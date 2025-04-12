Реленца™ (Relenza)
Реленца™ инструкция по применению
Состав
Порошок для ингаляций дозированный в блистерах (4 блистера на ротадиск), 5 ротадисков в комплекте с дискхалером.
Занамивир - 5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Занамивир является мощным и высокоселективным ингибитором нейраминидазы, фермента оболочки вируса гриппа. Вирусная нейраминидаза способствует высвобождению новообразовавшихся вирусных частичек из инфицированной клетки и может облегчать проникновение вируса через слизь к оболочкам эпителиальных клеток, способствуя инфицированию других клеток. Угнетение этого фермента как in vitro, так и in vivo приводит к нарушению репликации вирусов гриппа А и В, при этом действуя на все известные подтипы нейраминидазы вируса гриппа А. Активность занамивира внеклеточная. Он уменьшает распространение вирусов гриппа А и В путем угнетения высвобождения вирионов гриппа из эпителиальных клеток дыхательного тракта. Репликация вирусов гриппа ограничена поверхностью эпителия дыхательного тракта. Эффективность местного назначения занамивира именно в этом участке подтверждена клиническими исследованиями. Данные исследований показали, что лечение занамивиром острого периода гриппа уменьшает распространение вирусов из дыхательного тракта по сравнению с плацебо без любого риска развития снижения чувствительности вируса к занамивиру.
Фармакокинетика
Всасывание. Фармакокинетические исследования у людей показали, что полная пероральная биодоступность препарата низкая (в среднем 2%). Подобные исследования занамивира при вдыхании через рот показали, что около 10–20% дозы подлежат системной абсорбции, при этом Сmax в плазме крови отмечают через 1–2 ч. Плохая абсорбция препарата приводит к низким системным концентрациям, и таким образом занамивир после пероральной ингаляции не оказывает значительного системного действия. Никаких изменений кинетики после повторных пероральных ингаляций не происходит.
Распределение. Связывание с белками плазмы крови является очень низким (<10%). Объем распределения занамивира у взрослых составляет около 16 л, что примерно соответствует объему экстрацеллюлярной жидкости. После пероральной ингаляции занамивир обширно оседает в дыхательных путях в высоких концентрациях, таким образом достигая места инфицирования вирусом гриппа. Высокие концентрации занамивира в респираторном тракте приводят к быстрому началу ингибирования вирусной нейраминидазы. Двумя основными местами оседания является ротоглотка и легкие (в среднем 77,6 и 13,2% соответственно).
Метаболизм. Установлено, что занамивир выделяется почками в неизмененном виде и не метаболизируется.
Элиминация. Занамивир из системной циркуляции полностью элиминируется в неизмененном виде с мочой. Его клиренс после в/в применения близок к уровню гломерулярной фильтрации, определенному по уровню клиренса креатинина. У взрослых с нормальной функцией почек T½ составляет 2–3 ч. У больных с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) T½ занамивира из плазмы крови составляет примерно 12–20 ч. У больных с терминальной стадией почечной недостаточности занамивир не изучали.
Пациенты с заболеванием почек. При терапевтической суточной дозе 20 мг биодоступность низкая (10–20%), поэтому занамивир не вызывает значительного системного действия. Учитывая широкий терапевтический диапазон занамивира, возможное повышение риска у больных с тяжелой почечной недостаточностью не считают высоким и снижения дозы не требуется.
Больные с патологией печени. Занамивир не метаболизируется, поэтому снижения дозы у больных с поражением печени не требуется.
Пациенты пожилого возраста. Никаких клинических изменений фармакокинетики, связанных с возрастом, не выявлено, и никакие изменения дозы не рекомендуются.
Дети. Оценку фармакокинетики занамивира проводили в открытом исследовании с участием 24 детей в возрасте от 3 мес до 12 лет с использованием небулайзера (10 мг) и сухого порошка (10 мг) для ингаляций. Системное влияние у детей было подобно таковому при использовании 10 мг порошка для ингаляций у взрослых.
Показания Реленца™
лечение и профилактика гриппа типа А и В у взрослых и детей (в возрасте 5 лет и старше).
Применение Реленца™
Реленца назначается для применения только в виде ингаляций через рот с применением дискхалера. Больные, которым необходимо применять одновременно другие ингаляционные препараты, например быстродействующие бронходилататоры, должны быть проинструктированы, что эти препараты следует применять перед применением препарата Реленца.
Лечение гриппа. Рекомендуемая доза Реленцы — 2 ингаляции (2x5 мг) 2 раза в сутки, суточная ингаляционная доза составляет 20 мг. Продолжительность лечения — 5 дней.
Для максимального положительного эффекта лечение должно начаться как можно быстрее (по возможности на протяжении 2 дней) с момента возникновения симптомов.
Профилактика. Рекомендуемая доза Реленцы — 2 ингаляции (2x5 мг) 1 раз в сутки на протяжении 10 дней (суточная ингаляционная доза — 10 мг). Длительность применения может быть увеличена до 1 мес в случае увеличения периода риска свыше 10 дней.
