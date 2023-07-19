ТИКЛОПИДИН (TICLOPIDINUM) Действующее вещество
тиклопидин — антиагрегантное средство. Тормозит I и II фазы агрегации тромбоцитов, вызванных АДФ, способствует дезагрегации. Удлиняет время кровотечения. Тормозит повышенную агрегацию эритроцитов, вызванную протамина сульфатом, уменьшает деформацию эритроцитов. Снижает содержание в крови фактора IV и β-тромбоглюкина.
облитерирующие заболевания сосудов; реабилитационный период после перенесенного инфаркта миокарда, субарахноидального кровоизлияния; серповидно-клеточная анемия; состояние после гемотрансфузии, предупреждение или коррекция тромбоцитарных нарушений, обусловленных применением экстракорпорального кровообращения; профилактика ранней ретинопатии при сахарном диабете.
внутрь в суточной дозе — 250–500 мг. Максимальная доза — 1 г (только коротким курсом под контролем врача). При гемодиализе применяют в течение длительного времени по 250–500 мг.
геморрагический синдром, нарушение свертывания крови, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, геморрагический инсульт, период беременности и кормления грудью, применение гепарина в высоких дозах.
возможны тошнота, боль в эпигастральной области, диарея, кровотечение, сыпь, нейтропения, тромбоцитопения, холестатическая желтуха.
необходимо наблюдение больных в течение 1–2 нед лечения, поскольку в этот период наиболее часто возникают побочные эффекты. В целях профилактики диспептических явлений рекомендуют принимать тиклопидин во время или после еды.
при одновременном приеме тиклопидина и непрямых антикоагулянтов, антагонистов витамина К, гепарина и НПВП необходим контроль времени кровотечения.