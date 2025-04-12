Ипатон® (Ipaton)
Ипатон инструкция по применению
Состав
Препарат содержит тиклопидин в форме гидрохлорида.
Тиклопидина гидрохлорид - 250 мг
Фармакологические свойства
тиклопидин ([5-(2-[хлорфенил)-4,5,6,7,-тетрагидро-тиено[3,2-с]пиридин гидрохлорид) — антиагрегантное средство со своеобразным фармакологическим профилем (механизмом действия). Тиклопидин проявляет антагонистическое действие в отношении АДФ, тормозит агрегацию и адгезию тромбоцитов, вызванную АДФ, также другими факторами (арахидоновой кислотой, коллагеном, тромбином, фактором активации тромбоцитов), вызывает усиление дезагрегации тромбоцитов.
Эффект торможения агрегации тромбоцитов можно наблюдать уже через 2 дня после приема препарата в дозе 250 мг 2 раза в сутки. Максимальный антиагрегантный эффект отмечают на 5–8-й день лечения.
Тиклопидин снижает уровень фибриногена и вязкость крови у пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей; нормализует адгезивность тромбоцитов, эластичность эритроцитов и высвобождение бета-тромбоглобулина у больных сахарным диабетом. После отмены препарата его терапевтический эффект сохраняется еще не менее 1 нед. Механизм действия окончательно не определен. Считают, что препарат взаимодействует с гликопротеидом IIв/IIIa путем угнетения связывания фибриногена с активированными тромбоцитами. Препарат не влияет на метаболизм простаноидов.
После однократного приема внутрь в терапевтической дозе тиклопидин быстро и почти полностью всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2 ч. Максимальная биодоступность препарата отмечается при его приеме после еды. Равновесная концентрация в плазме крови достигается через 7–10 дней ежедневного приема в дозе 250 мг 2 раза в сутки. Эффект торможения агрегации тромбоцитов не зависит от уровня препарата в плазме крови. Около 98% тиклопидина обратимо связывается с белками плазмы крови. Тиклопидин быстро метаболизируется в организме с образованием одного активного метаболита. Выводится преимущественно с мочой (50–60%) и желчью (23–30%). Период полувыведения — 30–50 ч.
Показания Ипатон
профилактика цереброваскулярных и сердечно-сосудистых острых ишемических осложнений у пациентов с нарушениями мозгового и периферического артериального кровообращения.
Предотвращение и коррекция нарушений функций тромбоцитов, обусловленных искусственным кровообращением во время хирургических вмешательств и гемодиализа.
Предотвращение окклюзии после имплантации коронарного стента.
Применение Ипатона по указанным показаниям рекомендуется прежде всего пациентам с непереносимостью или аллергией на ацетилсалициловую кислоту или в случае неэффективности лечения ею.
Применение Ипатон
обычная доза для взрослых — 1 таблетка 2 раза в сутки во время еды. Для пациентов пожилого возраста — обычная доза для взрослых. Таблетки не разжевывают, запивают достаточным количеством жидкости (вода, сок). Продолжительность лечения устанавливается индивидуально.
С целью предотвращения окклюзии после имплантации коронарного стента рекомендуется начинать лечение непосредственно перед или сразу после имплантации стента по 1 таблетке Ипатона 2 раза в сутки в комбинации с 100–325 мг ацетилсалициловой кислоты в сутки. Длительность комбинированного лечения — не менее 1 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к тиклопидину и/или другим ингредиентам препарата; геморрагический диатез; заболевания крови, сопровождающиеся увеличением времени кровотечения; органические поражения со склонностью к кровотечению (обострение пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, геморрагический инсульт в острый и подострый периоды); лейкопения, тромбоцитопения и агранулоцитоз (в том числе в анамнезе); лечение гепарином в высоких дозах; заболевание печени с клиническими проявлениями гепатита или желтухи; период беременности и кормления грудью; дети и подростки в возрасте младше 14 лет.
Ни в коем случае препарат нельзя применять как средство профилактики тромбоэмболии у здоровых пациентов.
