эффекта лечение должно начаться как можно быстрее (по возможности на протяжении 2 дней) с момента возникновения симптомов.

Профилактика. Рекомендуемая доза Реленцы — 2 ингаляции (2x5 мг) 1 раз в сутки на протяжении 10 дней (суточная ингаляционная доза — 10 мг). Длительность применения может быть увеличена до 1 мес в случае увеличения периода риска свыше 10 дней.

Дети. Нет необходимости изменять дозу (см. Фармакологические свойства).

Нарушение функции почек и печени. Нет необходимости изменять дозу (см. Фармакологические свойства).

Пациенты пожилого возраста. Нет необходимости изменять дозу (см. Фармакологические свойства).

Инструкции для использования дискхалера

Дискхалер — это устройство, которое применяют вместе с ротадиском для ингаляции препарата. Порошковидный препарат вдыхают в легкие через рот. Для этого в устройство дискхалер вставляют ротадиск, содержащий препарат в отдельных ячейках (блистерах); блистеры приоткрываются при применении ингалятора.

Ротадиск Реленца может постоянно находиться в дискхалере, однако ячейку следует прокалывать непосредственно перед ингаляцией. Несоблюдение этого правила приведет к нарушению работы дискхалера.

Дискхалер состоит из:

наружного корпуса с откидной крышкой и иглой для прокалывания. Откидная крышка вызывает прокалывание иглой ячеек блистера и делает препарат готовым для вдыхания;

крышки голубого цвета, которая защищает мундштук, когда последний не используется.

Ротадиски. Каждый ротадиск состоит из 4 блистеров (ячеек), каждая из которых содержит точную дозу препарата в виде сухого порошка. Ротадиск вставляется в темно-бежевое колесико. Предупреждение: не прокалывать ячейки ротадиска до того, как он будет вставлен в дискхалер;

колесиков, которые являются составной частью белого выдвижного лотка с боковыми зажимами и мундштуком.

Как вставить ротадиск в дискхалер:

1. Снять голубую крышку с мундштука и потянуть белый лоток вперед до упора.

2. Нажать боковые зажимы на белом лотке под колесиком и осторожно вынуть лоток из корпуса дискхалера.

3. Поместить новый ротадиск в колесико, держа его ячейками книзу, и осторожно вставить лоток назад в корпус дискхалера.

4. Если не следует принимать дозу на момент, когда загрузили препарат, закрыть мундштук голубой крышкой и отложить дискхалер, пока он не понадобится.

5. Заменить использованный ротадиск, когда будет использован препарат изо всех 4 ячеек.

Подготовка дискхалера к использованию

А. Снять голубую крышку и убедиться, что мундштук чистый внутри и снаружи.

Проверить наличие нового ротадиска под иглой.

Б. Если ячейка под иглой проколота, потянуть белый лоток корпуса до упора, а затем вставить его назад. Благодаря этому колесико автоматически прокрутится и подставит под иглу новую ячейку. При необходимости повторять, пока под иглой не появится новая ячейка.

В. Откинуть крышку до упора вертикально для того, чтобы проколоть ячейку. Необходимо проколоть обе поверхности ячейки. Будет ощущаться некоторое сопротивление в момент прокалывания верхней и особенно нижней поверхности ячейки. Предупреждение: не стараться поднять крышку, пока желоб не будет полностью вставлен в корпус дискхалера или же полностью вытянут из него.

Г. После того, как ячейка проколота, держать дискхалер горизонтально до тех пор, пока не проведена ингаляция. Закрыть крышку.

Теперь дискхалер готов для ингаляции.

Техника ингаляции

Д. Сделать максимально глубокий выдох. Держа дискхалер на уровне рта, разместить мундштук между зубами и губами, но не сжимать его зубами. Не закрывать отверстия для воздуха, которые расположены по бокам мундштука. Сделать медленный и максимально глубокий вдох через рот. Задержать дыхание на несколько секунд и вынуть дискхалер изо рта. Продолжать задерживать дыхание как можно дольше.

Подготовка к следующей ингаляции: для того, чтобы принять следующую дозу, следует повторить пункты Б–Д.

После использования всегда протирать мундштук чистой мягкой тряпкой и закрывать голубой крышкой. Важно хранить дискхалер чистым. После использования всех 4 ячеек ротадиск необходимо заменить на новый, так как изложено в пунктах 1–5.