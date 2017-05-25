фексофенадина гидрохлорид — неседативное антигистаминное средство группы антагонистов специфических рецепторов Н 1 . Фексофенадин является фармакологически активным метаболитом терфенадина.

Антигистаминный эффект фексофенадина гидрохлорида, назначаемого 1 и 2 раза в сутки, проявился в течение 1 ч, достигнув максимума через 6 ч и длился 24 ч. Признаков развития непереносимости не выявлено даже после 28-дневного применения. Клинический эффект отмечен после одноразовых пероральных доз 10–130 мг. Максимум угнетения отечности и гиперемии превышал 80%. Доза 120 мг достаточна для обеспечения 24-часовой эффективности.

У больных с сезонным аллергическим ринитом, принимавших дозу до 240 мг фексофенадина гидрохлорида 2 раза в сутки в течение 2 нед, изменений Q–T-интервала не отмечено.

Фексофенадин не оказывал влияния на медленные калиевые канальцы сердца.

Фексофенадина гидрохлорид быстро всасывается после приема внутрь. C max достигается через 1–3 ч.

60–70% фексофенадина связывается с белками плазмы крови. Действующее вещество не проникает через ГЭБ.

Фексофенадин почти не метаболизируется (как в печени, так и вне ее): в моче и кале в значительных количествах выявлен только фексофенадин.

Терминальный Т ½ составляет 11–15 ч после многократного приема. При суточных дозах 40–240 мг фармакокинетика фексофенадина почти линейная.

Большая часть дозы выводится с желчью. С мочой в неизмененном виде выводится до 10%.