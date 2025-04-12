препарат может вызвать тяжелые, а иногда и смертельные гематологические реакции (нейтропения/агранулоцитоз, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура), а также геморрагию только в случаях:

ненадлежащего клинического и гематологического мониторинга;

поздней диагностики и ненадлежащего контроля за состоянием больного при появлении и развитии побочных явлений;

одновременного применения НПВП, тормозящих агрегацию тромбоцитов, салицилатов и антикоагулянтов. Однако при имплантации коронарного стента Ипатон следует применять сочетанно с ацетилсалициловой кислотой (100–325 мг/сут) в течение не менее 1 мес после хирургического вмешательства.

В начале терапии, а также каждые 2 нед на протяжении первых 3 мес лечения необходим гематологический мониторинг (общий анализ крови с определением лейкоцитарной формулы, определение уровня тромбоцитов, времени кровотечения).

В случае обоснованного прекращения лечения Ипатоном в первые 3 мес терапии следует провести повторное гематологическое обследование в течение 15 дней после прекращения лечения препаратом. Отмечали единичные случаи тяжелых побочных действий со стороны органов кроветворения после 3-го месяца лечения тиклопидином.

При нейтропении (уровень нейтрофильных гранулоцитов <1500/мм3), тромбоцитопении (уровень тромбоцитов <100 000/мм3) следует немедленно прекратить лечение и вести гематологический мониторинг за состоянием пациента до нормализации показателей.

Решение относительно возобновления лечения Ипатоном следует основывать на оценке клинических признаков и данных лабораторных исследований.

В случае развития такого осложнения, как тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП, синдром Мошковича), отмечают тромбоцитопению, гемолитическую анемию, неврологические симптомы, нарушения функции почек и лихорадку. ТТП развивается внезапно и чаще всего в первые 8 нед лечения. Поскольку это осложнение может привести к летальному исходу, необходима консультация гематолога для своевременной диагностики этого осложнения при подозрении на него. Проведение плазмафереза улучшает прогноз относительно исхода этого осложнения.

Препарат следует применять с особой осторожностью под медицинским наблюдением пациентам со склонностью к кровоизлияниям/кровотечениям.

При плановых хирургических вмешательствах (кроме случаев безусловной необходимости антитромбоцитарной терапии) в связи с риском чрезмерного кровотечения необходимо прекратить применение препарата не менее чем за 10 дней до запланированной операции.

В случае неотложной хирургии риск увеличения времени кровотечения можно уменьшить путем применения 0,5–1,0 мг/кг массы тела метилпреднизолона в/в (при необходимости повторно) и/или 0,2–0,4 мкг/кг массы тела дезмопрессина и/или плазмы крови, обогащенной тромбоцитами.

Поскольку тиклопидин интенсивно метаболизируется печенью, лечение пациентов с патологией печени требует особой осторожности, а также в определенных случаях снижения дозы. Терапию следует прекратить при развитии гепатита или желтухи. Применение препарата противопоказано при тяжелой печеночной недостаточности.

Тиклопидин хорошо переносят пациенты с почечной недостаточностью легкой и средней тяжести. При тяжелой почечной недостаточности выведение тиклопидина снижается, а концентрация в сыворотке крови возрастает. Поэтому может возникнуть необходимость снижения дозы тиклопидина, а при развитии гематологических побочных действий — прекращения лечения.

Терапию следует прекратить при возникновении продолжительной и/или чрезмерной диареи и тошноты.

Пациентов необходимо предупредить о необходимости информировать врача о приеме Ипатона перед любым хирургическим вмешательством или хирургической стоматологической манипуляцией. Пациентов следует предупредить о необходимости немедленного обращения за медицинской консультацией в случае появления любых аллергических кожных реакций, кровотечения, гематомы, лихорадки, фарингита, ран на слизистой оболочке ротовой полости, боли в горле, длительно удерживающейся диареи, желтухи. Лечение необходимо прекратить при возникновении любых из указанных побочных действий.

Следует немедленно провести анализ крови при появлении лихорадки, фарингита или ран на слизистой оболочке ротовой полости. Решение о прекращении или продолжении лечения основывают на оценке результатов показателей гемограммы.

Иногда прием препарата может вызывать головокружение, слабость, заторможенность, шум в ушах, а также снижать способность к концентрации внимания.

Ограничение или запрет управления транспортными средствами и выполнения работ, требующих повышенного внимания, следует определять индивидуально.