Побочные эффекты
гиперемия и носовые кровотечения — наиболее частые геморрагические осложнения. В единичных случаях возникали интра- и постоперационные кровотечения.
Со стороны системы кроветворения
Нейтропения, тяжелая нейтропения (<450/мм3 нейтрофильных лейкоцитов), агранулоцитоз (в первые 3 мес лечения). Изредка — костно-мозговая аплазия, панцитопения, тромбоцитопения (<80 000/мм3). В отдельных случаях может возникать тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП, синдром Мошковича), а также гемолитическая анемия.
Со стороны ЖКТ
Чаще всего — тошнота и диарея. Диарея обычно умеренно выражена, непродолжительна и возникает чаще всего в первые 3 мес лечения. Как правило, это побочное явление исчезает в течение 1–2 нед, при этом нет необходимости в прекращении лечения Ипатоном. Очень редко может развиться диарейный колит (в том числе и лимфоцитарный колит). Лечение следует прекратить при тяжелой и длительной форме этого заболевания.
Кожные реакции
В течение первых 3 мес терапии — кожные высыпания (макулопапулезные или крапивница, часто сопровождающиеся зудом). Чаще изменения со стороны кожи исчезают в первые несколько дней после прекращения лечения, но в редких случаях могут распространяться. Очень редко могут развиться мультиформная эритема и синдром Стивенса — Джонсона.
Со стороны печени
Редко — гепатит и холестатическая желтуха, чаще в 1-й месяц лечения. После прекращения терапии Ипатоном функция печени восстанавливается.
Иммунологические реакции
Редко — аллергические реакции, анафилаксия, отек Квинке, артралгия, васкулит, волчаночный синдром, нефропатия, аллергическая интерстициальная пневмония.
Другие побочные явления
Очень редко возникает головокружение, головная боль, периферическая нейропатия, слабость, снижение аппетита. Изредка — заторможенность, снижение концентрации внимания, шум в ушах, тахикардия, нервозность.
Особые указания
препарат может вызвать тяжелые, а иногда и смертельные гематологические реакции (нейтропения/агранулоцитоз, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура), а также геморрагию только в случаях:
ненадлежащего клинического и гематологического мониторинга;
поздней диагностики и ненадлежащего контроля за состоянием больного при появлении и развитии побочных явлений;
одновременного применения НПВП, тормозящих агрегацию тромбоцитов, салицилатов и антикоагулянтов. Однако при имплантации коронарного стента Ипатон следует применять сочетанно с ацетилсалициловой кислотой (100–325 мг/сут) в течение не менее 1 мес после хирургического вмешательства.
В начале терапии, а также каждые 2 нед на протяжении первых 3 мес лечения необходим гематологический мониторинг (общий анализ крови с определением лейкоцитарной формулы, определение уровня тромбоцитов, времени кровотечения).
В случае обоснованного прекращения лечения Ипатоном в первые 3 мес терапии следует провести повторное гематологическое обследование в течение 15 дней после прекращения лечения препаратом. Отмечали единичные случаи тяжелых побочных действий со стороны органов кроветворения после 3-го месяца лечения тиклопидином.
При нейтропении (уровень нейтрофильных гранулоцитов <1500/мм3), тромбоцитопении (уровень тромбоцитов <100 000/мм3) следует немедленно прекратить лечение и вести гематологический мониторинг за состоянием пациента до нормализации показателей.
Решение относительно возобновления лечения Ипатоном следует основывать на оценке клинических признаков и данных лабораторных исследований.
В случае развития такого осложнения, как тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП, синдром Мошковича), отмечают тромбоцитопению, гемолитическую анемию, неврологические симптомы, нарушения функции почек и лихорадку. ТТП развивается внезапно и чаще всего в первые 8 нед лечения. Поскольку это осложнение может привести к летальному исходу, необходима консультация гематолога для своевременной диагностики этого осложнения при подозрении на него. Проведение плазмафереза улучшает прогноз относительно исхода этого осложнения.
Препарат следует применять с особой осторожностью под медицинским наблюдением пациентам со склонностью к кровоизлияниям/кровотечениям.
