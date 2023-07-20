ЗАНАМИВИР (ZANAMIVIRUM)

безопасность занамивира у пациентов с БА и ХОБЛ не установлена. В случае если ингаляция занамивира вызвала развитие бронхоспазма, дальнейшее его применение противопоказано.

Эффективность и безопасность профилактического применения занамивира в период эпидемии гриппа не установлены. Применение занамивира не должно влиять на принятие решения о противогриппозной вакцинации в соответствии с существующими рекомендациями.

Данные хорошо контролируемых клинических исследований занамивира у беременных отсутствуют, поэтому назначать занамивир в период беременности можно только в том случае, если ожидаемая польза для будущей матери превышает потенциальный риск для плода. Занамивир может экскретироваться с грудным молоком.

Безопасность и эффективность применения занамивира у детей в возрасте до 12 лет не установлены.