Дети. Нет необходимости изменять дозу (см. Фармакологические свойства).
Нарушение функции почек и печени. Нет необходимости изменять дозу (см. Фармакологические свойства).
Пациенты пожилого возраста. Нет необходимости изменять дозу (см. Фармакологические свойства).
Инструкции для использования дискхалера
Дискхалер — это устройство, которое применяют вместе с ротадиском для ингаляции препарата. Порошковидный препарат вдыхают в легкие через рот. Для этого в устройство дискхалер вставляют ротадиск, содержащий препарат в отдельных ячейках (блистерах); блистеры приоткрываются при применении ингалятора.
Ротадиск Реленца может постоянно находиться в дискхалере, однако ячейку следует прокалывать непосредственно перед ингаляцией. Несоблюдение этого правила приведет к нарушению работы дискхалера.
Дискхалер состоит из:
- наружного корпуса с откидной крышкой и иглой для прокалывания. Откидная крышка вызывает прокалывание иглой ячеек блистера и делает препарат готовым для вдыхания;
- крышки голубого цвета, которая защищает мундштук, когда последний не используется.
Ротадиски. Каждый ротадиск состоит из 4 блистеров (ячеек), каждая из которых содержит точную дозу препарата в виде сухого порошка. Ротадиск вставляется в темно-бежевое колесико. Предупреждение: не прокалывать ячейки ротадиска до того, как он будет вставлен в дискхалер;
- колесиков, которые являются составной частью белого выдвижного лотка с боковыми зажимами и мундштуком.
Как вставить ротадиск в дискхалер:
1. Снять голубую крышку с мундштука и потянуть белый лоток вперед до упора.
2. Нажать боковые зажимы на белом лотке под колесиком и осторожно вынуть лоток из корпуса дискхалера.
3. Поместить новый ротадиск в колесико, держа его ячейками книзу, и осторожно вставить лоток назад в корпус дискхалера.
4. Если не следует принимать дозу на момент, когда загрузили препарат, закрыть мундштук голубой крышкой и отложить дискхалер, пока он не понадобится.
5. Заменить использованный ротадиск, когда будет использован препарат изо всех 4 ячеек.
Подготовка дискхалера к использованию
А. Снять голубую крышку и убедиться, что мундштук чистый внутри и снаружи.
Проверить наличие нового ротадиска под иглой.
Б. Если ячейка под иглой проколота, потянуть белый лоток корпуса до упора, а затем вставить его назад. Благодаря этому колесико автоматически прокрутится и подставит под иглу новую ячейку. При необходимости повторять, пока под иглой не появится новая ячейка.
В. Откинуть крышку до упора вертикально для того, чтобы проколоть ячейку. Необходимо проколоть обе поверхности ячейки. Будет ощущаться некоторое сопротивление в момент прокалывания верхней и особенно нижней поверхности ячейки. Предупреждение: не стараться поднять крышку, пока желоб не будет полностью вставлен в корпус дискхалера или же полностью вытянут из него.
Г. После того, как ячейка проколота, держать дискхалер горизонтально до тех пор, пока не проведена ингаляция. Закрыть крышку.
Теперь дискхалер готов для ингаляции.
Техника ингаляции
Д. Сделать максимально глубокий выдох. Держа дискхалер на уровне рта, разместить мундштук между зубами и губами, но не сжимать его зубами. Не закрывать отверстия для воздуха, которые расположены по бокам мундштука. Сделать медленный и максимально глубокий вдох через рот. Задержать дыхание на несколько секунд и вынуть дискхалер изо рта. Продолжать задерживать дыхание как можно дольше.
Подготовка к следующей ингаляции: для того, чтобы принять следующую дозу, следует повторить пункты Б–Д.
После использования всегда протирать мундштук чистой мягкой тряпкой и закрывать голубой крышкой. Важно хранить дискхалер чистым. После использования всех 4 ячеек ротадиск необходимо заменить на новый, так как изложено в пунктах 1–5.
Противопоказания
гиперчувствительность к любому ингредиенту препарата.
Побочные эффекты
данные, полученные в клинических исследованиях. Реленца хорошо переносится при пероральном ингаляционном применении. В клинических исследованиях, включая исследование с участием пациентов с повышенным риском (больные пожилого возраста и пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями), побочные эффекты при назначении препарата Реленца и плацебо были подобными.
Данные постлицензионного применения. Побочные действия, вызванные применением занамивира, приведены ниже и классифицированы по органам и системам и по частоте возникновения. Частота определена: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10 000 и <1/1000), очень редко (<1/10 000).
Нарушения со стороны иммуной системы: очень редко — реакции аллергического типа, включая анафилактические и анафилактоидные реакции, отек ротоглотки и лица.