При плановых хирургических вмешательствах (кроме случаев безусловной необходимости антитромбоцитарной терапии) в связи с риском чрезмерного кровотечения необходимо прекратить применение препарата не менее чем за 10 дней до запланированной операции.
В случае неотложной хирургии риск увеличения времени кровотечения можно уменьшить путем применения 0,5–1,0 мг/кг массы тела метилпреднизолона в/в (при необходимости повторно) и/или 0,2–0,4 мкг/кг массы тела дезмопрессина и/или плазмы крови, обогащенной тромбоцитами.
Поскольку тиклопидин интенсивно метаболизируется печенью, лечение пациентов с патологией печени требует особой осторожности, а также в определенных случаях снижения дозы. Терапию следует прекратить при развитии гепатита или желтухи. Применение препарата противопоказано при тяжелой печеночной недостаточности.
Тиклопидин хорошо переносят пациенты с почечной недостаточностью легкой и средней тяжести. При тяжелой почечной недостаточности выведение тиклопидина снижается, а концентрация в сыворотке крови возрастает. Поэтому может возникнуть необходимость снижения дозы тиклопидина, а при развитии гематологических побочных действий — прекращения лечения.
Терапию следует прекратить при возникновении продолжительной и/или чрезмерной диареи и тошноты.
Пациентов необходимо предупредить о необходимости информировать врача о приеме Ипатона перед любым хирургическим вмешательством или хирургической стоматологической манипуляцией. Пациентов следует предупредить о необходимости немедленного обращения за медицинской консультацией в случае появления любых аллергических кожных реакций, кровотечения, гематомы, лихорадки, фарингита, ран на слизистой оболочке ротовой полости, боли в горле, длительно удерживающейся диареи, желтухи. Лечение необходимо прекратить при возникновении любых из указанных побочных действий.
Следует немедленно провести анализ крови при появлении лихорадки, фарингита или ран на слизистой оболочке ротовой полости. Решение о прекращении или продолжении лечения основывают на оценке результатов показателей гемограммы.
Иногда прием препарата может вызывать головокружение, слабость, заторможенность, шум в ушах, а также снижать способность к концентрации внимания.
Ограничение или запрет управления транспортными средствами и выполнения работ, требующих повышенного внимания, следует определять индивидуально.
Взаимодействия
следует придерживаться особой осторожности при применении тиклопидина в комбинации с такими препаратами:
теофиллином (повышается уровень теофиллина в плазме крови). При необходимости сочетанного применения следует контролировать уровень теофиллина в плазме крови;
дигоксином (уровень дигоксина в плазме крови снижается приблизительно на 15%);
фенитоином (уровень фенитоина в плазме крови повышается). Рекомендуется осуществлять мониторинг концентрации фенитоина в плазме крови;
циклоспорином (одновременный прием может привести к снижению концентрации циклоспорина в плазме крови, что требует тщательного мониторинга).
В связи с повышенным риском кровоизлияния при сочетанном приеме Ипатона и нижеуказанных препаратов необходима особая осторожность и проведение постоянного лабораторного мониторинга: НПВП; пероральные антикоагулянты (следует чаще проверять INR — международное нормализованное соотношение); препараты гепарина (в случае нефракционированного гепарина необходим регулярный контроль времени формирования и активности тромбопластина); антитромбоцитарные препараты, например производные салициловой кислоты.
У здоровых пациентов продолжительное применение фенобарбитала не влияет на антитромбоцитарное действие тиклопидина.
Клинически значимого лекарственного взаимодействия на фоне одновременного приема тиклопидина с блокаторами β-адренорецепторов, блокаторами кальциевых каналов и диуретиками не отмечали.
Передозировка
Симптомы: случаев передозировки не описано. Любых дополнительных проявлений, кроме известного влияния препарата на систему свертывания крови, при передозировке тиклопидина не ожидается.
Лечение: удалить из организма остатки препарата, который еще не всосался, вызвать рвоту, промыть желудок.
Пациенты нуждаются в тщательном наблюдении.
При возникновении кровотечения для угнетения эффекта тиклопидина назначают дезмопрессин или трансфузию тромбоцитарной массы.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.