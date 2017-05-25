Алтива (Altiva) (156121) - инструкция по применению ATC-классификация
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Алтива инструкция по применению
Фармакологические свойства
фексофенадина гидрохлорид — неседативное антигистаминное средство группы антагонистов специфических рецепторов Н1. Фексофенадин является фармакологически активным метаболитом терфенадина.
Антигистаминный эффект фексофенадина гидрохлорида, назначаемого 1 и 2 раза в сутки, проявился в течение 1 ч, достигнув максимума через 6 ч и длился 24 ч. Признаков развития непереносимости не выявлено даже после 28-дневного применения. Клинический эффект отмечен после одноразовых пероральных доз 10–130 мг. Максимум угнетения отечности и гиперемии превышал 80%. Доза 120 мг достаточна для обеспечения 24-часовой эффективности.
У больных с сезонным аллергическим ринитом, принимавших дозу до 240 мг фексофенадина гидрохлорида 2 раза в сутки в течение 2 нед, изменений Q–T-интервала не отмечено.
Фексофенадин не оказывал влияния на медленные калиевые канальцы сердца.
Фексофенадина гидрохлорид быстро всасывается после приема внутрь. Cmax достигается через 1–3 ч.
60–70% фексофенадина связывается с белками плазмы крови. Действующее вещество не проникает через ГЭБ.
Фексофенадин почти не метаболизируется (как в печени, так и вне ее): в моче и кале в значительных количествах выявлен только фексофенадин.
Терминальный Т½ составляет 11–15 ч после многократного приема. При суточных дозах 40–240 мг фармакокинетика фексофенадина почти линейная.
Большая часть дозы выводится с желчью. С мочой в неизмененном виде выводится до 10%.
Показания Алтива
симптоматическое лечение хронической идиопатической крапивницы у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
Применение Алтива
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 1 таблетке 1 раз в сутки, перед едой (соответствует 180 мг фексофенадина гидрохлорида 1 раз в сутки).
Группы риска. Необходимости в коррекции дозы для лиц пожилого возраста и больных с нарушением функции почек или печени нет.
Таблетки, покрытые оболочкой, следует глотать целиком, не разжевывая, запивая жидкостью (например 1 стаканом воды).
Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к фексофенадину или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
иногда могут отмечать головную боль, головокружение, сонливость, тошноту; в единичных случаях — ощущение повышенной утомляемости.
Также возможно возникновение бессонницы, повышенной раздражительности и нарушения сна или необычных сновидений (ночные видения), тахикардии, сердцебиения, диареи, сухости во рту, желудочно-кишечных нарушений, нарушения вкуса.
В единичных случаях — экзантема, крапивница, зуд и другие реакции повышенной чувствительности (отек Квинке, чувство стеснения в груди, одышка, покраснение лица) и системные анафилактические реакции.
Особые указания
следует соблюдать осторожность при применении препарата Алтива у больных пожилого возраста и пациентов с нарушением функции печени или почек из-за недостаточности данных.
Пациентам, перенесшим в прошлом или имеющим в настоящем сердечно-сосудистые заболевания, следует иметь в виду, что препараты класса антигистаминов могут обусловливать возникновение таких побочных эффектов, как тахикардия и учащенное сердцебиение.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность и эффективность применения фексофенадина гидрохлорида в период беременности не установлены, поэтому не следует назначать препарат Алтива в этот период.
Фексофенадина гидрохлорид проникает в грудное молоко, поэтому также не следует назначать препарат Алтива в период кормления грудью.
Дети. В данной дозе препарат не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Поскольку у некоторых пациентов возможно возникновение побочных реакций, таких как сонливость, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
При наличии повышенной чувствительности рекомендуют предварительно проверить индивидуальную реакцию больного на лекарственное средство.
Взаимодействия
фексофенадин не метаболизируется в печени и поэтому не взаимодействует с другими лекарственными средствами путем этого механизма.
При одновременном приеме с эритромицином или кетоконазолом отмечено 2–3-кратное повышение концентрации фексофенадина в плазме крови. Влияние на Q–T-интервал не связано с этим изменением; частота побочных реакций не повышалась по сравнению с назначением каждого из этих веществ в отдельности.
Вышеупомянутое повышение уровня фексофенадина в плазме крови вызвано улучшением абсорбции и снижением билиарной или желудочно-кишечной экскреции.
Взаимодействия с омепразолом не выявлено.
Применение антацидов, содержащих гидроксиды алюминия или магния, за 15 мин до приема препарата Алтива снижает биодоступность фексофенадина гидрохлорида по причине его связывания в пищеварительном тракте. Следует соблюдать 2-часовой интервал между приемом фексофенадина гидрохлорида и антацидов, содержащих гидроксиды алюминия или магния.
Передозировка
информации о передозировке фексофенадина гидрохлорида недостаточно. Сообщалось о единичных случаях передозировки: головокружение, сонливость и сухость во рту.
В случае передозировки следует применять обычные меры по выведению неабсорбированных действующих веществ. Рекомендуется симптоматическая и поддерживающая терапия. Выведение фексофенадина гидрохлорида из крови с помощью гемодиализа неэффективно.
Условия хранения
в сухом месте при температуре до 25 °С.