Нарушения со стороны нервной системы: очень редко — вскоре после ингаляции препарата Реленца больными с симптомами гриппа сообщалось о случаях возникновения вазовагальных реакций, таких как лихорадка и дегидратация.
Нарушения со стороны дыхательной системы: очень редко — бронхоспазм, затрудненное дыхание.
Нарушения со стороны кожи и подкожной системы: очень редко — высыпания и крапивница; тяжелые кожные реакции, включая полиморфную эритему, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Нарушения со стороны психики: судороги, психические расстройства, такие как угнетение сознания, ненормальное поведение, галлюцинации, делирий. Об этих симптомах были сообщения при лечении препаратом Реленца больных гриппом, главным образом детей и подростков. О возникновении судорог и психиатрических симптомов также сообщалось у больных гриппом, не лечившихся препаратом Реленца.
Особые указания
из-за ограниченного количества пациентов с тяжелой БА или другими хроническими респираторными заболеваниями, которым проведено лечение препаратом Реленца, не было возможности продемонстрировать эффективность и безопасность применения препарата в этих группах. Перед применением лекарственного средства пациентам с тяжелой БА необходимо тщательно оценить соотношение польза/риск, препарат не следует назначать без тщательного медицинского наблюдения и наличия соответствующего оборудования, которое может потребоваться для лечения при бронхообструкции. Эффективность препарата у пациентов в возрасте старше 65 лет, также не установлена.
Гриппозная инфекция может сопровождаться усилением гиперреакивности дыхательных путей. Имеются единичные сообщения о возникновении бронхоспазма и/или ухудшения легочной функции после применения препарата Реленца у больных, которые лечились от гриппа. Некоторые из этих пациентов не имели каких-либо заболеваний дыхательных путей в анамнезе. Каждый из таких больных должен прекратить лечение занамивиром и обратиться за медицинской помощью. Пациенты с заболеваниями дыхательных путей при применении препарата Реленца должны иметь при себе быстродействующие бронходилататоры (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Порошок для ингаляции, содержащийся в препарате Реленца, нельзя добавлять к р-рам, используемым для небулизации или механической вентиляции. Сообщалось о случаях, когда у госпитализированных больных гриппом применяли порошок для ингаляций из препарата Реленца путем небулизации или механической вентиляции, что иногда заканчивались летально. Лактоза, содержащаяся в препарате, приводила к закупорке аппарата, что нарушало функционирование аппаратов для ингаляции. Препарат Реленца следует применять только в виде Дискуса — устройства, в котором препарат выпускается (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Препарат должен использоваться только в случае, когда существуют достоверные эпидемиологические данные, свидетельствующие о циркуляции вируса гриппа среди населения.
Заболевание гриппом может сопровождаться различными неврологическими и поведенческими симптомами. По данным послерегистрационного фармаконадзора получены сообщения (главным образом из Японии при лечении детей) о случаях судорог, бреда, галлюцинаций и нарушения поведения у больных гриппом, лечившихся ингибиторами нейроаминидаз, включая занамивир. Эти симптомы наблюдались главным образом в начале заболевания, возникали внезапно и быстро проходили. Роль занамивира в развитии этих симптомов не установлена. В случае возникновения нейропсихических симптомов следует взвесить соотношение риск/польза от продолжения лечения для каждого больного индивидуально.
Период беременности и кормления грудью. Безопасность применения Реленцы в период беременности не установлена. Репродуктивные исследования, проведенные на крысах и кроликах, показали, что занамивир проникает через плацентарный барьер. Исследования на крысах не выявили любой тератогенности, нарушения фертильности или клинически значимых нарушений пре- и постнатального развития потомства, связанных с занамивиром. Однако нет информации о проникновении занамивира через плаценту у человека.
Реленцу не следует применять в период беременности, особенно в I триместр, кроме тех случаев, когда возможная польза для больной превышает любой возможный риск для плода.
У крыс было показано, что занамивир экскретируется в грудное молоко. Однако нет информации о секреции занамивира в грудное молоко человека.
Поскольку опыт применения ограничен, использование занамивира в период кормления грудью должно назначаться только в том случае, когда достоверная польза для матери превышает любой возможный риск для грудного ребенка.
Дети. Препарат не назначается детям в возрасте до 5 лет.
Взаимодействия
занамивир не связывается с белками, не метаболизируется и не трансформируется печенью. Клинически значимые взаимодействия с другими препаратами маловероятны.
Передозировка
случайная передозировка маловероятна ввиду физического ограничения формой препарата, способа применения и низкой пероральной биодоступности (2–3%) занамивира. Дозы занамивира до 64 мг/сут (приблизительно в 3 раза превышающие максимальную рекомендуемую суточную дозу) при применении путем пероральной ингаляции (небулайзером) не вызывали побочного действия. Кроме того, системное назначение путем в/в введения до 1200 мг/сут на протяжении 5 дней также не вызывало побочных эффектов.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.
UA/OTH/0075/15.11.06